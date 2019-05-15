Знакомство с топовой модификацией кроссовера открыло нам глаза на то, как верность принципам в разработке дизайна, эргономики и управляемости помогает японской компании сохранять армию верных поклонников

Известно, что у «хондоводов» чрезвычайно сильна лояльность бренду – купив CR-V или, скажем, Pilot, они с большой степенью вероятности поменяют их со временем на… обновленные варианты тех же моделей. Популярность автомобилей этой марки в нашей стране объясняется множеством факторов, но главный среди них, конечно же, японская надежность. К слову, Honda – один из всего лишь двух автопроизводителей, удостоенный престижной Платиновой награды за заводское качество (среди американских предприятий). И, кстати, CR-V поставляются в Россию именно из США – с завода в штате Индиана.

Мы выбрали для теста самое мощное и наиболее щедро укомплектованное исполнение этого компактного SUV, сменившего поколение в 2017 году, и попытались понять для себя причины его популярности.

Секреты привлекательности

Преемственность – один из важнейших секретов, позволяющих компании Honda иметь верную армию поклонников. Именно поэтому в ходе последней модернизации инженеры добавили своему бестселлеру объем (колесная база и длина увеличились на 30 и 6 мм соответственно, ширина возросла на 35 мм), автомобиль стал выглядеть современнее и массивнее, но остался стопроцентно узнаваемым. Технологии при этом шагнули вперед – в ногу с ярким дизайном. Например, новый CR-V освещает себе путь более технологичной оптикой: на основе светодиодов выполнены ближний и дальний свет, «противотуманки» и габаритные огни, имеется и новая эффективная система подсветки поворотов.

Еще одно слагаемое притягательности – решения, связанные с удобством эксплуатации. Так, здесь очень широкие дверные проемы, боковые двери открываются на большой угол, а пятая дверь снабжена электроприводом, и высоту ее открывания можно регулировать. Кстати, загружать вместительный и грамотно сконфигурированный багажник удобно, поскольку порог находится лишь в 70 см от земли, а при складывании дивана образуются ровный пол и «трюм» на 1084 л. Под двухуровневым фальшполом размещены «докатка» и набор инструментов. Упомяну также мощный пластиковый обвес, дорожный просвет, увеличенный на 26 мм (до 208 мм), и 18-дюймовые колеса с высоким профилем, предлагаемые для всех без исключения комплектаций модели в России, – все это грамотные решения, облегчающие эксплуатацию в наших условиях.

Салон, на мой вкус, выглядит несколько консервативным, но качество отделки в сравнении с предшественником явно выросло. Декор, имитирующий дерево, добротная кожа и мягкий пластик, можно сказать, премиального уровня. Передние сиденья стали гораздо удобнее, и, хотя получили развитый профиль, на спортивный аскетизм нет и намека – в дороге в таких креслах не устаешь. Места сзади – вагон и маленькая тележка. Диван получил функцию подогрева, а его спинки можно регулировать по наклону (жаль только, что в небольшом диапазоне). В распоряжении задних пассажиров имеются также дефлекторы вентиляции и сразу два слота USB.

Хватает комфортных решений и в водительской зоне. Пожалуй, основное приобретение машины новой генерации – модернизированная мультимедиасистема с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Переработанный интерфейс позволяет варьировать расположение иконок на экране, но главная изюминка – приложение «Яндекс.Навигатор». А это, как вы понимаете, информация о пробках в режиме реального времени и доступ к персональному аккаунту. Причем к доработанной системе успешно подключаются смартфоны по интерфейсам MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. А необычная цифровая «приборка» с крупными (что просто отлично) индикаторами скорости и во многом дублирующий ее проекционный дисплей – это и модно, и технологично.

Разумный баланс

Для Honda CR-V пятой генерации на российском рынке предлагаются две атмосферные бензиновые «четверки», которые сочетаются с подключаемым полным приводом и бесступенчатым вариатором. Начальный 2-литровый 150-сильный агрегат обеспечивает «японцу» приемлемую динамику (11,9 с до 100 км/ч), подпадает под низкую налоговую ставку и, как и «старший» мотор, допускает заправку «народным» 92-м бензином. Тестовый автомобиль, впрочем, был оснащен топовым 2,4-литровым двигателем, имеющим отдачу 186 л.с. и сулящим больше удовольствия при ускорении в широком диапазоне скоростей.

Интересно, что уже базовый режим Drive позволяет ехать энергично. Тут вам и быстрые реакции на «газ», и мощный моторный подхват – может показаться даже, что машина оснащена не вариатором, а гид­ромеханическим «автоматом», – настолько нелинейным получается ускорение. Хотите сделать CR-V укол адреналина, продвиньте селектор коробки в крайнее нижнее положение (режим Sport) или сбросьте пару виртуальных передач (всего их семь) левым подрулевым «лепестком». В то же время режим Eco (включается клавишей с изображением дерева на консоли) не превращает японский кроссовер в медлительного флегматика. Ездить в городе «по-экономичному» самое оно: автомобиль отзывается на подачу «газа» с легкой ленцой, но без проволочек.

Еще одна особенность и, как ни крути, преимущество – высокая маневренность. Диаметр разворота составляет лишь 11 м, как следствие, парковаться и маневрировать в тесных дворах сподручно. Рулевое управление при смене поколений стало гораздо острее (2,2 оборота вместо трех у предшественника). Неудивительно, что «японец» охотнее реагирует на управляющие действия баранкой, которая, оставаясь легкой в парковочных режимах, предсказуемо тяжелеет на скорости. При перестроениях в правый ряд серьезно помогает редкий для этого сегмента электронный ассистент – при включении поворотника на центральный дисплей выводится крупная картинка происходящего на правом фланге. Поскольку ее формат гораздо шире, чем у внешнего зеркала, вопрос о мертвых зонах снимается сам собой. Правда, нужно приноровиться к тому, чтобы смотреть сначала в зеркало, а потом – для страховки – на дисплей. Я быстро привык и убедился в полезности такой технологии.

Что касается ходовой части, то она показалась мне жестковатой для городских условий. Подвеска уверенно сглаживает «мелочевку», но о крупных неровностях оповещает характерной тряской. Зато из-за короткоходного и плотного шасси CR-V лишь незначительно кренится в крутых виражах и уверенно держит прямую и извилистую траектории. Система стабилизации настроена по-граждански – срабатывает при малейшем намеке на занос с прицелом на не самых опытных водителей.

На бездорожье вы оцените как достойную геометрическую проходимость, так и умение ESP имитировать межколесные блокировки для борьбы с диагональным вывешиванием. Однако полный привод здесь в большей степени для пущей стабильности на скользких поверхностях, нежели для интенсивных штурмов проселков. И, хотя блокировки муфты и дополнительных внедорожных алгоритмов не предусмотрено, система все неплохо делает самостоятельно, направляя вперед и назад от 40 до 60% тяги. Так что до дачи или на рыбалку по скользким и рыхлым грунтам вы доберетесь без проблем. Осталось озвучить цены – от 2 084 900 рублей за начальное исполнение с 2-литровым мотором и от 2 384 900 рублей за версию с топовым 2,4-литровым агрегатом.

Технические характеристики Honda CR-V 2.4 CVT Габариты, мм 4586x1855x1689 Колесная база, мм 2660 Дорожный просвет, мм 208 Объем багажника, л 522 Снаряженная масса, кг 1586 Диаметр разворота, м 11 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см3 2356 Макс. мощность, л.с./об/мин 186/6400 Макс. момент, Нм/об/мин 244/3900 Привод полный Трансмиссия вариатор Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,2 Расход топлива (средний), л/100 км 7,8 Объем бака, л 57