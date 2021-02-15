Один из наиболее популярных в мире кроссоверов готовится покинуть Россию, в то время как другой лишь укрепляет здесь свои позиции. Выходит, универсального японского подхода к ведению бизнеса на самом деле не существует?

Маркетологи любят перечислять главные составляющие успешного бизнеса. По их формулам, наличие в нем конкурентного продукта – пусть и неотъемлемая, но все же часть успеха. Именно поэтому искать причины неудач/побед того или иного бренда исключительно в качествах товара – дело неблагодарное. Пути-дорожки Honda CR-V и Mazda CX-5 на российском рынке скоро разойдутся, о чем пойдет речь ниже. А пока, учитывая тот факт, что обе модели недавно формально обновились, почему бы не свести их в очной ставке? Тем более кто знает, не окажется ли эта их встреча последней?

Обновления ради галочки

Второе поколение Mazda CX-5 тащит на себе нелегкое бремя кризисных продаж в России. Регулярный рост цен мешает, но кроссовер остается единственным бестселлером марки. Возможно, «младшая» модель CX-30, продажи которой только начались, примет часть груза на себя. А между тем технологии SkyActiv пришлись впору всему миру. И даже наш специфический рынок пытается переварить «щи», некогда «заваренные» продвинутыми японскими инженерами.

Разумеется, последние новости о CX-5 – изменение шрифта начертания шильдиков на пятой двери и появление нового, якобы более функционального ключа – обновлением назвать сложно. Однако для компании любой инфоповод – лишний способ привлечь к себе внимание.

Новшества CR-V чуть старше, им уже год с небольшим, и они масштабнее. Речь о появлении обогрева рулевого колеса и встроенной в правое зеркало заднего вида камеры бокового обзора Lane Watch. Кроме того, в топовую комплектацию Prestige с 2,4-литровым двигателем вошли беспроводное зарядное устройство (опция не для всех) и электропривод двери багажника с датчиком движения. Теперь при занятых руках поднять заднюю дверь можно, махнув под бампером ногой.

И все же пятое поколение Honda CR-V для России обречено стать последним. Неудачным менеджментом и отказом от локализации концерн сжег остатки интереса публики даже к своему бестселлеру. Модель в последние годы и так поставлялась лишь под заказ. А в дни, когда мы тестировали эту машину, объявили, что 2022-й станет последним годом приема заказов на кроссоверы CR-V и Pilot. Иначе говоря, Honda Motor Group – седьмой концерн в рейтинге крупнейших мировых автопроизводителей по итогам 2019 года, так и не сумев прогнуться под капризы местного рынка, готовится окончательно покинуть Россию. Обидно.

Германский вопрос

Качество работы маздовской шайбы-контроллера, отвечающей за управление медиасистемой, впечатляет – щелкает так же четко, как спусковой механизм винтовки Маузера. Зато у Honda громкость музыки можно регулировать, просто проводя пальцем по ребристому сенсору на левой спице руля.

Без провокаций

Отдать предпочтение одному из кроссоверов только благодаря дизайну сложно. Оба грозно, в духе времени, высверкивают светодиодными «зрачками» адаптивной передней оптики, в которых читается изрядная доза агрессии. Дизайн обоих многогранен: здесь вам и ребра жесткости, подчеркивающие спортивный напор, и плавные изгибы кузовов – грация, если это слово применимо по отношению к утилитарным авто.

Mazda видится более органичной. В ней меньше пустого протеста и провокации – дурацкой моды некоторых японских брендов последних лет. О заявленной производителями практичности быстро забываешь, глядя хотя бы на размер колес. Honda обута в шины 18-го посадочного диаметра против «девятнадцатых» колес Mazda. Дизайн дисков CR-V визуально компенсирует отставание по размеру. А внешний лоск (та же светодиодная оптика и тонировка) сразу дает понять: перед нами топовые версии.

Полноприводный CX-5 в комплектации 2.5L Executive 4WD за 2 648 000 рублей, сдобренный «допами» в виде люка, навигационной системы и убойного цвета Soul Red Crystal М на общую сумму 123 000 рублей, дает окончательный итог 2 771 000. Mazda всегда умела ценить свои прелести.

Однако, не поверите, Honda беспардонно переплюнула товарку. Полноприводную флагманскую версию 2.4 Prestige по минимальной цене 3 069 900 рублей покрасили за дополнительные 25 000, что на круг дало почти невероятные для некогда действительно массовой модели 3 094 900 рублей.

Согласитесь, сумма даже с учетом нынешних реалий, мягко говоря, вызывающая. В оснащении и энерговооруженности отличий у машин не много. Список вспомогательного оборудования и опций составлен как под копирку с незначительными различиями. К тому же в обоих случаях мы имеем атмосферные четверки мощностью 194 л.с. плюс классический автомат у CX-5 против 186-сильного мотора с вариатором под капотом CR-V. Неудивительно, что и характеристики автомобилей на практике оказались схожи.

Верните подушечку!

Находиться на переднем ряду обоих автомобилей без преувеличения приятно. Mazda льстит водителю чуть более выраженной премиальностью: пластик, приборы, кожа отделки сидений и руля, короб подлокотника, форма и отделка ручки АКП – буквально все здесь достойно уважительных эпитетов. Геометрия и регулировки кресел выше всяких похвал. Панель приборов, хоть и содержит несколько анимированных шкал, выглядит более чем традиционно и прекрасно читается. Эх, назвать бы такой интерьер немецким, если бы он не был действительно японским.

На дворе зима, но вентилируемые передние кресла CX-5 – недоступную для CR-V опцию – мы оценили. Как и выведенную на центральную консоль Mazda отдельную кнопку подключения спортрежима. Удобно. Чего не скажешь о дислокации двух USB-портов, без которых нынче никак. Их спрятали в «марианский желоб» подлокотника. Чтобы подключить телефон или флешку, водителю нужно согнуть локоть правой руки в обратную сторону и вывернуть кисть на излом.

Плотность и предельный комфорт посадки в передних креслах CR-V удивляют людей и крайне субтильного сложения, не говоря уж о здоровяках. Некий спортивный дух Honda, казалось бы, давно вытравленный из автомобилей этого класса, все еще ощущается в салоне, превращая огромную кнопку ECON на центральной консоли в чужеродную зеленую кляксу. Наборные шкалы электронной приборки – типичный стиль бренда. А малая толика «космическо-истребительной» эстетики в оформлении передней панели порадует и самого завзятого «овощевода».

Отделка CR-V проще, пластик звонче, а емкость подлокотника такова, что в него, коль скоро вы участвуете в ралли, можно спрятать целого штурмана. Как стало понятно, спортивная искорка все еще теплится в этом автомобиле. И он нам пришелся по душе даже вопреки обидной детали – дружелюбная подушечка под правую коленку на левой стороне центральной консоли, некогда обтянутая кожей и мягкая, нынче представляет собой банальный прилив из жесткого пластика в форме той самой подушечки. Что это? Издержки американской сборки или губительное вырождение марки, из-за которого в том числе она и сдает позиции?

Шведский стандарт

В топовых модификациях отмечен почти полный паритет по наличию электронных оберегов – систем безопасности. Однако Mazda с помощью пакетных опций позволяет дополнить нужными системами практически любую свою комплектацию, чего нет у Honda.

Задним умом

И снова Honda, но уже на втором ряду. Реальный комфорт дивана для большинства современных автомобилей, увы, атавизм. Поэтому не будем останавливаться на том, чего в природе уже не существует. Лучше позавидуем CR-V, который обладает заметным преимуществом по запасу места для ног. Даже человек ростом под 190 см усядется при столь же высоком водителе свободно, тогда как автор этих строк со своими 175 см сзади едва ли не полностью вытянул ноги. На «галерке» CX-5 ощутимо теснее.

И если по наличию сзади дефлекторов обдува, кнопок обогрева сидений и USB-портов среди претендентов паритет, то среди преимуществ Mazda остается полезная опция – складывающаяся отдельно серединка спинки дивана. Сквозь нее в салон можно пропихнуть длинномеры – лыжи и прочую спортивную амуницию. Впрочем, нашелся и эргономический просчет: если сзади расселись трое, кнопки управления обогревом сидений и два имеющихся тут USB-порта будут вне доступа – они спрятаны в откидывающемся по центру спинки подлокотнике. Такие дела.

Что касается багажников, то здесь, что называется, на любителя. Ощутимо богаче благодаря отделке пола и боковин выглядит пространство в CX-5. К тому же как таковой полки здесь нет. Прикрывающая поклажу сетка натянута вдоль пятой двери Mazda и поднимается вместе с ней. Багажник CR-V хоть и выглядит проще, зато объемнее. Для распределения мелкой поклажи имеется второе дно. Дверь поднимается высоко, пригибаться придется лишь великану (у Mazda этот порог куда скромнее). Словом, достоинства разные, кому что нравится.

Цифровые и прочие выкрутасы

Подводя промежуточный итог, констатируем, что более дорогая Honda пока выглядит чуть более практичным, харизматичным, но ощутимо менее премиальным автомобилем. В CR-V, как и в CX-5, обнаружился изрядный запас полезных опций и электронных систем безопасности в помощь водителю. Однако в активе Mazda не только удобная штатная навигация вместо не слишком быстродействующего планшета Android, но и система кругового обзора, и передние кресла с кондиционером. CX-5 явно дружелюбнее. Она, например, не требует «добавить аккаунт» и не пишет, что «сеть недоступна», – если автомобиль умнее тебя, это раздражает. Когда в директории «Установщик» планшета CR-V высветилось «проверьте, есть ли файлы .apk в корневом каталоге», мне тут же захотелось выбросить ключ в снег и уехать домой на метро. А еще борткомпьютер Honda отказывался в городском цикле движения регистрировать расход топлива менее 13 л/100 км, тогда как аналогичный прибор Mazda на сходном маршруте иной раз показывал 10 л с небольшим.

И все же главное о машине можно сказать только на ходу. А в этой дисциплине себя проявили оба претендента. Mazda задала высокую планку. Ее информативный довольно «короткий» руль приятно держать в руках. Автомобиль беспрекословно следует за ним даже в связках скоростных виражей.

Любопытно, что порог срабатывания системы стабилизации отодвинут достаточно далеко: CX-5 до подключения DSС позволяет вдоволь насладиться живостью задней оси. Подвеска показала себя цепкой и максимально эффективной лишь на идеальном покрытии. На грунтовке, а тем паче на разбитом асфальте о высокой скорости лучше на время забыть. Но ездовой комфорт в любом случае на высоте, его не портят даже колеса R19.

Автомат помогает CX-5 обеспечить плотный и напористый разгон – ступенчатый, отчасти напоминающий разгон на машинах с механикой. Бесшовный алгоритм набора скорости с помощью вариатора у CR-V в «спортивном» режиме вызывает если не восторг, то уважение. Однако вариатор остается вариатором: с ним ощущения разгона более синтетические при том, что шасси Honda настроила ничуть не менее азартно, чем у конкурента. И все же больше нам понравилась поведение CR-V в тяжелых условиях. Возможно, благодарить за лучшую плавность хода стоит «восемнадцатые» колеса с их меньшим, чем у покрышек R19 CX-5, весом. В любом случае СR-V на ходу продемонстрировал завидную маневренность и устойчивость.

В итоге можно уверенно констатировать: оба кроссовера занимают высокие места в автомобильной табели о рангах. Mazda привлекает взвешенным подходом, премиальностью и технологиями. Honda все еще берет практичностью, харизмой и богатыми традициями. Но разница в цене двух «японцев», а также пластичность при формировании прайс-листа сегодня однозначно играет на руку Mazda. Расхождения в стоимости базовых версий это подтверждают: 1 709 000 рублей (2WD 2.0 МКП-6) у Mazda против 2 389 900 (4WD 2.0 СVT) в прайс-листе Honda. На той же чаше весов и перспективы обслуживания автомобилей. Полагаем, автомобильных дилеров Honda в России скоро не останется вовсе, что весьма печально…

Диванное настроение

Забираться в эти кроссоверы можно, не особенно заботясь о чистоте брюк. Пороги обеих машин заботливо прикрыты от грязи нижними кромками дверей – чувствуется японская дотошность!

Технические характеристики Honda CR-V Габариты, мм 4631x1855x1689 Колесная база, мм 2662 Диаметр разворота, м 11 Дорожный просвет, мм 208 Объем багажника, л 522/2145 Снаряженная масса, кг 1586 Тип двигателя L4, бензин Рабочий объем, см³ 2356 Макс. мощность, л.с./об/ми 186/6400 Макс. момент, Нм/об/мин 244/3900 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,3 Расход топлива (средний), л/100 км 7,8 Объем бака, л 57

Технические характеристики Mazda CX-5 Габариты, мм 4550/1840/1680 Колесная база, мм 2700 Диаметр разворота, м 12 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 442/1620 Снаряженная масса, кг 1565 Тип двигателя L4, бензин Рабочий объем, см³ 2488 Макс. мощность, л.с./об/мин 194/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1500–4000 Привод полный Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 195 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,0 Расход топлива (средний), л/100 км 7,6 Объем бака, л 58

Автомобили тестируются по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.