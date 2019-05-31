«Он что, действительно не знает?». Секьюрити дилерского центра искренне удивился тому факту, что я не могу понять, как в новой Honda Pilot разблокируется стояночный тормоз. Между прочим, есть, чему удивиться. «Ручник» здесь всё ещё с ножным приводом! Я уже не помню, когда и в каких моделях мне такое встречалось. Даже бюджетные автомобили всё чаще оснащаются электронными устройствами.

Что еще сохранилось в новом «Пилоте» от старого? Немногое. Изменилась даже суть, как бы «амплуа» модели. Прежде это был кроссовер, внешне напоминающий внедорожник, теперь автомобиль стал гораздо больше похож на минивэн. А по габаритам приблизился к автобусу!

Жаль, что эта модель Honda не относится к премиальным. Тогда бы один из близких по цене конкурентов был проработан тщательнее и получил гораздо более «полезный» третий ряд сидений. Pilot можно считать образцом семиместной планировки интерьера. Ширина второго ряда (между подлокотниками на внутренних панелях дверей) 141 см, третьего — 114 см. Здесь одновременно хватает мест для коленей и седокам второго ряда (при посадке «за мной» — 27 см), и одновременно с ними обитателям третьего — 23 см. В конкурирующем же кроссовере удобно, с запасом для коленей, устроятся только седоки одного из рядов. Смысл подобного решения неясен.

Прежде третий ряд в «Пилоте»-кроссовере был трехместным. В «Пилоте»-минивэне этот ряд насчитывает два места.

Дорого-богато!

Этот автомобиль радует не только потрясающим внутренним объемом. Он и прежде был немаленьким снаружи и просторным внутри. Но теперь отделка салона просто покоряет качеством, жёсткий пластик «Пилота» предыдущего поколения, напоминавший советские «Жигули» 70-х годов прошлого века, ушел в историю. Теперь материалы отделки качественные на зависть. Их хочется осматривать, ощупывать и даже обнюхивать. Запах в салоне приятный, дорогой. И качество сборки, равно как и ее логика, впечатляет. Посмотрите: в середине подушки заднего дивана выполнена выемка, которая точно совпадает с выступающим назад центральным боксом. Соответственно, задний диван при перемещении его вперед, придвигается вплотную к передним креслам.

Проходы на третий ряд и справа, и слева образуются значительные. Впечатляет, что кнопки на спинках второго ряда подсвечиваются. Но регулировки здесь только механические, а два сиденья третьего ряда складываются с помощью длинных ремешков. Все механизмы работают выверенно, излишних усилий для трансформации салона не требуется, в то же время и люфта не ощущается. Всё «сбито» плотно.

При семиместном размещении седоков позади третьего ряда остается впечатляющее пространство для багажа. Тоже хорошо: при необходимости поместиться внутри всемером не придется кем-то жертвовать ради погрузки личных вещей. Всем и всему места хватит. Разве что спать, вытянувшись во всю длину, можно только вдвоем, максимум втроем. Но зато вытянется здесь любой: максимальная длина поверхности при сложенных задних рядах кресел достигает 212 см. Нишу позади третьего ряда можно выровнять с помощью панели фальшпола, если установить ее вровень с задним порогом. И застелить фирменным складным ковриком. Всё продумано? Нет, не всё: не нашлось места для снятой рулонной шторки багажника.

А впереди? Свободно, даже очень — почти полтора метра между передними стойками, на уровне которых расположены спинки передних кресел. Седоков здесь разделяет относительно невысокий туннель. Подлокотника нет, вернее, у каждого из кресел есть «индивидуальный» регулируемый подлокотник, но между ними нет бокса. Зато в туннеле выполнена невероятно глубокая и вместительная емкость со сдвижной крышкой. Крышка прочна, на нее можно при необходимости опереться рукой, но, желательно, не изо всех сил. Так, слегка, для равновесия.

Торпедо полностью новое, и еще раз хочется отметить качество материалов, из которых оно создано. Перед водителем — современная комбинация приборов с «цифровым» спидометром и русифицированным бортовым компьютером. Слева от руля обнаруживается давно знакомая зеленая кнопка активации режима движения ЕСО. Приборы при его включении не меняют очертаний и дизайна, лишь слева высвечивется зеленый символ в виде деревца. При отключении режима этот символ пропадает.

На нашем фото, помимо символа-деревца, виден значок, предупреждающий о недостаточном давлении в шинах. Судя по всему, система контроля дала сбой, потому что она обнаружила низкое давление только в задних шинах, между тем, оно и в передних отличалось от нормы. А довести его до номинального может быть непросто. Вот, например, мой компрессор подключается не к прикуривателю, а непосредственно к выводам аккумуляторной батареи. Но на новом «Пилоте» аккумулятор скрыт под пластиковой накладкой в передней части моторного отсека. Ее нетрудно «отстегнуть», однако оказывается, что «мешает» еще и воздухозаборник двигателя. В общем, если вывод «+» еще доступен, то к выводу «-» придется тянуться под воздухозаборником.

Несмотря на внешнее несходство двух поколений «Пилота», габариты автомобилей почти совпадают. Новый Pilot на 8 см длиннее, на 6 см ниже и практически такой же по ширине, а колесная база у него длиннее на 4,5 см. Двигатель у модели остался прежним, привод — полным, а автоматическая коробка передач прибавила один «диапазон».

Не могу сказать, что недостаток давления был критичным. Равно как не влиял он и на курсовую устойчивость гигантского «Пилота». Тот и снаружи, и изнутри кажется поистине огромным. Массивный передок чем-то напоминает Chevrolet Tahoe предыдущего поколения, а также Infiniti QX80. Весомость передней части придает мощная перемычка между фарами, имеющая металлизированную окраску — этакий стальной мост. Эффектная деталь. Фары тоже современные, от прежнего консерватизма не осталось и следа. А еще на передке выделяются узкие светодиодные указатели поворотов. Светодиоды есть и в задних фонарях, но над ними дизайнеры явно потрудились не так тщательно, как над передней светотехникой.

Направо посмотрит камера

Наружные зеркала большие, одинаковые по форме отражающих элементов, но разные по корпусам. У правого зеркала внизу заметен характерный «прилив», в котором находится видеокамера. Она активируется при подаче сигнала поворота направо и позволяет оценить обстановку со стороны правого борта. Хотя с этой функцией моделей Honda мы познакомились еще в 2013-м году, во время теста девятого поколения седана Accord, на других автомобилях подобное устройство встречается пока нечасто (один из примеров — премиальный Kia K900, но там подобной функцией наделены оба зеркала). Насколько полезно это устройство? При быстрых перестроениях толку от него не так много, поскольку просто не успеваешь бросить взгляд на центральный дисплей. А вот при маневрах в стесненных условиях — да, полезная штука, может пригодиться громоздкому «Пилоту» и его водителю.

Центральный дисплей, к слову, качественный, очень четкий. Функций у мультимедиасистемы много, но если вдруг вы обнаружите, что они почему-то не активируются, не пугайтесь, это не неисправность. Просто нажмите кнопку «Назад» и прочтите предупреждение: использование мультимедиа во время движения — «зона» вашей личной ответственности. Подтвердив это нажатием кнопки, вы вновь обретете возможность пользоваться всем функционалом бортового устройства.

Здесь есть камера заднего вида с «подвижными» направляющими линиями. Здесь есть аудиосистема с качественным звуком и логичным управлением. Система навигации — современная, по сравнению с предыдущим «Пилотом» нынешний шагнул далеко вперед. Есть тут и «история» расхода топлива с диаграммами, напоминающими другие модели Honda, а также Acura.

Климат-контроль в салоне — трехзонный, отдельно регулируется «погода» в районе второго ряда сидений. И не только «погода»: задние пассажиры имеют возможность просматривать видео на потолочном откидном дисплее. Интересно, что панель с кнопками управления — съемная, на самом деле, это пульт. К автомобилю прилагаются также две пары наушников.

Расположившись сзади, моя жена заявляет, что чувствует себя даже не в высококлассном автобусе, а в купе спального вагона. Места много, тишина и покой. Да, наряду с тактильным комфортом новая Honda Pilot покоряет и «акустикой», внутри на ходу действительно очень тихо. Опять же, на зависть моделям, которые относят себя к премиальным. Случайно обратил внимание, что стекла пассажирских дверей у «Пилота» имеют значительную толщину. Возможно, они не толще, чем у других моделей, но именно здесь это почему-то бросается в глаза. Как и мощные уплотнители дверей.

На добавление «газа» автомобиль откликается с ленцой, педаль словно задемпфирована. Но это ощущается только в режиме ЕСО, если его отключить, вы почувствуете заметное улучшение динамики. Даже не так: динамика, вроде бы, не улучшается, но быстрее меняются показания скорости на панели приборов, а также активнее убегает назад пейзаж за окном. В этом автомобиле вы не чувствуете, что несетесь запредельно быстро, даже высокая и очень высокая скорость почти не ощутима. Это стоит отметить!

Вот, что еще досталось новому «Пилоту» от старого: это 3,0-литровый шестицилиндровый бензиновый двигатель V-образной конфигурации, развивающий 249 л. с. Примечательно, что под капотом он расположен поперечно, как у переднеприводных автомобилей. Впечатляет диаметр его воздухозаборника, еще бы, этому «монстру» надо дышать! Что еще обращает на себя внимание в моторном отсеке? Например, то, что свечи у этого мотора труднодоступны, и те три, что расположены со стороны радиатора, и те, что находятся со стороны моторного щита. Обслуживание агрегата явно обойдется недешево.

Динамика массивного автомобиля с таким мотором впечатляет. С места до 100 км/ч он ускоряется за 9,1 с (паспортный показатель), с 80 до 120 км/ч — примерно за 6 с (наши замеры).

А как с расходом топлива? Даже на трассе автомобиль не укладывался в 10-литровый показатель, а чаще приближался к 11-литровому (бензин — 92-й). Это без «участия» круиз-контроля, при включении которого дело обстояло несколько лучше. При выборе режима ЕСО и значения 120 км/ч расход составлял 9,0-9,2 л на сотню. Но, как и в случаях с другими автомобилями, истинная скорость «Пилота» была ниже показаний спидометра на 6-7 км/ч.

Но, надо сказать, расход в целом значительно улучшился! Прежде «Пилот» огорчал 20-литровым аппетитом, в пробках дело доходило и до 22-литрового расхода на сотню. А на трассе приходилось «отдавать» 15-16 л. Теперь прежние трассовые показатели практически равны городским. Сыграла положительную роль новая аэродинамичная конфигурация кузова? Вполне возможно. Но, уверен, не обошлось и без «колдовства» инженеров над системами управления двигателя.

Трансмиссией в предыдущем «Пилоте» служил безальтернативный пятидиапазонный автомат. Сейчас устройство прибавило еще один «диапазон», но, как прежде, лишено альтернативы. И так же не имеет ручного режима, что просто удивительно. «Гены» мамонта, как и стояночный тормоз-«ножник»? Зато здесь есть режим L, нечто вроде «понижайки» для зимних или внедорожных условий. Включив этот режим на лесной дороге, я забыл выключить его на обычной и обнаружил, что автомобиль способен разгоняться! Судя по всему, устройство задействует либо первую, либо вторую передачу.

У предыдущего «Пилота» мне понравилось удобное расположение селектора автомата — на приливе торпедо. Теперь селектор переехал на центральный туннель. Новое расположение — нисколько не минус, оно совершенно стандартное.

Подвеска «звучит»...

Курсовая устойчивость нового «Пилота» на трассе радует меньше. «Пилотировать» этот кроссовер-минивэн лучше по идеально гладким и прямым магистралям, и то постоянно следя за курсом. Системы подруливания тут нет, а она не помешала бы. Руль очень легкий, «расслабленный» и к тому же «длинный». А ведь он «сократился»: раньше совершал 3,7 оборота от упора до упора, теперь — чуть больше трех оборотов. В общем, такой типичный американский автомобиль, впрочем, менее валкий в поворотах и при перестроениях, чем, например, Acura MDX. Хочется верить, что полная загрузка автомобиля детьми, колясками, мангалами, корзинами, картонками и собачонками улучшит курсовую устойчивость. Мне с дополнительной загрузкой не повезло: в этот раз везти в семейных и личных целях было нечего. Лишь ненадолго в салоне оказался пассажир почти двухметрового роста. Никакой тесноты он не ощутил. По дороге мы разговаривали, не повышая голоса, хотя скорость местами доходила до весьма высоких значений.

Полный привод на новом Pilot реализован с помощью системы i-VTM4 (Intelligent Variable Torque Management). В схеме отсутствует межколесный дифференциал, а момент может быть передан на каждое из задних колес благодаря комплекту «мокрых» дисков сцепления, расположенному на каждой из полуосей. Данная схема дает возможность, в частности, получать полноценную межосевую блокировку.

На плохих дорогах подвеска нового «Пилота» начинает «звучать». Об износе ее за 2000 километров пробега говорить, конечно, рано. Откуда тогда нежелательные звуки? На ум приходит только одно: она «тонковата» для столь массивного семиместного кузова. Это не говорит о недолговечности, просто ее элементы, крупные на вид, все же недостаточно мощные. С другой стороны, любое утяжеление автомобиля неизбежно ведет к ухудшению экономичности. Так что в данном случае, видимо, был достигнут компромисс.

Добавим, что у нового «Пилота» 18-дюймовые колеса с огромными шинами 245/60. Эти «катки» громко шлепают по неровностям дорог. Вообще, при высокой шумоизоляции салона в целом, очень заметно, что днище и колесные арки представляют слабую защиту от шума, например, от «дроби» из камешков. Это замечают даже пассажиры.

Стоит ли на новом «Пилоте» покидать асфальт и выдвигаться на бездорожье? Предыдущее поколение автомобиля позволило мне справиться с неглубокой снежной целиной. Но сейчас лето. Грязь и песок могли бы стать препятствиями, но их бывает непросто найти. Путешествие по лесной дороге в глубокой чаще затруднений у минивэна-кроссовера не вызвало. Геометрической проходимости автомобилю хватило везде, хотя подвеска показала себя короткоходной. В несложной ситуации, на совсем небольшом бугре, автомобиль практически вывесил левое заднее колесо.

Упомянем здесь, что продаваемые в России экземпляры имеют дорожный просвет, увеличенный до 200 мм (для других рынков — 185 мм). Таков ли он на самом деле? Под «минимальными» точками задних нижних рычагов — разве что на полсантиметра меньше (195 мм у незагруженного автомобиля, стоящего на асфальте). Под защитой картера обнаруживаются заявленные производителем 200 мм.

Только защита эта производит странное впечатление. Во-первых, она выполнена из пластика и вряд ли способна защитить от чего-то еще, кроме брызг. Но пластиковый лист еще и разделен пополам, причем, так, что поддон картера двигателя оказывается открытым, как говорят, всем ветрам. Это сделано для улучшения охлаждения мотора? Вообще, для наших условий здесь не помешал бы мощный стальной лист. Все же автомобиль позиционируется больше как кроссовер.

Но если раньше «Пилот» предлагал для бездорожья только принудительную блокировку межосевой муфты, то теперь, похоже, возможностей у него чуть побольше. Система ITM (Intelligent Traction Management), активируемая кнопкой рядом с селектором автомата, предлагает выбор из четырех режимов: «Нормальный», «Снег», «Грязь» и «Песок». Режимы выбираются последовательным нажатием кнопки по кругу. На асфальте система не задействована. А на «природе»… По заявлению коллег, автомобиль способен преодолевать недлинные грязевые «ловушки» с хода, главное — не терять темпа, и мощный двигатель вытащит. Хотя, надо сказать, характеристика относит его к высокооборотным, ведь максимум момента (294 Нм!) приходится на 5000 об/мин, а максимум мощности на 6000 об/мин.

Понравился ли мне новый Pilot больше, чем старый? Разумеется, да. Пусть автомобиль утратил даже остатки имиджа внедорожника. Путешествия по асфальту — это тоже путешествия, могущие быть очень и очень интересными. И данный вариант от Honda способен выступить в этой дисциплине весьма достойно. На его «стороне» играют полноценные сидячие места на всех трех рядах, завидная вместительность багажника при семи пассажирах в салоне (под 400 л!), мощный двигатель, ставший после обновления модели существенно экономичнее, и полный привод вкупе с 200-миллиметровым дорожным просветом. Так все-таки кроссовер это или минивэн? Если вдуматься — не так уж это и важно.

На российском рынке Honda Pilot третьего поколения предлагается в трех комплектациях: Lifestyle, Executive и Premium. Все автомобили оснащаются трехлитровой V-образной «шестеркой» мощностью 249 л. с., шестидиапазонным автоматом и полным приводом. Стоимость — 3 214 900, 3 564 900 и 3 814 900 рублей.

Технические характеристики Honda Pilot ГАБАРИТЫ, ММ 4954 х 1997 х 1788 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2820 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 305 / 1779 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2008 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2997 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 249 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 294 / 5000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 192 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 10,4 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 73