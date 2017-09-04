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Хонда Пилот

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Цены
от 2 999 900
до 3 549 900
Honda Pilot 2016 вид спередиHonda Pilot 2016 вид спереди
Honda Pilot 2016 вид сбоку
Комфортное шасси и отличная курсовая устойчивость делают Honda Pilot идеальным автомобилем для путешествий
Honda Pilot 2016 вид сзади
Honda Pilot 2016 салон
Салон настолько просторный, что при желании впереди тоже можно поставить трехместный диван
Honda Pilot 2016 приборная панельHonda Pilot 2016 монитор
Honda Pilot 2016 монитор под крышей
Мультимедиасистема с 9-дюймовым экраном может проигрывать DVD диски и имеет беспроводной пультонитор под крышей
Honda Pilot 2016 климатическая установкаHonda Pilot 2016 передние креслаHonda Pilot 2016 климат для второго ряда
Honda Pilot 2016 задний диван
На последнем ряду можно усадить двоих взрослых или троих детей
Honda Pilot 2016 багажное отделение
Honda Pilot 2016 багажное отделение
Чтобы перевезти больше багажа, третий ряд кресел лучше сложить
Honda Pilot 2016 передняя фараHonda Pilot 2016 задний фонарь

Кроссовер Honda Pilot первоначально проектировался для американского рынка, а это значит, что и в России он придется ко двору. Потому что и там и здесь есть мнение, что хорошего автомобиля должно быть много

Обычно наш фотограф, узнав, что предстоит съемка кроссовера или внедорожника, стремится запечатлеть автомобиль на лоне природы. Вот и на этот раз до заготовленной точки на окраине Московской области мы добирались пару часов – осталось только съехать с асфальта на грунтовку, ведущую в поле. Тут-то и возникла проблема. По словам коллеги, когда он приезжал сюда в прошлый раз несколько месяцев назад, съезд был нормальный…

Теперь же дождями намыло такую яму, что с ней может не справиться и настоящий внедорожник. А ведь Pilot к таковым не относится: несмотря на внедорожную внешность, это скорее большой приподнятый универсал, нежели покоритель бездорожья. Но ехать надо – не возвращаться же назад! К тому же поглазеть на бесплатное шоу уже пришли три не очень трезвых жителя близлежащей деревеньки, пообещавшие, если что, сходить за трактором. Правда, говорят они, тракторист уже пьян, но он и в таком состоянии вытащит. Словом, веселая перспективка намечается!

Мне остается только выбрать клавишей на центральном тоннеле режим «грязь» (есть еще стандартный режим, а также «снег» и «песок»), немного разогнаться и дальше держать обороты в районе 2,5–3 тыс. Поехали – будем брать яму наискосок. Honda Pilot ухает левым боком в канаву, правое заднее колесо оказывается в воздухе, но мы продолжаем уверенно двигаться вперед. Погружаемся по «пояс» в грязевую жижу, и… ничего страшного не происходит. Кроссовер даже и не подумал замедлиться – так на ровном «газу» Pilot и выбрался из ямы с противоположной стороны. Аборигены даже слегка расстроились, что шоу закончилось, едва начавшись. Правда, отмывали потом мы автомобиль долго, благо захватили с собой несколько бутылей воды.

Объем имеет значение

Без малого пять метров от «носа» до «хвоста», почти два в ширину и чуть-чуть меньше в высоту – размерами этот автомобиль впечатляет. В сочетании с довольно агрессивной «физиономией» это говорит о том, что на дороге его должны однозначно уважать.

Впрочем, модель-предшественница все же кажется мне более брутальной благодаря «квадратному» дизайну. Зато новое поколение выглядит гораздо современнее. Кроссовер прибавил в длину 79 мм, стал шире на 2 мм, при этом уменьшившись в высоту на существенные 58 мм. Колесная база выросла на 40 мм. Дорожный просвет, как и раньше, составляет 200 мм.

Под капотом стоит 3-литровая атмосферная «шестерка» мощностью 249 л.с. – других вариантов силовых агрегатов нет. Безальтернативен и 6-диапазонный «автомат», как и система полного привода с автоматическим подключением задней оси. Подвеска прошла адаптацию для российских дорог. Также специально для нашей страны Pilot получил обогрев рулевого колеса и зоны покоя стеклоочистителей, да еще дополнительную шумоизоляцию.

Оформление салона по сравнению с предшественником – небо и земля. Вместо архаичной архитектуры дизайн наконец стал современным. Американцы, как известно, очень неприхотливы к качеству отделки салона, из-за чего автомобили, созданные для тамошнего рынка, часто грешат жестким пластиком и неряшливой сборкой, но здесь мне не к чему придраться. Зазоры между салонными панелями небольшие и ровные, а верхняя часть передней панели и обивки дверей выполнена из мягкого материала.

Экран интерфейса «мультимедийки», как принято, сенсорный, на касание реагирует достаточно быстро. Из удобств отмечу наличие «Яндекс.Навигатора» – правда, чтобы он заработал, смартфон должен раздавать интернет. Еще одна фирменная хондовская функ-ция – камера правого бокового обзора, нейтрализующая слепую зону. Включается она при нажатии правого сигнала поворота и отображается на этом самом экране.

А вот сенсорная регулировка громкости неудобна, благо можно использовать клавиши на рулевом колесе. Есть и еще одна странность у экрана: если не успеешь после запуска двигателя нажать «Ок», когда высвечивается надпись с предупреждением об опасности пользования во время движения, монитор будет показывать только время. Чтобы потом его включить, придется нажимать сенсорную кнопку «назад» либо такую же кнопку дневного/ночного режима.

Селектор «автомата», как всегда у Honda, движется по прямой прорези, из-за чего незнающие люди жалуются, что проскакивают положение Drive и включают режим L, заставляющий коробку работать на пониженных передачах. На самом деле надо лишь отпустить клавишу разблокировки рычага сразу после начала его перемещения, и тогда он останавливается четко в позиции Drive.

Спереди места по всем направлениям – как в автобусе. Между сиденьями вместо подлокотника расположился огромный бокс, в который с легкостью войдут несколько 2-литровых бутылей воды. До правой двери не дотянешься. Сиденья широкие и мягкие, без боковой поддержки, зато со стороны центрального бокса у них имеются откидные подлокотники. И конечно, как у настоящего «американца», здесь полно различных подстаканников и карманов. Имеются также розетки и входы для электронных гаджетов.

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На втором ряду можно сидеть закинув ногу на ногу. Диван по форме плоский, но оснащен регулировкой наклона спинок и подогревом. Центральный тоннель отсутствует, благодаря этому, а также большой ширине салона здесь с легкостью разместятся три крупных человека. К услугам пассажиров отдельная система климат-контроля, механические шторки на окнах и выдвижной потолочный экран диагональю 9 дюймов с беспроводным пультом. Смотреть, правда, можно только DVD – ТВ-программы недоступны. Подлокотники, карманы, подстаканники, гнезда для наушников и розетки прилагаются.

Нажимаю на кнопку в торце подушки дивана – и его спинка откидывается вперед, а сиденье сдвигается, открывая проход на третий ряд. Пробираюсь туда и вполне комфортно устраиваюсь со своими 180 см. Колени до спинок среднего дивана не достают, и над головой места достаточно. Имеются дефлекторы системы вентиляции, подстаканники и динамики. По паспортным данным здесь, как и на втором ряду, должны при желании разместиться трое, о чем свидетельствует средний подголовник, но в реальности место есть только для двоих.

Багажник в 8-местной конфигурации невелик – всего 305 л. Однако, если сложить третий ряд, объем сразу вырастет до внушительных 827 л. А когда складывается второй ряд, багажный отсек пре-вращается в пещеру объемом 1779 л. Запасное колесо располагается под днищем, так что в случае прокола поклажу вынимать не придется. Одна проблема: в плохую погоду при замене колеса чистым остаться не получится.

Антиспорт

Перемещение в пространстве на Honda Pilot в корне отличается от езды на подавляющем большинстве европейских автомобилей, начиная с процесса трогания с места. Включаю Drive, отпускаю педаль тормоза, и автомобиль неспешно, словно поезд, «отчаливает». Педаль акселератора сильно задемпфирована, ей вторит и автоматическая коробка передач. Чтобы добиться по-настоящему мощного ускорения, нужно «топнуть» по правой педали по-мужски и подождать пару-тройку секунд. Вот теперь – другое дело! Хотя медлительность «автомата» не лечит даже режим D4, отключающий две высшие передачи.

Рулевое управление легкое, неострое (три с четвертью оборота от упора до упора) и, как поначалу кажется, неинформативное. Однако, поездив на автомобиле, понимаешь, что с информативностью у баранки все в порядке – надо лишь привыкнуть к небольшому усилию на ней, а также к неторопливым реакциям на управляющие действия. Просто на этом кроссовере не надо никуда спешить – он антиспортивен по своей сути. Когда это понимаешь и перестаешь требовать от тяжелого кроссовера быстрых реакций, начинаешь оценивать его иначе. Вдруг становится ясно, что управляется Pilot в рамках своей парадигмы отлично: руль вполне точен и «прозрачен», а баланс и вовсе великолепный, благодаря чему я прекрасно чувствовал автомобиль и понимал его возможности.

Pilot идеально приспособлен для вояжей на дальние расстояния. Великолепная курсовая устойчивость на прямой и в пологих виражах позволяет не обращать внимания на неровности, колейность и чувствовать себя расслабленно. Мягкая подвеска убаюкивает пассажиров, но не досаждает раскачкой на волнах дорожного покрытия. И шумоизоляция прекрасная: ни двигатель, ни шины совершенно не слышны, а ветер лишь едва заметно посвистывает в крупных зеркалах. Разве что на неровностях с острыми краями подвеска нет-нет да и «брыкнется» неподрессоренными массами, но такое поведение типично для тяжелых автомобилей с мягкими настройками шасси. И еще один немаловажный момент, полезный для поездок на «дальняк»: кроссовер можно заправлять 92-м бензином.

Итак, Honda Pilot – автомобиль просторный, вальяжный, прак-тичный и комфортный. Отличный претендент на роль семейного транспортного средства на все случаи жизни. Правда, комфорт стоит денег. Наиболее доступная комплектация «японца» обойдется в 2 999 900 рублей, топовая версия предлагается за 3 599 900 рублей.  

Технические Honda Pilot характеристики

Габариты, мм

4954х1997х1788

Колесная база, мм

2820

Диаметр разворота, м

11,42

Дорожный просвет, мм

200

Объем багажника, л

305

Снаряженная масса, кг

2008

Тип двигателя

V6, бензин

Рабочий объем, куб. см

2997

Макс. мощность, л.с./об/мин

249/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

294/5000

Привод

полный

Трансмиссия

6-диапазонная автоматическая

Макс. скорость, км/ч

192

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,1

Расход топлива (городской), л/100 км

10,4

Объем бака, л

74

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