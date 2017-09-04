Кроссовер Honda Pilot первоначально проектировался для американского рынка, а это значит, что и в России он придется ко двору. Потому что и там и здесь есть мнение, что хорошего автомобиля должно быть много

Обычно наш фотограф, узнав, что предстоит съемка кроссовера или внедорожника, стремится запечатлеть автомобиль на лоне природы. Вот и на этот раз до заготовленной точки на окраине Московской области мы добирались пару часов – осталось только съехать с асфальта на грунтовку, ведущую в поле. Тут-то и возникла проблема. По словам коллеги, когда он приезжал сюда в прошлый раз несколько месяцев назад, съезд был нормальный…

Теперь же дождями намыло такую яму, что с ней может не справиться и настоящий внедорожник. А ведь Pilot к таковым не относится: несмотря на внедорожную внешность, это скорее большой приподнятый универсал, нежели покоритель бездорожья. Но ехать надо – не возвращаться же назад! К тому же поглазеть на бесплатное шоу уже пришли три не очень трезвых жителя близлежащей деревеньки, пообещавшие, если что, сходить за трактором. Правда, говорят они, тракторист уже пьян, но он и в таком состоянии вытащит. Словом, веселая перспективка намечается!

Мне остается только выбрать клавишей на центральном тоннеле режим «грязь» (есть еще стандартный режим, а также «снег» и «песок»), немного разогнаться и дальше держать обороты в районе 2,5–3 тыс. Поехали – будем брать яму наискосок. Honda Pilot ухает левым боком в канаву, правое заднее колесо оказывается в воздухе, но мы продолжаем уверенно двигаться вперед. Погружаемся по «пояс» в грязевую жижу, и… ничего страшного не происходит. Кроссовер даже и не подумал замедлиться – так на ровном «газу» Pilot и выбрался из ямы с противоположной стороны. Аборигены даже слегка расстроились, что шоу закончилось, едва начавшись. Правда, отмывали потом мы автомобиль долго, благо захватили с собой несколько бутылей воды.

Объем имеет значение

Без малого пять метров от «носа» до «хвоста», почти два в ширину и чуть-чуть меньше в высоту – размерами этот автомобиль впечатляет. В сочетании с довольно агрессивной «физиономией» это говорит о том, что на дороге его должны однозначно уважать.

Впрочем, модель-предшественница все же кажется мне более брутальной благодаря «квадратному» дизайну. Зато новое поколение выглядит гораздо современнее. Кроссовер прибавил в длину 79 мм, стал шире на 2 мм, при этом уменьшившись в высоту на существенные 58 мм. Колесная база выросла на 40 мм. Дорожный просвет, как и раньше, составляет 200 мм.

Под капотом стоит 3-литровая атмосферная «шестерка» мощностью 249 л.с. – других вариантов силовых агрегатов нет. Безальтернативен и 6-диапазонный «автомат», как и система полного привода с автоматическим подключением задней оси. Подвеска прошла адаптацию для российских дорог. Также специально для нашей страны Pilot получил обогрев рулевого колеса и зоны покоя стеклоочистителей, да еще дополнительную шумоизоляцию.

Оформление салона по сравнению с предшественником – небо и земля. Вместо архаичной архитектуры дизайн наконец стал современным. Американцы, как известно, очень неприхотливы к качеству отделки салона, из-за чего автомобили, созданные для тамошнего рынка, часто грешат жестким пластиком и неряшливой сборкой, но здесь мне не к чему придраться. Зазоры между салонными панелями небольшие и ровные, а верхняя часть передней панели и обивки дверей выполнена из мягкого материала.

Экран интерфейса «мультимедийки», как принято, сенсорный, на касание реагирует достаточно быстро. Из удобств отмечу наличие «Яндекс.Навигатора» – правда, чтобы он заработал, смартфон должен раздавать интернет. Еще одна фирменная хондовская функ-ция – камера правого бокового обзора, нейтрализующая слепую зону. Включается она при нажатии правого сигнала поворота и отображается на этом самом экране.

А вот сенсорная регулировка громкости неудобна, благо можно использовать клавиши на рулевом колесе. Есть и еще одна странность у экрана: если не успеешь после запуска двигателя нажать «Ок», когда высвечивается надпись с предупреждением об опасности пользования во время движения, монитор будет показывать только время. Чтобы потом его включить, придется нажимать сенсорную кнопку «назад» либо такую же кнопку дневного/ночного режима.

Селектор «автомата», как всегда у Honda, движется по прямой прорези, из-за чего незнающие люди жалуются, что проскакивают положение Drive и включают режим L, заставляющий коробку работать на пониженных передачах. На самом деле надо лишь отпустить клавишу разблокировки рычага сразу после начала его перемещения, и тогда он останавливается четко в позиции Drive.

Спереди места по всем направлениям – как в автобусе. Между сиденьями вместо подлокотника расположился огромный бокс, в который с легкостью войдут несколько 2-литровых бутылей воды. До правой двери не дотянешься. Сиденья широкие и мягкие, без боковой поддержки, зато со стороны центрального бокса у них имеются откидные подлокотники. И конечно, как у настоящего «американца», здесь полно различных подстаканников и карманов. Имеются также розетки и входы для электронных гаджетов.

На втором ряду можно сидеть закинув ногу на ногу. Диван по форме плоский, но оснащен регулировкой наклона спинок и подогревом. Центральный тоннель отсутствует, благодаря этому, а также большой ширине салона здесь с легкостью разместятся три крупных человека. К услугам пассажиров отдельная система климат-контроля, механические шторки на окнах и выдвижной потолочный экран диагональю 9 дюймов с беспроводным пультом. Смотреть, правда, можно только DVD – ТВ-программы недоступны. Подлокотники, карманы, подстаканники, гнезда для наушников и розетки прилагаются.

Нажимаю на кнопку в торце подушки дивана – и его спинка откидывается вперед, а сиденье сдвигается, открывая проход на третий ряд. Пробираюсь туда и вполне комфортно устраиваюсь со своими 180 см. Колени до спинок среднего дивана не достают, и над головой места достаточно. Имеются дефлекторы системы вентиляции, подстаканники и динамики. По паспортным данным здесь, как и на втором ряду, должны при желании разместиться трое, о чем свидетельствует средний подголовник, но в реальности место есть только для двоих.

Багажник в 8-местной конфигурации невелик – всего 305 л. Однако, если сложить третий ряд, объем сразу вырастет до внушительных 827 л. А когда складывается второй ряд, багажный отсек пре-вращается в пещеру объемом 1779 л. Запасное колесо располагается под днищем, так что в случае прокола поклажу вынимать не придется. Одна проблема: в плохую погоду при замене колеса чистым остаться не получится.

Антиспорт

Перемещение в пространстве на Honda Pilot в корне отличается от езды на подавляющем большинстве европейских автомобилей, начиная с процесса трогания с места. Включаю Drive, отпускаю педаль тормоза, и автомобиль неспешно, словно поезд, «отчаливает». Педаль акселератора сильно задемпфирована, ей вторит и автоматическая коробка передач. Чтобы добиться по-настоящему мощного ускорения, нужно «топнуть» по правой педали по-мужски и подождать пару-тройку секунд. Вот теперь – другое дело! Хотя медлительность «автомата» не лечит даже режим D4, отключающий две высшие передачи.

Рулевое управление легкое, неострое (три с четвертью оборота от упора до упора) и, как поначалу кажется, неинформативное. Однако, поездив на автомобиле, понимаешь, что с информативностью у баранки все в порядке – надо лишь привыкнуть к небольшому усилию на ней, а также к неторопливым реакциям на управляющие действия. Просто на этом кроссовере не надо никуда спешить – он антиспортивен по своей сути. Когда это понимаешь и перестаешь требовать от тяжелого кроссовера быстрых реакций, начинаешь оценивать его иначе. Вдруг становится ясно, что управляется Pilot в рамках своей парадигмы отлично: руль вполне точен и «прозрачен», а баланс и вовсе великолепный, благодаря чему я прекрасно чувствовал автомобиль и понимал его возможности.

Pilot идеально приспособлен для вояжей на дальние расстояния. Великолепная курсовая устойчивость на прямой и в пологих виражах позволяет не обращать внимания на неровности, колейность и чувствовать себя расслабленно. Мягкая подвеска убаюкивает пассажиров, но не досаждает раскачкой на волнах дорожного покрытия. И шумоизоляция прекрасная: ни двигатель, ни шины совершенно не слышны, а ветер лишь едва заметно посвистывает в крупных зеркалах. Разве что на неровностях с острыми краями подвеска нет-нет да и «брыкнется» неподрессоренными массами, но такое поведение типично для тяжелых автомобилей с мягкими настройками шасси. И еще один немаловажный момент, полезный для поездок на «дальняк»: кроссовер можно заправлять 92-м бензином.

Итак, Honda Pilot – автомобиль просторный, вальяжный, прак-тичный и комфортный. Отличный претендент на роль семейного транспортного средства на все случаи жизни. Правда, комфорт стоит денег. Наиболее доступная комплектация «японца» обойдется в 2 999 900 рублей, топовая версия предлагается за 3 599 900 рублей.

Технические Honda Pilot характеристики Габариты, мм 4954х1997х1788 Колесная база, мм 2820 Диаметр разворота, м 11,42 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 305 Снаряженная масса, кг 2008 Тип двигателя V6, бензин Рабочий объем, куб. см 2997 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 294/5000 Привод полный Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 192 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,1 Расход топлива (городской), л/100 км 10,4 Объем бака, л 74