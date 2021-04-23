Ателье Mugen прокачало Honda HR-V

Тюнинг-ателье, которое уже давно сотрудничает с японским автопроизводителем, подготовило проект на базе нового HR-V.

Спортивный выхлоп, новые диски, и скромный круговой обвес – вот, по большому счету, и все доработки. Если говорить подробнее, то дизайнеры Mugen нарисовали для кроссовера накладки на передний бампер и пороги, а также несколько вариантов спойлера на крышке багажника. В общем, все очень скромно, хотя надо отдать должное, что большинство проектов от Mugen не выделяются каким-то дерзким стилем – все по-японски скромно.

Любопытно, что с презентацией тюнинг-проекта от Mugen в Honda рассказали о силовых установках для автомобилей европейского рынка. Она будет одна – гибридная. Мощность -130 лошадиных сил.