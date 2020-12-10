Honda E разбился на «хорошо»

Компактную электрическую новинку разбили по методике Euro NCAP – результат на четыре звезды из пяти

Казалось бы, вполне неплохой результат. Однако, есть одно но. Все дело в том, что другие электромобили, например, ID.3, «разбились» на максимальную оценку. Что помешало японскому электрокару? Поговаривают, что автомобиль подвело невысокое количество опций безопасности. Так у испытуемого отсутствуют коленные подушки безопасности и системы автоматического торможения.

Читатели Motorpage скажут, что это же формальности! Да, возможно, но именно они по новому регламенту обеспечивают дополнительные баллы автомобилю. Самое забавное заключается в том, что отсутствующие опции предлагаются для сходного с «Е» микрокаром Jazz. Его, к слову, тоже разбивали, но на максимальные пять баллов.