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15 янв 2018

Honda Insight: работа над ошибками

Honda Insight: работа над ошибками
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda дважды пыталась составить конкуренцию Toyota Prius со своим гибридным Insight. Но ни трехдверная версия 1999 года, ни пятидверка 2009 года, которая вообще практически полностью повторяла философию Prius, отклика у публики не нашли. Но японцы провели работу над ошибками и готовы представить третье поколение, которое просто обязано стать популярным.

Машина, которую Honda показала в Детройте, имеет статус прототипа, поэтому ее технические характеристики не разглашаются: японцы лишь заявили, что в состав силовой установки вошли 1,5-литровый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, электромотор и блок литий-ионных батарей.

При этом, в Honda утверждают, что большую часть времени Insight сможет передвигаться исключительно на электротяге, а это значит, что гибрид будет подзаряжаемым, но и ДВС в Insight планируют большую часть времени использовать в качестве генератора для подзарядки батарей. А приводить в движение колеса он будет только на высокой скорости.

Самое главное: никаких экспериментов с внешностью. Отныне Insight это классический седан, который в модельной линейке расположится между Civic и Accord. Машина будет иметь довольно богатое оснащение: 2-зонный климат-контроль, кожаный салон, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также в состав войдет комплекс систем безопасности Honda Sensing, в котором есть активный круиз-контроль, системы экстренного автоматического торможения, удержания в полосе, предотвращения наезда на пешехода и т.д.

Вероятнее всего, серийный вариант третьего поколения Honda Insight будет представлен в середине года, а ее производство начнется ближе к началу следующего.
 

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При написании новости использовалась информация:
Honda

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