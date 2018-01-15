Компания Honda дважды пыталась составить конкуренцию Toyota Prius со своим гибридным Insight. Но ни трехдверная версия 1999 года, ни пятидверка 2009 года, которая вообще практически полностью повторяла философию Prius, отклика у публики не нашли. Но японцы провели работу над ошибками и готовы представить третье поколение, которое просто обязано стать популярным.

Машина, которую Honda показала в Детройте, имеет статус прототипа, поэтому ее технические характеристики не разглашаются: японцы лишь заявили, что в состав силовой установки вошли 1,5-литровый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, электромотор и блок литий-ионных батарей.

При этом, в Honda утверждают, что большую часть времени Insight сможет передвигаться исключительно на электротяге, а это значит, что гибрид будет подзаряжаемым, но и ДВС в Insight планируют большую часть времени использовать в качестве генератора для подзарядки батарей. А приводить в движение колеса он будет только на высокой скорости.

Самое главное: никаких экспериментов с внешностью. Отныне Insight это классический седан, который в модельной линейке расположится между Civic и Accord. Машина будет иметь довольно богатое оснащение: 2-зонный климат-контроль, кожаный салон, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также в состав войдет комплекс систем безопасности Honda Sensing, в котором есть активный круиз-контроль, системы экстренного автоматического торможения, удержания в полосе, предотвращения наезда на пешехода и т.д.

Вероятнее всего, серийный вариант третьего поколения Honda Insight будет представлен в середине года, а ее производство начнется ближе к началу следующего.

