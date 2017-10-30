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30 окт 2017

Honda обещает больше электрических концептов

Honda обещает больше электрических концептов
Автор фото: фирма-производитель

В Honda явно довольны той реакцией, которые вызвали у публики два ее последних концепта, оба электрических, выполненных в ретростиле: шеф-дизайнер компании Макото Иваки пообещал подготовить новые подобные автомобили.

Напомним, что в сентябре Honda показана на автосалоне во Франкфурте концепт электрического компактного хэтчбека Urban EV, который позаимствовал некоторые стилистические элементы у классических N600 и City. На автосалон в Токио компания привезла концепт Sports EVб в котором читаются мотивы S800.

Иваки сказал, что реакция публики вдохновила его и компания обязательно покажет новые концепты в рестростиле, причем как Urban EV и Sport EV они будут электрическими. Также он поделился подробностями о серийной версии Urban EV, которая должна появиться в 2019 году.

По его словам серийная машина будет отличаться от концепта лишь некоторыми деталями, он постарается «полностью перенести концепцию на серийный автомобиль». Если с экстерьером проблем не возникнет, то салон серийного Urban EV вряд ли будет похож на концепт. Уж больно там все «ретро»: деревянная передняя панель, широченный дисплей от стойки до стойки и т.д.

Honda Urban EV будет ориентирована на европейский рынок и станет первым электромобилем компании в Старом Свете. Никаких технических подробностей о силовой установки электромобиля нет, но, по всей видимости, запас хода у него не будет превышать 250 километров.
 

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При написании новости использовалась информация:
Honda

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