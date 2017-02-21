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21 фев 2017

Honda отзывает более 135 тысяч автомобилей в России

Honda отзывает более 135 тысяч автомобилей в России
Автор фото: фликр.ком

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о начале масштабного отзыва автомобилей японской компании Honda Motor Co., Ltd. на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили шести моделей – Honda Legend 4D, FR-V, Jazz, CR-V и Civic 4D, а также Acura RDX, выпущенные в период с 2005-ого по 2016-ый годы. Общее количество отзываемых автомобилей – 135 491 экземпляр, из которых 135 168 шт. приходятся на автомобили основного бренда и 323 шт. на автомобили суббренда.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, стал выявленный в ходе внутренней проверки дефект, допущенный в просе сборки указанных автомобилей, который может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности. Стоит отметить, что компания-изготовитель подушек безопасности не называется.

Официальные дилеры японского автопроизводителя в России оповестят всех своих клиентов о наличии неисправности и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. Впрочем, владельцы указанных моделей могут самостоятельно определить попадает ли их автомобиль под действие данного отзыва. Для этого необходимо сверить VIN-номер своего транспортного средства со списком, опубликованным на официальном сайте Росстандарта.

В ходе ремонтных работ специалисты центров проведут полную замену модуля газогенератора подушки безопасности, вне зависимости от того, проявлялся ли ранее дефект на конкретном автомобиле.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт, Autonews

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