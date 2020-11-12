Honda переходит на третий уровень автопилота

Компания получила одобрение японских властей для комплекса ассистентов, который позволит водителю отвлекаться от дороги, и начнёт устанавливать его на серийные машины не позднее весны 2021 года

Японские власти официально признали систему Traffic Jam Pilot, разработанную Honda, безопасной для эксплуатации на дорогах общего пользования. Это позволит компании начать оснащать ею серийные автомобили, и дебютирует электронный комплекс на седане Legend.

Система официально названа «автопилотом 3-го уровня». Она должна уметь принимать основные решения за водителя в определённых дорожных условиях, а у самого водителя уже не будет необходимости постоянно контролировать ситуацию, как это требуется сейчас. Конкретных ситуаций, в которых человек сможет передоверять управление электронике, Honda пока не раскрывает. При этом японские власти потребовали от Honda сопроводить применение Traffic Jam Pilot рядом ограничений. К примеру, электроника должна предупреждать водителя об обратной передаче управления человеку, контролировать получение подтверждения и в случае, если такого подтверждения нет, безопасно останавливать машину.