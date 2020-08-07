Honda запатентовала в России убийцу Hyundai Solaris

На сайте Роспатента опубликована заявка на регистрацию промышленного образца субкомпактного седана Honda City

Переднеприводный седан спроектирован на платформе Jazz/Fit и относится к сегменту субкомпактов (В/В+), в котором представлены Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo, Skoda Rapid, Lada Vesta. Длина City — 4553 мм, ширина и высота — 1748 мм и 1467 мм соответственно. Для сравнения, Солярис длиннее всего на 5 сантиметров.

Модель оснащается безальтернативным 1,0-литровым наддувным мотором VTEC Turbo (122 л.с., 173 Нм) в паре с вариатором. Напомним, что в 2019 году эта модель появилась в Юго-восточной Азии. О перспективах выхода седана на российский рынок пока ничего не известно.