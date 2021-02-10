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10 фев 2021

Раскрыт облик Honda HR-V

Раскрыт облик Honda HR-V
Автор фото: Motor1

В своем первом поколении легендарный кроссовер проявлял серьезную индивидуальность – дизайн был уникален и непохожим ни на кого. Чем же похвастает новая генерация?

Издание Motor1 опубликовало патентные изображения нового HR-V, где раскрылась масса интересных деталей. Удивительно, но новый HR-V стал походить на множество машин из Поднебесной. Коллеги Motorpage из других изданий уже успели заметить сходство и с моделями Haval и с Chery и еще с целой россыпью автомобилей из Китая.  Насколько точны такие сравнения – решать, конечно, читателю.

Раскрылись и некоторые технические подробности. Так указывается, что  кроссовер будет предлагаться исключительно с гибридными силовыми установками, однако, точные их характеристики еще содержатся в секрете.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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