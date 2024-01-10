Рассекречена та самая Honda с необычным дизайном

Компания Honda представила концептуальные электромобили под названием Saloon и Space-Hub. Их дизайн ляжет в основу новой серии автомобилей Honda 0, которая выйдет на рынок в 2026 году

Больше всего внимания притягивает седан Honda Saloon, который был анонсирован тизером в прошлом месяце. Дизайн концептуального автомобиля можно назвать ретро-футуристичным. При первом взгляде, он чем-то напоминает Delorean из фильма “Назад в Будущие” или даже знаменитый Aston Martin Bulldog. Безусловно, это все мода на клиновидную форму кузова в 1970-е годы. Более того, концепт получил открывающиеся вверх двери по принципу “крыла чайки”. Из других интересных элементов: узкие фары, состоящие из прямоугольных диодных элементов и широкая цифровая панель на переднем бампере с эффектом глубины. Такая же устанавливается в задней части автомобиля. Интерьер выполнен в интересном футуристичном стиле. Передняя панель - это сплошной изогнутый цифровой экран, обратная часть подголовников передних кресел является тачскринами мультимедийной системы, а руль-штурвал фактически представляет собой многофункциональный джойстик от игровой приставки.

Концептуальный минивэн Space-Hub вдохновлен образом космических капсул. Автомобиль получил полностью стеклянную крышу, просторный салон с двумя диванами, направленными друг-напротив друга, и отделенную от пассажирской части водительскую кабину. Как и у Saloon, главной визуальной фишкой минивэна является прямоугольная цифровая панель в передней части, дополненная двумя блоками диодных фар.

Вместе с данными моделями Honda представила новый логотип для будущей серии электромобилей Honda 0. Он стал выглядеть более минималистично, напоминая ту стареньку эмблему из 60-х годов без трапециевидной границы вокруг.

