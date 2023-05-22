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22 май 2023

В Россию привезли Honda UR-V

В Россию привезли Honda UR-V

Параллельный импорт в который раз обеспечивает наших соотечественников интересными зарубежными новинками. Сегодня мы поговорим об одной модели Honda

Российские дилеры стали завозить Honda UR-V – машину собирают в Китае на совместном предприятии концернов Honda и Dongfeng. Собственно, из КНР кроссовер к нам и привозят. В оснащение Honda UR-V входят подушки безопасности, система контроля слепых зон, климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, панорамная крыша, подогрев передних сидений и т. д.

Под капотом же располагается мощный двухлитровый турбо-мотор, который развивает 272 лошадиные силы.  Двигатель работает в паре с вариатором. Производитель заявляет, что автомобиль способен разогнаться до сотни за семь секунд.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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