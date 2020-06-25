Как быстро летит время: кажется, обновленный Hyundai Tucson мы тестировали совсем недавно, а на самом деле два года назад. Тогда он был представлен журналистам с тремя вариантами двигателя. Сейчас их тоже три, но в «команде» силовых агрегатов произошли изменения
А сам кроссовер остался прежним. Потому что менять что-то в его дизайне и эргономике — только портить кашу излишней порцией масла. И так всё хорошо. Автомобиль исподволь, но мастерски выполняет своеобразную идеологическую миссию: убеждает нас, покупателей, в том, что мы должны непрерывно расти, развиваться, прогрессировать. Точно так же, как это делает он.
Сам он «вырос» очень заметно. И не только в размерах. Первые «Тусаны» и соплатформенные им Kia Sportage, еще встречающиеся на дорогах, в сравнении с кроссовером новейшего поколения выглядят малышами. При этом новейший, хоть и стал солидным, приобрел «вес», все же сохранил толику спортивности и подтянутости. Это автомобиль для активного образа жизни, не только отдыха. Ну а образ жизни современного человека не может не быть активным.
Результатом, мотивацией бурной жизнедеятельности становится все больший комфорт существования. Не только бытовой. Задумаемся: от какого количества «геморроя» нас избавила цифровизация многих сфер жизни. Вместо нудного стояния в очередях перед окошками различных контор мы теперь с легкостью оформляем документы и оплачиваем счета с компьютера или смартфона — во втором случае даже находясь не дома или в офисе, а в транспорте или в парке во время велосипедной прогулки. В плане большего количества свободного времени мы стали намного богаче.
Автомобили тоже все больше балуют нас комфортом, прежде доступным только в классе «премиум». Вот и Tucson в запредельно жаркие дни радует меня во время теста вентиляцией водительского кресла — и переднее пассажирское тоже ею оснащено. А у задних сидений есть двухступенчатый подогрев и плюс регулировка частей спинки по углу наклона в очень широких пределах.
Последнее, конечно, не из области премиальных опций, но не могу не отметить: при складывании части спинки заднего дивана здесь не просто ложатся на подушку, а как бы защелкиваются в «лежачем» положении, фиксируются в нем. Чтобы вновь «поставить» их, потребуется потянуть за рычажки. Интересное устройство. Это значит, сложенные части спинки не будут подскакивать на ходу, производя нежелательные звуки и вызывая дискомфорт.
Попутно отмечу монолитность бокса-подлокотника между передними креслами. Крышка его, правда, не имеет способности сдвигаться вперед, но об этом не стоит жалеть: положение бокса-«монолита» тщательно продумано, и правый локоть водителя всегда найдет на нем надежную опору, а вставленные в подстаканники бутылки с напитками не будут возвышаться над крышкой бокса и мешать руке.
Но вернемся к опциям действительно высокого класса. В «Тусане» это, в частности, система подруливания в полосу. Работает она мягко, не пугает водителя резкими толчками в бок на высоких скоростях. Линии разметки считываются четко, я не раз ловил автомобиль на том, что в местах, где приходится выписывать на дороге кривые между выделенными полосами, островками безопасности, он движется, словно на автопилоте. При этом, как я понимаю, он регистрирует эти линии в том числе и на некотором отдалении от них, потому что в широких рядах не мечется вправо-влево между разметкой.
Доходит до того, что, уверенный в правильности курса кроссовера, я делаю совершенно непозволительную вещь: фотографирую на телефон изображение на центральном дисплее. Фактически от дороги отвлекаюсь на доли секунды и руль придерживаю, однако успеваю почувствовать: вот, кроссовер «подрулил». А еще он очень быстро потребовал вернуть руки на руль, то есть взяться за управление и не глупить. Кнопка «Автопилот» в список опций пока не входит, в плане цифровизации у «Тусана» еще есть перспективы.
Но работа его нынешних электронных систем по-настоящему радует. Вот, он четко подруливает в полосу. А если вы не «слушаетесь» и позволяете себе перестроения без включения сигналов поворота, автомобиль делает вам замечания звуковым сигналом при пересечении линий разметки.
Еще одна из высококлассных опций на «Тусане» тоже заслуживает похвалы: это адаптивный круиз-контроль. Он отработал в течение теста без нареканий. Тут я могу высказать нарекание только себе: что-то перепутав, не смог включить систему с первого раза. Вздрогнул — показалось, что что-то не работает… Но вскоре понял, как говорится, что сам дурак. Всё с этим «круизом» было нормально, а если не можете интуитивно разобраться с его включением — читайте инструкцию.
Итак, на трассе я зафиксировал скорость 120 км/ч и стал ждать появления попутных машин, чтобы проверить адаптивность системы. Дальность ее срабатывания регулируется, и, если установить максимальную, то чувствительное замедление будет ощущаться о-очень задолго до приближения к автомобилю впереди. Так что эту дистанцию вполне можно оставлять средней и даже короткой. Если зазеваетесь, вас подстрахует система предотвращения столкновений: сначала предупредительно запищит. Ну а затем… вспомним, что «Тусан» еще два года назад умел автоматически тормозить перед препятствиями.
В общем, при выбранной скорости 120 км/ч кроссовер, завидев впереди попутный автомобиль и подстроившись под его темп, мог поддерживать на трассе и 100, и 90, и даже 60 км/ч, не проявляя никакого «нетерпения».
Да, при том, что люди становятся все более активными, а в автомобильной моде доминирует спортивный или хотя бы околоспортивный дух, «Тусан» демонстрирует ну просто-таки лапидарное, то есть, каменное спокойствие и невозмутимость. И по большому счету изменение линейки его силовых агрегатов есть что-то вроде шага назад.
В 2018-м нам его представили с таким набором моторов: двухлитровым бензиновым «атмосферником» мощностью 150 л. с., 1,6-литровым 177-сильным турбоагрегатом, тоже на бензине, и, наконец, с дизелем двухлитрового объема мощностью 185 л. с. В целом, не такие уж скромные показатели, однако многие из журналистов, да и владельцев Hyundai и Kia знают: со 150-сильным мотором ни на кроссовере Sportage, ни на седане Optima не «зажечь», мало-мальски подходящий он лишь для легковесной «Креты», да и то при условии наличия в салоне одного лишь водителя.
Тест Hyundai Tucson подтвердил это. Мы единодушно присвоили данному мотору почетное третье место. На вторую ступень нашего неофициального пьедестала поднялся турбомотор. В его отношении мнения разделились, кому-то динамика «Тусана» с ним понравилась больше, кому-то меньше, все сходились только на том, что он действительно предпочтительнее двухлитрового «атмосферника», но отстает от дизеля.
Мотор на солярке понравился всем. Потому что он не просто тянул довольно-таки тяжелый «Тусан», а охотно срывал его в «галоп». Правда, многие тогда оговаривались, мол, сомневаются в надежности дизеля и качестве отечественной солярки. В этом плане мне опыта не занимать, соответственно, и уверенности тоже. Я владею дизельной моделью уже десятый год, кое-что в ней уже поизносилось и потребовало вложений в ремонт — но мотор, во всяком случае, всё, что связано с его системой питания, продолжает служить исправно. И зимы бояться не следует. Без каких-либо дополнительных нагревательных устройств мне доводилось успешно заводить этот двигатель даже при -28 градусах.
А теперь предлагаю тем, кто не следит за рыночными предложениями фирмы Hyundai, угадать, какой из моторов «Тусана» был заменен. Нет, вы не угадали. И «сомнительный» с точки зрения российских условий эксплуатации дизель, и слабосильный двухлитровый «атмосферник» остались в строю, а «ушел» 1,6-литровый агрегат с турбиной. Чем это было обусловлено в рамках концерна, сказать не могу, но на фоне того, что во всем автомобильном мире «турбо» лавинообразно набирает «обороты», такой шаг выглядит несколько ретроградным. В том числе, в имиджевом плане. Тут припоминается, что и седан Sonata новейшего поколения приехал к нам на рынок со «старым» атмосферным мотором…
...но в случае «Тусана» дело обстоит чуть по-другому. Его новый 2,4-литровый агрегат развивает 184 силы мощности, хвастает довольно-таки свежей системой непосредственного впрыска топлива в цилиндры. Не такой уж и шаг назад, как может показаться.
Да, только хвастает он и впрыскивает, судя по тесту, немало, только вот опять не более чем второе место заслуживает из трех. Не «перебивает» он дизельного агрегата, ни по ощущениям, ни по паспорту. В разгоне с места до сотни проигрывает всего одну десятую долю секунды, но опробуйте два автомобиля на ходу и, как говорится, почувствуйте разницу. В максимальной скорости превосходство дизеля еще более заметное: 201 км/ч против 185-ти. Он мощнее всего-то на одну «силёнку», но он почти вдвое более «моментный»: 400 Нм против 237-ми. К тому же с готовностью отдает разгону все свои Ньютон-метры в самом начале диапазона оборотов, а бензиновому мотору приходится до-олго раскручивать коленвал до 4000 об/мин. Нет, конечно, определенная тяга ощутима и на более низких оборотах, но на ранний «подхват» точно не рассчитывайте. Этого вальяжного «соню» надо будить и будить. Кофе ему, что ли, подносить с утра...
К тому же, турбомоторы не так уж беспричинно набирают «обороты» популярности. Их критикуют за недолговечность, однако отдают должное таким преимуществам, как компактность, небольшой вес, экономичность. 2,4-литровый же «атмосферник» на «Тусане», стремясь доказать свою прыть, впрыскивает в цилиндры не так уж мало бензина. Движение по трассе в «рваном» ритме обошлось нам с ним примерно в 9 л на сотню. А при «круизной» скорости 120 км/ч этот показатель был даже выше: 9,6 л. Городские результаты и вовсе шокировали: несколько километров по МКАД в режиме вялотекущей пробки заставили расход подняться аж до 15-ти литров, и на относительно свободных городских улицах его удалось снизить лишь до 11-ти с небольшим.
Если сравнить эти цифры с паспортными показателями, окажется, что реальный расход в городе и в смешанном цикле в целом соответствует «бумажному»: 12 и 8,6 л соответственно. Но объявленный фирмой трассовый расход — 6,6 л на сотню — точно далек от жизни.
Получая автомобиль на тест, задаю традиционный вопрос: какой бензин предпочтительнее? В случае с «Тусаном» ответ специалиста был неопределенным: вроде как, 95-й предпочтительнее, но и 92-й не имеет противопоказаний. Опробовал более дешевый вариант на дистанции порядка 200 км. Эксперимент вышел практически чистым: перед заправкой 92-м бензином 95-го в баке оставалось всего километров на 30. Здесь отметим, что лампочка резерва на этом автомобиле загорается, по современным меркам, очень поздно — при остатке топлива на 40 км. На других автомобилях это давно происходит при 80 и даже 90 км.
Но главное другое — каковы были мои ощущения? Парадокс, но автомобиль показался мне еще более «задумчивым», кроме того, и расход бензина при прочих примерно равных условиях подрос где-то на поллитра. Но спешу оговориться: всё это — не более чем субъективизм. Тем, кто хочет глубже постичь «физику процесса», рекомендую познакомиться с тестами, проводимыми с применением высокоточных приборов. Уверен, впрочем, что расхождения в результатах будут минимальными, так что эксплуатация 2,4-литрового «Тусана» на том или ином бензине вряд ли ощутимо скажется на кошельке владельца.
Ну и добавлю, что «подстегнуть» задумчивый кроссовер все же можно. Для этого следует использовать спортивный режим — единственную альтернативу обычному. Вот в нем двигатель действительно «просыпается». А если вы еще и переведете шестидиапазонный автомат в ручной режим, да выберете третью или хотя бы четвертую ступень, то уж точно почувствуете соответствие его возможностей активности современной жизни. И автомат не будет самопроизвольно и безальтернативно отключать ручной режим, как в новой «Сонате», здесь всё по старинке, но по-честному. И, да, дизельный вариант все равно оставит вас позади. Автомат с ним идет, кстати, более новый — о восьми диапазонах.
Тесты автомобилей часто показывают, что мощностные и моментные показатели моторов далеко не всегда определяют спортивность тех или иных моделей. Бывает, что для быстрого движения мощности, вроде бы, и хватает, но спешить как-то не хочется, потому что настройки шасси «отстают». Случается и наоборот: шасси производителю удалось, но хорошим мотором он его почему-то не снабдил, и потенциал «железа» пропадает зря.
В случае с «Тусаном» мы наблюдаем паритет. На самом деле, вовсе и не нужно ему обзаводиться под капотом «зажигательными бомбами», например, от «Дженезиса», потому что вы сразу почувствуете: лошадки могут легко понести… «Термоядерные» моторы потребуют коренной перестройки шасси кроссовера, превращения его в подобие Jeep Grand Cherokee SRT8 – внедорожника, заточенного под стритрейсинг. Очень интересный в управлении вариант — но очень дорогой и поэтому доступный единицам. Думаю, поэтому подобными вещами в Hyundai не заморачиваются и заводского тюнинга не практикуют, хотя со временем, может быть, нарастающий темп жизни и вынудит их к этому.
Вкратце — шасси у «Тусана» несколько недотянутое. Модификация с 2,4-литровым мотором имеет только полный привод, реализованный в виде фирменной системы HTRAC с принудительной блокировкой межосевой муфты и автоматической разблокировкой ее на скорости, повышенной до 60 км/ч. Значит, какое-никакое бездорожье этому автомобилю будет «по плечу»?
Нет, не бездорожье — только плохие и очень плохие дороги, и ни в коем случае не в формате ралли-рейда. Полный привод позволит вам получить удовольствие от управляемости на грунтовых кривых, но эти кривые должны быть по возможности ровными. А лучше — идеально ровными, потому что подвеска ухабов и «волн» не любит. Пассажиров и даже водителя она будет мотать вверх-вниз, как в качку на море, то есть, демонстрировать чрезмерную мягкость, и в то же время пропускать очень жёсткие удары от ярко выраженных бугров и «ступенек». Энергоемкость здесь недосчитана, и в сравнении с «Тусаном» более дешевая и скромно оснащенная «Крета» ведет себя за пределами асфальта значительно лучше.
Полный привод «Тусана» может спровоцировать вас забраться в глухие дебри — и там оказаться в сложной ситуации. Даже разворот для возвращения в цивилизованные места грозит обернуться проблемами. На песчаном подъеме автоматических настроек системы HTRAC не хватило, автомобиль, что называется, вперед и вверх не пошел, хотя очевидно было, что задние колеса попытались его подтолкнуть — остались следы пробуксовки. Пришлось заблокировать муфту и отключить системы стабилизации и контроля тяги. Препятствие осталось позади, но практически в аналогичном случае, когда вместо песка под колесами оказался мокрый от дождя мох, пришлось отступить.
Дорожный просвет у всех модификаций «Тусана» заявлен на уровне 182 мм. Вообще, маловато для кроссовера, но справедливости ради скажу, что настолько низко расположенных точек под днищем не нашел. Как мне показалось, ниже всего у автомобиля расположены наружные концы рычагов задней подвески и пластмассовый брызговик под моторным отсеком. В этих местах моя рулетка показала величину просвета в 190 мм, не меньше. Кое-какие внедорожные неровности, может быть, и можно было бы пропустить под днищем, но их придется осматривать, каждый раз выходя из машины. Потому что камера здесь направлена только назад, и картинка с нее весьма зернистая, опасные мелочи в виде твердых пеньков и торчащих вверх острых сучков можно и не разглядеть.
Ситуация с межосевой муфтой интересная. Управляемая «умной» электроникой, в обычном режиме движения она перебрасывает львиную долю момента на передние колеса, «подтягивая» при необходимости задние, а в режиме Sport все происходит наоборот. Действительно, как мне показалось, автомобиль в спорт-режиме пытается «вкусно» проходить крутые асфальтовые повороты. Но хорошую извилистую трассу, да с подъемами и спусками в наших краях еще поискать. К тому же я не поручусь за подвеску: вдруг она окажется чересчур мягкой и испортит все дело кренами? Предпосылки есть.
Работа межосевой муфты вызвала и другой вопрос. По паспорту, после принудительной блокировки она автоматически размыкается при достижении автомобилем скорости 60 км/ч. А что вы скажете, узнав, что и при 100 км/ч значок блокировки продолжал гореть на панели приборов на протяжении полутора десятков километров? Аналогичная ситуация была и во время теста полноприводной «Креты». Серийная неисправность? Или возможности устройства превосходят заявленные?
В целом, Hyundai Tucson при повторном знакомстве подтвердил звание очень добротного, тщательно продуманного автомобиля. Его оснащенность устройствами, прежде доступными только в премиум-классе, повышает статус модели. Правда, успех бизнеса часто зависит от скорости принятия решений, а «Тусан», вроде как, особо не спешит. Ну и пусть. Во-первых, бизнес, будучи своего рода спортом, все-таки ближе к шахматам и бриджу, нежели к футболу и легкой атлетике. А во-вторых, корейский кроссовер не спеша, последовательно, но неуклонно, повышает не только собственный статус, но и позиционирование своего владельца: вот, мол, чего он достиг, а для большего надо еще больше работать и стараться все же поспешать и не опаздывать.
|
Технические характеристики Hyundai Tucson 2.4 GDi 6AT
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4480 х 1850 х 1660
|
КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ
|
2670
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
182
|
ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л
|
488
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
1731
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
Р4, бензиновый
|
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ
|
2359
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН
|
184 / 6000
|
МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН
|
237 / 4000
|
ТРАНСМИССИЯ
|
автоматическая, 6-ст.
|
ПРИВОД
|
полный
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
185
|
РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С
|
9,6
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
8,6
|
ЁМКОСТЬ БАКА, Л
|
62
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