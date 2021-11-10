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Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail

Nissan X-Trail (2018) вид сбоку
Nissan X-Trail (2018) вид сбоку
Nissan X-Trail (2018) салонNissan X-Trail (2018) приборная панель
Nissan X-Trail (2018) задний диван
Свободного пространства сзади хватает
Nissan X-Trail (2018) переднее кресло
Электрорегулировки водительского сиденья удовлетворят самых капризных
Nissan X-Trail (2018) «Шайбе» управления системой полного привода
«Шайбе» управления системой полного привода добавляют архаичности кнопки обогрева кресел
Nissan X-Trail (2018) АКПП
Nissan X-Trail (2018) багажное отделение
Фальшпол багажника X-Trail образуют две массивные крышки, под которыми имеется ниша, куда можно сложить всю мелочевку, и только ниже прячется «докатка»
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Nissan X-Trail 2018
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Nissan X-Trail 2018
Hyundai Tucson (2021) вид сбоку
Hyundai Tucson (2021) вид сбоку
Hyundai Tucson (2021) салонHyundai Tucson (2021) приборная панель
Hyundai Tucson (2021) задний диван
У задних пассажиров – простор
Hyundai Tucson (2021) переднее кресло
Электрорегулировки кресла водителя не имеют перед конкурентом никаких преимуществ
Hyundai Tucson (2021) АКПП
Кнопки управления 8-диапазонным автоматом требуют привыкания
Hyundai Tucson (2021) дверь
Клавиши стеклоподьемника и обогрева кресла расположили рядом, на двери
Hyundai Tucson (2021) багажное отделение
В цифрах объема багажное отделение Tucson имеет очевидное преимущество перед конкурентом – 539 против 497 л
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Hyundai Tucson 2021
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Hyundai Tucson 2021
Nissan X-Trail и Hyundai Tucson вид сзади

Пока корейцы позиционируют штатные телематические комплексы как новшество на рынке, у японцев круглосуточная слежка за автомобилем с помощью смартфона давно отлажена. Впрочем, как и многое другое

Признаться, отнюдь не модная нынче телематика стала причиной, по которой мы пригласили на тест два этих автомобиля. Амбициозный «кореец» и несуетливый «японец», знающий себе цену. Первый только что вихрем ворвался на рынок, второй притаился в ожидании очередного перерождения. У нас два 2,5-литровых бензиновых «атмосферника» и две топовые версии – 190-сильный Hyundai Tucson в исполнении Visioner за 2 957 000 рублей и 171-сильный Nissan X-Trail в максимальной комплектации LE Top по цене (с учетом дополнительного оборудования) 2 691 000 рублей. Заметьте, «кореец» заведомо дороже «японца», теперь это нормально.

Nissan X-Trail – модель авторитетная, несмотря на появление ее первого поколения в относительно недалеком 2000 году. И останется таковой, пока в автомобильном мире не произойдет кардинального смещения неких базисных координат. Новое, четвертое поколение кроссовера уже на подходе (в США смена, кстати, уже свершилась). И есть подозрение, что вполне оправданные амбиции Hyundai Tucson вдребезги разобьются о новую японскую модель. Хотя и нынешний X-Trail так просто на испуг не возьмешь. «У нас тут телематика – возможность контролировать автомобиль через смартфон на расстоянии едва ли не впервые на российском рынке в качестве заводского оснащения», – хвастают корейцы. «Вот вам NissanСonnect Services. Мы уже давно так делаем», – удивляются в ответ японцы.

Внешне ничуть не эпатажный X-Trail предназначен для самой широкой аудитории. Он должен угодить всем: и нашим, и вашим, и тем, которых мы не любим, тоже. USB, Bluetooth, кнопка ECO и Android Auto – здесь все современные атрибуты, включая телематику и искусственный водительский интеллект комплекса ProPILOT. Но при этом сугубо аналоговая приборка и крохотный по нынешним временам 7-дюймовый тачскрин. Братцы, да здесь еще можно крутить CD-диски! Вот щель! Чего ему не хватает? Крутизны, новизны и немного экономичности. А еще хорошо бы выкинуть на мусорку эти кнопки обогрева кресел, которые Nissan вместе с Toyota до сих пор добывают где-то на заброшенной в конце прошлого века фабрике радиодеталей.

Теперь премиум?

Четвертый Hyundai Tucson не прос­то преисполнен амбиций. В нем есть энергия. Он грозен и уверен в себе, не опасаясь, что покупатель не примет его внешнего революционного эпатажа. Именно так. Неутихающий дизайнерский шторм Hyundai сорвал с якорей и самую высокотиражную модель корейского автомобильного монстра. А ведь абсолютной внешность нового Tucson не назовешь, у многих она вызывает отторжение. Если оригинальность пирамидальной оптики спереди и «клыкастых» фонарей сзади трудно оспорить, то резкие и колючие кузовные ребра боковин примет не каждый.

И все же внутренний хай-тек, а также отсутствие раздражителей вроде вариа­тора cделают свое дело. Нам действительно больше нравится гидротрансформаторный автомат Tucson, пусть и не все осознают его преимущества перед бесступенчатой коробкой передач X-Trail. Мы счастливы, заливая в бак «корейца» Аи-92 по 46 рублей вместо 95-го, который на 10% дороже. И вообще, когда-то бюджетный корейский кроссовер ныне, кажется, собрался в премиум. Или, может, такое ощущение складывается, лишь когда сидишь в машине топового исполнения Visioner под уютное потрескивание дров в камине – одну из медитативных фоновых аудиозаставок медиасистемы.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
Белые кожаные кресла, оснащенные не только обогревом, но и вентиляцией, повсеместные сенсоры, премиальная акустика KRELL на восемь динамиков и богатая контурная подсветка интерьера – явные приметы наступления премиальной эпохи в истории Tucson.

Не хватает мелочей

Неужели хромированные ручки дверей X-Trail с точки зрения практичности считаются добродетелью, а декоративная толстая хромированная подкова на «гриле» эффективнее противостоит дорожному абразиву? И все же, попав в эту машину после довольно долгого перерыва, я не почувствовал и следа негатива. Подумаешь, пороги не прикрыты кромками дверей – джинсы лишний раз можно и простирнуть. Зато кресла аккуратно забраны алькантарой необычного кофейного цвета. Посадка спереди комфортная, пусть на заявленный уровень Zero Gravity в полной мере и не тянет. Материалы отделки салона благородного качества.

Здесь все органы управления на своих местах – искать ту или иную кнопку нет нужды. Даже если на водительской двери в темноте подсвечена лишь одна кнопка стеклоподъемника, мы точно знаем: остальные поблизости. Но не хватает мелочей. Например, не нашлось памяти электронастроек водительского кресла, тогда как у Tucsоn такая опция имеется. Кнопка обогрева руля не на руле (паритет с конкурентом). Просится и второй порт USB, одного уже маловато даже с учетом наличия двух 12-вольтовых розеток. Хотя в целом, повторюсь, все на уровне: обзорность, «шумка», зеркала, «климат».

На задних сиденьях Nissan комфортно располагается человек ростом выше среднего (если их там не окажется трое). Есть запас места в ногах и над головой. Центральный тоннель весьма условный. Подлокотник по центру – он же люк в багажное отделение для длинномеров. У конкурента из Кореи такой опции нет, там для перевозки лыж придется складывать одинарную спинку дивана целиком. Кнопка включения обогрева (одна на весь задний диван) почему-то в распоряжении... водителя. Под рукой у задних седоков только дефлекторы обдува, карманы в спинках передних кресел и кнопки электростеклоподъемников.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
Центральный монитор X-Trail на фоне конкурента и всех прочих новинок последних лет уже кажется экраном Nokia 3310 рядом со смартфонами. Хотя имеющегося масштаба, признаться, вполне хватает и для работы системы кругового обзора, и для карт «навигации», и для прочих нужд.

На современный лад

Ощущения от салона Hyundai более яркие. Материалы современнее, дизайн смелее, технологии выше. Не смущайтесь, глядя на планшет цифровой приборной панели, который, словно забыв прикрыться козырьком, как бы облокотился о переднюю панель. Выглядит чересчур дизайнерски, но на солнце не бликует, да и читается без проблем. Посадка не сильно отличается от японской – те же электрорегулировки, включая поясничный подпор. Удобно и не особенно спортивно – боковая поддержка не слишком выражена. Отметим вентиляцию сидений и память настроек водительского кресла, которых лишен конкурент.

Кнопок в Tucson крайне мало – мода. Вместо них сенсоры, которые управляют и медиасистемой, и «климатом», и прочим функционалом. Под традиционными кнопками лишь аварийная сигнализация, Auto Hold и система выбора режимов движения Drive Terrain, включающая Eсо, Normal, наш любимый адаптивный режим Smart и, конечно, Sport. При выборе последнего шкалы приборов покраснеют. Ах да, в нашей версии есть еще четыре важные кнопки – те, что вместо селектора коробки передач. Не самое удобное решение, но привыкаешь. Впрочем, у комплектаций попроще (видели на фото) сохранился и традиционный рычаг КП, и аналоговая панель приборов с привычным козырьком, шкалами и настоящими стрелками. Так что не унывайте, ортодоксы и догматики!

Второй ряд «корейца» тоже не разочарует. Не случайно для России производитель выбрал длиннобазную версию машины с расстоянием между осями 2755 мм (это всего на сантиметр меньше базы Santa Fe). Вход на «галерку» высок и широк, при посадке никаких ограничений и компромиссов. К услугам седоков, помимо дефлекторов обдува и кнопок обогрева сидений, два USB порта. И, если бы не отсутствие тонировки или шторки, можно было бы констатировать полное превосходство над Nissan, у которого на задних стеклах кое-какая тонировка все таки имеется. Говоря о багажнике, несмотря на превосходство объемов Tucson, можно пару очков отдать и «японцу» за отдельные ниши над емкостью, где покоится «докатка».

ПОЛОСА РАЗГОНА
Наливающийся тяжестью в спортрежиме руль Tucson или цепкие тормоза X-Trail нельзя считать подтверждением неких спортивных амбиций кроссоверов. Оба автомобиля доставят удовольствие лишь при размеренной и непровокационной езде по асфальту. Ну и, быть может, еще немного на грейдере.

Привычное дело

На трассе, как и в городской толчее, X-Trail оставляет после себя приятное послевкусие. Руль информативен. Машина послушно следует за педалью газа, удачно имитируя живое, нелинейное ускорение. Обгоны даются легко, если, конечно, перед вами не спорткар. До использования ручного режима управления вариатором дело не доходит, хватает возможностей педали. Отличным подспорьем стал активный круиз-контроль и вообще весь пакет технологий ProPILOT, который в дальней дороге позволяет отчасти расслабиться и снизить риск вляпаться в неприятности. Электроника подстрахует. Впрочем, как и у конкурента.

Достойно X-Trail ведет себя и на грунте, если тот твердый и не заставляет автомобиль буксовать. Грейдер – любимое упражнение. Ход мягкий, все движения эластичные, упругие, раскачки минимум. Обычный проселок тоже дается легко. Энергоемкости подвески хватает, чтобы держать даже какую-никакую скорость, избегая пробоев. А цепкие тормоза подстрахуют при необходимости. Словом, машина едет без нервов, уверенно, демонстрируя отличные, вырабатываемые годами манеры даже на 19-дюймовых колесах. Главное – не съезжать в жижу, когда не поможет и 4WD Lock.

Традиционно неохотно покидает твердое покрытие и Tucson. Максимум 181 мм клиренса (стальная защита картера еще снизит этот показатель) и внушительные свесы – не лучший актив для off-road. Зато всеядная подвеска – самое то. Мало того что кроссовер предельно комфортен в плане шумоизоляции, подвеска впечатляюще переваривает дорожные неурядицы. Мелочь незаметна вовсе, средний брак едва отдает снизу приглушенным «бум-бум», и только «крупняк» на скорости дает о себе знать. От динамики бензиновой машины, честно говоря, мы остались не в восторге – дизельная на дебютном тесте, помнится, бежала веселее. По традиции разгон бензиновых четверок Hyundai проходит неторопливо в обычных режимах, переходя в надрыв в «Cпорте». Эта двойственность никуда не делась и здесь. Что же касается расхода топлива, то у «корейца» он сопоставим с аппетитом далеко не самого экономичного X-Trail, иной раз на трассе требующего до 10 л/100 км.

Подводя итоги, можно констатировать преемственность поколений Tucson и умение соответствовать запросам времени X-Trail. Протестировать возможности телематических комплексов нам не удалось – это сугубо персонализированные истории. Но в целом дизайнерски и по ходовым качествам Tucson выглядит привлекательнее. Ясно, что «кореец» стал вызывающе дорогим, а местами неприступным. А вот от «японца», чтобы продержаться на рынке еще год в ожидании преемника, потребуются серьезные усилия.
    

Технические характеристики Nissan X-Trail

Габариты, мм

4640×1820×1740

Колесная база, мм

2705

Диаметр разворота, м

11,2

Дорожный просвет, мм

210

Объем багажника, л

449/1507

Снаряженная масса, кг

1646

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

2488

Макс. мощность, л.с./об/мин

171/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

233/4000

Привод

полный

Трансмиссия

вариаторная

Макс. скорость, км/ч

190

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,5

Расход топлива (средний), л/100 км

8,3

Объем бака, л

60

               

Технические характеристики Hyundai Tucson

Габариты, мм

4630×1865×1665

Колесная база, мм

2755

Диаметр разворота, м

10,8

Дорожный просвет, мм

181

Объем багажника, л

539/1903

Снаряженная масса, кг

1768

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

2497

Макс. мощность, л.с./об/мин

190/6100

Макс. момент, Нм/об/мин

242/4000

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 8-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

197

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,4

Расход топлива (средний), л/100 км

7,6

Объем бака, л

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Hyundai Tucson

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Класс
Внедорожник
Кузов
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Nissan X-Trail

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Класс
Внедорожник
Кузов
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