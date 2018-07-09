Компания Hyundai в этом году привезет в Россию сразу две новинки: обновленный кроссовер Tucson и новое поколение Santa Fe.

Продажи обновленного Hyundai Tucson начнутся в августе этого года. Машину, показанную этой весной, от дореформенной проще всего отличить по передней части. Здесь появились новые: бампер, радиаторная решетка и светодиодные фары. Сзади изменилась графика фонарей и бампер. В салоне появилась новая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

При рестайлинге Hyundai Tucson лишился 1,6-литрового турбомотора и 7-ступенчатого «робота». Вместо них на машину будет устанавливаться 2,4-литровый атмосферный двигатель мощностью 184 л.с. и классическая автоматическая трансмиссия. Версия для европейского рынка получила «мягкую» гибридную силовую установку, где электромотор выполняет роль стартер-генератора. Но у нас она продаваться не будет. На российском рынке, вероятнее всего, Hyundai Tucson сохранит нынешнюю гамму двигателей, состоящую из 2-литровых бензинового (150 л.с.) и турбодизельного (185 л.с.) моторов.

Осенью, после премьеры на Московском международном автосалоне, в России стартуют продажи нового поколения флагманского кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения. Облик кроссовера выполнен в новом стилистическом направлении компании, которое в первую очередь выделяется «двухэтажной» передней оптикой. У нового Santa Fe узкие дневные светодиодные ходовые огни, а основные блоки расположены ниже в бампере. Хромированная радиаторная решетка с крупными сотами придает машине более солидный облик.

Точно также кардинально изменился и интерьер кроссовера. Передняя панель будто незримо разделена несколькими горизонтальными линиями на функциональные части. Примерно также решен салон и в новом поколении Hyundai i30. Вверху центральной консоли расположен большой экран мультимедийной системы. Она будет совместима с Apple CarPlay и Android Auto, а также получит функцию голосового управления.

Четвертое поколение кроссовера Hyundai Santa Fe будет продаваться с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 235 л.с., и двумя турбодизелями объемом 2 и 2,2 литра (186 и 202 л.с.). Старый 6-ступенчатый «автомат» уступил место новому 8-ступенчатому.

Ну и, наконец, в российском отделении Hyundai по-прежнему рассматривают возможность вывода на российский рынок «заряженного» хот-хэтче i30N. Отдельной сертификации для него не понадобится: Hyundai получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на текущее поколение i30, хотя и не продает его у нас.

