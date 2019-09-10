В 1974 Hyundai представила концепт Pony Coupe. Год спустя он превратился в серийную модель Hyundai Pony, которой было суждено стать первым массовым корейским автомобилем. Теперь производитель вспомнил о своих корнях и подготовил концепт Hyundai 45 в честь юбилея модели.

Старичок и его современная интерпритация выглядят очень похожими друг на друга- все дело в простых геометрических формах и прямых линиях. К слову, у автомобиля есть интересный стилистический штрих- выштамповки углом в 45 градусови спереди и сзади, что является любопытной отсылкой к названию. В целом, создатели заявляют, что экстерьер вдохновлен самолетами 20-х годов прошлого века.

В интерьере установлен огромный широкоформатный экран. Также задействовано несколько проекционных дисплеев. И передние, и задние двери автомобиля — сдвижные. Благодаря этому удалось сделать максимально широкий проем. Важно также отметить, что концепт получил скрытые камеры кругового обзора, которые заменяют в том числе и боковые зеркала. Что же касается технических характеристик, то производитель держит их в тайне- известно лишь то, что концепт является электромобилем.