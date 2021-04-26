Hyundai Palisade

Есть для русского уха в слове «палисад» что-то исконное. Как иван чай, баня или пироги – все, с чем выросли и сроднились многие. Сможет ли и корейский флагман стать для нас столь же родным, как его имя?

Многие помнят песенку, называемую в народе в одно слово «В-Вологде где» с незатейливой фабулой. Герой влюблен в девушку из Вологды, проживающую в доме, где резной палисад (невысокий заборчик, которым окружали дома, чтобы дворовая живность не разбредалась по округе). Темноглазая воздыхателя игнорирует, на письма не отвечает. Может, когда-то герой неправильно повел себя с женщиной, обидел? Впрочем, в какой то момент он решается лично явиться «в-Вологду-гду» за ответом. Приезжает, видит дом ее № 1, рябину в саду… На этом, собственно, песенка обрывается припевом. Видно, дело кончилось скандалом. Однако припев про «в Вологде-где» и «резной палисад» распевала вся страна.

Отсюда и ассоциации, связанные с теплым для русского уха словом «палисад»: машина с таким именем просто обязана вписываться в наш уклад. И знаете, первый тест кроссовера, который проходил по северным трассам – через Ростов, естественно Вологду, Белозерье и онежскую Вычегду, показал, что прижиться в наших широтах кроссоверу трудновато. Впрочем, не случайно: Palisade – одна из вершин Сьерра-Невады в Калифорнии. И корейцы готовили его для службы именно на североамериканских хайвеях.

Торт с кремом

На что может рассчитывать в России 5-метровый кроссовер с тремя рядами сидений? Значительными тиражами конкуренты – Volkswagen Teramont, Toyota Highlander и Chevrolet Traverse – похвастать не могут. А вот в США Palisade, чьи продажи стартовали три года назад, популярен, только в 2020-м он соблазнил более 82 тыс. покупателей. Больше, чем в России за тот же период одолела Hyundai Creta – самый продаваемый кроссовер на отечественном рынке.

Платформа не из новых (перешла от нынешнего Hyundai Santa Fe), к тому же в нашу страну машина пришла с уже известным арсеналом двигателей. Это 200-сильная дизельная турбочетверка 2.2 CRDi с чугунным блоком и дефорсированный под налоговую планку 249-сильный бензиновый V6 3.5 MPI. Надежные и проверенные временем, принято о них говорить.

Перед нами гигант, стоимость базовой версии которого потребует оплаты налога на роскошь. Благодаря известной доле «цыганщины» в облике его будут узнавать в потоке издалека. Дизайн – как торт с кремом, нарубленный толстыми сочащимися коньяком и сиропом кусками: жирно, сладко и празднично. Даже не верится, что демократичные Solaris и Creta тех же кровей. Но яркая внешность не всегда функциональна. Во-первых, тяга азиатов к нестойкому в наших краях хрому неисправима. Вертикальные фары головного света посажены ниже горизонтальных ходовых огней. Омывателя же на них нет, поэтому грязь и осадки быстро снижают освещенность. Это второе. И третье – смущает низкая «юбка» переднего пластикового обвеса.

Цены и ценности

Базовой остается дизельная версия Lifestyle за 3 349 000 рублей. Но это в онлайн-продаже напрямую от производителя, у дилеров может оказаться дороже. Промежуточный оптимум – версия Prestige за 3 599 000. Тогда как версия High Tech за 3 879 000 возвышается даже над 7-местной спецсерией Cosmos стоимостью 3 829 000 рублей.

Ребеночка не забывали?

В салоне премиальный градус чуть снижен. Пластик отделки пластиком и остается, хоть и напоминает местами деревянный шпон. Зато стеганая кожа обивки сидений вопросов не вызывает. Богато! И не беда, что водительскому креслу не хватает боковой поддержки. Она без надобности. Не те перегрузки.

Посадка в Palisade высокая – командирская. Чапаем ощущаешь себя даже на втором ряду, где в топовой версии Cosmos вместо 3-местной банкетки (для 8-местных версий) могут быть водружены два отдельных кресла с подлокотниками и всем электронным функционалом передних сидений, включая вентиляцию, – прецедент для этого класса. Проникнуть на третий ряд несложно. Но там тесновато, и заявленная трехместность «галерки» вызывает скепсис. Хотя собственные дефлекторы в потолке у третьего ряда (уж не говоря о втором) не отнять.

Опций много – вспомогательных систем безопасности не менее десятка. Значительная часть из них в рамках пакета Smart Sense за 90 000 рублей доступна к заказу в дополнение даже к базовой версии. Ну а насущное – типа системы аварийного торможения перед препятствием – есть в «базе». Эксклюзивом Hyundai можно считать переговорную систему водителя и задних пассажиров и оповещение об оставленных на задних сиденьях детях либо животных, которых может не заметить водитель, запирая машину. Опция странная и точно не для всех.

А снег идет…

Топовая комплектация порадовала автоматическими фарами, но еще больше – адаптивным круиз-контролем. Однако позже, когда пошел снег, радар то и дело уходил в отказ, заставляя брать управление в свои руки и ноги. «Пассивного» режима у «круиза» нет. И вообще, непогоду кроссовер переваривает с трудом. Если снегопад сопровождает минусовая температура, щетки стеклоочистителя размазывают грязь, что заставляет без конца лить жидкость на стекло.

Забрызгиваются и встроенные в зеркала заднего вида камеры, транслирующие на монитор приборной панели изображение из мертвых зон при включении соответствующего поворотника. Кроме того, системы очистки лишены все забортные камеры: паркуясь, уповаем только на парктроники. И, если учесть, что Palisade лишен электрообогрева лобового стекла даже в зоне покоя стеклоочистителей и предпусковой «вебасты» для дизеля, становится непонятно, как машину стоимостью под 4 млн можно комфорт­но эксплуатировать в наших широтах.

В остальном кроссовер производит благоприятное впечатление. И даже более того. Кнопки вместо джойстика электронного селектора трансмиссии экономят место на центральной консоли, что позволило оставить под ней большую нишу. По салону щедрою рукой разбросано семь USB-портов и до десятка подстаканников-подбутыльников. На втором ряду нашлась розетка на 220 В. Но в центре внимания всегда центральный дисплей. В нашем случае это 10,25-дюймовый монитор с хорошей графикой. Есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay. А «навигацию» с удобным вводом удачно дополняет раздаваемый со смарт­фона Wi-Fi – так она показывает пробки.

Полоса разгона

Драйв для кроссовера доступен лишь в чисто семейном понимании этого слова – по прямой и только по-сухому. ESP якобы отключается, но электроника все равно не дает пуститься во все тяжкие и корректирует тяжелую машину, подтормаживая чрезмерно разбушевавшиеся колеса.

Основательно вытряхивает

Гигант на колесах – по американской классификации Three bedrooms apartment – особенных ездовых талантов не выказал. На трассе он прекрасен с расходом менее 7 л топлива на 100 км для дизельной версии. Идет мягко, дорогу держит отлично и подруливаний не требует. Спортивной прыти не проявляет, но и в обгон уходит охотно, если подстегнуть с помощью подрулевых «лепестков». Режим Sport в трансмиссии – скорее украшение контроллера Drive Terrain, на котором, помимо прочего, можно встретить режимы «Снег», «Грязь» и «Песок». «Понижайки» и кнопки принудительной блокировки муфты нет – еще одно но для местного рынка.

На удивление, бензиновая версия по динамике почти не отличается. Здесь на холостых чуть меньше вибраций. А на ходу при резком нажатии на газ 8-диапазонный автомат «скидывает» не две-три передачи, как на дизеле, а сразу три-четыре. Другая полка момента, да и передаточные числа коробки отличаются. Расход бензина выше на треть – при езде в снегопад по трассе с переметами и гололедицей выходило более 10 л/100 км.

А вот съезжать на грунтовку кроссоверу точно не с руки. Нет, его клиренс (203 мм) и стальная защита картера позволяют потреблять легкое бездорожье на закуску. Просто отсутствие хорошего асфальта не нравится подвеске. На несовершенном покрытии комфорт быстро пропадает. Если же дорога откровенно плоха, то вас вытряхивает основательно. Подвеска работает очень жестко, а 20-дюймовые колеса ей в этом лишь содействуют. Так что, присматриваясь к этому кораб­лю, сначала для себя решите, где вы на нем планируете ездить.

Технические характеристики Hyundai Palisade Габариты, мм 4980х1975х1750 Колесная база, мм 2900 Диаметр разворота, м 11,8 Дорожный просвет, мм 203 Объем багажника, л 311/704 Снаряженная масса, кг 2017–2135 Тип двигателя L4 дизельный с турбонаддувом Рабочий объем, см³ 2199 Макс. мощность, л.с./об/мин 200/3800 Макс. момент, Нм/об/мин 440/1750–2750 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,5 Расход топлива (средний), л/100 км 7,3 Объем бака, л 71

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.