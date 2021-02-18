Этот кроссовер был представлен еще в 2018 году. Он сразу сыскал популярность на домашнем, а затем и на американском рынке. Это отчасти стало причиной запоздалого появления автомобиля в России – предприятие в Корее просто могло не справится с объемом производства, так что SUV доехал до нас лишь недавно. Доехал, а заодно и сменил позиционирование – из семейного автомобиля превратился в игрока люксового сегмента, во всяком случае на словах, но как обстоят дела на деле?

Да, Hyundai Palisade - это флагман модельной линейки. Собственно, и выглядит он подобающе флагману – массивен и солиден. Габариты у нас тоже флагманские – почти пять метров в длину и два в ширину. Интересно, что создателям удался фокус с пропорциями - кроссовер смотрится гармоничным – не возникает ощущения, что смотришь на какого-то растянутого переростка. Перед нами большой солидный джип, сверкающий интересными деталями вроде серповидной оптики и громадной решетки радиатора, которая даст фору машинам одной знаменитой немецкой компании.

Открываем массивную дверь и попадаем в салон. И здесь возникают двойственные ощущения. С одной стороны – уровень оснащения добротный. Здесь есть трехзонный климат-контроль, целая россыпь ниш и полочек, шестнадцать подстаканников, подогревы всего и вся, передние кресла с вентиляцией и функцией памяти. Присутствуют и некоторые фишки, вроде USB-разъемов в спинках передних кресел (удобное решение, как оказалось на практике) или 220-вольтовой розетки в салоне.

С другой стороны, кроме опционального вишневого колера в обивке кресел дизайн интерьера не впечатляет. Вроде бы и материалы нужные есть – кожа, вставки под дерево, металл, однако все смотрится несколько простовато. Выскажу крамольную мысль, но центральная консоль «Палисада» порождает ассоциации с моделью H1 – слишком много серебрянки и простого пластика. Если уж и заявлять машину со статусом флагмана или лакшери, то надо чем-то привлекать. Можно поиграть с разными фактурами материалов отделки, или добавить побольше Hi-Tech вроде сенсорных панелей… . Кстати, а что у нас с музыкой? Здесь установлен Harman/Kardon, хотя при первом включении хрип из динамика сообщил, что здесь стоит скорее «Гармонь/Баян» или нечто подобное, а никак не премиальная акустика. Не будем сгущать краски. Вполне возможно, что этот негатив – последствие холода, да и поиграв с эквалайзером картину удалось кардинально улучшить. Сама же мультимедийка здесь заботливая. Я сейчас говорю о функции приглушения звука для пассажиров заднего ряда. Если на втором и третьем ряду сидят, например, детишки, которые хотят спать, то нажатием кнопки звук плавно перетекает в переднюю часть машины, оставляя пассажирский отсек в тишине.

Несколько слов о третьем ряде сидений. Он здесь «всамделишный». Серьезно, я с ростом 186 см сидел, конечно же, упираясь коленками, но коллега ростом поменьше разместился без проблем и с небольшим запасом в пару сантиметров. В общем, третий ряд до идеала в виде длиннобазного Cadillac Escalade не дотягивает, но и в грязь лицом не ударяет. Правда, никуда не делись две проблемы, которые присущи семиместным машинам. Первая – подушка кресел на третьем ряду расположена очень низко, так что посадка получается в позе «колени к ушам». Вторая – проем для прохода назад (даже со сдвинутыми креслами второго ряда) относительно узок и приходится применять чудеса акробатики при перемещении себя на третий ряд. Но самое главное, что при трёхрядной компоновке Palisade обладает и внушительным багажником. Даже разложив все кресла, вы получите более пятисот литров полезного пространства. Складываем третий ряд – получаем уже тысячу литров с небольшим. Убираем второй ряд – объем увеличивается вдвое (до двух тысяч литров). Так что багажнику ставим большой плюс.

Что ж, настала пора прокатиться и понять, как раскрывается автомобиль на ходу. Сразу ответим – своеобразно. На хороших и ровных дорогах машина ведет себя предсказуемо - прямую держит прекрасно, словно крейсер, но в поворотах кроссовер валкий (сказываются габариты). К подвеске тоже есть вопросы, а точнее к инженерам, которые ее настраивали. Почему у нее такой скромный запас по энергоемкости? Поясняю, от такого большого автомобиля ждешь достойной плавности хода, а ее не наблюдается – кроссовер слишком активно собирает мелкие неровности, а на крупных выщерблинах амортизаторы даже срабатывают в отбой. Если на машине еще и установлены 20-дюймовые колеса, то печаль усиливается. Кто-то сейчас скажет, что подвеску наверняка «зажали» ради хорошей управляемости, но я отвечу, что на машинах подобного класса не ездят на кольцевые гонки. Их предназначение – перемещать людей с максимальным комфортом.

А что по моторам? Их два – бензиновый V6 3.5, мощностью в 249 лошадиных сил и двухлитровый турбодизель на 200 лошадиных сил. Мне удалось попробовать оба и я, к сожалению, не смогу сказать какой из них мне понравился больше. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Начнем с дизеля. Его сильная сторона – гуманный расход топлива. За всю тестовую поездку он не поднимался выше отметки в 9.5 литров на сотню километров. Обратная сторона медали – динамика. Она достаточная, но не выдающаяся. Разгон до сотни – почти одиннадцать секунд. Другое дело бензиновый мотор – он однозначно веселее (разгон до сотни - 8 секунд), но расплачиваться за мощь приходится пятнадцатилитровым расходом топлива. В идеале, соединить бы два мотора воедино, но такой вариант невозможен. Так что придется делать выбор. Лично я, пожалуй, остановлю свой взор на дизельном моторе. Да он задора не демонстрирует, но для обычной эксплуатации его хватает, а маленький расход топлива – очень весомый плюс, учитывая высокую стоимость горючего.

Несколько слов хочется сказать относительно эксплуатации машины в зимних условиях. Начнем с полного привода. Все машины, которые будут продаваться на нашем рынке, оснащаются им по умолчанию. Реализован он здесь при помощи муфты. Важный момент – полный привод автоматически подключает заднюю ось при плохих дорожных условиях, например, на скользком покрытии. В свою очередь, у водителя даже нет возможности принудительно заблокировать эту самую муфту – только поиграться с режимами: грязь/снег/ песок. Так что даже на какой-либо небольшой внедорожный участок на этой машине не сунешься. И речь даже не про полный привод, а про большие габариты автомобиля и большие свесы. Отдельно выделю работу систем безопасности. Здесь полный набор – и адаптивный круиз контроль, и система предотвращения столкновений, и контроль полосы, и многое другое. Загвоздка заключается в том, что зимой все они работают от силы час, а потом отключаются. Дело в том, что датчики и радары расположены за решеткой радиатора, куда летит грязь с дороги – в результате, машина «слепнет». Впрочем, это касается практически всех автомобилей с подобным оборудованием – в плохую погоду оно работает со сбоями, так что будьте к этому готовы. Правда, Palisade слепнет и в буквальном смысле – фары расположены очень низко и также быстро заляпываются грязью, а противотуманок, как и омывателя фар, здесь нет, что несколько странно для автомобиля стоимостью в четыре миллиона рублей.

Да, в самой старшей комплектации стоимость машины доходит до этой отметки. Налога на роскошь не избежать даже при приобретении автомобиля в базе – меньше трех миллионов он вам все равно не обойдется. Вот только повышенный налог, пожалуй, является единственным атрибутом роскоши в данной машине. Перед нами не Genesis, а просто большой Hyundai. Palisade надо воспринимать не как нечто флагманское и роскошное, а как хороший и большой автомобиль для комфортного перемещения себя и семьи. Любопытно, но в США активным спросом пользуются базовые версии машин с передним приводом и гораздо меньшим оснащением. То есть, там они как раз и исполняют роль практичных семейных шаттлов. Почему такие машины не стали везти к нам? Мне видятся две причины. Первая – даже базовые версии стоили бы у нас недешево. Вторая - у Hyundai есть Santa Fe, который теперь стоит ниже в табели о рангах. Впрочем, что-то мне подсказывает – Palisade свою популярность найдет, просто конкуренты стоят еще дороже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Hyundai Palisade ГАБАРИТЫ, ММ 4980х1975х1750 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2900 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 510/2000 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1942 ТИП ДВИГАТЕЛЯ дизельный с турбонаддувом/бензиновый атмосферный РАБОЧИЙОБЪЕМ, СМ³ 2199/3470 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 200 (при 3800)/ 249 (при 6300) МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 441 (при 1750 – 2750)/ 336 (при 6000) ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ автоматическая 8-диапазонная МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190/210 ВРЕМЯРАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 10.5 / 8.1 РАСХОДТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 8.5/ 14.9 ОБЪЕМБАКА, Л 71