Огромный, как автобус. Роскошный внешне, как Cadillac. А внутри — очень просторный, но сдержанный в плане оформления и оснащения. Что же такое Hyundai Palisade – предмет роскоши или практичный рабочий инструмент?

Казалось бы, сейчас желательно экономить. Беречь ресурсы и энергию. Сдерживать себя в плане потребления различной роскоши. Уменьшать потребности. Мы делаем деньги, и чем больше их производится, тем больше благ требуется людям. Рост количества и качества благ сопровождается ростом производства, следовательно, и ростом потребления той или иной энергии. А это так или иначе ведет увеличению вредных выбросов, загрязнению атмосферы, воды, почвы, парниковому эффекту, климатическим изменениям.

Большой, почти как минивэн

Однако останавливаться никто не собирается. Ведь рост потребления — это прогресс, направить который вспять невозможно. Что же, прикажете ради чистоты атмосферы переселиться обратно в пещеры? Вместо модной одежды носить шкуры, вместо тонкой электроники использовать каменные топоры, вместо автомобилей передвигаться пешком или на сельскохозяйственных животных? Но это же абсурд.

Не надо утрировать. Никто не призывает возвращаться к первобытнообщинному и каменновековому прошлому. Речь идет всего лишь о некотором сокращении потребления и потребностей. Например, менять смартфон не раз в полгода, в связи с выходом новой модели, а раз в несколько лет. Владеть одним и тем же автомобилем не два-три года, а лет хотя бы семь, восемь, даже десять. Да и требуется ли так часто, как сегодня, обновлять автомобили?Менять дизайн, перетряхивать техническую «начинку». А что касается «начинки», может быть, и ее не должно быть так много? Ведь, во-первых, многими системами мы пользуеися крайне редко, и нужны они больше для соответствия модели определенному статусу или рангу. А во-вторых, чем роскошнее и сложнее автомобиль, тем дольше он находится в производстве, что, опять же влечет затрату ресурсов и энергии.

И еще, по итогам многочисленных тест-драйвов, проведенных в рамках Motorpage, могу сказать следующее: через несколько сотен километров с автомобилем как бы сживаешься, привыкаешь к нему, начинаешь воспринимать его, как свой, личный. И, как следствие, прощаешь ему недостатки. Динамика слабовата? Шумоизоляции маловато? Вещам в багажнике тесновато? И ладно — ехать можно. Нет, конечно, при описании автомобиля все нюансы будут подчеркнуты, отличия от других моделей отмечены, достоинства возвеличены, недостатки — обозначены. Однако при выборе, конечно, первенствуют три пункта: цена, форм-фактор и надежность/долговечность.

Hyundai Palisade соответствует форм-фактору большого кроссовера. Даже очень большого, даже огромного. Он и снаружи немаленький, а внутри еще больше. Этакий семейный автобус без приставки «микро-». Причем, посадочных мест в нем бывает как семь, так и восемь. В комплектации, побывавшей у нас на тесте, третий ряд сидений обладал тремя подголовниками. Прибавим три места на втором ряду и два спереди — получаем восемь. Сосчитать нетрудно.

Я не фанат таких вот пассажировместительных автобусов. По мне, число мест а автомобиле должно быть сопоставимо с объемом багажника. То есть, при семи или восьми седоках в салоне багажник должен сохраняться. Идеал в этом плане — минивэн Kia Carnival. У него за третьим рядом сидений, приведенным в «пассажирское» положение, остается очень внушительный «трюм». А у Palisade всё стандартно, то есть, «трюм» маловат, всего-то полметра в длину.

И хотя Hyundai Palisade похож на Kia Carnival не только габаритами, но и деталями внешности, тем не менее, различия более заметны. Так, у «Палисада» салон трансформируется вполне традиционно. Второй ряд по частям смещается вперед, причем, можно сдвинуть его аж до упора в спинки передних кресел. Только в таком положении ряд не фиксируется. Минимальный размер пространства для ног здесь — 12 см, то есть, иначе говоря, при таком положении ряда сидеть на нем будет невозможно. Иное дело — ряд, сдвинутый до упора назад, тогда для ног пассажиров окажется пространство длиной 26 см — более чем достаточное.

Для Hyundai Palisade доступно два варианта двигателя: 2,2-литровый 200-сильный турбодизель и 3,5-литровый бензиновый мотор V6 мощностью 249 л. с. Коробка передач в обоих случаях — восьмидиапазонный автомат. Бензиновый автомобиль более динамичен, чем дизельный, разгон до сотни — 8,1 с против 10,6 с, но примерно на треть менее экономичный. Характер бензиновой «шестерки» ОЧЕНЬ высокооборотный, максимум момента, по паспорту, достигается аж при 5000 об/мин, но на трассе вы обнаружите, что, если не топить педаль «газа», обороты практически не превышают отметку «2500», и этого вполне хватает.

Соответственно, седоки на третьем ряду могут варьировать простор для ног в диапазоне от22 до 34 см. Интересно, что этот ряд, вроде как, трехместный, ведь у спинок три подголовника. И одна из частей шире другой. Но общая ширина двух «половин» всего 112 см. Это лишь на 1 см больше, чем в машинах, где третий ряд считается двухместным. Кого же предполагается усаживать сюда в Palisade, чтобы он считался восьмиместным?

Вообще, задняя часть этого автомобиля предлагает немало интересного. Пассажирам третьего ряда доступны подстаканники и зарядные гнезда USB. Второй ряд трансформируется при помощи аж трех наборов кнопок и клавиш. Второй и третий ряд могут быть сложены в единый «аэродром» длиной более двух метров. Под фальшполом багажника можно спрятать перекладину со сдвижной шторкой — удобно. На левой боковине багажника — динамик сабвуфера. Аудиосистема harman/kardon радует прекрасным звуком, который легко оценить благодаря хорошей шумоизоляции салона.

Вот только под днищем, в заднем свесе, слева от запасного колеса обнаружился источник совершенно лишнего звука. Это небольшая пластмассовая емкость с отверстиями в донышке, через которые в нее, видимо, попадают камешки, превращая ее в погремушку. Назначение сего предмета угадать не удалось.

Чуда в трансмиссии не произошло

Еще из недостатков — на ходу в зеркале заднего вида можно увидеть, как вибрирует спинка второго ряда сидений. Собственно, так же, как в Santa Fe. Но иначе, видимо, и быть не может, если второй ряд способен сдвигаться вперед-назад, то есть, его спинка не зажата между боковинами кузова, как в седанах. В целом, оборудование кузова в процессе передвижения по неровным дорогам не шумит.

Но вот сдвижная панель-крышка на туннеле пола мне не понравилась — жестковатая. Вид и фактура материала интересны, но если положить на эту панель что-то вроде ключа-брелока, этот предмет на ходу будет неприятно бренчать. Вообще, как мне показалось, в поездках, особенно дальних, лучше держать эту панель убранной, то есть, открывать бокс. Он просторный и удобный для размещения в подстаканниках пары бутылок с напитками, а также пакета с кукурузными хлопьями.

Никаких рычагов на туннеле нет. И «ручник», и управление трансмиссией здесь на кнопках. Вид пульта управления восьмидиапазонным автоматом — точно такой же, как в Hyundai Sonata. А алгоритм управления? Жду чуда — и, похоже, не напрасно: на загородной трассе, при высокой скорости переключаюсь подрулевым лепестком на передачу вниз — и она не меняется на режим D, как было на «Сонате». Еще на ступень вниз — то же самое, передача зафиксирована. Неужели свершилось, и этот автомат получил наконец настоящий ручной режим выбора передач?

Чудо, впрочем, закончилось, не успев толком начаться. После перехода на автомат ручной режим больше не вернулся. Ни в одной из позиций регулятора Drive / Terrain, даже в Sport. Я опробовал все режимы. Нет, вероятно, произошла какая-то ошибка.

Но раз возможна такая ошибка, может быть, сделать ее, так сказать, постоянно действующей? Пусть у владельца появится возможность выбирать передачи по своему вкусу, точнее, по необходимости? Я, например, часто выбираю ручной режим на заснеженных и скользких дорогах зимой. Повышенная тяга на колесах способствует уверенности и курсовой устойчивости, проверено неоднократно. А сейчас что делать водителю «Палисада»? Ему кажется, что автомобиль удобнее вести на пятой передаче, а кроссовер предлагает седьмую или даже восьмую.

Справедливости ради надо сказать, что Palisade и сам охотно понижает передачи, скидывая, как минимум, две при кик-дауне. Под капотом испытуемого оказался бензиновый 3,5-литровый агрегат V6, тот же самый, что знаком нам по Hyundai Santa Fe. Тот, как мы помним, резину на трассе не жёг. Казалось бы, от более массивного и «весомого» Palisade тоже не стоит ждать выдающейся динамики. Выдающейся действительно нет, но есть нормальная. Уверенная. Я пробую при обгонах «добираться» до пятой передачи, чтобы получить наивысший эффект — получается, но кратковременно. Около шести-семи секунд нужная передача включена — и коробка возвращается в автоматический режим.

Я бы не сказал, что настройка Sport меняет характер автомобиля. В спорткар он не превращается, хотя, конечно, становится динамичнее. В городе было бы самое то, если бы можно было вручную понижать передачи, до пятой или четвертой. Настройка Smart на «Палисаде» в этот раз порадовала наглядностью: добавляешь «газ» — панель приборов краснеет, если же наоборот, сбрасываешь — дизайн панели соответствует режиму ECO. Всё логично, только вот, по ощущениям, настройка ECO агрегату нравится больше, и при настройке Smart он чаще применяет ее, чем спортивную. Если же водитель выберет ECO, так сказать, в чистом виде, то да, динамики кроссовера ему ждать не придется. Или придется, но долго.

Если коротко — во время этого теста мне больше всего понравилась настройка Comfort. И динамикой, и скоростью реакции на добавление «газа», поскольку в ECO уж очень заметен провал при начале хода «гашетки». Расход топлива — использовался только 95-й бензин — на трассе составил порядка 10-11 л на 100 км, причем, при скоростях, так сказать, за пределами официальных лимитов. Разгонялся, да, имею такой грех. Зато могу с уверенностью сказать, что Palisade на таких скоростях делится с вами своей уверенностью. Держит курс отменно. Примечание: может быть, рановато, но сотрудники пресс-парка «переобули» кроссовер в ожидании скорой зимы. И мне удалось убедиться, что и на влажной дороге, и на мокрой, в сильный дождь, зимние нешипованные шины Michelin оказались более «цепкими», чем летние на премиальной модели со спортивным характером. Там приходилось выбирать курс так, чтобы не попадать в залитые водой колеи. Palisade попадал в них не раз, и отрицательных ощущений это практически не вызывало. Разве что, заметно усиливался шум в колесных арках. Вот в этом плане большой корейский кроссовер далек от лидеров.

Бортовые электронные системы, как говорят в космонавтике, отработали нормально. Устройство контроля линий разметки и подруливания в полосу, как всегда на «корейцах», несколько раз проявляла даже излишнее рвение и подчас заставляла вздрагивать, когда огромный «Палисад» ночью на высокой скорости вдруг бросался в сторону. Всё было под контролем. И на сухой дороге разметка читалась, и в дождь, и в темное время суток наряду со светлым.

Подвеска огромного, почти пятиметрового кроссовера — стойки «МакФерсон» спереди и независимая многорычажка сзади. Отличается плотностью, но не жёсткостью. Для сравнения — мне показалось, что новая умная Creta мягче. Она допускает даже незначительную раскачку, а Palisade нет. А на неровностях вне дорог оцениваешь значительные ходы подвески. Вывесить одно из задних колес мне так и не удалось. Для Palisade доступны два варианта колес: 18-дюймовые с шинами 245/60 и 20-дюймовые с шинами 245/50. Мне не показалось, что 20-дюймовые шины с более низким профилем добавили автомобилю нежелательной жёсткости.

Радарный «круиз» также ничем особенным не порадовал и не огорчил. Просто делал свое дело. На ходу удалось сделать фото: при зафиксированной скорости 120 км/ч кроссовер поддерживает 88 км/ч, «приклеившись» к автомобилю впереди. Водителю удобно контролировать процесс благодаря проекционному экрану на ветровом стекле. На этом экране, в частности, отражаются знаки ограничения скорости, которые Palisade встречает по пути. Правда, постепенно выяснилось: не те, что встречает, а те, что помнит. Автомобиль был оснащен системой навигации и показывал знаки, которые соответствовали прошитым в памяти данным. Если знаки на местности отличались, он мог это не отследить, так что базу желательно регулярно обновлять.

Бездорожье? Если немного, то можно

Помимо четырех «драйвовых» режимов Palisade имеет три настройки Terrain, предназначенные для бездорожья. Однако сунуться на него я, честно говоря, не рискнул. Не потому что «Палисад» выглядит для этого слишком шикарно, и не потому что не верю в эффективность настроек или систему полного привода — а неполного у него и не бывает. Просто в памяти всплыло: зимой знакомые журналисты ухитрились «посадить» этот автомобиль в глубоком снегу. Готов был предложить им помощь, благо, на тесте Motorpage в тот момент был Jeep Wrangler, но она не понадобилась. А на следующий день я сам «закопал» Jeep, так что, возможно, моя подмога и не сработала бы.

В данный же момент я тестировал автомобиль в одиночку, да еще в местах, где практически не работала сотовая связь. Так что решил ограничиться испытаниями на рельефе. И быстро убедился, что не слишком-то «внедорожный» кроссовер подловить, что называется, на мякине не так уж просто. Имея независимую заднюю подвеску на мощных поперечных рычагах, он даже на крутых буграх так и не захотел вывесить заднее колесо. А потом играючи забрался на склон, покрытый влажной осенней травой — без пробуксовки, без натуги. Только изо всех сил сигналил мне парктроником, что кругом препятствия. Разумеется, это была реакция на высокую траву. На картинках с камер кругового обзора это было отлично видно.

А как мастерски он отображает на панели приборов картинки с камер в наружных зеркалах. Эти камеры срабатывают мгновенно, и картинки хороши. На них видно даже, как из-под колес разлетаются капли дождевой воды, как поднимаемый машиной ветер сметает в стороны осенние листья. Не засмотреться бы… впрочем, система предотвращения столкновений не дремлет: предупреждает водителя и визуально, и звуком.

В общем, если список оборудования Hyundai Palisade не так уж и велик, с другой стороны, он не так уж и мал. Правда, я был немного обескуражен, когда обнаружил, что этот автомобиль не умеет самостоятельно парковаться. А «младший» Santa Fe умеет. Странно, правда?

Так что предметом роскоши данный автомобиль не назовешь. С другой стороны, при определенной сдержанности в «потребностях» он весьма практичен, обладая многим и многим необходимым. А также радует размерами. По сути, это «параллель» Kia Carnival, только с полным приводом. За поведение на дороге пальму первенства я отдал бы минивэну, за общую практичность и утилитарность высший балл присудил бы «Палисаду». И за соответствие, так сказать, текущему моменту — тоже. Это не расточительно-роскошный, а логично-сдержанный автомобиль, для тех, у кого потребности умеренны, но образ жизни, тем не менее, активен и интересен.

Hyundai Palisade предлагается в России в семи комплектациях и в восьми цветовых исполнениях. Оба двигателя доступны во всех версиях. Привод у модели — только полный. Стоимость — от 3 549 000 до 4 229 000 рублей.

Технические характеристики Hyundai Palisade 3.5 V6 8AT ГАБАРИТЫ, ММ: КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2900 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 510 / 2000 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1892 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 3470 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 249 / 6300 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 336 / 5000 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 8,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 10,6 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 71