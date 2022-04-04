Три дня в компании преемника утилитарного LCV Hyundai H1 не оставили сомнений в том, что бизнес-шаттл новой генерации – один из самых стильных, комфортабельных и передовых минивэнов на российском рынке

Лежа в обволакивающем комфортом капитанском кресле второго ряда, смотрю поочередно то в двухсекционный панорамный люк крыши, то в боковые окна, занимающие добрую половину высоты кузова, и, кажется, вот-вот запою «земля в иллюминаторе». Быть может, дело в только что прочитанном релизе, где Hyundai Staria сравнивают с космическим кораб­лем, а может, я просто оказался под впечатлением от исчерпывающего набора электрорегулировок сиденья с оттоманкой, чем-то действительно напоминающего ложемент спускаемого модуля. Еще и ретро-нотки в антураже этого «корейца», как ни крути, присутствуют. Если это и космолет, то из мультика «Тайна третьей планеты».

Космическая фантастика

Hyundai Staria – безоговорочный шоустоппер. Чтобы убедиться в этом, достаточно припарковаться у любого офиса или магазина: будьте уверены, к вам немедленно выдвинутся любопытствующие. Спасибо дизайнерам, которые украсили сегмент коммерческих автомобилей имиджевым «однообъемником», сделав линию капота непривычно острой, а полосу бокового остекления – спускающейся радикально низко. Ну и, конечно, здесь немало стилевых приманок вроде светодиодной полосы ходовых огней во всю ширину «фасада», массивных вертикальных LCD фонарей, будто выточенных на токарном станке, колесных дисков и «резной» радиаторной решетки.

Самое удивительное, что авангардно выглядит не только 7-местная модификация бизнес-шаттла, которую мы выбрали для теста, но и 8-местный минивэн, и даже… цельнометаллический фургон с 3-местной кабиной. У версий попроще, правда, более компактные блок-фары и поскромнее внутреннее убранство.

Что же касается топового бизнес-исполнения, то это еще и заявка на артистизм. Чего стоят только центральная консоль с лакированными сенсорными кнопками и тачскрином на 10,25 дюйма да виртуальная приборка без козырька с такой же диагональю! Цифровые табло, кстати, реализованы практически безупречно – снабжены антибликовым покрытием и быстрым софтом. А вот батарея сенсорных кнопок у основания консоли – не лучшее решение в плане эргономики. Отклик клавиш хорош, однако найти нужную, не отвлекаясь от дороги, – проблема. Зато корейцы совершили прорыв в части обзорности. И дело не только в большой площади остекления, но и в низком расположении четырехспицевого руля. В отличие от иных современных легковых моделей он не перекроет приборку, как бы вы ни сели.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Цены на 7-местный полноприводный Hyundai Staria в топ-комплектации Premium на официальном сайте марки стартуют c 4 819 000 рублей. Адаптивный «круиз», подогрев руля, лобового стекла и сидений двух передних рядов, система бесключевого доступа, двухзонный «климат» и многочисленные электронные помощники – лишь малая часть базового оснащения.

VIP-атмосфера

Более высокий уровень комфорта в сравнении с H1 заложен уже конструктивно. Суть в том, что на место заднеприводной (и по факту грузовой) платформы пришла переднеприводная архитектура с опциональной муфтой подключения задних колес. Как следствие, уровень пола стал ниже, что вкупе с увеличением внешних габаритов (длина +103 мм, ширина +77 мм, высота + 65 мм) дало солидную прибавку пространства в салоне. В это трудно поверить, но если перевести VIP-кресла в положение «полулежа», то на третьем ряду без проблем разместятся даже очень высокие пассажиры.

Все бы хорошо, вот только шикарные «капитанские» кресла урезали возможности трансформации салона. Сиденья второго ряда сдвигаются продольно в диапазоне 100 мм, однако сложить их в строго горизонтальной плос­кости (как и повернуть вокруг своей оси) не получится. В этом смысле корейский минивэн проигрывает некоторым немецким и французским конкурентам, у которых такая трансформация предусмотрена.

Похожая история с огромным центральным боксом-подлокотником. Внутри – целый погреб для мелочевки, но демонтировать и даже просто сдвинуть массивный выступ нельзя. Соответственно, если захочется перейти с первого ряда на второй прямо в машине, придется действовать на манер бегуна с препятствиями. Багажник у 7-местной Staria тоже не рекордных размеров – от 117 до 431 л в зависимости от положения трехместного дивана «галерки», который смещается продольно. Если же скарба много, а пассажиров мало, то задний ряд можно вынуть и оставить в гараже. Проблема лишь в том, что для демонтажа придется воспользоваться гаечными ключами.

Зато без оговорок хороши такие электронные примочки, как зад­ние боковые и багажная двери с электроприводом и клавиши электрорегулировок переднего кресла в торце его спинки. С их помощью «босс» со второго ряда может сдвинуть переднее пассажирское сиденье вперед, как в каком-нибудь представительском седане. Отдельно упомяну такие фирменные решения, как трансляция изображения в слепой зоне на циферблатах приборки, интерком, позволяющий экипажу общаться не повышая голоса, и разбитая на информативные секторы система кругового обзора. По этой части корейцам удалось утереть нос большинству конкурентов.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

В салоне предусмотрено 7 USB разъемов, розетка на 220 В, беспроводная зарядка для смартфона, солнцезащитные шторки на боковых дверях и окнах третьего ряда, функция видеосвязи, акустика Bose с 12 динамиками и многое другое. А вот откидных столиков и массажной функции для кресел корейцы, увы, не предлагают.

Все четыре колеса

Staria поставляется к нам с 4-цилинд­ровым 2,2-литровым 177-сильным турбодизелем и полным приводом, а также с 3,5-лит­ровым 249-сильным бензиновым V6 и передними ведущими колесами. Трансмиссия в обоих случаях одна – 8-диапазонный автомат. Тес­товый минивэн на тяжелом топливе, как оказалось, легок на подъем. О взрывной динамике речи, правда, не идет. Тем не менее пиковый момент – 430 Нм, уложенный на низкую полку 1500–2500 об/мин, – делает «корейца» весьма бодрым, когда нужно оперативно ускориться в городском трафике, а подрулевые «лепестки» и предустановка Sport системы выбора режимов движения помогают держать автомобиль массой более 2,3 т в тонусе.

Автоматическая коробка работает достаточно оперативно и логично в любом из режимов движения (а это Normal, Eco и Sport). Что же касается расхода солярки, то мне удалось ограничить аппетит «корейца» на уровне 11 л/100 км в московских пробках. На трассе же потребление горючего снижается чуть ли не на треть.

Инженеры-подвесочники тоже достойны комплимента. Шасси успешно гасит неровности, легкую тряску на разбитой дороге ощутят разве что пассажиры «галерки», а добротная, по меркам коммерческого сегмента и вовсе образцовая шумоизоляция позволит общаться в салоне, не повышая голоса. Staria уверенно держит курс на шоссейных скоростях, охотно заныривает в повороты, не демонстрирует пугающих кренов, а у длинноватого руля с немного искусственным усилием не отнять информативности. От слаженной же работы адаптивного «круиза» и системы активного удержания в центре полосы и вовсе ловишь кайф. По сути, имеем без запинок работающий полуавтопилот.

Еще одно неоспоримое дос­тоинство большого «корейца» – отличная маневренность. Диаметр разворота составляет 11,94 м – меньше, чем у BMW X5! Неудивительно, что у меня не возникло никаких проблем при выезде с тесных парковок и маневрировании на небольших дворовых пятачках. Более того, Staria в таком формате чувствует себя как рыба в воде благодаря легкому рулю, огромной площади остекления, информативным внешним зеркалам и уже упомянутым камерам кругового обзора.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Помимо систем с функционалом частичного автопилотирования в бизнес-шаттле предусмотрены системы предотвращения столк­новений во фронтальной зоне и в слепом секторе сзади, функции контроля мертвых зон с индикаторами в зеркальных элементах и контроля усталости водителя.

Ну и, конечно, трудно переоценить такой фактор, как полный привод. Причем трансмиссия здесь позволяет заблокировать межосевую муфту, а клиренс составляет внушительные 186 мм. Так что при необходимости можно добраться в распутицу до дачи или отправиться на пикник. Да и на скользких от подтаявшего снега весенних дорожках четыре ведущих колеса добавляют уверенности. Там, где моноприводные легковушки беспомощно буксуют на раскатанной наледи, Hyundai Staria продвигается куда увереннее.

Надо сказать, этот «космолет» приземлился на населенной соперниками территории. В числе его конкурентов не только доступные GAC GN8 и калужское трио Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Opel Zafira, но и заметно более дорогие Toyota Alphard и Volkswagen Multivan. Любопытно, кого из них сможет потеснить «кореец»?

Технические характеристики Hyundai Staria Габариты, мм 5253×1997×1990 Колесная база, мм 3273 Дорожный просвет, мм 186 Объем багажника, л 117–431 Снаряженная масса, кг 2343 Диаметр разворота, м 11,94 Тип двигателя дизельный L4 Рабочий объем, см³ 2199 Макс. мощность, л.с./об/мин 177/3800 Макс. момент, Нм/об/мин 430/1500–2500 Привод полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 13,5 Расход топлива (средний), л/100 км 8,2 Объем бака, л 75