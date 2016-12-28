Тест драйв

Оказывается, их может быть целых три «разновидности»: Infiniti Q30, QX30 и QX30 Sport! Отличия – минимальные. И если вдруг вам немного не хватает денег на кроссовер QX30, можете смело соглашаться на хэтчбек Q30. Он вас не разочарует

Внешне «кроссовая» версия QX30 отличается от «асфальтовой» Q30 только увеличенным на 30 мм дорожным просветом, а также пластмассовым обвесом по бокам, на колесных арках и накладкой на нижней части переднего бампера. QX30 Sport имеет при этом пониженный на 12 мм дорожный просвет (относительно обычного QX30). Модель Q30 адресована прежде всего европейцам, а QX30 – американцам. При этом обе они предлагаются на российском рынке.

Х-файл

А как насчет привода? В данном случае литера «Х» в обозначении ничего кардинально не меняет. У тестового Q30 на двери багажного отделения прямо-таки сиял шильдик AWD. И поведение автомобиля на дороге было традиционным для кроссоверов Infiniti: по умолчанию передний привод, но с приоритетом заднего. Как это так? Узнаете.

Чисто переднеприводные версии Q30 оснащаются 149-сильным мотором рабочим объемом 1595 см3. У полноприводных хэтчбеков под капотом – двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 211 л. с., такой же, как у седана Q50.

«Выглядит по-царски…». Знакомый владелец автосервиса беглым взглядом сумел разглядеть красоту кузова новой для него модели в бесформенной глыбе из льда, снега и грязи, в которую превратился хэтчбек за день пробега в сильнейший снегопад. Я сумел досконально разглядеть огранку этого черного бриллианта только после мойки. Нет, не огранку. Он не огранен, он выглажен, выполирован – кажется, что вручную! – из цельного… если не алмаза, то какого-нибудь габбро-диабаза. Глядя на такие произведения, каждый раз невольно задаешься вопросом: и чего же они не появлялись раньше? Куда смотрели дизайнеры? Неужели не знали, что автомобиль должен выглядеть именно так?

Он весь соответствует своему спортивному имиджу, все элементы кузова работают на него. Если, например, у «Мерседеса» SLC самой красивой деталью является капот, то здесь – весь передок в сборе. Огромная «акулья пасть» передней решетки с могучей эмблемой в центре. Она, может быть, имеет стандартный фирменный размер, но на относительно маленьком Q30 выглядит монументально. Линия крыши чуть спадает назад. В районе задних стоек – хромированные накладки, левая напоминает стилизованную цифру «3». По низу кузова в центре – начинающиеся с «нуля» и расширяющиеся к корме пластмассовые накладки-плавники. Сзади – разнесенные квадратные патрубки системы выпуска. О-о! Даже черный кузов сияет в серые зимние дни! А ведь существуют еще медный, гранатовый, золотистый окрас…

Скажу по правде, внешность, безусловно, симпатичного «Мерседеса» модели GLA, на чьей платформе (да-да!) построены Q30 и QX30, просто меркнет по сравнению с японскими новинками. Наверняка в МВ кусают локти: надо было не платформу продавать, а купить дизайн… Ну да что уж теперь, после сделки кулаками не машут, тем более, что «Мерседес» сумел, так сказать, немного отомстить…

Но одним дизайном дело не обошлось, Infiniti чуть жёстче «Мерседеса», в силовой структуре стало больше высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей. Особо прочными (из стали горячей формовки) выполнены те части, которые предотвращают деформацию кузова при (не дай Бог, конечно) перевороте, это продольные элементы крыши над дверями и широкие задние стойки.

В общем, первое «внебрачное дитя» концернов Renault – Nissan и Mercedes может блеснуть внешностью. Кстати, кто это – «девочка» или «мальчик»? По-моему – классический пример унисекса, эта модель без натяжек подойдет обоим полам. В любом возможном цвете.

В салон Q30 лучше проникать, немного «сложившись»: проем низковат. Потолок тоже. В тестовой версии регулировки водительского кресла были механическими, за исключением валика поясничного подпора (в более дорогих комплектациях возможны электронастройки и «память»), и я сразу установил сиденье ближе к полу. Иначе было бы просто некомфортно: при росте 182 см я, чуть-чуть подавшись вперед, почти касался лбом противосолнечного козырька. Еще бы: передние стойки аэродинамично наклонены назад, ветровое стекло установлено под минимальным углом. Но на обзорность жаловаться не приходится. Кстати, и на зеркала тоже, хоть они и небольшие. Стоило ожидать, что передние стойки будут частично перекрывать их верхние внутренние углы, но этого нет. Еще о ветровом стекле. Левый «дворник» здесь выполнен «выпрыгивающим», как на одном из «Мерседесов» прошлых лет, где щетка трудилась в одиночестве. Это повышает площадь очистки.

211-сильный бензиновый турбодвигатель экологического класса Евро-6 и семиступенчатый преселективный «робот» с двумя сцеплениями на Infiniti Q30/QX30 – от Mercedes GLA-класса. Подвески по схеме тоже «мерседесовские» (спереди стойки «МакФерсон», сзади многорычажка), но по деталям другие – у японской модели иные амортизаторы и пружины, а ступицы выполнены из алюминия.

Детали интерьера частично заимствованы у модели GLA, но это не бросается в глаза. Прежде всего, обращаешь внимание на значительные площади алькантары, что придает не только уют, но и обещает акустический комфорт. Так оно, собственно, и есть. По черным деталям (тестовая версия имела однотонный интерьер, а он бывает и двухцветным) бежит прострочка фирменного фиолетового цвета. Этот цвет вам встретится еще в одном, совершенно неожиданном месте: на определенном расстоянии от включенных фар Q30 номерные знаки других машин вдруг приобретают даже просто какой-то неземной окрас. Верхняя граница светового пятна фар Infiniti отчетливо фиолетовая, это бросается в глаза также на снегу. Но при движении, даже ночью, не мешает.

Здесь много деталей цвета «рояльный лак». У сидений алькантаровая серединка, а валики боковой поддержки, очень выраженные и хорошо ощутимые при посадке, отделаны гладкой кожей. Случайный автомобилист, заметивший мой Q30 на мойке, попросил разрешения заглянуть в салон новинки. И поведал, что подобная же отделка на его прежнем Q50 неожиданно быстро потерлась, а «рояльные» детали поцарапались, что его сильно разочаровало. Как я отметил, он сменил японскую модель на немецкого конкурента. Флаг ему в руки. На автомобилях можно не только по-разному ездить, но и неодинаково бережно относиться к интерьеру.

Миниатюрный алюминиевый селектор «робота» отсылает вас к родстеру Mercedes SLC, а кнопочка выбора режимов движения напомнила мне smart. Только там было два варианта, а здесь три: экономичный, спортивный и ручной. Селектор не отвечает за выбор передачи (одной из семи), это делается только при помощи подрулевых лепестков. Символы «+» и «–» на них выполнены рельефными, это выглядит очень премиально, но ощущать их необязательно. Лепестки расположены эргономично, имеют короткие ходы, и их движения вызывают мгновенный отклик автомобиля. При необходимости, вы всегда способны «пришпорить» ваш хэтчбек, ручная смена передачи доступна в любом режиме, только, если он не ручной, коробка примерно через 10 секунд вашего бездействия вернется к автоматическому переключению.

Подрулевых переключателей здесь два, и оба находятся… слева. Справа – пустота. Левый верхний рычажок откровенно перегружен функциями, на нем и управление приборами наружного освещения, и сигналами поворота, и очисткой/омыванием переднего и заднего стекла. Пытаешься традиционно брызнуть на стекло жидкостью, а вместо этого автомобиль мигает дальним светом. Чтобы омыватель сработал, надо нажать кнопочку в торце рычажка, причем, надавить на нее с усилием, иначе не прыснет. Регулировка скорости «дворников» производится поворотом конца рычажка, к этому тоже привыкаешь не сразу. Но те, кто хорошо знаком с моделями «Мерседесов», не найдут в этом алгоритме ничего нового.

Второй левый рычажок полностью скрыт от глаз водителя рулевым колесом. Если вы не прочитали инструкцию к автомобилю и неожиданно нащупали этот элемент во время движения, смело экспериментируйте с ним прямо на ходу. Это Tempomat, аналог круиз-контроля. Здесь он двухфункциональный, можно выбрать «круиз», а можно – ограничитель скорости. При «круизе» легко добавить/убавить как 1 км/ч, так и целый десяток. Всё достигается только движениями рычажка вверх или вниз, а также кнопкой в его торце. Постичь логику не составляет труда, даже не отрывая взгляда от дороги.

Информационно-развлекательная система Infiniti имеет сенсорный экран, но может управляться и джойстиком на туннеле пола. Управляться, в том числе, и непроизвольно: не раз я задевал этот джойстик локтем и, сам того не желая, менял картинку на экране. Возможно, будь я пониже ростом, поднял бы сиденье повыше, а также сменил зимнюю одежду на летнюю, этого бы не происходило. Как бы то ни было, система многофункциональна. Она может, в частности, связать вас с Интернетом и дать возможность проверить электронную почту. Подключить к ней смартфон легко, пристроить же его куда-либо в этом автомобиле намного сложнее. И еще: на дисплей нельзя вывести почти никакую информацию о движении автомобиля (доступен только электронный отчет о расходе топлива). Как работает его система полного привода, когда замыкается и размыкается межосевая муфта? Лично мне это было бы интересно.

Автомобиль производит впечатление вытянутого (на самом деле его длина едва больше 4,4 м), что обещает большую длину салона, но этого нет. Пространство при посадке «за мной» составляет всего-то 24 см, это на десять с лишним сантиметров меньше, чем, например, у бюджетного ниссановского хэтчбека Tiida! А потолок сзади еще ближе к голове, чем спереди (90 см против 93-х). Но ширина задней части чуть больше, чем передней (133 и 135 см). То есть, сюда можно втиснуться втроем, но сидеть придется, сгруппировавшись. Спортивный хэтчбек, чего вы хотите…

430-литровый в номинале багажник имеет максимальную длину 85 см и диагональ 130 см. Части спинки заднего сиденья складываются безукоризненно. Опять же, диву даешься: почему другие производители позволяют себе огорчать покупателей разного рода неровностями пола, образующегося при увеличении багажника? Неужели нельзя просто взять и скопировать вот этот конкретный механизм? Он слишком дорог в производстве или придется раскошелиться за плагиат?

Еще одно важное сведение о багажнике, и, собственно, на этом закончим восхищаться салоном. Здесь нет запаски. Даже докатки. От слова «вообще». Под фальшполом – удобная ниша, впрочем, вызывающая холодок на спине: а вдруг что??? Да, если положить сюда гигантское полноразмерное колесо 235/50R18, получится неэстетичный «горб». Но в спортивном бизнес-седане Lexus GS-F, например, сделано именно так…

Магия «турбо»

211-сильный бензиновый двигатель при работе хорошо прослушивается в салоне, и его звук напоминает рокоток дизеля. Это даже приятно, тем более, что от звуков улицы вы здесь практически полностью изолированы. Тишину в эфире вполне можно нарушить высококачественным звучанием аудиосистемы.

Джойстик «робота» курсирует по «мерседесовскому» алгоритму, впрочем, сходному и с BMW тоже: смена режимов «назад – нейтраль – вперед» происходит при толчке джойстика от себя и к себе. Режим паркинга включатся отдельной кнопкой, но здесь есть еще и электронный «ручник» с клавишей, притаившейся слева от рулевого колеса. Для блокировки колес ее нужно нажать, для освобождения – потянуть на себя, хотя так и подмывает поступить с точностью до наоборот.

Дорожный просвет хэтчбека Q30 составляет 172 мм (у кроссовера QX30 – 202 мм). Даже о мало-мальском бездорожье говорить не приходится, но со снежно-грязевым месивом в городском дворе Q30 справился. Главное – не сдаваться и не отпускать педаль газа, система полного привода с небольшой задержкой, но подключит задний мост, и автомобиль поползет по этой каше с уверенностью внедорожника.

Стрелки приборов в ожидании старта направлены вниз – по-спортивному! Стрелка спидометра готова достичь отметки «260», но вообще-то максималка у тестовой модификации – 230 км/ч, разгон до «сотни» с места – 7,3 с. При разгоне турбодвигатель не ревет, но динамику обеспечивает. Еще какую! В спортрежиме с 60-ти до 80-ти километров в час – за пару секунд, а то и меньше. Скользкая дорога? Не ждите рысканий и раннего вмешательства ESP, сначала вы ощутите легкий толчок от «подхватившей» задней оси. Он почти не заметен. Принудительной блокировки межосевой муфты здесь нет, никакой индикации работы системы полного привода тоже нет, но водительскую «пятую точку» не обманешь.

В городских условиях, особенно зимой, да на нешипованных «липучках», резкими маневрами лучше не баловаться: переднеприводный хэтчбек может удивить вас типично заднеприводным сносом задней оси. Это, кстати, еще заметнее было на его старшем брате – QX70S. Таковы особенности работы муфты. Хотите ощутить всю прелесть такой управляемости? Найдите закрытую от движения заснеженную площадку. И оцените точность, с которой вы можете дозировать тягу педалью «газа», а также отклик шасси. Маленький черный бриллиант мастерски проскакивает между виртуальными конусами (чтобы попрактиковаться, вы можете расставить и реальные, если они у вас есть), допуская легкую пробуксовку задних колес при включенной ESP. Отключить ее, кстати, можно только через меню мультимедиасистемы, отдельной «горячей» кнопки нет. После этого автомобиль превращается в танцора на льду. Кажется, что его можно вращать на месте, вокруг своей оси. Но в городе, повторяю, тягой лучше не злоупотреблять. Турбодвигатель очень отзывчив, максимальный момент в 350 Нм, достойный хорошего дизеля, развивается уже с 1200 об/мин! Высокими оборотами при движении он почти не пользуется, стрелка тахометра практически постоянно обитает где-то ниже отметки «2000».

Нарастает ли тяга при движении ее вверх? На этот вопрос ответить трудно, потому что при резком разгоне она подскакивает до красной зоны (от 6500 об/мин) и упирается в ограничитель практически мгновенно. Выбираю участок относительно чистого и нескользкого асфальта и вдавливаю педаль в пол. «Робот» услужливо перескакивает с седьмой ступени на четвертую и даже на третью (в случае выбора спортивного режима – с шестой), и разгон с 80 до 120 км/ч в эко-режиме укладывается в 6 секунд, а в спортивном – в пять. Хотите большего? Поэкспериментируйте с ручным выбором передач. Пятая ступень предложит вам то же, что и спорт-режим, а четвертая… Эх, еще чуть-чуть, и уложились бы в три (!!) секунды, но при скорости «110» сработал ограничитель оборотов, и полсекунды добавилось. Но все равно…

Нет, определенно, этот молодой красавчик соответствует своему спортивному костюму. Даже при условии, что этот костюм черный. Но я бы, по правде сказать, предпочел более яркий цвет.

Причем, этот любитель фитнеса не слишком прожорлив. В девятибалльных пробках во время снегопада в Москве он, конечно, израсходовал чуть ли не 20 литров на «сотню», на трассе же, при движении со скоростями до 120 км/ч, расход уложился в девять литров на 100 километров. Правда, поначалу показалось, что курсовая устойчивость на шоссе у этой модели на шоссе не слишком высока. Оказалось, причиной ее были сильные порывы бокового ветра, совершенно не ощутимые в комфортабельном салоне, полностью изолировавшем меня от кошмаров зимней погоды. Но, однако, рулевому механизму со сравнительно острым (2,5 оборота от упора до упора) рулем и электромеханическим усилителем я бы пожелал большей информативности.

Бездорожье не потянет, но со снегом справится

Жесткая ли подвеска? Не особенно. На «лежачих полицейских» встряхивает, конечно, но в целом от нее ждешь худшего, а получаешь лучшее. Низкопрофильные шины также не добавляют жесткости. Плавность хода высокая, в салоне тишина, почти не слышно посторонних скрипов. Даже без светлой отделки, деревянных вставок и дополнительной электроники в виде памяти настроек сидений ощущаешь – это премиум-класс, без малейшей натяжки. Еще бы головой в светлый потолок не упираться. В тестовой модели меня спасает панорамная крыша: ее сдвижная шторка находится в углублении, которое добавляет три-четыре сантиметра над макушкой. Ну, и этот, по моему мнению, спорный алгоритм управления стеклоочистителями… Вопреки мнению злорадных читателей, мы не так часто ездим на «Мерседесах», а в подавляющем большинстве других моделей управление этой системой стандартное, что на «бюджетниках», что на представителях бизнес-класса.

Пространства над головой в салоне маловато, а как насчет пространства под днищем автомобиля? Дорожный просвет хэтчбека Q30 составляет, как я уже написал, 172 мм (у кроссовера QX30 – 202 мм), и это неплохо для российских условий. Со снежно-грязевым месивом во дворе Q30 справился. Для начала пощекотал нервы, чуть замешкавшись при трогании с места, но затем уверенно пополз к свободному парковочному месту – видимо, оттого и свободному, что из-за месива вокруг никто не смог его занять. Главное, не сдавайтесь и не бросайте педаль «газа», система полного привода с небольшой задержкой, но подключит задний мост, и автомобиль поползет по этой каше с уверенностью внедорожника. Отметим, что просвет под передним бампером у него невелик, всего 20 см, а вот под задним пространство вдвое больше. При парковке помогает камера заднего вида.

Городской спорт-кроссовер Infiniti QX30 предлагается в России только с 2,0-литровым 211-сильным турбодвигателем, семидиапазонным «роботом» и системой полного привода. Доступны три комплектации по цене от 2 730 000 рублей до 2 830 000 рублей. Хэтчбек Q30 может иметь также 1,6-литровый 149-сильный двигатель и передний привод. В продаже – шесть версий по цене от 2 299 000 рублей до 2 799 000 рублей.

Довелось нам с ним испытать и максимально скользкую ледовую трассу. Без сучка и задоринки, то есть, без снежинки на поверхности. ESP начала верещать на первых же сантиметрах после старта. Муфта, естественно, «подхватила», и Q30 пополз вперед, слегка повиливая задней осью. Совсем чуть-чуть, гораздо меньше, чем при торможении. ABS старалась вовсю, но стопроцентно прямолинейного замедления все же не получалось, закон физики она победить не могла. Но такие покрытия, согласимся, встречаются нам редко, да и то, в основном, там, где машины Infiniti почти не путешествуют. На плохо очищенных городских улицах и во дворах за свой автомобиль вы можете быть спокойны: его ABS свое дело знает и на любом «миксте» сработает грамотно.

Честно говоря, глядя на него в наших условиях, мне становится откровенно жалко эту модель. Бесформенный ком из грязи, снега и льда с премиальной «начинкой» даже не подозревает, по каким дорогам и при каких погодах колесят по всему миру его собратья. Некоторые из них ни разу в жизни не увидят снега и не почувствуют лед под колесами. Иногда создается впечатление, что электронные средства активной безопасности на самом деле проектируются для асфальта, а снег и лед наших трасс и улиц для них – «запредел». Но ведь они справляются, во всяком случае, стараются изо всех сил.

И вот, пожалуй, только это, как мне кажется, может вызвать сомнения в покупке данной модели стоимостью 2,6 млн рублей (базовая цена переднеприводной версии с 1,6-литровым 149-сильным мотором – примерно 2,3 млн рублей). Для наших условий подошло бы нечто более простое и кондовое, но если практичность транспортного средства для вас не на первом месте, а его занимают имидж и престиж, то маленький шедевр от Infiniti + Mercedes – вам в руки. Его внешность вас не обманет: он подарит вам столько премиального комфорта и спорта, сколько обещает. Без натяжек.