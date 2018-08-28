К удовольствию женщин, в японском премиум-седане отлично сбалансированы стильный вид, комфортные решения и драйверские качества

Среднеразмерный седан Infiniti Q50 – один из самых ярких и драйверских автомобилей премиальной японской марки. Неудивительно, что эта модель нравится женщинам, которые не просто стремятся выделиться, а подыскивают себе практичную и безопасную машину со спортивным характером. Мы привезли на очную ставку с Евой Моторной одно из самых продвинутых исполнений «пятидесятки» – седан в комплектации Sport.

Такие автомобили, помимо щедрого оснащения, отличаются агрессивными бамперами, более плотной подвеской, усиленными тормозами и фирменным рулевым управлением DAS (Direct Adaptive Steering), при котором механическая связь колес с рулем отсутствует, а поворот осуществляется по приказу электронного блока управления.

Здоровая агрессия

Нашей тест-пилотессе пришлась по душе спортивная экипировка Q50: она даже готова закрыть глаза на то, что развитая «губа» переднего рассекателя норовит «поцеловать» асфальт, а дорожный просвет составляет лишь 126 мм. «Главное, что этот седан выглядит настоящим плейбоем, а на меня за рулем заглядываются соседи по потоку. К тому же я понимаю, что приземистый силуэт вкупе с «горячим» мотором и мощными тормозами – это слагаемые спортивной управляемости», – говорит Моторная.

В салоне же Еву привлекают спокойные плавные формы. По ее мнению, такой дизайн выглядит очень чувственно и, что не менее важно, имеет изящную отделку и оснащение премиального уровня. «Удобно, что в консоль вписаны сразу два больших экрана, классическая «приборка» информативна, а многие функции дублируются аналоговыми клавишами – с уходом в мир цифровых технологий японцы явно не переборщили, и это хорошо», – замечает она.

Но больше всего в салоне моей напарнице по тесту понравились передние кресла. «Сиденья показались мне какими-то трехмерными. В большинстве машин ты рутинно регулируешь кресло по высоте, наклону, длине. Здесь же – будто надеваешь на себя корсет: благодаря тонкой настройке усаживаешься как влитая, и это положение можно «запомнить» двумя нажатиями клавиши на панели двери», – расхваливает Ева. Но тут же и капризничает: «А вот садиться на любой из рядов в длинной юбке неудобно – клиренс совсем невелик, а линия крыши проведена довольно низко. Выходит, Q50, как стилист, диктует мне стиль одежды. Хотя пространства на обоих рядах даже с запасом – сгоняли на седане из Москвы в Казань экипажем из четырех пассажиров, было не тесно и очень комфортно. Никто в дороге, вопреки моим опасениям, не устал», – делится Моторная.

«Кстати, именно в этой дальней поездке, – продолжает она, – открылось еще одно преимущество «пятидесятки», не сразу бросающееся в глаза, – топливный бак у модели аж на 80 л. Честно говоря, не припомню, кто из автопроизводителей предлагал бы столь значительную заправочную емкость. А, поскольку бензиновый мотор съедал на трассе не более 8 л/100 км, после Москвы заправились первый раз лишь перед самой Казанью. Как видите, заезжать на АЗС требуется не часто, а это, согласитесь, отличный бонус для женщин».

Дело техники

Совершеннейший восторг вызвала у нашей тест-пилотессы и управляемость «японца». Один из секретов предсказуемости, стабильности и отзывчивости Q50 – та самая система рулевого управления DAS, обеспечивающая моментальный отклик на движения рулем, а также отсутствие на нем вибраций при проезде неровностей. «Мало того что седан доставляет удовольствие при заходе в поворот и маневрировании благодаря точнейшему и отзывчивому рулю. По сигналу электроники Q50 еще и сглаживает рельеф, причем не только подвеской, но и рулем: он не дергается, не рвется из рук, и вы все время ощущаете контакт с машиной. Такие деликатные манеры дорогого стоят», – замечает Моторная.

Разгонную динамику, разумеется, Ева тоже оценила: «На центральный тоннель здесь выведена клавиша выбора режимов движения. Но, честно говоря, пользовалась я ею только пару раз – из любопытства. Просто автомобиль оказался очень приемистым даже в режиме Standard и в подключении «спортивных» настроек даже не нуждался. А вот зимой эта система наверняка будет востребована чаще. Помимо спортивного (Sport) и экономичного (Eco) алгоритмов здесь есть зимний режим (Snow), притупляющий реакции на «газ» и не дающий заднеприводной машине буксовать. А это дополнительная безопасность, что, как ни крути, греет душу женщины».

Знай меру

Отмечу, что дифирамбы, которые Ева пропела динамике Q50, адресованы версии с 2-литровой 211-сильной «турбочетверкой» от Мercedes-Benz. Любительницам же еще более «горячего» драйва приготовлена альтернатива в виде исполнения с полным приводом и топовой 3-литровой бензиновой 405-сильной «битурбошестеркой» Nissan, которая, как и в тестовой модели, спарена с 7-диапазонным «автоматом». Такой автомобиль ускоряется до «сотни» всего за 5,1 с. Однако, по мнению Евы, девушкам, особенно с небольшим водительским опытом, разумнее остановить выбор все же на 211-сильной модификации Q50. Ведь динамика ускорения в ней при паспортных 7,3 с, отмеренных на разгон до 100 км/ч, вполне внушительная, а совладать с такой машиной легче, чем с «горячей» топовой версией.

Что же касается комплектации Sport, Ева советует не смотреть в ее сторону тем женщинам, которые не стремятся проверять работу подвески и рулевого управления «в пределе»: «Оборотной стороной отличной управляемости является жестковатая подвеска. Поэтому, если вы заинтересованы в максимально высокой плавности хода, лучше выбрать версию Pure или Luxe с менее зажатым шасси». К тому же, по справедливому замечанию Моторной, нельзя сбрасывать со счетов и ценовой вопрос. Ведь если за машину с начальным мотором дилеры просят 1 999 000 рублей, то «заряженный» вариант обойдется ровно на 1 млн дороже.