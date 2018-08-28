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Infiniti Q50: когда шик и спортивность в гармонии
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О Infiniti Q50

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Инфинити Ку50

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Отзывов на сайте
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Цены
от 1 700 000
до 2 359 000
Infiniti Q50 2016 вид спереди
Infiniti Q50 2016 салон
Салон Q50 ориентирован преимущественно на водителя
Infiniti Q50 2016 приборная панель
Люминесцентная подсветка «приборки» приятна для глаз
Infiniti Q50 2016 монитор
Система кругового обзора использует данные с четырех видеокамер
Infiniti Q50 2016 центральная консольInfiniti Q50 2016 кресло водителя
Infiniti Q50 2016 панорамная крыша
Люк в крыше предлагается в пакете опций
Infiniti Q50 2016 задний диван
Infiniti Q50 2016 багажное отделение
Задние сиденья складываются из багажника

К удовольствию женщин, в японском премиум-седане отлично сбалансированы стильный вид, комфортные решения и драйверские качества

Среднеразмерный седан Infiniti Q50 – один из самых ярких и драйверских автомобилей премиальной японской марки. Неудивительно, что эта модель нравится женщинам, которые не просто стремятся выделиться, а подыскивают себе практичную и безопасную машину со спортивным характером. Мы привезли на очную ставку с Евой Моторной одно из самых продвинутых исполнений «пятидесятки» – седан в комплектации Sport.

Такие автомобили, помимо щедрого оснащения, отличаются агрессивными бамперами, более плотной подвеской, усиленными тормозами и фирменным рулевым управлением DAS (Direct Adaptive Steering), при котором механическая связь колес с рулем отсутствует, а поворот осуществляется по приказу электронного блока управления.

Здоровая агрессия

Нашей тест-пилотессе пришлась по душе спортивная экипировка Q50: она даже готова закрыть глаза на то, что развитая «губа» переднего рассекателя норовит «поцеловать» асфальт, а дорожный просвет составляет лишь 126 мм. «Главное, что этот седан выглядит настоящим плейбоем, а на меня за рулем заглядываются соседи по потоку. К тому же я понимаю, что приземистый силуэт вкупе с «горячим» мотором и мощными тормозами – это слагаемые спортивной управляемости», – говорит Моторная.

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В салоне же Еву привлекают спокойные плавные формы. По ее мнению, такой дизайн выглядит очень чувственно и, что не менее важно, имеет изящную отделку и оснащение премиального уровня. «Удобно, что в консоль вписаны сразу два больших экрана, классическая «приборка» информативна, а многие функции дублируются аналоговыми клавишами – с уходом в мир цифровых технологий японцы явно не переборщили, и это хорошо», – замечает она.

Но больше всего в салоне моей напарнице по тесту понравились передние кресла. «Сиденья показались мне какими-то трехмерными. В большинстве машин ты рутинно регулируешь кресло по высоте, наклону, длине. Здесь же – будто надеваешь на себя корсет: благодаря тонкой настройке усаживаешься как влитая, и это положение можно «запомнить» двумя нажатиями клавиши на панели двери», – расхваливает Ева. Но тут же и капризничает: «А вот садиться на любой из рядов в длинной юбке неудобно – клиренс совсем невелик, а линия крыши проведена довольно низко. Выходит, Q50, как стилист, диктует мне стиль одежды. Хотя пространства на обоих рядах даже с запасом – сгоняли на седане из Москвы в Казань экипажем из четырех пассажиров, было не тесно и очень комфортно. Никто в дороге, вопреки моим опасениям, не устал», – делится Моторная.

«Кстати, именно в этой дальней поездке, – продолжает она, – открылось еще одно преимущество «пятидесятки», не сразу бросающееся в глаза, – топливный бак у модели аж на 80 л. Честно говоря, не припомню, кто из автопроизводителей предлагал бы столь значительную заправочную емкость. А, поскольку бензиновый мотор съедал на трассе не более 8 л/100 км, после Москвы заправились первый раз лишь перед самой Казанью. Как видите, заезжать на АЗС требуется не часто, а это, согласитесь, отличный бонус для женщин».

Дело техники

Совершеннейший восторг вызвала у нашей тест-пилотессы и управляемость «японца». Один  из секретов предсказуемости, стабильности и отзывчивости Q50 – та самая система рулевого управления DAS, обеспечивающая моментальный отклик на движения рулем, а также отсутствие на нем вибраций при проезде неровностей. «Мало того что седан доставляет удовольствие при заходе в поворот и маневрировании благодаря точнейшему и отзывчивому рулю. По сигналу электроники Q50 еще и сглаживает рельеф, причем не только подвеской, но и рулем: он не дергается, не рвется из рук, и вы все время ощущаете контакт с машиной. Такие деликатные манеры дорогого стоят», – замечает Моторная.

Разгонную динамику, разумеется, Ева тоже оценила: «На центральный тоннель здесь выведена клавиша выбора режимов движения. Но, честно говоря, пользовалась я ею только пару раз – из любопытства. Просто автомобиль оказался очень приемистым даже в режиме Standard и в подключении «спортивных» настроек даже не нуждался. А вот зимой эта система наверняка будет востребована чаще. Помимо спортивного (Sport) и экономичного (Eco) алгоритмов здесь есть зимний режим (Snow), притупляющий реакции на «газ» и не дающий заднеприводной машине буксовать. А это дополнительная безопасность, что, как ни крути, греет душу женщины».

Знай меру

Отмечу, что дифирамбы, которые Ева пропела динамике Q50, адресованы версии с 2-литровой 211-сильной «турбочетверкой» от Мercedes-Benz. Любительницам же еще более «горячего» драйва приготовлена альтернатива в виде исполнения с полным приводом и топовой 3-литровой бензиновой 405-сильной «битурбошестеркой» Nissan, которая, как и в тестовой модели, спарена с 7-диапазонным «автоматом». Такой автомобиль ускоряется до «сотни» всего за 5,1 с. Однако, по мнению Евы, девушкам, особенно с небольшим водительским опытом, разумнее остановить выбор все же на 211-сильной модификации Q50. Ведь динамика ускорения в ней при паспортных 7,3 с, отмеренных на разгон до 100 км/ч, вполне внушительная, а совладать с такой машиной легче, чем с «горячей» топовой версией.

Что же касается комплектации Sport, Ева советует не смотреть в ее сторону тем женщинам, которые не стремятся проверять работу подвески и рулевого управления «в пределе»: «Оборотной стороной отличной управляемости является жестковатая подвеска. Поэтому, если вы заинтересованы в максимально высокой плавности хода, лучше выбрать версию Pure или Luxe с менее зажатым шасси». К тому же, по справедливому замечанию Моторной, нельзя сбрасывать со счетов и ценовой вопрос. Ведь если за машину с начальным мотором дилеры просят 1 999 000 рублей, то «заряженный» вариант обойдется ровно на 1 млн дороже. 

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