Infiniti Q60 пришел на российский рынок в 2017-м настоящим спортсменом – в комплектации Sport ProActive, с 405-сильным V6 3,0 битурбо, полным приводом и хорошим набором электронных ассистентов. И стоил тогда от 3 415 000 рублей. Но в 2018-м продажи не добрались до сотни экземпляров, а всего год спустя упали еще почти вдвое. И в конце 2020-го бескомпромиссный спорт уступил место фитнесу, в салонах дилеров появилась облегченная версия Q60 – заднеприводная, с «мерседесовской» рядной турбочетверкой под капотом, выдающей лишь 211 сил и лишенной доброй половины вспомогательной электроники

Но вот парадокс: за эту комплектацию Premium начали просить почти столько же, сколько за прежнюю «боевую» Sport ProActive: 3 399 000 рублей. После чего Q60 был, видимо, обречен. И действительно, в январе 2021-го Infiniti объявила, что купе снимается с продаж, как и седан Q50, и на российском рынке остаются лишь кроссоверы и внедорожники.

Жалко ли motorpage.ru прощаться с оказавшимся у нас на тесте таким Q60, – «ополовиненным» и по мощности, и по трансмиссии, и по функциям? Ответ тоже будет половинчатым: и да, и нет.

Какая низость

Почему «да»? Во-первых, это красиво. Двухдверные купе, как правило, красивее соплатформенных седанов, и Q60 не исключение. Низкое, хищное, с рельефными «мускулами» кузова. «Выглядит хорошо, точно интереснее новой «четверки» BMW», писали на форумах. Но это «во-первых» одновременно оказывается и «в-последних».

Жизнь, а точнее, экономика медленно, но верно убивает жанр «автомобиль выходного дня», машина все чаще становится единственной и многоцелевой, а тут уж какое купе. И лучший ответ на вопрос, может ли Q60 в России служить единственным автомобилем человеку, дала природа. Тест-драйв совпал по времени с рекордным московским снегопадом середины февраля.

В первые дни заднеприводный Q60 с клиренсом в 125 миллиметров просто не имело смысла забирать из пресс-парка: даже просто выехать на дорогу было не выехать, не говоря уж о парковке во дворе. Так что да, ставка Infiniti, как и всех игроков российского авторынка, на кроссоверы – не дань моде, а, железная необходимость, результат продувки в аэродинамической трубе российского климата.

Но нет худа без добра. Что остается человеку, который получает такой автомобиль зимой? Пытаться получать удовольствие вопреки обстоятельствам. Сугубо летний Q60 на заснеженных дорогах Москвы – это очень бодрит. Удовольствия от скорости не получишь, какая скорость в снегу по брюхо? Так что паспортные 7,4 секунды разгона до сотни, как говорится, ни подтвердить, ни опровергнуть. Но в жизни всегда есть место драйву, можно почувствовать себя гонщиком, оттачивая навыки управления задним приводом, доворачивать автомобиль газом в поворотах. В реагентной каше сорвать заднюю ось в занос можно легко, правда, в режиме Snow на дороге Q60 мотает поменьше, чем в Standard, остальные два, Sport и Personal, оставим до лета. Но когда поворачиваешь с улицы во двор и начинаешь пробираться к месту для парковки, удовольствие кончается и начинается унижение. Там, где спокойно проходит бюджетное такси, Q60 режет юбкой снежный бугор, иногда прикладываясь о него защитой картера, беспомощно жужжит в ледяной колее низкопрофильной резиной, в которую обуты диски R19, а при попытке отключить ESP и газануть, бросается задними колесами влево-вправо. Где же ты, полный привод…

Такая зимняя езда, конечно, отражается на расходе топлива. При выезде из пресс-парка Q60 пообещал пробег 202 километра на заправленном наполовину 80-литровом баке. Одновременно маршрутный компьютер показывал текущий расход в 14,2 литра на сотню, уравнение как-то не складывалось. Но за время теста удалось снизить цифру до 12,6 литра.

Что еще из зимней эксплуатации Q60? Неожиданно шумноватая климатическая установка – не печка в старой «Ниве», конечно, но если выставить климат-контроль на плюс 25, когда за окном минус 15, разговаривать в салоне придётся на повышенных тонах.

Между прошлым и будущим

Q60 интересен тем, что несмотря на свою яркую внешность, внутри он местами словно задержался в прошлом. Вернее, расположился между прошлым и будущим. Относительно прогрессивная схема «два экрана, один над другим» сочетается с довольно примитивной графикой. Интерфейс управления всеми настройками автомобиля тоже умеренно прогрессивный – комбинированный, с дублированием функций, тандем тачскрина и кнопок плюс центральная нажимная шайба-крутилка. Но логика местами причудливая. Кнопки управления климатической установкой и подогревов сидений – аналоговые, вынесены в два вертикальных ряда кнопок по бокам нижнего экрана, это здорово. Но например, чтобы включить, например, подогрев руля, надо лезть глубоко в меню, это не здорово.

В функционал экранов заложено много вкладок, демонстрирующих, например, производительность – тягу, экономичность продольные и поперечные ускорения. Но это, видимо, реликтовое излучение старшей версии Q60, 405-сильной и полноприводной. Три из пяти вкладок нижнего экрана вообще темные, не используются, что на них было, остается гадать. Наряду с двумя USB-разъемами в подлокотнике есть слот для CD – тоже уходящая натура, приятный бонус.

Комбинация приборов – тоже умеренной модности: два аналоговых стрелочных колодца со сменным цифровым сегментом между ними – трип-компьютер, давление шин и так далее. Неадаптивный круиз-контроль – не то чтобы архаика, скорее, признак младшей комплектации. Кроме него из помощников – только камера заднего вида и задние парктроники. Заявлена была система старт/стоп, но активировать ее почему-то не удалось. Есть нужная кнопка слева от руля, при нажатии значок на приборной панели сигнализирует – система включена/выключена, но Q60 на это никак не реагировал, двигатель в пробках не глушился.

Семиступенчатый автомат, а не распространенный в семье Nissan вариатор – это бесспорный плюс. У его кулисы – какая-то особенно хваткая рукоятка, она расположена на нужном уровне и идеально ложится в руку, когда локоть укладывается на центральный подлокотник – такую хочется иметь под рукой в механической коробке. Переключать передачи можно и тут, есть ручной режим, но особенного смысла в нем обнаружить не удалось, эффективно тормозить двигателем не получается, в остальном АКПП работает без нареканий.

Гордость Infiniti – прогрессивное рулевое управление Direct Adaptive Steering, в Q50 и в Q60, без механической связи руля с колесами, рулевая рейка управляется электромоторами, команду которым отдает электроника. На случай поломки системы есть страховочный вариант, механическую связь руля и колес можно восстановить. Но каких-то специальных ощущений при рулении не было, это и есть лучший результат работы системы, видимо.

Четкие, но без истерики, тормоза, умеренно жесткая подвеска – в общем, Q60 – вполне купе на каждый день. Скорее, для женщины, может быть, с ребёнком: на заднем ряду есть гнезда для установки детского кресла, а так-то он совершенно символический, и там никаких развлечений, кроме подстаканников в центре заднего дивана, недвусмысленно отформованного для двоих седоков. Скромный погрузочный объем багажника можно увеличить – спинка заднего сидения ложится «в пол».

Исчезающий вид

Но покупатели Q60 решили иначе. Дадим им слово – вот характерная цитата с профильного форума, авторское написание сохранено.

«Теперь про Q60, купе и так исчезающий вид. В первом и втором поколении G купе было очень классным, этакий GTR-лайт, где покупатель получал ооочень много машины и драйва за очень вменяемые деньги. В текущем поколении ничего выделяющего эту машину из толпы нет… А зачем купе о 2.0х литрах и на заднем приводе?? Такие покупают для девушек, но обязательно с полным приводом, которого у нее нет».

Так что, прощай Q60, ты пошла в России тем же путем, что и Chevrolet Camaro в младшей 238-сильной версии, – на выход. Нам будет тебя не хватать? Трудно сказать. Да, ты была красива. Но кроссоверы неумолимо наступают, скоро приедет QX55. Впрочем, он будет купеобразным.

Технические характеристики Infiniti Q60 ГАБАРИТЫ, ММ 4690x1850x1395 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2850 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 125 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 342 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1768 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый R4 DOHC, 16v с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1991 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 211 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 350 при 1250-3500 об/мин ПРИВОД Задний ТРАНСМИССИЯ 7-ст., АКП, с режимом ручного переключения МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 235 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,9