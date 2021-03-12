Infiniti Q60 пришел на российский рынок в 2017-м настоящим спортсменом – в комплектации Sport ProActive, с 405-сильным V6 3,0 битурбо, полным приводом и хорошим набором электронных ассистентов. И стоил тогда от 3 415 000 рублей. Но в 2018-м продажи не добрались до сотни экземпляров, а всего год спустя упали еще почти вдвое. И в конце 2020-го бескомпромиссный спорт уступил место фитнесу, в салонах дилеров появилась облегченная версия Q60 – заднеприводная, с «мерседесовской» рядной турбочетверкой под капотом, выдающей лишь 211 сил и лишенной доброй половины вспомогательной электроники
Но вот парадокс: за эту комплектацию Premium начали просить почти столько же, сколько за прежнюю «боевую» Sport ProActive: 3 399 000 рублей. После чего Q60 был, видимо, обречен. И действительно, в январе 2021-го Infiniti объявила, что купе снимается с продаж, как и седан Q50, и на российском рынке остаются лишь кроссоверы и внедорожники.
Жалко ли motorpage.ru прощаться с оказавшимся у нас на тесте таким Q60, – «ополовиненным» и по мощности, и по трансмиссии, и по функциям? Ответ тоже будет половинчатым: и да, и нет.
Почему «да»? Во-первых, это красиво. Двухдверные купе, как правило, красивее соплатформенных седанов, и Q60 не исключение. Низкое, хищное, с рельефными «мускулами» кузова. «Выглядит хорошо, точно интереснее новой «четверки» BMW», писали на форумах. Но это «во-первых» одновременно оказывается и «в-последних».
Жизнь, а точнее, экономика медленно, но верно убивает жанр «автомобиль выходного дня», машина все чаще становится единственной и многоцелевой, а тут уж какое купе. И лучший ответ на вопрос, может ли Q60 в России служить единственным автомобилем человеку, дала природа. Тест-драйв совпал по времени с рекордным московским снегопадом середины февраля.
В первые дни заднеприводный Q60 с клиренсом в 125 миллиметров просто не имело смысла забирать из пресс-парка: даже просто выехать на дорогу было не выехать, не говоря уж о парковке во дворе. Так что да, ставка Infiniti, как и всех игроков российского авторынка, на кроссоверы – не дань моде, а, железная необходимость, результат продувки в аэродинамической трубе российского климата.
Но нет худа без добра. Что остается человеку, который получает такой автомобиль зимой? Пытаться получать удовольствие вопреки обстоятельствам. Сугубо летний Q60 на заснеженных дорогах Москвы – это очень бодрит. Удовольствия от скорости не получишь, какая скорость в снегу по брюхо? Так что паспортные 7,4 секунды разгона до сотни, как говорится, ни подтвердить, ни опровергнуть. Но в жизни всегда есть место драйву, можно почувствовать себя гонщиком, оттачивая навыки управления задним приводом, доворачивать автомобиль газом в поворотах. В реагентной каше сорвать заднюю ось в занос можно легко, правда, в режиме Snow на дороге Q60 мотает поменьше, чем в Standard, остальные два, Sport и Personal, оставим до лета. Но когда поворачиваешь с улицы во двор и начинаешь пробираться к месту для парковки, удовольствие кончается и начинается унижение. Там, где спокойно проходит бюджетное такси, Q60 режет юбкой снежный бугор, иногда прикладываясь о него защитой картера, беспомощно жужжит в ледяной колее низкопрофильной резиной, в которую обуты диски R19, а при попытке отключить ESP и газануть, бросается задними колесами влево-вправо. Где же ты, полный привод…
Такая зимняя езда, конечно, отражается на расходе топлива. При выезде из пресс-парка Q60 пообещал пробег 202 километра на заправленном наполовину 80-литровом баке. Одновременно маршрутный компьютер показывал текущий расход в 14,2 литра на сотню, уравнение как-то не складывалось. Но за время теста удалось снизить цифру до 12,6 литра.
Что еще из зимней эксплуатации Q60? Неожиданно шумноватая климатическая установка – не печка в старой «Ниве», конечно, но если выставить климат-контроль на плюс 25, когда за окном минус 15, разговаривать в салоне придётся на повышенных тонах.
Q60 интересен тем, что несмотря на свою яркую внешность, внутри он местами словно задержался в прошлом. Вернее, расположился между прошлым и будущим. Относительно прогрессивная схема «два экрана, один над другим» сочетается с довольно примитивной графикой. Интерфейс управления всеми настройками автомобиля тоже умеренно прогрессивный – комбинированный, с дублированием функций, тандем тачскрина и кнопок плюс центральная нажимная шайба-крутилка. Но логика местами причудливая. Кнопки управления климатической установкой и подогревов сидений – аналоговые, вынесены в два вертикальных ряда кнопок по бокам нижнего экрана, это здорово. Но например, чтобы включить, например, подогрев руля, надо лезть глубоко в меню, это не здорово.
В функционал экранов заложено много вкладок, демонстрирующих, например, производительность – тягу, экономичность продольные и поперечные ускорения. Но это, видимо, реликтовое излучение старшей версии Q60, 405-сильной и полноприводной. Три из пяти вкладок нижнего экрана вообще темные, не используются, что на них было, остается гадать. Наряду с двумя USB-разъемами в подлокотнике есть слот для CD – тоже уходящая натура, приятный бонус.
Комбинация приборов – тоже умеренной модности: два аналоговых стрелочных колодца со сменным цифровым сегментом между ними – трип-компьютер, давление шин и так далее. Неадаптивный круиз-контроль – не то чтобы архаика, скорее, признак младшей комплектации. Кроме него из помощников – только камера заднего вида и задние парктроники. Заявлена была система старт/стоп, но активировать ее почему-то не удалось. Есть нужная кнопка слева от руля, при нажатии значок на приборной панели сигнализирует – система включена/выключена, но Q60 на это никак не реагировал, двигатель в пробках не глушился.
Семиступенчатый автомат, а не распространенный в семье Nissan вариатор – это бесспорный плюс. У его кулисы – какая-то особенно хваткая рукоятка, она расположена на нужном уровне и идеально ложится в руку, когда локоть укладывается на центральный подлокотник – такую хочется иметь под рукой в механической коробке. Переключать передачи можно и тут, есть ручной режим, но особенного смысла в нем обнаружить не удалось, эффективно тормозить двигателем не получается, в остальном АКПП работает без нареканий.
Гордость Infiniti – прогрессивное рулевое управление Direct Adaptive Steering, в Q50 и в Q60, без механической связи руля с колесами, рулевая рейка управляется электромоторами, команду которым отдает электроника. На случай поломки системы есть страховочный вариант, механическую связь руля и колес можно восстановить. Но каких-то специальных ощущений при рулении не было, это и есть лучший результат работы системы, видимо.
Четкие, но без истерики, тормоза, умеренно жесткая подвеска – в общем, Q60 – вполне купе на каждый день. Скорее, для женщины, может быть, с ребёнком: на заднем ряду есть гнезда для установки детского кресла, а так-то он совершенно символический, и там никаких развлечений, кроме подстаканников в центре заднего дивана, недвусмысленно отформованного для двоих седоков. Скромный погрузочный объем багажника можно увеличить – спинка заднего сидения ложится «в пол».
Но покупатели Q60 решили иначе. Дадим им слово – вот характерная цитата с профильного форума, авторское написание сохранено.
«Теперь про Q60, купе и так исчезающий вид. В первом и втором поколении G купе было очень классным, этакий GTR-лайт, где покупатель получал ооочень много машины и драйва за очень вменяемые деньги. В текущем поколении ничего выделяющего эту машину из толпы нет… А зачем купе о 2.0х литрах и на заднем приводе?? Такие покупают для девушек, но обязательно с полным приводом, которого у нее нет».
Так что, прощай Q60, ты пошла в России тем же путем, что и Chevrolet Camaro в младшей 238-сильной версии, – на выход. Нам будет тебя не хватать? Трудно сказать. Да, ты была красива. Но кроссоверы неумолимо наступают, скоро приедет QX55. Впрочем, он будет купеобразным.
|
Технические характеристики Infiniti Q60
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4690x1850x1395
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
2850
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
125
|
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л
|
342
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
1768
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
Бензиновый R4 DOHC, 16v с турбонаддувом
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
1991
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С
|
211 при 5500 об/мин
|
МАКС. МОМЕНТ, НМ
|
350 при 1250-3500 об/мин
|
ПРИВОД
|
Задний
|
ТРАНСМИССИЯ
|
7-ст., АКП, с режимом ручного переключения
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
235
|
РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С
|
7,4
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
6,9
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В России стартовали продажи нового Infiniti Q60
Японская марка Infiniti объявила о старте российских продаж купе Q60 с новым мотором – 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 211 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента