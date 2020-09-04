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4 сен 2020

В России стартовали продажи нового Infiniti Q60

В России стартовали продажи нового Infiniti Q60
Автор фото: фирма-производитель

Японская марка Infiniti объявила о старте российских продаж купе Q60 с новым мотором – 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 211 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента

Новый двигатель двухдверки, дебютировавшей в 2017 году, составит единственную альтернативу 3,0-литровому «твин-турбо» V6, отдача которого составляет 405 лошадиных сил и 475 Нм крутящего момента.

Купе с 211-сильным мотором доступно в единственной комплектации – Premium со спортивными бамперами и порогами, задним спойлером на крышке багажника и 19-дюймовыми колесными дисками. Для интерьера с темным потолком предусмотрена отделка черной или светлой кожей и декоративные алюминиевые вставки. В салоне установлены спортивные сиденья с электрорегулировкой в восьми направлениях.

В список оснащения такого Q60 входят два тачскрина размерностью восемь и семь дюймов, расположенные друг под другом на центральной консоли. Из ассистентов имеются система помощи при экстренном торможении, системы стабилизации и распределения тормозных усилий.

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