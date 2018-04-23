В особенностях технической и имиджевой составляющей самого компактного кроссовера премиальной марки мы разбирались с нашей тест-пилотессой

Модель QX30 – самый компактный и, возможно, самый гламурный кроссовер в линейке Infiniti. Однако помимо габаритов и яркого дизайна внимание дам привлекает изысканная отделка, атмосфера японского уюта и в то же время… немецкий порядок. Ведь, как ни крути, QX30 базируется на шасси Mercedes-Benz GLA, а потому, кроме общей структуры кузова и подвесок, у «немца» и «японца» много общего и в эргономике салона, и в компоновочных решениях. Что же касается агрегатной связки, то здесь дамы, как и все остальные, лишены выбора. В России QX30 предлагается исключительно с мерседесовскими 2-литровым 211-сильным бензиновым турбодвигателем и 7-ступенчатым преселективным «роботом» 7G-DCT. Но это тот случай, когда безальтернативность греет душу.

Собиратель «лайков»

Внешность Infiniti QX30 – важнейшая составляющая его успеха у женщин. По признанию нашей тест-пилотессы, «тридцатка» выглядит сногсшибательно. «Это безотказный инструмент по сбору «лайков» в соцсетях. Анимэшный «фасад», набегающие волны бортовых выштамповок и харизматичный изгиб задних стоек – все смотрится очень небанально и круто», – считает Ева.

«Салон, – раскрывает свою мысль Моторная, – выглядит шикарно, есть за что зацепиться взглядом. Необычные изгибы передней панели, кожаные кресла, удерживающие тебя, будто в коконе, светодиодная подсветка, кнопка пуска двигателя, похожая на брошь, кожа тонкой выделки, миниатюрный джойстик роботизированной коробки… Все это – атрибуты изысканного стиля. Мне сложно представить женщину, которой такой антураж не понравится».

В то же время, замечает Ева, внутри автомобиля невероятно уютно. «Здесь нет излишков объема, высоким пассажирам на заднем ряду будет даже тесновато. Однако это компенсируется аурой спокойствия. Шумоизоляция не пускает звуков города, а салонный фильтр столь же успешно блокирует выбросы CO2. Мультимедиа выполняет самые строгие запросы бизнес-леди. Тут вам и голосовое управление, и удобная громкая связь по Bluetooth, и SMS-сообщения, и электронная почта, навигация. На стоянке помогают передние и задние парктроники и камера заднего вида. Посетую разве что на урезанный «зимний пакет»: обогрев заднего ряда, лобового стекла и обода руля на нашем рынке для этой модели, увы, не предлагают. Ну и еще придерусь к перегруженному функциями левому подрулевому переключателю – привет, Mercedes-Benz!», – иронизирует наша тест-пилотесса.

А что с практичностью? Еве особенно понравилось, что двери прикрывают пороги, как следствие, о последние не обтираешься одеждой. Еще, по ее словам, хорошо, что на расстоянии вытянутой руки находятся сразу два USB-слота, в солнцезащитных козырьках – опять же два маникюрных зеркальца, сиденья имеют функцию памяти положений, а строки меню сенсорного экрана продублированы аналоговыми клавишами. В минусы же Ева записывает отсутствие электропривода пятой двери, не слишком большой набор ниш для мелочевки и ремкомплект вместо запаски в багажнике. Объем последнего, кстати, Моторную вполне устраивает. Понравился ей и лыжный лючок в спинке заднего дивана. Говорит, подстегивает к занятиям лыжным спортом.

Драйв и уважение

В движении Ева воспринимает QX30 как автомобиль высокого класса, дарящий девушкам чувство защищенности. «Особенно приятно, что комфортные настройки подвески, трансмиссии, тормозов и рулевого управления уживаются с азартной управляемостью. Кроссовер не отличается излишней резкостью реакций, несмотря на то, что турбоагрегат здесь отзывчивый, руль острый, а тормоза цепкие. Настоящая удаль 211 «лошадок» спрятана в режиме Sport. Нажимаешь клавишу S на центральном тоннеле, и «тридцатка» буквально звереет. Пришпорить этого скакуна можно и подрулевыми «лепестками». Они, хоть и небольшие, но ухватистые, действуют на QX30, точно хлыст», – сыплет метафорами наша тест-пилотесса.

Дополнительную страховку обеспечивают фирменные электронные помощники. Моторной очень понравилось, как функционирует система адаптивного освещения дороги, автоматически меняющая ближний свет на дальний. Хотя по части электронных ассистентов – Ева обратила на это особое внимание – «японцы» немного недодали. Круиз-контроль неадаптивный, функции контроля рядности и предотвращения столкновений отсутствуют, а фирменная ниссановская система кругового обзора предлагается лишь в топовых комплектациях.

Зато работе системы полного привода Моторная дала самую высокую оценку. «Хорошо, что не нужно нажимать какие-то кнопки, чтобы активировать «внедорожный» режим, QX30 дозирует тягу самостоятельно и делает это умело», – считает наша тест-пилотесса. Кстати, в обычных дорожных условиях система направляет 100% мощности на передние колеса, но для улучшения сцепления и контроля готова за доли секунды перенаправить до 50% мощности на заднюю ось. Еще один привлекательный для девушек момент – геометрическая проходимость. «Даже в февральскую слякоть я без проблем выбиралась из нерасчищенного от снега двора, а когда было нужно, легко заезжала на высокие бордюры, и даже задним ходом. Хватало и клиренса, и возможностей внедорожной трансмиссии», – рассказывает Моторная.

Когда же мы наконец подходим к такому щепетильному вопросу, как цена, Ева меня неожиданно удивляет. Не слишком демократичный, казалось бы, ценник (в зависимости от комплектации за QX30 просят от 2 281 000 до 2 699 000 рублей, плюс еще 50 000 за понравившийся цвет «металлик») Моторную не напугал. «Я отлично представляю женщин, в том числе своих подруг, которые отдали бы такие деньги за эту харизматичную машину», – заявляет наша тест-пилотесса. Вот вам сила дизайна, инженерных технологий и обустройства интерьера по-фэншуй!