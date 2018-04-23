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Infiniti QX30 привлекает женщин немецкой точностью и японской харизмой
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О Infiniti QX30

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Инфинити КуИкс30

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Комлектаций
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Цены
от 2 730 000
до 2 830 000
Infiniti QX30 2016 вид спереди
Infiniti QX30 2016 салон
Салон решен в яркой восточной манере
Infiniti QX30 2016 приборная панель
Блок приборной панели – как у Mercedes-Benz A-Class
Infiniti QX30 2016 монитор
«Мультимедийка» Infiniti InTouch слушается голосовых команд
Infiniti QX30 2016 солнцезащитные козырьки
Солнцезащитные козырьки оснащены зеркалом и подсветкой
Infiniti QX30 2016 центральная консольInfiniti QX30 2016 АКППInfiniti QX30 2016 передние кресла
Infiniti QX30 2016 задний диван
За выдвижным подлокотником дивана имеется лыжный лючок
Infiniti QX30 2016 багажное отделение
Infiniti QX30 2016 багажное отделение
Место запаски у QX30 занял сабвуфер акустической системы
Infiniti QX30 2016 антикрылоInfiniti QX30 2016 вид сзади

В особенностях технической и имиджевой составляющей самого компактного кроссовера премиальной марки мы разбирались с нашей тест-пилотессой

Модель QX30 – самый компактный и, возможно, самый гламурный кроссовер в линейке Infiniti. Однако помимо габаритов и яркого дизайна внимание дам привлекает изысканная отделка, атмосфера японского уюта и в то же время… немецкий порядок. Ведь, как ни крути, QX30 базируется на шасси Mercedes-Benz GLA, а потому, кроме общей структуры кузова и подвесок, у «немца» и «японца» много общего и в эргономике салона, и в компоновочных решениях. Что же касается агрегатной связки, то здесь дамы, как и все остальные, лишены выбора. В России QX30 предлагается исключительно с мерседесовскими 2-литровым 211-сильным бензиновым турбодвигателем и 7-ступенчатым преселективным «роботом» 7G-DCT. Но это тот случай, когда безальтернативность греет душу.

Собиратель «лайков»

Внешность Infiniti QX30 – важнейшая составляющая его успеха у женщин. По признанию нашей тест-пилотессы, «тридцатка» выглядит сногсшибательно. «Это безотказный инструмент по сбору «лайков» в соцсетях. Анимэшный «фасад», набегающие волны бортовых выштамповок и харизматичный изгиб задних стоек – все смотрится очень небанально и круто», – считает Ева.

«Салон, – раскрывает свою мысль Моторная, – выглядит шикарно, есть за что зацепиться взглядом. Необычные изгибы передней панели, кожаные кресла, удерживающие тебя, будто в коконе, светодиодная подсветка, кнопка пуска двигателя, похожая на брошь, кожа тонкой выделки, миниатюрный джойстик роботизированной коробки… Все это – атрибуты изысканного стиля. Мне сложно представить женщину, которой такой антураж не понравится».

В то же время, замечает Ева, внутри автомобиля невероятно уютно. «Здесь нет излишков объема, высоким пассажирам на заднем ряду будет даже тесновато. Однако это компенсируется аурой спокойствия. Шумоизоляция не пускает звуков города, а салонный фильтр столь же успешно блокирует выбросы CO2. Мультимедиа выполняет самые строгие запросы бизнес-леди. Тут вам и голосовое управление, и удобная громкая связь по Bluetooth, и SMS-сообщения, и электронная почта, навигация. На стоянке помогают передние и задние парктроники и камера заднего вида. Посетую разве что на урезанный «зимний пакет»: обогрев заднего ряда, лобового стекла и обода руля на нашем рынке для этой модели, увы, не предлагают. Ну и еще придерусь к перегруженному функциями левому подрулевому переключателю – привет, Mercedes-Benz!», – иронизирует наша тест-пилотесса.

А что с практичностью? Еве особенно понравилось, что двери прикрывают пороги, как следствие, о последние не обтираешься одеждой. Еще, по ее словам, хорошо, что на расстоянии вытянутой руки находятся сразу два USB-слота, в солнцезащитных козырьках – опять же два маникюрных зеркальца, сиденья имеют функцию памяти положений, а строки меню сенсорного экрана продублированы аналоговыми клавишами. В минусы же Ева записывает отсутствие электропривода пятой двери, не слишком большой набор ниш для мелочевки и ремкомплект вместо запаски в багажнике. Объем последнего, кстати, Моторную вполне устраивает. Понравился ей и лыжный лючок в спинке заднего дивана. Говорит, подстегивает к занятиям лыжным спортом.

Драйв и уважение

В движении Ева воспринимает QX30 как автомобиль высокого класса, дарящий девушкам чувство защищенности. «Особенно приятно, что комфортные настройки  подвески, трансмиссии, тормозов и рулевого управления уживаются с азартной управляемостью. Кроссовер не отличается излишней резкостью реакций, несмотря на то, что турбоагрегат здесь отзывчивый, руль острый, а тормоза цепкие. Настоящая удаль 211 «лошадок» спрятана в режиме Sport. Нажимаешь клавишу S на центральном тоннеле, и «тридцатка» буквально звереет. Пришпорить этого скакуна можно и подрулевыми «лепестками». Они, хоть и небольшие, но ухватистые, действуют на QX30, точно хлыст», – сыплет метафорами наша тест-пилотесса.

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Дополнительную страховку обеспечивают фирменные электронные помощники. Моторной очень понравилось, как функционирует система адаптивного освещения дороги, автоматически меняющая ближний свет на дальний. Хотя по части электронных ассистентов – Ева обратила на это особое внимание – «японцы» немного недодали. Круиз-контроль неадаптивный, функции контроля рядности и предотвращения столкновений отсутствуют, а фирменная ниссановская система кругового обзора предлагается лишь в топовых комплектациях.

Зато работе системы полного привода Моторная дала самую высокую оценку. «Хорошо, что не нужно нажимать какие-то кнопки, чтобы активировать «внедорожный» режим, QX30 дозирует тягу самостоятельно и делает это умело», – считает наша тест-пилотесса. Кстати, в обычных дорожных условиях система направляет 100% мощности на передние колеса, но для улучшения сцепления и контроля готова за доли секунды перенаправить до 50% мощности на заднюю ось. Еще один привлекательный для девушек момент – геометрическая проходимость. «Даже в февральскую слякоть я без проблем выбиралась из нерасчищенного от снега двора, а когда было нужно, легко заезжала на высокие бордюры, и даже задним ходом. Хватало и клиренса, и возможностей внедорожной трансмиссии», – рассказывает Моторная.

Когда же мы наконец подходим к такому щепетильному вопросу, как цена, Ева меня неожиданно удивляет. Не слишком демократичный, казалось бы, ценник (в зависимости от комплектации за QX30 просят от 2 281 000 до 2 699 000 рублей, плюс еще 50 000 за понравившийся цвет «металлик») Моторную не напугал. «Я отлично представляю женщин, в том числе своих подруг, которые отдали бы такие деньги за эту харизматичную машину», – заявляет наша тест-пилотесса. Вот вам сила дизайна, инженерных технологий и обустройства интерьера по-фэншуй!  

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