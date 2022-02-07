Оказавшись в песчаной ловушке у вод Каспия, мы многое выяснили о характере нового купеобразного SUV японской марки
Загнать кроссовер на мокрый прибрежный песок было не лучшей идеей. Но чего не сделаешь ради красивых кадров: рыбацкие лодочки, развешенные для просушки сети и набегающие на берег волны – тот еще магнит. В результате название местечка, отмеченного в маршруте азербайджанского теста как «Дикое море», оправдало себя.
Не прошло и пяти минут, как пижонский SUV закопался по самое не могу, точно былинный богатырь Святогор. Пришлось полагаться на какой-никакой джиперский опыт и выжимать из городского кроссовера его внедорожный максимум. В конце концов, камни, подложенные под колеса, манипуляции с системой стабилизации, назначение вариатору виртуальной первой передачи и добавление к почти 250 лошадиным силам еще пары человеческих сделали свое дело – «японец» вырвался из песчаного плена.
Само собой, наша возня привлекла местных, которые посоветовали не мучиться и позвонить эвакуаторщику (как видно, бизнес по вызволению туристов из «трясины» здесь процветает). Ну и, конечно, зеваки проявили живой интерес к новинке. Оно и понятно. В Infiniti не зря говорят, что в QX55 живет дух харизматичного FX, называя последний родоначальником сегмента кросс-купе. И ведь действительно, если разобраться, FX дебютировал в далеком 2002 году, а BMW X6, считающийся первопроходцем на этом поле, представили лишь шестью годами позже.
Как бы то ни было, FX, переименованный в 2013-м в QX70, выглядит средоточием злой силы – не зря на нем разъезжает антигерой Карпов из одноименного сериала! Впрочем, и QX55 не назовешь травоядным. Чего стоят только «пасть» радиаторной решетки и «челюсть» переднего бампера! Однако во внешности испытуемого куда громче, чем в «семидесятке», звучат еще и нотки гламура. Взгляд цепляют, к примеру, волны выштамповок на капоте. А они, кстати, дают четкое представление о габаритах – с таким профилем было удобно маневрировать в городской толчее Баку.
Если же отталкиваться от соплатформенной модели QX50, то важно, что испытуемый на 39 мм длиннее и на 56 мм ниже. А еще, если 20-дюймовые колеса с резиной Runflat для «пятидесятки» – опция, то для QX55 такая серьезная «обувка» идет штатно. Но главная «фишка» нашего героя – это, конечно, заваленные задние стойки. Именно они задают динамичные пропорции, при этом отнимая минимум пространства над головами задних пассажиров.
Собственно, чтобы убедиться в этом, я начинаю знакомство с салоном с заднего ряда. Здесь при моих 176 см роста нигде «не жмет» – спасибо компоновочным и маркетинговым хитростям. Например, из списка опций исключена панорамная крыша, которая всегда крадет место над головой. В качестве же отступного любителям прохватить с ветерком отдан сдвижной люк.
Важно и то, что спинки задних кресел регулируются по наклону, а весь второй ряд смещается продольно в диапазоне 150 мм, позволяя варьировать объем багажника. Кстати, даже с диваном, сдвинутым максимально назад, отсек предлагает приличные 555 л. Однако столь вместительные закрома – результат в том числе отсутствия запаски: в подполье обнаруживаю лишь органайзер, сабвуфер и второй аккумулятор.
Водительская зона тяготеет к классике. Аналоговая приборка лаконична, в двухъярусную консоль в добрых традициях марки вписана пара тачскринов мультимедиа. Верхний, на 7 дюймов, отвечает за навигацию, работу системы кругового обзора и поддержку гаджетов (через Apple CarPlay и Android Auto можно подключаться по беспроводной сети). Нижний, 8-дюймовый, вместе с обрамляющими его кнопками ведает функционалом климатической системы и акустикой.
В том, что вы находитесь в премиальном автомобиле, не дают усомниться комбинации добротной кожи разных оттенков, декор из алюминия и дерева, а также проектор данных на лобовое стекло, трехзонный «климат» и аудиосистема Bose с 15 динамиками. Передние кресла отлично спрофилированы, оснащены подогревом и электрорегулировками по десяти (восьми у пассажира) направлениям. Но вот диван сделать теплым даже за доплату, увы, не получится (опцию обещают предложить в следующем году), и, на наш взгляд, это маркетинговый промах.
Первые впечатления за рулем связаны с работой подвески и рулевого управления. Упругие элементы настроены явно плотнее, чем в QX50. Ввиду этого мелкие и средние неровности транслируются на кузов, но не на руль! Дело в том, что в топовом исполнении (а у нас на тесте именно такое) кроссовер оснащается системой Direct Adaptive Steering, у которой команды от баранки к передним колесам передаются по проводам, а передаточное отношение меняется в зависимости от выбранного режима движения (Standard, Eco, Sport, Personal). К тому же руль, лишенный механической связи с колесами, «острее» базового варианта (2,58 оборота от упора до упора против 2,73).
Эти нюансы и предопределяют драйверское удовольствие. Кроссовер реагирует на управляющие действия с завидным энтузиазмом, демонстрирует минимальные для SUV с подобными габаритами боковые крены на виражах, и, что не менее важно, такие настройки удачно сочетаются со связкой бензинового 4-цилиндрового турбодвигателя на 249 л.с. с переменным рабочим объемом и коэффициентом сжатия (от 8:1 до 14:1), вариаторной трансмиссии и подключаемого полного привода.
Впрочем, реакции купеобразного «японца» на газ в режимах Sport и даже Standard показались резковатыми. В пробках было комфортнее ползти, выбрав предустановку Eco, которая здесь не столько для максимальной экономичности, сколько для пущей плавности хода. Тормоза – под стать бойкому мотору цепкие и информативные. Ну а вариатор Jatco снабжен восемью квазипередачами (то, что нужно для езды в ручном режиме) и гидротрансформатором, который настроен таким образом, что бережет коробку на старте и во время ползания по бездорожью. Вариатор, к слову, не «тупит», не завывает на разгоне и оперативно реагирует на кикдаун.
Бездорожью QX55 готов противопоставить прежде всего умение имитировать межколесные блокировки. Собственно, не имей автомобиль такого алгоритма работы противобуксовочной системы, с песчаного пляжа в окрестностях Баку мы выбирались бы куда дольше. И не факт, что выбрались бы. В какой-то момент нам помогла и такая функция, как полное отключение ESP. Хотя это подспорье я обнаружил лишь после того, как основательно прошерстил мультимедийное меню.
Не хватало ли мне ездовых режимов, выделенных специально для бездорожья? Это я об алгоритмах «Песок», «Грязь» и «Камни», которые можно обнаружить даже в некоторых переднеприводных SUV. Признаюсь, попав в песчаную ловушку, мы с коллегой пожалели об их отсутствии. Однако полноприводная трансмиссия, способная перебросить до 50% тяги на задние колеса, и приличный клиренс (219 мм) сделали свое дело. Зато в песчаном плену нам стало понятно, что стильный Infiniti QX55 создан не для того, чтобы месить грязь, а для полета, как птица, по асфальту не самого плохого качества.
|
Технические характеристики Infiniti QX55
|
Габариты, мм
|
4732×1903×1622
|
Колесная база, мм
|
2800
|
Дорожный просвет, мм
|
219
|
Объем багажника, л
|
555
|
Снаряженная масса, кг
|
1871
|
Диаметр разворота, м
|
11,2
|
Тип двигателя
|
бензиновый L4
|
Рабочий объем, см³
|
1970–1997
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
249/5600
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
380/4400
|
Привод
|
полный
|
Трансмиссия
|
вариаторная
|
Макс. скорость, км/ч
|
220
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
7,5
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
8,7
|
Объем бака, л
|
60
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