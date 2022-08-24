Чем интересен японский купеобразный кроссовер – перед нами тот случай, когда внимание окружающих вам гарантировано. Паркуешь тестовый автомобиль, случайный прохожий скользит глазами по машине, вдруг фокусирует взгляд, тормозит и подходит с вопросом: «Это ведь новая модель Infiniti?»

Да, с действительно яркими новинками на рынке сейчас туго, и пришедший к нам в Motorpage на тест среднеразмерный кроссовер Infiniti QX55 смотрится свежо. Впрочем, можно было уже и попривыкнуть, ведь продажи машины в России начались не вчера,а в декабре прошлого года. Последняя статистика продаж датируется мартом нынешнего года - тогда было продано 313 экземпляров.

Пожалуй, броский экстерьер и динамичный профиль – настоящая фишка модели. Infiniti же неспроста назначила QX55 наследником своих культовых спортивных кросс-купе FX, появившихся в начале двухтысячных. Те соплатформенники заднеприводного спортивного купе Nissan 370Z имели продольно расположенные двигатели – в топовых версиях это были пятилитровые V8 мощностью 420 сил, и с ними FX разменивали сотню за 5,6 секунды. Впрочем, наш подопытный создан из совсем иного теста.

Не думай о секундах

По большому счету QX55 - это «приспортивленная» версия уже хорошо знакомого всем кроссовера QX50 второго поколения, с поперечно расположенной рядной четверкой VC-Turbo. Двигатель, надо сказать, технологичный - с изменяемой от 14:1 до 8:1 степенью сжатия. Эта технология обещает точно дозированную выдачу мощности и момента, а значит и уменьшенный расход топлива. Забегая вперед, у меня получилось 9,1 литра в смешанном цикле, много это или мало для двух литров объема и 249 л.с. мощности, решаете сами. Динамика у QX55 – 7,3 секунды до 100 км/ч. Уже не спорт, а, скорее, фитнес, если сравнивать с прежними FX.

А если сопоставлять машину с родным братом QX50, то у QX55 скромнее багажник: скошенная крыша купеобразного SUV уменьшает объем его грузового отсека на 10 литров. Ну и дорожный просвет нашего героя на 5 мм меньше, чем 223 мм у старших комплектаций «куикспятидесятых» – спортивность обязывает. В ту же копилку – его 20-дюймовые колесные диски с шинами Run-Flat.

Билет в купе

Да, экстерьер у QX55 премиальный, к интерьеру – те же вопросы, что и в случае с QX50. Стыки подогнаны точно, строчка ровная, но местами встречаются детали массовых моделей материнского бренда Nissan, из-за чего чувство «премиальности» продукта несколько притупляется. На приборной панели – тандем стрелочных колодцев и цифрового маршрутного компьютера, лично мне очень симпатичный, но по современным меркам – архаика. Верхний из двух экранов информационно-развлекательной системы Infiniti InTouch защищен боковыми кромками от солнца, но тормозит, да и графика здесь устаревшая. С нижним дисплеем картина обратная - работает он шустрее, но вот на солнце, наоборот, безнадежно «слепнет».

Формовка и набивка сидений очень хороши, но на матовом фактурном кожзаме заломы и потертости на пробеге в несколько тысяч километров видны чуть больше, чем хотелось бы. К тому же в автомобиле, претендующем на премиальность, нет подогрева заднего ряда и вентиляции переднего. Есть разъемы USB двух стандартов, включая Type-C, есть даже слот для CD, словно в каком-нибудь представительском Lexus. Но вот система стабилизации диска у CD-плейера, видимо, или отсутствует, или она не очень работает: при движении по неровностям трек заикается и скачет.

Добавлю пару слов об эрогономике. C места водителя QX55 открывается фирменный Infiniti-пейзаж, вид на трехгорбый капот, помню его по тесту QX80. Нажим кнопки Start/Stop будит двигатель, перед глазами на лобовом стекле возникает картинка проекционного экрана HUD. Если на ходу наехать на сплошную разделительную полосу, края экрана, левый или правый соответственно, вспыхнут оранжевым, и QX55 предупредит о выходе за пределы полосы звуком и вибрацией на руле. На правой спице рулевого колеса, сосредоточено управление скоростью, в одной клавише. Верхний ее край настраивает адаптивный круиз-контроль, нижний ограничивает максимальную скорость. Под правой рукой водителя – нефиксируемый джойстик вариатора, рядом на центральном тоннеле отдельная кнопка P, которая возвращает трансмиссию в режим Parking.

Триста? Легко!

Между тем на ходу QX55 оказался очень приятным. Машина быстрая, легкая на подъем, бесшумная, а главное – этим кроссовером хочется управлять. На нем хочется ехать, все равно куда: на дальние ли расстояния, по подмосковным лесным дорогам или даже просто по городу. Машина комфортная и для водителя, и для пассажиров, в том числе задних, что было проверено почти трехсоткилометровой поездкой из Москвы в Переславль-Залесский и обратно, одним днем, некоторые мои попутчики вообще на обратном пути умудрились сладко заснуть.

Из чего же складывается это ощущение удовольствия и комфорта?

Динамика. Она и по паспорту приличная, но трансмиссия, внезапно, еще усиливает ощущение «драйверства». Напомним, здесь установлен вариатор, но обычно «флегматичный» агрегат, здесь имеет задорный характер и прекрасно имитирует переключение передач в коробке на разгоне, их сброс вниз при резком нажатии на газ. Скажу больше - если не знать, что это вариатор, можно подумать, что QX55 оснащен преселективным роботом, которые, как раз, и славятся своими быстрыми переключениями. Важный факт - у машины четыре режима движения – «Стандарт», «Спорт», «Эко» и «Персональный». Но даже в тихом «Эко» набор скорости с места совершенно неуловим, это как склейка в кино, вроде только что ты стоял на обочине – и вот уже едешь 60-70 км/ч. Точно так же почти незаметно происходит разгон от 90 до 120 км/ч и дальше. Причем 150 км/ч – совершенно комфортная скорость. Почему так? См. следующие пункты. Тишина в салоне. QX55 оснащен системой активного шумоподавления ANC – три встроенных микрофона записывают дорожные шумы и передают их в динамики в противофазе, так что шум в салоне «гасится», в дороге меньше устаешь. Редко слышен двигатель, не гремят шины, даром что они runflat. Но может быть, дело еще в двойном контуре уплотнителей в дверных проемах. Да, а акустика Bose, если использовать ее по прямому назначению, для проигрывания музыки, даже на заводских нулевых настройках звучит очень «вкусно». «Острый» руль. Адаптивное рулевое управление DAS без физической связи руля с колесами или, как его еще называют, «руль по проводам» в QX55 совершенно не ощущается как недостаток – ни малейшего ощущения, что связь с «баранкой» потеряна. На лицо очень внятная обратная связь от колес - всегда понятно, в каком они положении. Автомобиль легко маневрирует на парковке, хорошо откликается на малейшее колебание рулевого колеса на скорости, точно входит в поворот, провоцируя на то, чтобы снова и снова «закладывать шпильки», да побыстрее. QX55, конечно, не назовешь спорткаром, как прежние заднеприводные в базе FX, но все равно – перед нами энергичный автомобиль. Подвеска – она одна из самых неплохих. Говорю об этом с уверенностью, ибо за рулем QX55 попробовал на ходу «на зуб» самые разные виды неровностей. Поймал правым колесом неожиданную яму, проехал несколько лежачих полицейских, прохватил по грунтовке. Сталкиваясь с дорожной проблемой, эта подвеска не скрывает от вас ее размер, информирует о нем, но при этом не беспокоит вас – и это несмотря на 20-дюймовые диски и низкопрофильные, не располагающие к плавности шины runflat. Стабильность траектории и комфорт – подвеска QX55 обеспечивает очень хороший баланс между ними. Эффективные тормоза. Ну, тут больше и сказать нечего – мощные, точные, как и положено SUV со спортивными амбициями.

Под мухой

Хотя бы под конец полагается хоть что-то сказать о проблемах машины. Одну историю нашел на профильном форуме. У QX55 – два аккумулятора, один из которых в багажнике и не очень хорошо теплоизолирован. Он отвечает за управление трансмиссией и бензонасосом. Выяснился неприятный нюанс, если в сибирскую морозную ночь аккумулятор в багажнике разрядится, машину не получится завести. Самое печальное – на эвакуатор машину тоже не затащить – понадобится специальный транспорт с манипулятором. Джойстик-то у вариатора электрический, перевести трансмиссию в режим N не получится…

Другая история – из области курьезов, зато она случилась лично со мной. Однажды вечером поставленный под окном QX55 вдруг включил сигнализацию. Спускаюсь к нему, осматриваю, проверяю все двери и стекла – все в порядке. Возвращаюсь в дом – снова кричит. Спускаюсь – ну все в порядке же! А сигнализация не умолкает. Бегал так раза три, пока не понял, в чем дело. Весь день, пока я ездил на машине, в салоне гудела крупная муха, и никак ее было не выгнать, прячется. Ну муха и муха, бывает, забыли. Но уже вечером, на стоянке, муха решила все-таки, что накаталась в QX55 и начала летать в поисках выхода. Охранная система машины среагировала на это движение в салоне и подала сигнал тревоги.

Так что имейте в виду, датчик объема у охранной системы QX55 – крайне чувствительный. Муха не пролетит!

Технические характеристики Infiniti QX55 ГАБАРИТЫ, ММ 4732 / 1903 / 1622 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2800 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 218 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 555/1532 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1854 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый, R4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1970-1997 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 249 при 5600 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 380 при 4400 об/мин ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ бесступенчатый вариатор CVT МАКСИМАЛЬНАЯ CКОРОСТЬ, КМ/Ч 220 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,7