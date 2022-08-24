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О Infiniti QX55

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Инфинити КуИкс55

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Infiniti QX55 (2022) вид спереди
Радиаторная решетка в стилистике оригами – элемент фирменного дизайна
Infiniti QX55 (2022) вид сбоку
Купеобразный кроссовер легче всего опознать в профиль
Infiniti QX55 (2022) вид сзади
Колесные арки окаймлены пластиковыми накладками, но низ бампера не защищен
Infiniti QX55 (2022) вид сзади
Накладки по сторонам бампера – не имитация, в них выведены выхлопные трубы
Infiniti QX55 (2022) салон
5. В этом цвете интерьер выглядит достойным, но сдержанным
Infiniti QX55 (2022) дверь
Практичный пластик – только в нижней части двери
Infiniti QX55 (2022) кресло водителя
Сиденья на вид не поражают эргономичный профилем, но на деле очень удобны…
Infiniti QX55 (2022) кресло водителя
..хотя набор регулировок при этом – стандартный
Infiniti QX55 (2022) панорамная крыша
Даже более скромные бренды сегодня предлагают не люк, а панорамную крышу
Infiniti QX55 (2022) салон
Архитектура передней панели – традиционная, без новомодных «телевизоров» во всю ширину торпедо
Infiniti QX55 (2022) водительское место
Руль не перекрывает приборную панель
Infiniti QX55 (2022) приборная панель
Стрелочные «колодцы» с цифровой вставкой – не самое передовое решение
Infiniti QX55 (2022) приборная панель
Можно наблюдать за тем, как меняется степень сжатия в цилиндрах
Infiniti QX55 (2022) кнопки
В наборе кнопок слева под рулем заметна отдельная кнопка омывателя фар – крайне полезная в непогоду
Infiniti QX55 (2022) электрорегулировка руля
Электрорегулировка руля в двух плоскостях помогает легко выбрать его оптимальное положение
Infiniti QX55 (2022) центральная консоль
Небольшие экраны, встроенные в панель, один над другим – не самое модное решение
Infiniti QX55 (2022) монитор
А качество картинки на верхнем – просто архаичное
Infiniti QX55 (2022) монитор
Хотя если просто выбрать режим движения – достаточное
Infiniti QX55 (2022) центральная консоль
Нижний тачскрин – слеповатый и быстро пачкается. К счастью, все нужное есть на физических кнопках
Infiniti QX55 (2022) АКПП
Нефиксируемый джойстик вариатора позволяет фиксировать выбранную виртуальную передачу
Infiniti QX55 (2022) USB-разъемы
USB-разъемы – двух ходовых стандартов
Infiniti QX55 (2022) бокс
Бокс в подлокотнике прямо бездонный
Infiniti QX55 (2022) второй ряд
Диван заднего ряда плоский, среднему пассажиру будет удобно
Infiniti QX55 (2022) второй ряд
При посадке «сам за собой» места для ног достаточно
Infiniti QX55 (2022) второй ряд
Подлокотник оборудован подстаканниками и лотком для мелочей
Infiniti QX55 (2022) воздуховод
Есть розетка, разъем USB, регулятор температуры
Infiniti QX55 (2022) кнопка открывания багажника
Кнопка открывания багажника – вершина треугольника в логотипе марки
Infiniti QX55 (2022) багажное отделение
555 литров, на 10 литров меньше, чем у QX50
Infiniti QX55 (2022) багажное отделение
Но практичности не меньше
Infiniti QX55 (2022) багажное отделение
Крючки, петли, розетка
Infiniti QX55 (2022) багажное отделение
Шинам Runflat запаска не положена. Под фальшполом – органайзер и второй аккумулятор, от него питается управление трансмиссией и топливным насосом
Infiniti QX55 (2022) багажное отделение
Увеличить погрузочный объем можно, сложив спинку заднего дивана клавишами в багажнике
Infiniti QX55 (2022) багажное отделение
Получится втрое больше места, но не площадка «в пол»
Infiniti QX55 (2022) багажное отделение
Еще можно сдвинуть весь задний ряд вперед до отказа
Infiniti QX55 (2022) задний диван
Правда сидеть на нем уже не получится
Infiniti QX55 (2022) порог
Нижняя кромка двери прикрывает порог
Infiniti QX55 (2022) дверной проем
Двойной ряд уплотнителей – и в дверном проеме…
Infiniti QX55 (2022) дверь
… и на самой двери
Infiniti QX55 (2022) колесо
Шины, даром что runflat, показали себя неожиданно тихими
Infiniti QX55 (2022) передние свес
Край брызговика выступает так сильно, что есть риск его оторвать при въезде на высокий бордюр
Infiniti QX55 (2022) моторный отсек
Двигатель VC-Turbo конструктивно сложен, но на характере QX55 это не отражается
Infiniti QX55 (2022) задний фонарь

Чем интересен японский купеобразный кроссовер – перед нами тот случай, когда внимание окружающих вам гарантировано. Паркуешь тестовый автомобиль, случайный прохожий скользит глазами по машине, вдруг фокусирует взгляд, тормозит и подходит с вопросом: «Это ведь новая модель Infiniti

Да, с действительно яркими новинками на рынке сейчас туго, и пришедший к нам в Motorpage на тест среднеразмерный кроссовер Infiniti QX55 смотрится свежо. Впрочем, можно было уже и попривыкнуть, ведь продажи машины в России начались не вчера,а в декабре прошлого года. Последняя статистика продаж датируется мартом нынешнего года - тогда было продано 313 экземпляров.

Пожалуй, броский экстерьер и динамичный профиль – настоящая фишка модели. Infiniti же неспроста назначила QX55 наследником своих культовых спортивных кросс-купе FX, появившихся в начале двухтысячных. Те соплатформенники заднеприводного спортивного купе Nissan 370Z имели продольно расположенные двигатели – в топовых версиях это были пятилитровые V8 мощностью 420 сил, и с ними FX разменивали сотню за 5,6 секунды. Впрочем, наш подопытный создан из совсем иного теста.

Не думай о секундах

По большому счету QX55 - это «приспортивленная» версия уже хорошо знакомого всем кроссовера QX50 второго поколения, с поперечно расположенной рядной четверкой VC-Turbo. Двигатель, надо сказать, технологичный - с изменяемой от 14:1 до 8:1 степенью сжатия. Эта технология обещает точно дозированную выдачу мощности и момента, а значит и уменьшенный расход топлива. Забегая вперед, у меня получилось 9,1 литра в смешанном цикле, много это или мало для двух литров объема и 249 л.с. мощности, решаете сами. Динамика у QX55 – 7,3 секунды до 100 км/ч. Уже не спорт, а, скорее, фитнес, если сравнивать с прежними FX.

А если сопоставлять машину с родным братом QX50, то у QX55 скромнее багажник: скошенная крыша купеобразного SUV уменьшает объем его грузового отсека на 10 литров. Ну и дорожный просвет нашего героя на 5 мм меньше, чем 223 мм у старших комплектаций «куикспятидесятых» – спортивность обязывает. В ту же копилку – его 20-дюймовые колесные диски с шинами Run-Flat.

Билет в купе

Да, экстерьер у QX55 премиальный, к интерьеру – те же вопросы, что и в случае с QX50. Стыки подогнаны точно, строчка ровная, но местами встречаются детали массовых моделей материнского бренда Nissan, из-за чего чувство «премиальности» продукта несколько притупляется. На приборной панели – тандем стрелочных колодцев и цифрового маршрутного компьютера, лично мне очень симпатичный, но по современным меркам – архаика. Верхний из двух экранов информационно-развлекательной системы Infiniti InTouch защищен боковыми кромками от солнца, но тормозит, да и графика здесь устаревшая. С нижним дисплеем картина обратная -  работает он шустрее, но вот на солнце, наоборот, безнадежно «слепнет».

Формовка и набивка сидений очень хороши, но на матовом фактурном кожзаме заломы и потертости на пробеге в несколько тысяч километров видны чуть больше, чем хотелось бы. К тому же в автомобиле, претендующем на премиальность, нет подогрева заднего ряда и вентиляции переднего. Есть разъемы USB двух стандартов, включая Type-C, есть даже слот для CD, словно в каком-нибудь представительском Lexus. Но вот система стабилизации диска у CD-плейера, видимо, или отсутствует, или она не очень работает: при движении по неровностям трек заикается и скачет.

Добавлю пару слов об эрогономике. C места водителя QX55 открывается фирменный Infiniti-пейзаж, вид на трехгорбый капот, помню его по тесту QX80. Нажим кнопки Start/Stop будит двигатель, перед глазами на лобовом стекле возникает картинка проекционного экрана HUD. Если на ходу наехать на сплошную разделительную полосу, края экрана, левый или правый соответственно, вспыхнут оранжевым, и QX55 предупредит о выходе за пределы полосы звуком и вибрацией на руле. На правой спице рулевого колеса, сосредоточено управление скоростью, в одной клавише. Верхний ее край настраивает адаптивный круиз-контроль, нижний ограничивает максимальную скорость. Под правой рукой водителя – нефиксируемый джойстик вариатора, рядом на центральном тоннеле отдельная кнопка P, которая возвращает трансмиссию в режим Parking.

Триста? Легко!

Между тем на ходу QX55 оказался очень приятным. Машина быстрая, легкая на подъем, бесшумная, а главное – этим кроссовером хочется управлять. На нем хочется ехать, все равно куда: на дальние ли расстояния, по подмосковным лесным дорогам или даже просто по городу. Машина комфортная и для водителя, и для пассажиров, в том числе задних, что было проверено почти трехсоткилометровой поездкой из Москвы в Переславль-Залесский и обратно, одним днем, некоторые мои попутчики вообще на обратном пути умудрились сладко заснуть.

Из чего же складывается это ощущение удовольствия и комфорта?

  1. Динамика. Она и по паспорту приличная, но трансмиссия, внезапно, еще усиливает ощущение «драйверства». Напомним, здесь установлен вариатор, но обычно «флегматичный» агрегат, здесь имеет задорный характер и прекрасно имитирует переключение передач в коробке на разгоне, их сброс вниз при резком нажатии на газ. Скажу больше -  если не знать, что это вариатор, можно подумать, что QX55 оснащен преселективным роботом, которые, как раз, и славятся своими быстрыми переключениями. Важный факт -  у машины четыре режима движения – «Стандарт», «Спорт», «Эко» и «Персональный». Но даже в тихом «Эко» набор скорости с места совершенно неуловим, это как склейка в кино, вроде только что ты стоял на обочине – и вот уже едешь 60-70 км/ч. Точно так же почти незаметно происходит разгон от 90 до 120 км/ч и дальше. Причем 150 км/ч – совершенно комфортная скорость. Почему так? См. следующие пункты.
  2. Тишина в салоне. QX55 оснащен системой активного шумоподавления ANC – три встроенных микрофона записывают дорожные шумы и передают их в динамики в противофазе, так что шум в салоне «гасится», в дороге меньше устаешь. Редко слышен двигатель, не гремят шины, даром что они runflat. Но может быть, дело еще в двойном контуре уплотнителей в дверных проемах. Да, а акустика Bose, если использовать ее по прямому назначению, для проигрывания музыки, даже на заводских нулевых настройках звучит очень «вкусно».
  3. «Острый» руль. Адаптивное рулевое управление DAS без физической связи руля с колесами или, как его еще называют, «руль по проводам» в QX55 совершенно не ощущается как недостаток – ни малейшего ощущения, что связь с «баранкой» потеряна. На лицо очень внятная обратная связь от колес - всегда понятно, в каком они положении. Автомобиль легко маневрирует на парковке, хорошо откликается на малейшее колебание рулевого колеса на скорости, точно входит в поворот, провоцируя на то, чтобы снова и снова «закладывать шпильки», да побыстрее. QX55, конечно, не назовешь спорткаром, как прежние заднеприводные в базе FX, но все равно – перед нами энергичный автомобиль.
  4. Подвеска – она одна из самых неплохих. Говорю об этом с уверенностью, ибо за рулем QX55 попробовал на ходу «на зуб» самые разные виды неровностей. Поймал правым колесом неожиданную яму, проехал несколько лежачих полицейских, прохватил по грунтовке. Сталкиваясь с дорожной проблемой, эта подвеска не скрывает от вас ее размер, информирует о нем, но при этом не беспокоит вас – и это несмотря на 20-дюймовые диски и низкопрофильные, не располагающие к плавности шины runflat. Стабильность траектории и комфорт – подвеска QX55 обеспечивает очень хороший баланс между ними.
  5. Эффективные тормоза. Ну, тут больше и сказать нечего – мощные, точные, как и положено SUV со спортивными амбициями.

Под мухой

Хотя бы под конец полагается хоть что-то сказать о проблемах машины. Одну историю нашел на профильном форуме. У QX55 – два аккумулятора, один из которых в багажнике и не очень хорошо теплоизолирован. Он отвечает за управление трансмиссией и бензонасосом. Выяснился неприятный нюанс, если в сибирскую морозную ночь аккумулятор в багажнике разрядится, машину не получится завести. Самое печальное – на эвакуатор машину тоже не затащить – понадобится специальный транспорт с манипулятором. Джойстик-то у вариатора электрический, перевести трансмиссию в режим N не получится…

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Другая история – из области курьезов, зато она случилась лично со мной. Однажды вечером поставленный под окном QX55 вдруг включил сигнализацию. Спускаюсь к нему, осматриваю, проверяю все двери и стекла – все в порядке. Возвращаюсь в дом – снова кричит. Спускаюсь – ну все в порядке же! А сигнализация не умолкает. Бегал так раза три, пока не понял, в чем дело. Весь день, пока я ездил на машине, в салоне гудела крупная муха, и никак ее было не выгнать, прячется. Ну муха и муха, бывает, забыли. Но уже вечером, на стоянке, муха решила все-таки, что накаталась в QX55 и начала летать в поисках выхода. Охранная система машины среагировала на это движение в салоне и подала сигнал тревоги.

Так что имейте в виду, датчик объема у охранной системы QX55 – крайне чувствительный. Муха не пролетит!

     

Технические характеристики Infiniti QX55

ГАБАРИТЫ, ММ

4732 / 1903 / 1622

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2800

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

218

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

555/1532

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1854

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

бензиновый, R4

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1970-1997

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

249 при 5600 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

380 при 4400 об/мин

ПРИВОД

полный

ТРАНСМИССИЯ

бесступенчатый вариатор CVT

МАКСИМАЛЬНАЯ CКОРОСТЬ, КМ/Ч

220

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

7,3

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,7

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