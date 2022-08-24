Чем интересен японский купеобразный кроссовер – перед нами тот случай, когда внимание окружающих вам гарантировано. Паркуешь тестовый автомобиль, случайный прохожий скользит глазами по машине, вдруг фокусирует взгляд, тормозит и подходит с вопросом: «Это ведь новая модель Infiniti?»
Да, с действительно яркими новинками на рынке сейчас туго, и пришедший к нам в Motorpage на тест среднеразмерный кроссовер Infiniti QX55 смотрится свежо. Впрочем, можно было уже и попривыкнуть, ведь продажи машины в России начались не вчера,а в декабре прошлого года. Последняя статистика продаж датируется мартом нынешнего года - тогда было продано 313 экземпляров.
Пожалуй, броский экстерьер и динамичный профиль – настоящая фишка модели. Infiniti же неспроста назначила QX55 наследником своих культовых спортивных кросс-купе FX, появившихся в начале двухтысячных. Те соплатформенники заднеприводного спортивного купе Nissan 370Z имели продольно расположенные двигатели – в топовых версиях это были пятилитровые V8 мощностью 420 сил, и с ними FX разменивали сотню за 5,6 секунды. Впрочем, наш подопытный создан из совсем иного теста.
По большому счету QX55 - это «приспортивленная» версия уже хорошо знакомого всем кроссовера QX50 второго поколения, с поперечно расположенной рядной четверкой VC-Turbo. Двигатель, надо сказать, технологичный - с изменяемой от 14:1 до 8:1 степенью сжатия. Эта технология обещает точно дозированную выдачу мощности и момента, а значит и уменьшенный расход топлива. Забегая вперед, у меня получилось 9,1 литра в смешанном цикле, много это или мало для двух литров объема и 249 л.с. мощности, решаете сами. Динамика у QX55 – 7,3 секунды до 100 км/ч. Уже не спорт, а, скорее, фитнес, если сравнивать с прежними FX.
А если сопоставлять машину с родным братом QX50, то у QX55 скромнее багажник: скошенная крыша купеобразного SUV уменьшает объем его грузового отсека на 10 литров. Ну и дорожный просвет нашего героя на 5 мм меньше, чем 223 мм у старших комплектаций «куикспятидесятых» – спортивность обязывает. В ту же копилку – его 20-дюймовые колесные диски с шинами Run-Flat.
Да, экстерьер у QX55 премиальный, к интерьеру – те же вопросы, что и в случае с QX50. Стыки подогнаны точно, строчка ровная, но местами встречаются детали массовых моделей материнского бренда Nissan, из-за чего чувство «премиальности» продукта несколько притупляется. На приборной панели – тандем стрелочных колодцев и цифрового маршрутного компьютера, лично мне очень симпатичный, но по современным меркам – архаика. Верхний из двух экранов информационно-развлекательной системы Infiniti InTouch защищен боковыми кромками от солнца, но тормозит, да и графика здесь устаревшая. С нижним дисплеем картина обратная - работает он шустрее, но вот на солнце, наоборот, безнадежно «слепнет».
Формовка и набивка сидений очень хороши, но на матовом фактурном кожзаме заломы и потертости на пробеге в несколько тысяч километров видны чуть больше, чем хотелось бы. К тому же в автомобиле, претендующем на премиальность, нет подогрева заднего ряда и вентиляции переднего. Есть разъемы USB двух стандартов, включая Type-C, есть даже слот для CD, словно в каком-нибудь представительском Lexus. Но вот система стабилизации диска у CD-плейера, видимо, или отсутствует, или она не очень работает: при движении по неровностям трек заикается и скачет.
Добавлю пару слов об эрогономике. C места водителя QX55 открывается фирменный Infiniti-пейзаж, вид на трехгорбый капот, помню его по тесту QX80. Нажим кнопки Start/Stop будит двигатель, перед глазами на лобовом стекле возникает картинка проекционного экрана HUD. Если на ходу наехать на сплошную разделительную полосу, края экрана, левый или правый соответственно, вспыхнут оранжевым, и QX55 предупредит о выходе за пределы полосы звуком и вибрацией на руле. На правой спице рулевого колеса, сосредоточено управление скоростью, в одной клавише. Верхний ее край настраивает адаптивный круиз-контроль, нижний ограничивает максимальную скорость. Под правой рукой водителя – нефиксируемый джойстик вариатора, рядом на центральном тоннеле отдельная кнопка P, которая возвращает трансмиссию в режим Parking.
Между тем на ходу QX55 оказался очень приятным. Машина быстрая, легкая на подъем, бесшумная, а главное – этим кроссовером хочется управлять. На нем хочется ехать, все равно куда: на дальние ли расстояния, по подмосковным лесным дорогам или даже просто по городу. Машина комфортная и для водителя, и для пассажиров, в том числе задних, что было проверено почти трехсоткилометровой поездкой из Москвы в Переславль-Залесский и обратно, одним днем, некоторые мои попутчики вообще на обратном пути умудрились сладко заснуть.
Из чего же складывается это ощущение удовольствия и комфорта?
Хотя бы под конец полагается хоть что-то сказать о проблемах машины. Одну историю нашел на профильном форуме. У QX55 – два аккумулятора, один из которых в багажнике и не очень хорошо теплоизолирован. Он отвечает за управление трансмиссией и бензонасосом. Выяснился неприятный нюанс, если в сибирскую морозную ночь аккумулятор в багажнике разрядится, машину не получится завести. Самое печальное – на эвакуатор машину тоже не затащить – понадобится специальный транспорт с манипулятором. Джойстик-то у вариатора электрический, перевести трансмиссию в режим N не получится…
Другая история – из области курьезов, зато она случилась лично со мной. Однажды вечером поставленный под окном QX55 вдруг включил сигнализацию. Спускаюсь к нему, осматриваю, проверяю все двери и стекла – все в порядке. Возвращаюсь в дом – снова кричит. Спускаюсь – ну все в порядке же! А сигнализация не умолкает. Бегал так раза три, пока не понял, в чем дело. Весь день, пока я ездил на машине, в салоне гудела крупная муха, и никак ее было не выгнать, прячется. Ну муха и муха, бывает, забыли. Но уже вечером, на стоянке, муха решила все-таки, что накаталась в QX55 и начала летать в поисках выхода. Охранная система машины среагировала на это движение в салоне и подала сигнал тревоги.
Так что имейте в виду, датчик объема у охранной системы QX55 – крайне чувствительный. Муха не пролетит!
|
Технические характеристики Infiniti QX55
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4732 / 1903 / 1622
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
2800
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
218
|
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л
|
555/1532
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
1854
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
бензиновый, R4
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
1970-1997
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С
|
249 при 5600 об/мин
|
МАКС. МОМЕНТ, НМ
|
380 при 4400 об/мин
|
ПРИВОД
|
полный
|
ТРАНСМИССИЯ
|
бесступенчатый вариатор CVT
|
МАКСИМАЛЬНАЯ CКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
220
|
РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С
|
7,3
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
8,7
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