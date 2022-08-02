Антиподы или конкуренты? Сведя двух матерых «японцев» в очной схватке, мы смогли понять, что же их связывает и разъединяет

Сопоставлять две эти модели еще недавно нам бы и в голову не пришло: как сыграет кросс-купе против кросс-универсала? Однако сегодня, похоже, возможно все. К тому же у Infiniti QX55 и Subaru Outback действительно много общего – родина, премиальные амбиции, полный привод, четырехцилиндровые моторы, вариатор, схожая величина колесной базы, оснащение и даже цены… Итак, в чем «разность» столь схожих автомобилей? Или, если хотите, что обеспечивает их «одинаковость»?

Из-за пандемии новичками рынка обоих можно считать условно. Премьера шес­того поколения Outback прошла в США три года назад. Его построили на той же модульной платформе SGP, что и новый Forester. Кросс-купе Infiniti QX55 увидел свет в 2020-м. Он стал купеобразной версией кроссовера QX50, известного еще с 2017 года. Напомним, обе машины сделаны на ниссановской переднеприводной платформе FF.

При этом именно «55 й» в компании формально считают идеологическим преемником более крупного QX70, а заодно и легендарного FX. Иначе говоря, оба производителя записали свои произведения в контекст кроссоверов класса D. Нравится нам это или нет.

Глазные болезни

Вопреки переднеприводной архитектуре с поперечным расположением двигателя (отсюда длинный передний свес), QX55 с любой стороны выглядит отлично. Общий позитив растет из выигрышного профиля купе с вызывающей «помпочкой» задней части кузова. «Корма», в сущности, при поддержке массивных 20-х колес и задает тон диффузором, могучим спаренным выхлопом и модной оптикой. Да, обзорность «не айс», но чем-то нужно было жертвовать ради прекрасного. Передок до дверей почти не отличим от того, что у QX50: огромный зеркальный шильдик на мясистом «гриле», грозный прищур весьма эффектной (и эффективной) оптики.

Описывать облик Subaru – всегда квест. Хочется приголубить любимый бренд чем-то уважительным, написать ярко. Но почти всегда написать нечего. Разумеется, Outback своим появлением не заставит дворовых голубей околеть на лету от ужаса. В целом модель выглядит цельно, в разумных семейно-дачных пропорциях, где рулит умеренность. Однако для шабаша по столичным ночным клубам столь героический профиль непригоден. Тогда как поездка на природу или марш-бросок с тещей, детьми и вещами на межгород для этого «японца» – самое то. А еще, простите, уже через неделю после окончания тест-драйва я даже не узнал эту модель с «кормы». Притом что именно такие, как я, – любители рыбалки, семейные граждане с детьми, ценящие разум­ную практичность, – идеальная аудитория Outback.

Догматики довольны

Зато изнутри флагман Subaru удался на 200%: качество, уют, комфорт… Технологичность легко уживается с практичностью. В Outback нет пугающего премиального техно-китча. Нежная кожа Nappa облегает почти все основные поверхности, радуют мирные цвета отделки. Вертикальный планшет в стиле прежних Tesla, как и минимум пошлых примет новой цифровой реальности, настраивает на конструктивное. Люк, музыка Harman Kardon, аналоговая приборка, отсутствие сенсорных панелей на руле, массивный рычаг КП… Все как мы любим. Пусть премиальным сегодня такой салон не назовешь, зато у седоков возникает теплое ощущение «как дома». Передние кресла надежно охватывают спину и вмещают даже весьма упитанные, как в моем случае, бока.

Отсутствие панорамной крыши и площадки для беспроводной зарядки тут не кажется вызовом. Пусть перфорация кожи сидений намекает на их кондиционирование, но отсутствие вентиляции (она зарезервирована только за топ-версией Premium ES) не вызывает ярости. Мы понимаем, что в Subaru стремились сделать так, чтобы их флагман в России стоил все же меньше миллиарда…

Хотя и в салоне Infiniti дух от роскоши и премиальных аллюзий не захватывает. Отделка добротная, однако выглядит даже менее броско. Скромные сочетания кожи разных оттенков, обычные кнопочки, местами легендарные японские квадратные ретро-клавиши вместо сенсорных панелей, а по центру два дисплея, где верхний отдан под «навигацию» и камеры обзора, а нижний привязан к «климату» и прочим настройкам автомобиля. Для верхнего тачскрина на центральной консоли есть даже свой джойстик управления, на практике, впрочем, бесполезный.

Панелька приборов QX55 стандартная – аналоговая и хорошо читаемая. Вместо Harman Kardon придется мириться с Bose. А привыкнуть к небольшому электронному джойстику вариатора я так и не смог, хоть тот и работал безотказно. Зато у Infiniti, в отличие от конкурента, есть щель под CD/MP3-диски, электрорегулировки руля, порт USB-C (помимо традиционного разъема USB-A) и проекционный экран на лобовом стекле. В Subaru вместо полноценной инфопроекции примерно на том же месте мигает красным тревожная шкала предупреждения об опасности: помеха, препятствие – пищим, тормозим.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Любопытно, но по ценам в дилерских салонах между претендентами сейчас примерный паритет – топовые модификации стоят порядка 5,8 млн рублей. Однако указанные цифры сегодня вовсе не означают, что автомобили можно приобрести именно за эти деньги.

А где эманации?

Главным разочарованием в Infiniti стало кресло водителя. Я в нем банально не поместился – плечи на весу, спина гуляет, да и внизу нет плотного контакта с подушкой. А ведь машина быстрая, верткая, требующая монолитной посадки! Так что «табун» пришлось попридержать, иначе недолго выпасть из седла.

Так и не ощутив за рулем искомых премиальных эманаций, перешел назад. Там шансов обнаружить последние было еще меньше. В QX55, несмотря на покатость крыши, оказался неожиданно просторным вход на второй ряд – дверь открывается почти на 90 градусов. Имеется запас места для ног. Еще одна неожиданность – купеобразность сожрала не все пространство над головой, кое-что осталось (хватит как раз для небольшого подскока). Роскоши тут не ищите, однако ручные регулировки кресел, причем не только спинки, но и подушки, и парочка гнезд для подзарядки гаджетов здесь есть. И да, сложив спинку дивана, ровного спального пола, как в Outback, вы от QX55 не добьетесь.

«Галерка» Subaru, как можно догадаться, предпочтительнее. Сложно игнорировать больший запас места для ног и свободное пространство над головой. Посадка чуть удобнее, даже несмотря на то, что у дивана регулируется только наклон спинки. К тому же в машине с огромным багажником всегда чувствуешь себя увереннее. Outback ощутимо длиннее и вмес­тительнее. А кроме того, в его подполье найдется какая-никакая «докатка» вместо низкопрофильной резины RunFlat, которую исповедует соперник.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Расход Infiniti QX55 на трассе – около 10 л на сотню – для 249-сильной машины ныне уже далеко не идеал. Впрочем, с Subaru Outback еще хуже: при сдержанном педалировании втиснуть средний расход (с изрядной долей шоссе) в 13,2 л/100 км удалось с трудом. Вот вам и 2,5 л мощностью 188 л.с. без турбины.

Гиперусилие

Считается, что QX55 адресован людям с дерзким характером. От машины ждут вызывающей езды. Ответит ли она ожиданиям? Ее 2-литровую «турбочетверку» с изменяемой степенью сжатия нам преподносят как нечто уникальное в автомобильном мире. Так и есть, но оправданны ли такие инновации – пока вопрос.

На малых оборотах степень сжатия составляет завидные 14:1, тогда как при максимальных нагрузках снижается до более уместных 8:1. Технические решения, благодаря которым мотор может переключаться с работы по циклу Отто на цикл Аткинсона и комбинировать непосредственный впрыск в цилиндры и впрыск во впускной коллектор, мы опустим. Кому интересно, почитает в описаниях производителя. Нам же остается констатировать действительно необычный характер мотора и некоторое несоответствие ожиданиям в плане экономичности. Убаюканный ездой в пробках, он не всегда вовремя просыпается под неожиданно выжатой до упора педалью газа. Ревет и пыжится – чувствуешь гиперусилие. От разгона с места дыхание не перехватывает. Зато при стабильно динамичной езде двигатель почти не слышно. Автомобиль мгновенно и плавно ускоряется для обгона, слегка заигрывая с вестибулярным аппаратом и не критично нагружая уши седоков подкапотными шумами. Подключать режим Sport даже нет смысла.

Паспортные цифры разгона Outback (9,6 с) не впечатляют. Зато в целом он напоминает повадками седаны Volvo конца 1990-х. Есть здесь какая то уверенность и монументальность: достойная «шумка», разгон без рывков, ускорение, адекватное нажатию педали. Иной раз забываешь, что едешь на вариаторе. К слову, в отличие от Outback в QX55 ощущения линейности в работе бесступенчатой трансмиссии нет и в помине.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Настоящему тормозному погрому, который станет следствием рискованной езды на Infiniti, системы безопасности Subaru ответят многофункциональным комплексом EyeSight с назойливой системой контроля состояния водителя, настойчиво требующей не отвлекаться. Камера бдит неустанно!

Берегите зубы

Нынче шкала «крутости» автомобиля зачастую упирается в разные электронные штучки и затеи. У QX55 среди таковых адаптивный рулевой механизм DAS (для топовой комплектации), это когда механическая связь руля с колесами возникает лишь в аварийном режиме, обычно же управление идет «по проводам». В зависимости от разных факторов система меняет усилие на баранке и чувствительность руля. Можно применить персональные настройки. На ходу никакой «синтетики» на руле я не ощутил: четкий ноль, поступательный «налив», адекватные обратные усилия. Кросс-купе слушается руля образцово, полностью отсекая от рук колебания довольно жесткой подвески. На прямой все идеально, маневры даются легко, а скорость прохождения виражей приходится ограничивать только из-за несовершенства кресла. Но, если вдруг на ходу вас «оглушили элетрошокером», не пугайтесь – так работает вспомогательная система экстренного торможения перед препятствием (ощущение, будто проглатываешь зубы).

Outback на первый взгляд преисполнен традиционализма. Руль обычный и тоже вполне информативный. Азарт, как бывает у Subaru появляется на грунтовке, подвеска ловко парирует недружелюбные выпады покрытия. Пробоев ждать не приходится, а управляемость на грунте не хуже, чем на асфальте, по которому Outback плывет словно лебедь. В помощь водителю спортрежим с кнопками переключения на баранке, толку от которого чуть. Зато репертуар режимов системы X-Mode весьма кстати. На планшете можно выбрать «нормальный» режим, «снег/грязь» или «глубокие снег/грязь». Автоматический круиз-контроль с переменной четырех­ступенчатой характеристикой ускорения. Система экстренного торможения тоже не дремлет, хоть и не вышибает мозг, как у Infiniti.

Словом, оба автомобиля по части качества и ходовых характеристик точно не разочаруют. Дело в вашем личном характере и жизненных обстоятельствах. И какими бы сложными они ни были, японцы о вас уже позаботились. Осталось лишь подкопить деньжат.

Технические характеристики Infiniti QX55 Габариты, мм 4732×1903×1622 Колесная база, мм 2800 Размер колес 255/45 R20 Дорожный просвет, мм 219 Объем багажника, л 555/1532 Снаряженная масса, кг 1871 Тип двигателя бензиновый турбо L4 Рабочий объем, см³ 1970–1997 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5600 Макс. момент, Нм/об/мин 380/4400 Привод полный Трансмиссия вариатор Макс. скорость, км/ч 220 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,5 Расход топлива (средний), л/100 км 8,7 Объем бака, л 60

Технические характеристики Subaru Outback Габариты, мм 4870×1875×1675 Колесная база, мм 2745 Размер колес 225/60/R18 Дорожный просвет, мм 213 Объем багажника, л 522/1797 Снаряженная масса, кг 1733–1757 Тип двигателя бензиновый оппозитный L4 Рабочий объем, см³ 2498 Макс. мощность, л.с./об/мин 188/5800 Макс. момент, Нм/об/мин 245/3400–4600 Привод полный Трансмиссия вариатор Макс. скорость, км/ч 206 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,6 Расход топлива (средний), л/100 км 7,3 Объем бака, л 63