После модернизации семиместный японский кроссовер стал бодрее, заодно предложив еще больше шика и защиты со стороны усовершенствованных электронных ассистентов

Длиннотелый SUV ввинчивается в затяжной поворот испанского серпантина, и я в очередной раз удивляюсь, как этот «семейный грантурер» приятно и предсказуемо рулится. Езде с огоньком не мешают ни «длинная», проделывающая больше трех оборотов от упора до упора баранка, ни по-американски мягкая подвеска, заставляющая крупного «японца» подкрениваться в крутых поворотах. Но главное, чувствуется, что автомобиль стал легче на подъем. Ведь под его капотом скрывается модернизированный бензиновый «атмосферник», который при прежнем объеме 3,5 л выдает 283 л.с. и 350 Нм – на 21 л.с. и 16 Нм больше, чем предшественник. Осталась в обойме и экономичная 250-сильная гибридная установка на основе 2,5-литровой бензиновой «четверки» и электромотора – кроссовер с таким агрегатом практически не уступает более мощному варианту по динамике.

Мне сверху видно всё

Маневренность и работу оптимизированной системы кругового обзора проверяю… на подземной парковке супермаркета. А как вы хотели? Валенсия же это не только море, но и прекрасный хамон вкупе с продукцией местных виноградарей. Опасения, что QX60 не впишется в лимит по высоте въезда (его ограничивает низко подвешенная балка), не оправдываются. Просачиваюсь и следую по узкому и темному лабиринту паркинга. Тут-то на помощь и приходит технология виртуального обзора, рисующая картинку с верхней точки с динамической разметкой. Кстати, изображение после модернизации блока стало более четким, иконки меню можно перетаскивать как на смартфоне, оперативность софта повысилась, система лучше распознает голосовые команды на русском языке. Жаль только, что все еще не поддерживаются сервисы Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink. Но представители марки уверяют: компания работает над этим. Уверенности добавляет и ранее недоступная функция предупреждения о препятствиях при движении задним ходом.

Но вот хамон куплен, парковка оплачена, пора грузиться. Теперь это делать проще: пятая дверь обзавелась системой автоматического открывания – «пинком» ноги под задним бампером. Попробовал – получилось сразу. Нужно только помнить, что датчики расположены не по центру, а по флангам нижней части машины.

Семеро по лавкам

Усаживаемся в салон втроем. Коллеги сразу направляются тестировать третий ряд, но добираются до него медленнее, чем рассчитывали. Один рычажок сюда, другой туда, сложить, продвинуть – даже зная назубок алгоритм, быстро средний ряд не сложишь. Зато проем для доступа на «галерку» получается огромным, а сзади помещается коллега ростом 190 см – перед его коленями еще остается место, хотя макушка упирается в потолок. Я же при своих 176 см усаживаюсь с запасом по всем направлениям. Средний ряд, как и прежде, можно смещать продольно в диапазоне 140 мм, варьируя пространство.

Багажник, слов нет, хорош, уже при семиместной конфигурации вмещает 447 л, а дальше – только складывай сиденья и прибавляй литры. Площадка при сложенных креслах получается почти идеально ровной – вполне можно устроиться на ночлег в путешествии. К минусам отнесу неудобства в случае прокола колеса: запаска размещена под задним свесом, и открепить ее (открутив болт) проще, чем водрузить на место.

По оформлению и оснащению изменений минимум – отделка кленом теперь есть во всех комплектациях, да еще появился новомодный граненый чип-ключ. Говорят, сделали такой, чтобы отличался от ниссановского.

Верные помощники

На дороге вновь проверяю работу электроники. Система контроля мертвых зон подмигивает индикаторами в зеркалах, адаптивный круиз-контроль деликатно поддерживает дистанцию и скорость, а система контроля рядности, как и раньше, не видит плохо прорисованную разметку. Ранее недоступная функция адаптивного света помогает в темное время суток, меняя интенсивность светового пучка в зависимости от дорожных условий. Разнообразить характер езды помогают четыре режима движения – Eco, Standard, Sport и Snow.

Минус же в связке нового мотора и вариаторной трансмиссии я обнаружил лишь один – система не позволяет тормозить двигателем в ручном режиме коробки. Даже при активации первой виртуальной передачи скорость спуска остается слишком высокой, приходится помогать «японцу», давя на тормоз. В остальном QX60 оставил крайне положительное впечатление. Цены на машины 2020 модельного года пока не объявлены, но представители марки признались, что рассчитывают на небольшое понижение ценника, а он за начальный вариант QX60 сегодня составляет 3 670 000 рублей.