"Дредноут" Infiniti QX60 обновился и стал еще лучше. Насколько лучше? Ведь обновления едва можно разглядеть невооруженным глазом

Действительно, новинка получила лишь иные бамперы спереди и сзади, решетку радиатора, "свежие", то есть, более современные фары и задние фонари (теперь со светодиодными секциями), а также дверь багажника слегка измененной формы, хромированные накладки на двери и антенну в виде акульего плавника на крыше. Появились новые цвета кузова, оба «металлизированные»: голубовато-серый и серо-зеленый. При этом из гаммы исчез коричневый колер. Отделка салона может быть светло-бежевой, черно-белой, а также темно-коричневой, как в тестовом варианте. Немного изменилась прострочка кожи сидений. Внешне - практически всё.

Лучшее - враг хорошего

В связи с этим автомобилем мне вспоминаются два однокоренных слова: консерватор и консерватория. В плане обновления QX60 - безусловно, консерватор. В плане звуковой картины в салоне он представляет из себя настоящий зал консерватории. Музыка здесь звучит великолепно ("исполнитель" - аудиосистема Bose с сабвуфером в подполье багажника). Особенно впечатляет распределение звука по салону, объемность звучания. Ну, и изоляция интерьера от акустических вторжений снаружи.

Захлопываешь массивную водительскую дверь - и оказываешься в зоне уюта и комфорта. Отделка - сплошь из мягких материалов, исключая элементы из дерева, которые заметны на внутренних панелях дверей, а также на центральном туннеле. Сборка - исключительно качественная, и на этом фоне удивительно, что во время движения по неровной дороге внутри торпедо можно услышать "сверчков". Но, похоже, это особенность конкретного автомобиля, вообще же, как покупатели, так и журналисты, тестировавшие обновленную модель, на нежелательные шумы не жалуются.

Нахожу еще немного изменений в интерьере: слегка поменяли дислокацию кнопок памяти настроек водительского кресла, и немного иным стал джойстик вариатора. Размеры салона и семиместная компоновка сохранились. Третий ряд кресел по-прежнему подходит для посадки взрослых пассажиров - но, прежде всего, по длине. Ширина его также приемлема для двоих, а вот подушка расположена низко, и, если уж вам по какой-то причине не хватило места на втором ряду, придется ехать на третьем, прижав колени к ушам, поскольку подушки расположены на полу, для ног седоков выполнены лишь небольшие углубления.

Если кто-либо несведущий полагает, что при семиместном размещении пассажиров в Infiniti QX60 багажник сокращается до минимума, и места в нем почти не остается, то он ошибается. Остается, причем, немало - 447 литров! Это больше, чем у иного среднеразмерного кроссовера. Но вещи сюда придется грузить в стопку или в столбик, так как ширина пространства для багажа очень мала, только 40 см. Но вспомним, что под фальшполом, рядом с сабвуфером, есть немаленькое отделение-контейнер из пластмассы. Сюда тоже можно что-нибудь упаковать.

Третий ряд сидений легко сложить, находясь со стороны двери багажного отделения. Сначала складываем высокие подголовники, после них - части спинки. Поднять спинки также легко, используя специальные ремешки. Электроприводов не предусмотрено, как и для спинок сидений второго ряда (в соотношении 40:60). Максимальное пространство для багажа имеет объем 2,1 кубометра. Для прохода на третий ряд потребуется поднять одну из частей подушки второго ряда. Если просто уложить спинки на подушки, на "галерку" едва протиснешься.

В интерьере обновленного Infiniti QX сохранились вставки из лакированного дерева, и, хотя лично мне больше по душе оформление в стиле "техно", здесь эти элементы декора я не могу назвать неорганичными. Разве что регулятор выбора режимов движения (контроллер системы Infiniti Drive) выглядит на широкой поверхности центрального туннеля одиноко и даже неуместно. Но, опять же, в недостатке функциональности его не упрекнешь.

Второй ряд можно сдвигать вперед-назад, максимальное расстояние до его подушек от передних кресел 37 см, минимальное - 23 см. Части спинки регулируются по углу наклона. Ширина салона QX60 как впереди, так и сзади превышает 1,5 м, и только на уровне третьего ряда она уменьшается до 117 см. Сбоку от кресел здесь находятся большие подлокотники с подстаканниками и дефлекторами системы вентиляции.

В максимальной комплектации сзади, в торце центрального подлокотника, находится климатическая установка с жидкокристаллическим дисплеем, а также розетки на 12 В и 220 B, разъемы RCA для подключения внешних устройств и клавиши включения подогрева сидений. В подголовники передних кресел могут быть встроены мониторы.

Водительское кресло сохранило электрорегулировки, как и рулевое колесо. Хорошо, что осталась настройка поясничного подпора, также электрифицированная. Без подпора в области пояса в кресло проваливаешься, оно мягкое, настроенное на комфорт. Кнопки памяти настроек переехали чуть повыше, теперь их искать не приходится, пользоваться стало намного удобнее. Обзор с места водителя отличный, ветровое стекло огромное, передние стойки почти не мешают. Наружные зеркала также заслуживают высокую оценку, но вот индикаторы системы контроля "слепых" зон расположены "по-мурановски", то есть, по старинке - на облицовках крепления зеркал. Еще из ретро-элементов в салоне обнаруживается ножной привод стояночного тормоза. Честно говоря, компании давно бы следовало расщедриться на установку электронного "ручника", потому что грузовой тормоз-ножник здорово портит впечатление от автомобиля.

Центральный дисплей мультимедиасистемы остался прежним, как и кнопки управления "музыкой" и климатической установкой. Но на туннеле пола - изменение: новый селектор вариатора. И всё, на этом новшества заканчиваются. В остальном, перед нами прежний QX60, исключительно удобный, вместительный и комфортабельный.

Обзор улучшает система видеокамер, установленных "по кругу" кузова. Вы можете выбрать наиболее подходящее для данной ситуации изображение, всего лишь коснувшись виртуальной кнопки управления на экране. Однако на высокое качество картинок не рассчитывайте. Серым весенним днем я вижу на дисплее нечто подобное снегу, на самом же деле под колесами автомобиля ярко-желтый свежий песок. Но зато хорошо видно, в какую сторону повернуты колеса. В общем, на премиальный кроссовер просится система с более качественным изображением. А парктроник можно оставить и прежним. Он очень предупредителен: когда его сигнал переходит с прерывистого звучания на постоянное, а на экране у бампера виртуального автомобиля появляется красная индикация близости к препятствию, будьте покойны: до него остается еще около 40 см безопасного пространства.

Кстати, новый QX60 получил функцию автоматического торможения при движении задним ходом, но убедиться в ее эффективности мне не удалось. Завидев препятствие, парктроник пищал и мигал изо всех сил, но двигаться назад автомобилю ничто не мешало. Близкий по цене и премиальному имиджу американский большой кроссовер другой марки в этом плане оказался более продвинутым.

Ретро-руль в обновленном Infiniti QX60 такой же, как в "космическом" Nissan Murano, только расположение кнопок на нем немного иное, управлять громкостью аудиосистемы удобнее. Панель приборов сохранила прежний вид, а борткомпьютер - прежнее богатое наполнение и интуитивно понятное управление. Покопавшись в настройках автомобиля, я активировал лишь одну не активированную функцию: контроль линий разметки. В целом, ее работа понравилась, хотя, опять же, от современной модели ждешь еще и подруливания "в полосу", а такой системы здесь нет.

Но на руле есть волшебная кнопочка включения активного "круиза", и этот помощник водителя служит исправно. Может быть, даже чересчур исправно, замечая опасные объекты в соседних полосах и подтормаживая. Во время теста я убедился: обновленный автомобиль, как и раньше, способен самостоятельно замедлиться со 120-ти до 50 км/ч. Стоит же опасному для сближения объекту остаться позади, как заданная "круизная" скорость оперативно восстанавливается.

Если вкратце резюмировать, Infiniti QX60 претерпел лишь косметические изменения и, конечно, стал лучше, привлекательнее внешне. Но на пользу ему эти обновления вряд ли пойдут, поскольку он стал существенно дороже. Пожалуй, даже неоправданно. Прежде диапазон цен на него составлял от 2,6 млн рублей за версию Elegance до 3,2 млн рублей за максимальную комплектацию HiTec. Теперь "ставки" выросли до 2 999 000 - 4 198 000 рублей. Причем, минимальная комплектация предлагается лишь для галочки (чтобы модель не вошла в список предметов роскоши и на нее не вырос налог).

На самом деле, заказать такую комплектацию (Elegance) нельзя, доступна лишь следующая, Elegance + Roof Rails, за 3 358 000 рублей. При этом, она отличается от базовой лишь наличием рейлингов на крыше, и больше ничем. Посчитайте разницу, и выйдет, что рейлинги оцениваются в 350 тысяч рублей. На самом деле, они стоят вдесятеро меньше, но... надо же было что-то придумать, чтобы вывести эту модель автомобиля из списка предметов роскоши. Был придуман вот такой странный налоговый маневр.

Соплатформенный конкурент

Как и предшественник, новый QX60 может оснащаться 3,5-литровым бензиновым мотором конфигурации V6 мощностью 262 л. с., либо гибридной силовой установкой мощностью 250 л. с. Установку составляют 2,5-литровая компрессорная бензиновая "четверка" и электромотор (20 л. с., 160 Нм).

Эксплуатационные показатели у чисто бензиновой и гибридной версий QX60 очень близкие. В разгоне до сотни выигрывает первая (8,4 с против 8,6 с), максимальная скорость одинаковая (190 км/ч), а в плане экономичности гибрид "лучше" на два с лишним литра на сотню (8,5 л против 10,7 л). Но выигрыш в стоимости эксплуатации будет заметен лишь после немалого пробега, так как цена гибридной версии выше, чем цена бензиновой.

Трансмиссия у обоих вариантов – клиноременный вариатор X-Tronic с возможностью ручного выбора семи передач. "Городской" разгон с 60 до 80 км/ч у бензинового варианта происходит примерно за 3 с, разумеется, в режимах STANDART и SPORT. Режим SNOW при опытном "спурте" я, конечно, не проверяю, что касается режима ECO, то его динамичность можно варьировать, изменяя настройку педали "газа" через меню борткомпьютера. В наиболее экономичном положении она демпфируется настолько, что ни о каком разгоне речи нет, и вообще, движение становится не в радость. Перейдя для сравнения в режим STANDART, вы почувствуете, что разбудили ураган. В режиме SPORT просыпается настоящий торнадо.

Улицу, на которой я живу, недавно сделали односторонней, это ли сказалось или нет, но теперь пару раз в час по ней с ревом проносится хотя бы один стритрейсер. Раньше этого не было или было не так заметно. Добавляю и я свои басовые "ноты", открывая дроссельную заслонку QX60 близко к максимуму – разумеется, в дневные или не очень поздние вечерние часы. Автомобиль отвечает на увеличение подачи топлива "взаимностью" и охотно уносит меня вперед. Эта модель способна "зажечь", хотя выглядит громоздкой и тяжелой. 8,4 секунды разгона с нуля до 100 км/ч – не шутки. Также обратите внимание, насколько мощное возвращающее действие возникает на руле, если вы резко бросите автомобиль в поворот под прямым углом на городском перекрестке. Все-таки в каждом Infiniti чувствуется спортивный заряд, и семейный кроссовер-минивэн QX60 не исключение.

Разгон сопровождается, в основном, внешним шумом, внутри же рев мотора слышен не так уж и хорошо, во всяком случае, до 4000 об/мин – точно. Прежде эту модель критиковали за недостаточную шумоизоляцию. Фирма заявляет, что при рестайлинге этот параметр улучшился, ведь колесные арки кузова были дополнительно проклеены специальными матами, а боковые стекла теперь ламинированные. Но те, кто тестировал этот автомобиль, по-прежнему заявляют, что он шумноват. Мне так и раньше не казалось, и теперь не кажется. Внутри него – подлинная зона комфорта, в том числе акустического. Вы хотите тишины сурдокамеры? От нее будет закладывать уши и заболит голова.

Infiniti QX60 построен на растянутой платформе D, известной по моделям Teana и Murano , однако по техническому оснащению он ближе всего к внедорожнику Pathfinder (хотя для бездорожья не предназначен совсем). 3,5-литровый 262-сильный бензиновый двигатель конфигурации V6 с блоком цилиндров и головкой из алюминия выпускается аж с 2000-го года. На разные модели он может устанавливаться как продольно, так и поперечно, а его мощность варьирует от 231 до 304 л. с. В комплектации для обновленного QX60 данный двигатель соответствует нормам токсичности Евро-5.

Руль у QX60 сравнительно «длинный», он совершает три оборота от упора до упора. Отклик автомобиля на повороты баранки довольно-таки живой, а после ревизии подвески (новые, более жесткие амортизаторы и пружины, измененные точки крепления подрамников спереди и сзади, увеличенная в отдельных местах жесткость кузова) крены кузова стали меньше, валкость, "американистость" исчезла. Тем не менее, сетования на нее продолжаются.

Согласен, в плане управляемости этой модели далеко до отточенных "европейцев", в частности, "немцев" (наиболее опасными конкурентами QX60 в компании считают Audi Q7 и Volvo XC90, а покупатели чаще сравнивают его с Lexus RX). Но тут встает вопрос, для чего и, главное, для кого мы выбираем большой кроссовер от Infiniti. Всем ли вашим пассажирам понравится жесткая немецкая подвеска и придутся по душе ваши драйверские амбиции? И второе: так ли уж часто вам нужна "железная" управляемость на пустынной загородной трассе? Всего в полусотне километров от Москвы автомагистрали настолько пустынны, что рулем пользоваться почти не приходится. Добавить бы систему подруливания - и вот вам практически полный автопилот. Вот его наличие будет играть в пользу более продвинутых европейских моделей.

На самом деле, основной соперник обновленного Infiniti QX60 - соплатформенный и также недавно "перелицованный" Nissan Murano. При близкой по качеству отделке и оснащению он предлагает пять посадочных мест (семь сидений все-таки нужны не всем), имеет более запоминающийся дизайн и стоит существенно дешевле.

Обгонной динамики кроссоверу QX60 не занимать: с 80 до 120 км/ч он ускоряется примерно за 6 с, а при выборе режима SPORT - даже чуть быстрее. Обороты 262-сильного двигателя легко и честно приближаются к красной зоне тахометра, стрелка не зависает и не упирается на более низких значениях, как это частенько бывает. Вообще, максимальный момент в 340 Нм данный двигатель развивает при 4400 об/мин. Но мощная тяга доступна и на более низких оборотах - 2000-2500.

Интересна ситуация с расходом топлива при работе системы круиз-контроля. Активирую ее сначала в режиме движения Standart (задаю скорость 120 км/ч на автомагистрали) и через пару десятков километров получаю результат: 9,9 л на сотню. В целом, неплохо, но, должно быть, в режиме ЕСО будет еще лучше? Действительно, сначала на экране борткомпьютера появляются очень оптимистичные показатели: 8,6 и даже 7,7 л на 100 км. Но как только возникает необходимость ускориться, хотя бы на короткое время, как расход подскакивает до 10,6 л и на этом уровне замирает. Странно, ведь в режиме STANDART я тоже ускорялся, превышая заданное значение, однако расход не возрастал. Вывод: для экономии топлива необходимы либо идеальные условия движения, либо - забудьте об ускорениях и такой радостной динамике вашего кроссовера.

С городскими условиями мне повезло: во время теста я "обошелся" без многочасовых пробок. Поэтому расход топлива в мегаполисе составил вполне разумные 12,6 литров 95-го бензина на сотню километров улиц. Общий средний расход, диаграмму которого можно было вывести на центральный дисплей, всегда превышал 10 л. Впрочем, это близко к паспортному среднему значению (10,7 л).

Для активно педалирующих

Благодаря "ужесточенной" подвеске обновленного Infiniti QX60, крены в поворотах уменьшились, но высокая плавность хода сохранилась. Разве что, разбитые участки асфальта и неровности грунтовок автомобиль стал преодолевать "громче". "Спрыгивание" задней оси во время движения с высокими скоростями по ухабам и "стиральным доскам" практически исчезло. А энергоемкость подвески по-прежнему радует. По грунтовкам смело можно "валить на все деньги".

Проверил это на песчаной дороге, недавно отсыпанной на подмосковном поле. Со стороны, наверное, было хорошо видно, как огромные 20-дюймовые колеса с шинами 235/55 взметают подсохший местами песок. Ни пробоев, ни даже особой жесткости подвески отмечено не было, но на перегибах перед широкими впадинами автомобиль грозил приложиться о грунт выступающими "туннелями" на днище (в них проходят трубопроводы и электропроводка).

Как ведет себя система стабилизации, которая на Infiniti QX60 присутствует во всех комплектациях, начиная с "мифической" базовой? Надо сказать, она... помалкивает. То ли я не успеваю отслеживать мигание ее значка на панели приборов (скорость колеблется от 60 до 80 км/ч), то ли он действительно не мигает. Во всяком случае, заметного «придушвания» двигателя я совершенно не ощущаю, тем не менее, кроссовер сохраняет исключительно прямой курс, даже в тех местах, где песок рыхлый. Видимо, вовремя срабатывает межосевая муфта, и на заднюю ось перебрасывается нужная "толика" момента.

На повороте такой дороги, если немного добавить "газ", вы почувствуете, что передняя ось слегка "плывет" наружу, и курс распрямляется. Но через доли секунды начинает "плыть" и задняя ось, и автомобиль поворачивает под нужным углом - только у левого края дороги. Может и выскользнуть с нее, на систему стабилизации Infiniti особенно рассчитывать не приходится, она настроена так, чтобы водитель получил некоторую долю острых ощущений. И в дальнейшем оценивал именно свои возможности и навыки управления, а не полагался всецело на электронику.

В каком случае она гарантированно срабатывает, так это при трогании с места и движении в натяг по глубокому песку. Ведь данная система контролирует не только следование заданному курсу, но и тягу на всех колесах. В общем, трогаться и двигаться по рыхлой субстанции у нас с кроссовером получалось легко, отключать систему не понадобилось, хотя такая возможность есть. Кнопка отключения, в числе нескольких других, притаилась слева от рулевого колеса, именно притаилась, потому что с "точки зрения" водителя эти кнопки совершенно не видны.

Был большой соблазн вообще покинуть дорогу и съехать на симпатичную поляну среди сосен - отличное место для пикника и достаточно безлюдное для установки палатки. Однако меня остановил перегиб на въезде-съезде. Для таких упражнений у этого кроссовера великовата колесная база (2900 мм) и низковат дорожный просвет (187 мм). Плюс к тому, спереди просвет уменьшает "фартук" переднего бампера, а сзади под муфтой полного привода заметна низко висящая "петля" стабилизатора поперечной устойчивости.

За дисциплину "рыхлый песок" следовало бы похвалить тормоза и конкретно ABS. Здесь система срабатывала на твердую пятерку. На твердых же покрытиях балл хотелось бы снизить, но недостаточная начальная цепкость тормозов мне показалась даже логичной. Ведь на самом деле тормозные механизмы у Infiniti QX60 очень мощные и недаром оснащены вентилируемыми дисками по кругу. Будь они более "резкими", было бы труднее дозировать замедление. Видимо, логика при проектировании системы была такова. Не лучшая реализация, за нее - минус.

Резюме таково: улучшенный, модернизированный и слегка подретушированный кроссовер Infiniti QX60 остался практически прежним - вместительным, премиальным по исполнению и оснащению, а также очень комфортабельным. Это близкое к идеалу семейное средство передвижения, предназначенное, прежде всего, для асфальтовых трасс и дальних перегонов по ним. Вне асфальта его стихия - укатанные и лишь местами рыхлые грунтовки с незначительным "рельефом" в виде бугров и ям. На бездорожье мучить этот роскошный кроссовер откровенно жалко. Да и многое ли он сможет, не имея даже принудительной блокировки межосевой муфты?

Начиная с "базы", Infiniti QX60 отлично оснащен. В нем всегда наличествуют семиместный салон, вариатор X-Tronic, система полного привода, контроллер режимов движения Infiniti Drive, система стабилизации VDC, 4 подушки безопасности плюс боковые шторки, система контроля давления в шинах, биксеноновые фары, камера заднего вида, трехзонный климат-контроль, подогрев рулевого колеса и передних сидений, кожаная отделка салона, оптитронная панель приборов с бортовым компьютером и круиз-контроль. В «старших» комплектациях появляются системы контроля «слепых» зон и полосы движения, «круиз» становится активным, аудиосистема Bose приобретает 14 динамиков, передние кресла получают систему вентиляции, а второй ряд - элементы подогрева. Становятся доступными панорамная крыша, камеры кругового обзора, семидюймовые экраны в подголовниках передних кресел и 20-дюймовые колеса.

Активный стиль вождения? Да, но только в плане динамики, об отточенной управляемости в данном случае речь не идет. Владельцы агрессивных и резких "немцев" могут спать спокойно: QX60 им не конкурент. Но как круизный лайнер он исключительно хорош и в плане комфорта и плавности хода заслуживает внимания. Пожалуй, ему стоит добавить лишь чуть-чуть современности, сократить количество элементов в стиле ретро. И при этом попытаться удержаться хотя бы в нынешнем ценовом диапазоне, иначе путевки в этот "круиз" окончательно станут неоправданно дорогими.

Технические характеристики Infiniti QX60 3.5 CVT ГАБАРИТЫ, ММ 5093х1960х1813 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2900 РАДИУС РАЗВОРОТА, М нет данных ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 187 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА МИН./МАКС., Л 447/2166 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2082 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 3498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН 262 / 6400 МАКС. МОМЕНТ, Н•М / ОБ/МИН 334 / 4400 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ вариатор (7 виртуальных передач) МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 8,4 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 10,7 ОБЪЕМ БАКА, Л 73