Вам не приходилось ходить на больших моторных яхтах? Если да, то ощущения от управления обновленным Infiniti QX60 окажутся знакомыми. Этот автомобиль задуман для того, чтобы плыть в потоке транспорта, не обращая внимания на штормы повседневной жизни

На меню приборной панели высвечивается надпись «За бортом пониженная температура», и характер QX60 окончательно вырисовывается. Кроссовер 2017 модельного года напоминает мне шикарную яхту, которой перед очередным выходом в море настроили такелаж. Стилисты навели лоск (добавили хромированные накладки, установили антенну а-ля акулий плавник, подправили форму решетки радиатора и бамперов), инженеры оптимизировали аэродинамику (Cx – 0,34), доработали светотехнику (решетку радиатора теперь обрамляют штатные биксеноновые фары, а LED-технологии используются шире) и дооснастили модель новыми системами безопасности. Словом, «cудно» подготовили таким образом, чтобы «плавание» по дорогам и направлениям Европы, Азии и США стало еще более комфортным и безопасным.

Добро пожаловать!

Принципиальных изменений в компоновке 7-местного салона не про-изошло. Ключевой темой дизайна по-прежнему остается кокпит, ориентированный на водителя. Центральная консоль с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и россыпью управляющих кнопок выглядит презентабельно, но не ультрасовременно. Но и яхтенный дизайн, согласитесь, по определению консервативен – в этой сфере не гонятся за модой, а следуют традициям.

Души потенциальных покупателей – преуспевающих мужчин (80%) и женщин (20%) средних лет – согреет тот факт, что интерьер выполнен по премиум-канонам: мощные кожаные кресла, мониторы в подголовниках передних кресел, россыпь управляющих кнопок на пухлой центральной консоли. Причем ощущение пребывания в VIP-ложе в ходе модернизации постарались усилить. Фактура отделочных полимеров стала еще более благородной, а новые акустические стекла с трехслойной структурой помогут еще больше дистанцироваться от происходящего «за бортом».

В то же время инженеры усовершенствовали трехзонный климат-контроль, а новые системы безопасности работают еще эффективнее. Взять хотя бы адаптивный круиз-контроль – он поддерживает заданную дистанцию и скорость более деликатно. Системы контроля рядности, мертвых зон и предотвращения столкновений (как фронтальных, так и при движении задним ходом) экономят силы водителя и оберегают экипаж.

Наконец, как и прежде, QX60 – это машина для семерых, причем никому из них не придется жаловаться на дефицит пространства. Передние кресла обладают на удивление мощной для машин такого класса боковой поддержкой, имеют функцию обогрева и вентиляции, а блок памяти настроек в ходе модернизации немного поднялся, и к клавишам теперь не нужно тянуться. Сиденья среднего ряда смещаются продольно в диапазоне 14 см. Сдвинул их к передним креслам – и получил широкий коридор для доступа на «галерку». Третий же ряд полноценный без всяких натяжек. По крайней мере, я при своих 176 см не чувствовал себя стесненно.

В дорогу дальнюю

За окном пролетают заснеженные поля и деревеньки, боковой ветер безуспешно пытается сбить мою «яхту» с курса, в салоне же тихо настолько, что можно разговаривать вполголоса или отрешиться от внешней реальности под объемное звучание аудиосистемы Bose – специалисты Infiniti по шумоизоляции не зря едят свой хлеб.

Подвеска с чуть более жесткими настройками транслирует на кузов мелкие неровности, но ощущение, что QX60 будто разглаживает изъяны дороги, не ушло. Благодаря большой колесной базе и комфортному шасси ехать на этом кроссовере на дальние расстояния – одно удовольствие. Впрочем, у высокой плавности хода есть и обратная сторона. При резком маневрировании массивный кроссовер с высоким центром масс кренится, точно судно при боковом ветре. Однако опытный капитан с легкостью избежит такого рода качки. Все, что для этого нужно, – не строить из себя пилота гоночного болида.

Показатели силовой линейки тоже отвечают канонам премиум-сегмента. Базовому 3,5-литровому 262-сильному бензиновому V6, работающему в связке с бесступенчатым вариатором и полноприводной трансмиссией, под силу сделать полноразмерный кроссовер проворным. Великан мощно набирает скорость уже со старта, а вариа-тор не допускает потерь в тяге. При этом водитель волен активировать ручной режим (имитируются семь виртуальных передач) или перевести тумблер на центральном тоннеле в положение Sport, Snow или Eco и получить еще больший контроль над ускорением. И при любом раскладе QX60 не превращается в «обжору»: средний расход по итогам теста составил 13 л/100 км.

Обновленный кроссовер можно приобрести в России и в гибридном исполнении (2,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель выдают совокупно 250 л.с.). Цены на бензиновую и гибридную версии начинаются с 2 999 000 и 3 531 700 рублей соответственно. При этом владельцы бензиновых машин смогут избежать налога на роскошь, поскольку начальная цена этой линейки ниже 3 млн. Еще один повод, чтобы стать владельцем стремительной, надежной и шикарной «яхты».