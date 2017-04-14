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О Infiniti QX60

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Инфинити КуИкс60

Тест-драйвов
2 (все тесты)
Двигателей
2 (открыть)
Комлектаций
10 (открыть)
Последнее поколение
I рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Цены
от 2 999 000
до 4 158 000
Infiniti QX60 2017 вид спередиInfiniti QX60 2017 вид спередиInfiniti QX60 2017 вид сбокуInfiniti QX60 2017 вид сзади
Infiniti QX60 2017 салон
Отделка салона может быть бежевой, черной или контрастной
Infiniti QX60 2017 АКППInfiniti QX60 2017 кнопка "старт-стоп"
Infiniti QX60 2017 центральная консоль
Кнопок и тумблеров на центральной консоли по-прежнему в переизбытке
Infiniti QX60 2017 передние креслаInfiniti QX60 2017 задний диванInfiniti QX60 2017 багажное отделение

Вам не приходилось ходить на больших моторных яхтах? Если да, то ощущения от управления обновленным Infiniti QX60 окажутся знакомыми. Этот автомобиль задуман для того, чтобы плыть в потоке транспорта, не обращая внимания на штормы повседневной жизни

На меню приборной панели высвечивается надпись «За бортом пониженная температура», и характер QX60 окончательно вырисовывается. Кроссовер 2017 модельного года напоминает мне шикарную яхту, которой перед очередным выходом в море настроили такелаж. Стилисты навели лоск (добавили хромированные накладки, установили антенну а-ля акулий плавник, подправили форму решетки радиатора и бамперов), инженеры оптимизировали аэродинамику (Cx – 0,34), доработали светотехнику (решетку радиатора теперь обрамляют штатные биксеноновые фары, а LED-технологии используются шире) и дооснастили модель новыми системами безопасности. Словом, «cудно» подготовили таким образом, чтобы «плавание» по дорогам и направлениям Европы, Азии и США стало еще более комфортным и безопасным.

Добро пожаловать!

Принципиальных изменений в компоновке 7-местного салона не про-изошло. Ключевой темой дизайна по-прежнему остается кокпит, ориентированный на водителя. Центральная консоль с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и россыпью управляющих кнопок выглядит презентабельно, но не ультрасовременно. Но и яхтенный дизайн, согласитесь, по определению консервативен – в этой сфере не гонятся за модой, а следуют традициям.

Души потенциальных покупателей – преуспевающих мужчин (80%) и женщин (20%) средних лет – согреет тот факт, что интерьер выполнен по премиум-канонам: мощные кожаные кресла, мониторы в подголовниках передних кресел, россыпь управляющих кнопок на пухлой центральной консоли. Причем ощущение пребывания в VIP-ложе в ходе модернизации постарались усилить. Фактура отделочных полимеров стала еще более благородной, а новые акустические стекла с трехслойной структурой помогут еще больше дистанцироваться от происходящего «за бортом».

В то же время инженеры усовершенствовали трехзонный климат-контроль, а новые системы безопасности работают еще эффективнее. Взять хотя бы адаптивный круиз-контроль – он поддерживает заданную дистанцию и скорость более деликатно. Системы контроля рядности, мертвых зон и предотвращения столкновений (как фронтальных, так и при движении задним ходом) экономят силы водителя и оберегают экипаж.

Наконец, как и прежде, QX60 – это машина для семерых, причем никому из них не придется жаловаться на дефицит пространства. Передние кресла обладают на удивление мощной для машин такого класса боковой поддержкой, имеют функцию обогрева и вентиляции, а блок памяти настроек в ходе модернизации  немного поднялся, и к клавишам теперь не нужно тянуться. Сиденья среднего ряда смещаются продольно в диапазоне 14 см. Сдвинул их к передним креслам – и получил широкий коридор для доступа на «галерку». Третий же ряд полноценный без всяких натяжек. По крайней мере, я при своих 176 см не чувствовал себя стесненно.

В дорогу дальнюю

За окном пролетают заснеженные поля и деревеньки, боковой ветер безуспешно пытается сбить мою «яхту» с курса, в салоне же тихо настолько, что можно разговаривать вполголоса или отрешиться от внешней реальности под объемное звучание аудиосистемы Bose – специалисты Infiniti по шумоизоляции не зря едят свой хлеб.

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Подвеска с чуть более жесткими настройками транслирует на кузов мелкие неровности, но ощущение, что QX60 будто разглаживает изъяны дороги, не ушло. Благодаря большой колесной базе и комфортному шасси ехать на этом кроссовере на дальние расстояния – одно удовольствие. Впрочем, у высокой плавности хода есть и обратная сторона. При резком маневрировании массивный кроссовер с высоким центром масс кренится, точно судно при боковом ветре. Однако опытный капитан с легкостью избежит такого рода качки. Все, что для этого нужно, – не строить из себя пилота гоночного болида.

Показатели силовой линейки тоже отвечают канонам премиум-сегмента. Базовому 3,5-литровому 262-сильному бензиновому V6, работающему в связке с бесступенчатым вариатором и полноприводной трансмиссией, под силу сделать полноразмерный кроссовер проворным. Великан мощно набирает скорость уже со старта, а вариа-тор не допускает потерь в тяге. При этом водитель волен активировать ручной режим (имитируются семь виртуальных передач) или перевести тумблер на центральном тоннеле в положение Sport, Snow или Eco и получить еще больший контроль над ускорением. И при любом раскладе QX60 не превращается в «обжору»: средний расход по итогам теста составил 13 л/100 км.

Обновленный кроссовер можно приобрести в России и в гибридном исполнении (2,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель выдают совокупно 250 л.с.). Цены на бензиновую и гибридную версии начинаются с 2 999 000 и 3 531 700 рублей соответственно. При этом владельцы бензиновых машин смогут избежать налога на роскошь, поскольку начальная цена этой линейки ниже 3 млн. Еще один повод, чтобы стать владельцем стремительной, надежной и шикарной «яхты».

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