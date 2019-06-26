Решив показать все, на что способен пикап, японская компания организовала его испытания в самых подходящих для этого условиях – на дорогах и бездорожье Красноярского края

Пикапы Isuzu D-Max в центральной полосе России встречаются нечасто. Все потому, что основные продажи этих «рабочих лошадок» сосредоточены за Уралом и еще восточнее. То есть покупают автомобили там, где дороги превращаются в направления, а к надежности и выносливости техники предъявляются самые жесткие требования. Вот и мы отправились знакомиться с обновленным пикапом в естественную среду его «обитания».

Серьезные отличия

В процессе модернизации «японец» получил обновленную техническую начинку, а также изменился внешне, причем весьма значительно. Так, пикап обзавелся увеличившейся в размерах решеткой радиатора, новыми фарами с не предлагавшейся ранее светодиодной начинкой, а также бампером и «противотуманками» измененного дизайна. В результате создается впечатление, что это совершенно новая модель. На крыше появилась антенна в виде плавника акулы, а на «корме» – измененная панель заднего борта (кстати, в его ручке теперь можно увидеть «глазок» камеры заднего вида). Завершают комплекс внешних обновлений колесные диски, диаметр которых увеличился с 17 до 18 дюймов.

По технической части главная новость – турбодизель объемом 3 л, пришедший на смену 2,5-литровому агрегату. Соответственно, выросли мощность (со 163 до 177 л.с.) и максимальный крутящий момент (с 400 до 430 Нм). Двигатель сочетается с новыми коробками передач: 6-ступенчатой механической и 6-диапазонной автоматической. Интересно, что с «механикой» расход топлива немного вырос по сравнению с дорестайлинговой версией, а с «автоматом», наоборот, уменьшился, несмотря на увеличенную мощность. Как и раньше, пикап оснащается полным приводом с жестко подключаемым передним мостом. Дорожный просвет, равный 235 мм, является самым большим в классе. Грузоподъемность 995 кг.

Максимальная скорость с любым типом трансмиссии составляет 170 км/ч, в то время как раньше с «механикой» она достигала 180 км/ч, а с «автоматом» – 175 км/ч. Впрочем, вряд ли кто-либо на пикапе будет «летать» с такими скоростями – обычно на этих машинах быстро не ездят. Зато на них ездят далеко. И на рестайлинговой версии уехать можно дальше – за счет увеличенного с 69 до 76 л объема топливного бака. К тому же передвигаться на D-Max стало безопаснее благодаря новым электронным ассистентам. К примеру, у пикапа есть функции помощи при спуске и при трогании на подъеме, а также система стабилизации прицепа. И, конечно, автомобиль получил устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Жертва» безопасности

Собственно, из-за того, что D-Max отныне во всех комплектациях оснащается системой «ЭРА-ГЛОНАСС», он лишился весьма удобного бардачка в верхней части передней панели, теперь там расположено устройство для вызова экстренных служб. Из других изменений – новая панель приборов, USB-разъем в районе прикуривателя, новая мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и 8 динамиками, мягкие накладки боковых и центрального подлокотников (раньше были жесткие), более дорогая кожаная обивка сидений с перфорацией и пара вставок из кожзаменителя на передней панели. Правда, многое из этого положено лишь «верхним» комплектациям.

В остальном салон тот же. Основным его дизайнерским элементом по-прежнему является «кругляш» однозонного климат-контроля, знакомый по ушедшему с российского рынка Chevrolet TrailBlaser. Вышеупомянутые вставки из кожзаменителя на козырьке панели приборов и перед пассажиром смотрятся странно на фоне жесткого пластика. На мой взгляд, без них было точно не хуже. И честнее.

За рулем я располагаюсь высоко. Стойки кузова тонкие, зеркала крупные, поэтому обзорность отличная. Хотя с геометрией посадки не все гладко. Дело в том, что рулевое колесо регулируется только по высоте, а мне хотелось бы еще и выдвинуть его немного на себя. Приходится сильнее обычного двигать кресло вперед. К сиденью тоже есть вопросы – подушка у него коротковата, а спинка выпуклая. Впрочем, после нескольких часов тест-драйва лично у меня никаких дискомфортных ощущений не возникло.

Задний диван у версии с двойной кабиной очень неплох. Спинка имеет нормальный угол наклона, благодаря чему поездка на дальние расстояния никаких неудобств не доставляет. Это выгодно отличает D-Max от некоторых других пикапов, где спинка второго ряда стоит вертикально. И с простором у обновленного «японца» все отлично – места достаточно и для ног, и над головой.

Непробиваемый

Завожу новый силовой агрегат с помощью кнопки – пикап получил систему доступа в салон и запуска двигателя без ключа. Первое отличие от дорестайлинговой модели – заметно уменьшившийся уровень вибраций на «холостых». Начинаю движение и отмечаю, что тяги на низких и средних оборотах стало больше. С другой стороны, и раньше ее было достаточно, но теперь управлять разгоном на городских скоростях еще проще.

Выбираюсь из Красноярска на загородное шоссе. Можно прибавить скорость. Конечно, пикап с неразрезным мостом, да еще и не груженый, едет не как легковой автомобиль, но в целом его поведение нареканий не вызывает. Прямую D-Max держит исправно, да и в поворотах управляется вполне надежно. Тяжеловатый руль остротой не блещет, зато обеспечивает водителя достоверной информацией о поведении передних колес. Двигатель, правда, при обгонах звучит несколько натужно, да и тягу выдает не сразу, но, опять же, надо делать поправку на то, что пикап создан не для скоростных «прохватов» по автомагистралям.

Его стихия – раскисшая грунтовка в таеж­ном лесу. Вот где пригодился «длинный» руль, совершающий от упора до упора почти четыре оборота, – так не ошибешься с выбором траектории. Короткие свесы и большой дорожный просвет позволяют не особо церемониться с кочками и торчащими корнями деревьев. Главное, не забыть подключить передний привод, а то резина у нас дорожная и ее протектор в грязи забивается моментально. Но и с такой неподходящей «обувкой» Isuzu прет как танк, причем даже в крутой подъем. Только надо предварительно набрать скорость, чтобы ходом преодолеть препятствие. В целом же пикап играючи справился с предложенным маршрутом, хотя у меня на этот счет были большие сомнения – слишком уж оказалось грязно и мокро. А ведь даже ни разу не пришлось включать «понижайку»!

Шасси автомобиля, как и раньше, вызывает чувство вседозволенности из-за потрясающей энергоемкости – D-Max с легкостью мчит по разбитой грунтовке, совершенно не обращая внимания на ямы размером в полколеса! На асфальте, правда, дела обстоят чуть хуже, так как тяжелые неподрессоренные массы вызывают вздрагивания кузова на резких неровностях, но это вполне ожидаемо. Зато подвеску пробить практически нереально. К тому же благодаря раме шасси работает совершенно бесшумно.

Подводя итог, можно сказать, что обновленный Isuzu D-Max своих преимуществ ничуть не растерял. Напротив, новый дизайн и более современная техническая начинка сделали его еще привлекательнее. И цены вполне адекватные. Так, за начальную комплектацию с полуторной кабиной просят 2 145 000 рублей, а версии с двойной кабиной стоят от 2 245 000 рублей. Добавим к этому гарантию 5 лет или 120 000 км пробега и получим очень интересное предложение для тех, кому нужен надежный рабочий инструмент для тяжелых условий эксплуатации.

Технические характеристики Isuzu D-Max Габариты, мм 5295х1860х1794 Колесная база, мм 3095 Диаметр разворота, м 12,6 Дорожный просвет, мм 235 Размеры грузовой платформы, мм 1485х1530х465 Снаряженная масса, кг 2095 Тип двигателя L4, турбодизель Рабочий объем, см³ 2999 Макс. мощность, л.с./об/мин 177/3600 Макс. момент, Нм/об/мин 430/2000–2200 Привод полный Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 255/60 R18 Макс. скорость, км/ч 170 Время разгона 0–100 км/ч, с нет данных Расход топлива (средний), л/100 км 8,0 Объем бака, л 76