Еще один переделанный пикап с демультипликатором и блокировкой заднего моста, а заодно и претендент на звание бестселлера в стане «настоящих» внедорожников
Сегодня часты разговоры о смене приоритетов. Дескать, все помешались на кроссоверах, и рынки дружно покидают рамные «проходимцы», уступая место беспомощному вне приличных дорог транспорту.
Словно вняв мольбам страждущих, Isuzu привезла в Россию внедорожник Mu-X – второе поколение машины, созданной на базе авторитетного в специализированных кругах пикапа D-Max. Наше знакомство с новичком состоялось в горах Кавказа, где он продемонстрировал все свои прелести. И, конечно же, недостатки.
Технических отличий от пикапа не много: пружины с тягой Панара вместо рессор на заднем мосту и дисковые задние тормоза вместо барабанных. Это если не считать вместительного и комфортабельного по меркам класса салона. Под капотом все тот же «грузовой» 3-литровый турбодизель серии 4JJ3 мощностью 190 л.с. (интервал замены масла 20 тыс. км) и небыстрый 6-диапазонный автомат Aisin. В арсенале и полноприводная трансмиссия part-time с жестко подключаемым приводом передних колес, демультипликатором и тоже жесткой подключаемой межколесной блокировкой заднего моста. Таким образом, корифеи сегмента – Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner – обзавелись еще одним прямым конкурентом.
Истинных «аленделонов» в сегменте нет. Так что на этом фоне Mu-X смотрится бодрячком – облик сбалансированный и, можно сказать, органичный (хотя и очевиден перебор с хромом). Машину выделяют в потоке мускулистые формы и визуально легкая узнаваемая «корма». В профиль видно, что свесы обеспечат неплохую геометрию на бездорожье, даже несмотря на подвешенную под днище в районе багажника полноразмерную запаску.
Впервые открывая дверь, я опасался утилитарного салона. Помню, как в свое время D-Max прошлого поколения окатил унынием кондового и жесткого пластика. Но опасения не оправдались – это признание номер два. Внутри симпатично, оптимистично и даже местами технологично. Что называется, в духе времени. И, забегая вперед, самое главное – создатели машины сумели минимизировать поведенческие издержки дизельного рамного автомобиля с тяжелой железной трансмиссией и 235 мм просвета под редуктором заднего моста.
Привычный по конкурентам «тракторный» эффект в Mu-X почти не ощущается – никакого тарахтения. Шумоизоляция отличная. Раскачка и действующие на вестибулярный аппарат разнонаправленные ускорения не исчезли, но проявляются скупо и только на плохой дороге. Болтанкой это не назовешь, а долетающие от колес на руль колебания, пожалуй, лишь на руку водителю, коль скоро тот не желает потерять связь с реальностью. И это третье признание.
А конкурентам придется туго, поскольку в Isuzu их, похоже, детально сканировали. Скажем, 7-местный салон. Pajero Sport предлагает только 5-местные версии, а кресла третьего ряда Fortuner складываются по бокам, скрадывая объем багажника. Здесь же третий ряд «ныряет» в пол одним движением, при этом расположиться на нем, если прижмет, сможет не только ребенок. Второй ряд Mu-X, конечно, лишен роскоши, но регулировка наклона спинки дивана, свой «климат», парочка портов USB и гнездо на 220 В тут есть. К тому же в машине можно будет, случись оказия, и переночевать – диван складывается в ровный пол.
Чего не нашлось на втором ряду, так это обогрева сидений. Как, впрочем, нет обогрева лобового стекла и руля. Видимо, приспособить машину, производимую в тропическом Таиланде, к нашим реалиям за один присест не вышло. При этом на центральной консоли я обнаружил чрезмерное количество заглушек, где в идеале должны были оказаться кнопки неких дополнительных, не вошедших в российскую версию, опций. Каких именно, сказать сложно. И на том спасибо, что есть шайба управления приводом part-time, кнопки включения межколесной блокировки и помощника при спуске. Последнему можно задать нужную скорость, чем мы в горах не раз пользовались.
Некое недоумение вызвал DVD-проигрыватель, спрятанный в одном из двух бардачков. Учитывая умеренные размеры экрана медиасистемы (9 дюймов), не уверен, что это необходимый внедорожнику актив, за который охотно заплатят покупатели. И, кстати, пару слов о ценах. Топовая версия Isuzu Mu-X, по мнению поставщиков, должна обходиться не менее 4 млн рублей. Приемлемо, учитывая диапазон цен конкурентов. Сэкономить 300 тыс. можно, отказавшись от вспомогательной электроники – систем активной безопасности, электроприводов сидений и двери багажника, кожаного салона. Вместе с тем 9-дюймовая мультимедиа окажется 7-дюймовой.
Лютой и необузданной мощи от Mu-X не ждите. Однако и обделенным владелец Isuzu себя точно не почувствует. Забудьте о стремительном разгоне. Это не в характере 3-литрового дизеля, зато тяга на затяжных подъемах у него феноменальная, на «низах» катит по склону вверх, словно по прямой. А что, спросите вы, на самой прямой? Тут нужно приспособиться. Максимальный момент следует ловить до 2500 оборотов. Дальше мотор ревет, но прибавки в динамике нет. И тогда выручает переход в ручной режим. Это за неимением «спортивного». Скидываешь пару передач «вниз» – и получаешь вполне напористый и дерзкий обгон на трассе.
Преимущества задней пружинной подвески довольно ощутимы. Машина демонстрирует большую, чем мы по привычке ждем от внедорожника с рессорной схемой, стабильность. На льду практически не поскальзывается, «кормой» не виляет, почти не «козлит». В настройках подвески хорошо читается компромисс между жесткостью и комфортом. Ямы, выбоины, разлом асфальта? Да, потряхивает, в поворотах (особенно на дефектах) чувствуется некая валкость, но это не мешает давить на газ. Подвеска расхолаживает, перестаешь следить за дорогой и контролировать, что находится под колесами. Прыгнуло, летит, пару раз качнуло, гася колебания, а ты уже смотришь дальше. Энергоемкость феноменальная. Кажется, что в твоем распоряжении спортивные амортизаторы с внешним запасом емкости. Глотают все! Теперь не удивляюсь, как внедорожники Isuzu ходят в ралли-рейды на штатной подвеске и благополучно финишируют.
Подвести итог несложно. Мы не знаем, во что выльются последние геополитические протуберанцы, но иди все обычным образом, без потрясений, Mu-X способен получить изрядный кусок рыночного пирога в сегменте. В его активе – столетняя история Isuzu как производителя эффективных и надежных дизельных моторов и компетентность бренда в сфере транспорта, обученного работать под нагрузкой. Иначе говоря, на Кавказе мы познакомились с неожиданно дельным и перспективным внедорожником. Можно брать…
|
Технические характеристики Isuzu Mu-X
|
Габариты, мм
|
4850×1870×1875
|
Колесная база, мм
|
2855
|
Дорожный просвет, мм
|
235
|
Объем багажника, л
|
нет данных
|
Снаряженная масса, кг
|
2170–2265
|
Тип двигателя
|
дизельный L4
|
Рабочий объем, см³
|
2999
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
190/3600
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
450/1600–2600
|
Привод
|
подключаемый полный
|
Трансмиссия
|
автоматическая 6-диапазонная
|
Макс. скорость, км/ч
|
180
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
нет данных
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
8,4
|
Объем бака, л
|
80
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В Россию приехал новый рамный внедорожник Isuzu
Компания ISUZU RUS представляет в России свой первый внедорожник ISUZU Mu-X, продажи которого стартуют уже первого марта текущего года.