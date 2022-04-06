Еще один переделанный пикап с демультипликатором и блокировкой заднего моста, а заодно и претендент на звание бестселлера в стане «настоящих» внедорожников

Сегодня часты разговоры о смене приоритетов. Дескать, все помешались на кроссоверах, и рынки дружно покидают рамные «проходимцы», уступая место беспомощному вне приличных дорог транспорту.

Словно вняв мольбам страждущих, Isuzu привезла в Россию внедорожник Mu-X – второе поколение машины, созданной на базе авторитетного в специализированных кругах пикапа D-Max. Наше знакомство с новичком состоялось в горах Кавказа, где он продемонстрировал все свои прелести. И, конечно же, недостатки.

Технических отличий от пикапа не много: пружины с тягой Панара вместо рессор на заднем мосту и дисковые задние тормоза вместо барабанных. Это если не считать вместительного и комфортабельного по меркам класса салона. Под капотом все тот же «грузовой» 3-литровый турбодизель серии 4JJ3 мощностью 190 л.с. (интервал замены масла 20 тыс. км) и небыстрый 6-диапазонный автомат Aisin. В арсенале и полноприводная трансмиссия part-time с жестко подключаемым приводом передних колес, демультипликатором и тоже жесткой подключаемой межколесной блокировкой заднего моста. Таким образом, корифеи сегмента – Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner – обзавелись еще одним прямым конкурентом.

Признания

Истинных «аленделонов» в сегменте нет. Так что на этом фоне Mu-X смотрится бодрячком – облик сбалансированный и, можно сказать, органичный (хотя и очевиден перебор с хромом). Машину выделяют в потоке мускулистые формы и визуально легкая узнаваемая «корма». В профиль видно, что свесы обеспечат неплохую геометрию на бездорожье, даже несмотря на подвешенную под днище в районе багажника полноразмерную запаску.

Впервые открывая дверь, я опасался утилитарного салона. Помню, как в свое время D-Max прошлого поколения окатил унынием кондового и жесткого пластика. Но опасения не оправдались – это признание номер два. Внутри симпатично, оптимистично и даже местами технологично. Что называется, в духе времени. И, забегая вперед, самое главное – создатели машины сумели минимизировать поведенческие издержки дизельного рамного автомобиля с тяжелой железной трансмиссией и 235 мм просвета под редуктором заднего моста.

Привычный по конкурентам «тракторный» эффект в Mu-X почти не ощущается – никакого тарахтения. Шумоизоляция отличная. Раскачка и действующие на вестибулярный аппарат разнонаправленные ускорения не исчезли, но проявляются скупо и только на плохой дороге. Болтанкой это не назовешь, а долетающие от колес на руль колебания, пожалуй, лишь на руку водителю, коль скоро тот не желает потерять связь с реальностью. И это третье признание.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Mu-X прилично оснащен – вплоть до активного «круиза» и системы автоматического освещения. Но у него установлен гидроусилитель руля, отчего внедорожник лишен функции автоподруливания. Есть только едкий сигнал о пересечении разметки, отключить который очень непросто.

Что почем

А конкурентам придется туго, поскольку в Isuzu их, похоже, детально сканировали. Скажем, 7-местный салон. Pajero Sport предлагает только 5-местные версии, а кресла третьего ряда Fortuner складываются по бокам, скрадывая объем багажника. Здесь же третий ряд «ныряет» в пол одним движением, при этом расположиться на нем, если прижмет, сможет не только ребенок. Второй ряд Mu-X, конечно, лишен роскоши, но регулировка наклона спинки дивана, свой «климат», парочка портов USB и гнездо на 220 В тут есть. К тому же в машине можно будет, случись оказия, и переночевать – диван складывается в ровный пол.

Чего не нашлось на втором ряду, так это обогрева сидений. Как, впрочем, нет обогрева лобового стекла и руля. Видимо, приспособить машину, производимую в тропическом Таиланде, к нашим реалиям за один присест не вышло. При этом на центральной консоли я обнаружил чрезмерное количество заглушек, где в идеале должны были оказаться кнопки неких дополнительных, не вошедших в российскую версию, опций. Каких именно, сказать сложно. И на том спасибо, что есть шайба управления приводом part-time, кнопки включения межколесной блокировки и помощника при спуске. Последнему можно задать нужную скорость, чем мы в горах не раз пользовались.

Некое недоумение вызвал DVD-проигрыватель, спрятанный в одном из двух бардачков. Учитывая умеренные размеры экрана медиасистемы (9 дюймов), не уверен, что это необходимый внедорожнику актив, за который охотно заплатят покупатели. И, кстати, пару слов о ценах. Топовая версия Isuzu Mu-X, по мнению поставщиков, должна обходиться не менее 4 млн рублей. Приемлемо, учитывая диапазон цен конкурентов. Сэкономить 300 тыс. можно, отказавшись от вспомогательной электроники – систем активной безопасности, электроприводов сидений и двери багажника, кожаного салона. Вместе с тем 9-дюймовая мультимедиа окажется 7-дюймовой.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Мы привыкли, что, запирая замки, автомобиль послушно складывает «ушки» боковых зеркал. Тут такого нет – определить, заперт ли внедорожник, на расстоянии не выйдет. Другое дело, что автомобиль по умолчанию запирается, если вы с ключом отходите от него на несколько метров.

Сила – в движении

Лютой и необузданной мощи от Mu-X не ждите. Однако и обделенным владелец Isuzu себя точно не почувствует. Забудьте о стремительном разгоне. Это не в характере 3-литрового дизеля, зато тяга на затяжных подъемах у него феноменальная, на «низах» катит по склону вверх, словно по прямой. А что, спросите вы, на самой прямой? Тут нужно приспособиться. Максимальный момент следует ловить до 2500 оборотов. Дальше мотор ревет, но прибавки в динамике нет. И тогда выручает переход в ручной режим. Это за неимением «спортивного». Скидываешь пару передач «вниз» – и получаешь вполне напористый и дерзкий обгон на трассе.

Преимущества задней пружинной подвески довольно ощутимы. Машина демонстрирует большую, чем мы по привычке ждем от внедорожника с рессорной схемой, стабильность. На льду практически не поскальзывается, «кормой» не виляет, почти не «козлит». В настройках подвески хорошо читается компромисс между жесткостью и комфортом. Ямы, выбоины, разлом асфальта? Да, потряхивает, в поворотах (особенно на дефектах) чувствуется некая валкость, но это не мешает давить на газ. Подвеска расхолаживает, перестаешь следить за дорогой и контролировать, что находится под колесами. Прыгнуло, летит, пару раз качнуло, гася колебания, а ты уже смотришь дальше. Энергоемкость феноменальная. Кажется, что в твоем распоряжении спортивные амортизаторы с внешним запасом емкости. Глотают все! Теперь не удивляюсь, как внедорожники Isuzu ходят в ралли-рейды на штатной подвеске и благополучно финишируют.

Подвести итог несложно. Мы не знаем, во что выльются последние геополитические протуберанцы, но иди все обычным образом, без потрясений, Mu-X способен получить изрядный кусок рыночного пирога в сегменте. В его активе – столетняя история Isuzu как производителя эффективных и надежных дизельных моторов и компетентность бренда в сфере транспорта, обученного работать под нагрузкой. Иначе говоря, на Кавказе мы познакомились с неожиданно дельным и перспективным внедорожником. Можно брать…

Технические характеристики Isuzu Mu-X Габариты, мм 4850×1870×1875 Колесная база, мм 2855 Дорожный просвет, мм 235 Объем багажника, л нет данных Снаряженная масса, кг 2170–2265 Тип двигателя дизельный L4 Рабочий объем, см³ 2999 Макс. мощность, л.с./об/мин 190/3600 Макс. момент, Нм/об/мин 450/1600–2600 Привод подключаемый полный Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с нет данных Расход топлива (средний), л/100 км 8,4 Объем бака, л 80