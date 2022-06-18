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Здесь вам не паркетник

Isuzu MU-X (2021) вид спереди
Isuzu MU-X (2021) вид спереди
Isuzu MU-X (2021) салонIsuzu MU-X (2021) приборная панель
Isuzu MU-X (2021) задний диван
Комфорт второго ряда скорее компромиссный
Isuzu MU-X (2021) селектор полного привода
Селектор полного привода компактен и удобен
Isuzu MU-X (2021) 6АКПП
Автомат работает бесшовно, но быстро переключается только вверх
Isuzu MU-X (2021) заглушки и кнопки
Заглушек едва ли не больше, чем самих кнопок
Isuzu MU-X (2021) монитор
Isuzu MU-X (2021) багажное отделение
Массивные боковые выступы внутри багажника – рудимент недоступного в России третьего ряда сидений Pajero Sport
Технологическая карта тест-драйва Isuzu Mu-X (2021)
Технологическая карта тест-драйва Isuzu Mu-X (2021)
Mitsubishi Pajero Sport (2020) вид спереди
Mitsubishi Pajero Sport (2020) вид спереди
Mitsubishi Pajero Sport (2020) салонMitsubishi Pajero Sport (2020) приборная панель
Mitsubishi Pajero Sport (2020) задний диван
Преимущество второго ряда Mitsubishi – обогрев сидений
Mitsubishi Pajero Sport (2020) система полного привода
Система полного привода Super Select II прогрессивнее, чем у конкурента
Mitsubishi Pajero Sport (2020) 8АКПП
Автомат умеет работать в режиме «кикдаун»
Mitsubishi Pajero Sport (2020) кнопки
В больших кнопках есть свой плюс – очки не нужны
Mitsubishi Pajero Sport (2020) монитор
Mitsubishi Pajero Sport (2020) багажное отделение
Третий ряд кресел – приятная опция Mu-X, но из-за них увеличивается погрузочная высота багажника
Технологическая карта тест-драйва Mitsubishi Pajero Sport (2020)
Технологическая карта тест-драйва Mitsubishi Pajero Sport (2020)
Mitsubishi Pajero Sport и Isuzu Mu-X вид сзади

При нынешнем доминировании кроссоверов на рынке в России еще много тех, кто признает лишь самые бескомпромиссные внедорожники

Что бы ни говорили, но аудитория у таких автомобилей самая преданная. Люди, не мыслящие себя без рамного внедорожника, великодушнее. Они жертвуют частью комфорта ради возможности дважды в год дерзко изменить благополучному и обеспеченному асфальту с харизматичным, но непредсказуемым офф-роудом. Что? Вместо рессор пружины? «Черт возьми!», – восклицают они…

Созданный еще в 2020 году на базе пикапа D-Max внедорожник Isuzu Mu-X в начале 2022-го вбросили на российский рынок в чудовищно неподходящий момент. А кто ж знал? Его оппонент – Mitsubishi Pajero Sport – в 2020-м пережил рестайлинг, который технических открытий не привнес (как-никак самый ортодоксальный класс), но в эргономике и оснащении, уж не говоря о внешности, прибавил. Да и теперь Pajero Sport анфас почти близнец с пикапом-исходником L200.

Mu-X – словно мужик, который, подобрав полы, ломится на крепких ногах с мускулис­тыми икрами вброд через топь. Снизу все по законам жанра – трекинговые ботинки со снегоотбойниками (всеядная подвеска и правильная геометрия с удобными углами въезда/съезда), сверху же солидно – двубортное пальто, кашне и широкополая шляпа. Говоря иначе, дерзкие светодиоды модной оптики, много хрома и зубастый «гриль».

Pajero Sport в классе числится корифеем. А нынешнее поколение и вовсе щеголяет в мантии флагмана марки. Сегодня это дерзкая мечта охотников-рыболовов и прочих, готовых пожертвовать незначительной долей комфорта (по большей части ездового) в пользу универсальных автомобильных ценностей.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ
Приятная мелочь для водителя Isuzu Mu-X – форсунки омывателя лобового стекла встроены в стеклоочистители. Это ощутимо более безопасное решение для плохой погоды. Стекло становится чистым с полвзмаха дворником.

В поисках респектабельности

Роскоши тут нет. Во главе угла практичность и любой доступный комфорт. Отделка салона Mu-X чуть более парадна. К тому же его 9-дюймовый центральный дисплей отчасти выиг­рышнее 8-дюймового в Pajero Sport. Разные подходы и для приборной панели. Isuzu демонстрирует аналоговые шкалы с информационным дисплеем посередине, тогда как в активе Mitsubishi цифровая приборка с тремя вариантами дизайна. Один из которых (тот, что имитирует лимбы сейфового механического кодового замка) весьма оригинален.

Топовые версии соперников предлагают солидные кожаные салоны. Посадка в Mu-X удобна благодаря спинке, которая удержит даже самые широкие плечи. Электрорегулировки водительского сиденья в восьми направлениях – исчерпывающе. Однако переднему пассажиру придется довольствоваться ручными регулировками кресла.

У водителя Pajero Sport не меньший арсенал настроек, а переднему пассажиру внимания больше – под его правой рукой есть кнопки электро­приводов сиденья. Удобство посадки не хуже, тогда как мягкие валики боковых поддержек навевают мечты о грядущих дальних выездах на рыбалку. Конечно, кнопки-гиганты обогрева сидений нынче выглядят отчасти реликтом, а материалы отделки салона несколько утилитарнее, чем у конкурента, но в целом модель достигла ранее невиданного уровня респектабельности.

Обе мультимедиа сходны по функционалу. По большей части это взаимодействие со смартфоном через протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Собственной «навигации» не предусмотрено. Из медиаталантов в Mitsubishi на передней панели рядом с двумя портами USB обнаружился HDMI-вход. Isuzu отвечает единственным гнездом USB спереди и DVD-плеером, оккупировавшим один из двух перчаточных ящиков.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
В ходе рестайлинга Mitsubishi Pajero Sport в пользу большего комфорта спереди слегка «срезали» в ширину напольную консоль – буквально на несколько сантиметров, снабдив приколенную зону водителя «мягкушкой».

Где у него кнопка?

Isuzu крупнее соперника, поэтому на его втором ряду не отпус­кает ощущение простора. А вот удобство дивана (хотя наклон спинки и регулируется), что называется, оставляет желать лучшего – не развалишься. Однако наличие собственного кондиционера с верхним обдувом, розетки на 220 В и двух портов USB должно примирить задних седоков с действительностью. При этом обогрев до задних сидений Mu-X еще не добрался. Производитель обещает дооснастить внедорожник отсутствующим ныне электро­обогревом лобового стекла и руля. У Mitsubishi персональный «климат» для задних седоков тоже обеспечен, обогрев задних банкеток и руля имеется. Кнопка включения последнего, впрочем, обнаружилась почти случайно – она прячется на нижнем ярусе центральной консоли.

Mitsubishi – давний игрок на российском рынке. Можно сказать, изначальный. Так что отсутствие 7-местных версий объяс­няется опытом десятилетий и пониманием конъюнктуры. Поэтому следует ли считать третий ряд сидений в Isuzu (вполне, кстати, эргономичных) преимуществом – вопрос открытый. Без сидений «галерки» Pajero Sport демонстрирует гигантский багажник с куда меньшей погрузочной высотой, чем у конкурента.

В плане вспомогательной электроники соперники обнаружили практически паритет. Оба – спасибо гидроусилителю – лишены подруливающих ассистентов. У обоих в арсенале система автоматического переключения света фар, ассистенты парковки с контролем слепых зон, камера заднего вида, а в случае с Pajero Sport еще и функция кругового обзора. Парктроники по кругу по умолчанию у обоих, равно как и активный круиз-контроль. Осталось упомянуть систему предотвращения фронтального столкновения. Набор словно под копирку. Почти. Потому что Mu-X положена еще и система оповещения о выходе из занимаемой полосы.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
Приложение Mitsubishi Remote Control позволяет управлять замками, дверью багажника и фарами со смартфона. Телематический выпад Isuzu парирует «умным» ключом – машина отпирается при его появлении в поле видимости и запирается сама, когда владелец отходит.

Это секта

Для водителя автомобиля, построен­ного на раме лестничного типа с неразрезным задним мостом, пусть даже и на пружинах вместо рессор, скорее важна не цель поездки, а сам процесс. Это некий исход. Аскеза. Преодоление, отказ от прелестей независимой подвески и несущего кузова ради самой идеи и возможности пару раз в году подключить демультипликатор и блокировку заднего «диффа». Не случайно внедорожные клубы называют сектами. Есть в них, знаете ли, что-то религиозное.

Вот и обоих наших претендентов на плохой дороге потряхивает ощутимо. Плавность хода в целом не их конек. Тем не менее Isuzu, например, почти не виляет «кормой» на неровностях и «козлит» лишь на сильно выраженных волнах, что не мешает давить на газ. В какой-то момент ты уже перестаешь следить за дорогой. Подвеска «ест» все фактически без остатка.

Mitsubishi на трассе тоже не требует подруливаний, амплитуда продольных колебаний прием­лемая и быстро гасится. Более того, он неплохо рулится даже по меркам некоторых кроссоверов с независимой подвеской. Да и на шоссе Pajero Sport не пасует: мягко шлифует грубые кромки, в салоне ничто не скрипнет.

Под капотом Isuzu 3-литровый 190-сильный дизель. Надежный и экономичный (при среднем расходе не выбился выше 9 л на сотню), как и все дизели Isuzu, а помогает ему 6-диапазонный автомат Aisin, охотно и незаметно переключающий передачи «вверх» и практически лишенный способности резко уходить «вниз». Особой динамики от этой пары не ждите. Максимум момента следует ловить до отметки 2500 оборотов – дальше мотор почти ревет, хотя уже почти впустую. Чтобы обеспечить подхват на любой скорости, лучше всего перевести коробку в ручной режим, только так обгоны станут прогнозируемыми. А если торопиться некуда, то эта силовая пара – лучше не придумаешь. Тяга на низах сумасшедшая, в горку катишься – будто по прямой. На высокой скорости тихо, экономично и стабильно. Да и ресурс, надо полагать, выйдет изрядный.

Pajero Sport со своим 181-сильным 2,4 литровым турбодизелем вроде бы конкуренту уступает; скорость и динамика, казалось бы, тоже не главный аргумент модели. Но нет! В гражданских режимах Pajero Sport «вкусно» тарахтит, а вот в кикдауне он совсем иной. Его 8-диапазонный автомат не требует переключения в ручной режим для обгонов – прихоть, ради которой здесь даже имеются подрулевые «лепестки». Он все делает сам, как и задумано японцами. Нажмешь на педаль газа чуть резче – коробка мгновенно скинет несколько передач «вниз», и, подпрыгнув, внедорожник мощно бросится вперед.

Трудно сказать, чей ездовой комфорт в итоге оказался выше. Зависит от скорости и характера покрытия. Но ясно одно: нынешние «рамники» уже не прежние неумехи. На этих легко и пошалить в сугробах. Что особенно удается за рулем Pajero Sport, коль скоро тот может похвастать более продвинутой системой полного привода Super Select II 4WD в противовес более архаичному «парт-тайму» Isuzu. Наличие межосевого диффе­ренциала повышенного трения позволяет Mitsubishi в динамике быстрее ориен­тироваться на разном покрытии и вовремя подхватывать момент нужными колесами. Но если в снежном спурте Mu-X ощутимо просел, то на тяжелом бездорожье с ездой в натяг он не уступит сопернику. Жесткое подключение мостов с задней межколесной блокировкой – арсенал по-прежнему завидный.

Словом, конкуренты друг друга стоят. И они прекрасны в своем гротескном величии. При паритете в оснащении и энерговооруженности Mitsubishi оказался чуть подвижнее и ловчее в динамике, тогда как с бронебойной подвеской Isuzu проще разрушить дорогу, чем получить пробой. Увольте нас от моделирования стоимости внедорожников в российских салонах. Нынче это в силу известных причин утопия. Но не стоит упус­кать из виду, что на прочих рынках, например авст­ралийском, базовый дизельный Mitsubishi обходится на несколько тысяч местных долларов дешевле конкурента. Так то…

     

Технические характеристики Isuzu Mu-X

Габариты, мм

4850×1870×1875

Колесная база, мм

2855

Дорожный просвет, мм

235 (под редуктором заднего моста)

Объем багажника, л

нет данных

Снаряженная масса, кг

2170–2265

Тип двигателя

дизельный L4

Рабочий объем, см³

2999

Макс. мощность, л.с./об/мин

190/3600

Макс. момент, Нм/об/мин

450/1600–2600

Привод

подключаемый полный

Трансмиссия

автоматическая 6-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

180

Время разгона 0–100 км/ч, с

нет данных

Расход топлива (средний), л/100 км

8,4

Объем бака, л

80

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Модели в этом тест-драйве

Isuzu MU-X

2013 - 2020

Поколений
1 смотреть
Класс
Внедорожник
Кузов
универсал 5-дв.
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1 смотреть
Отзывов
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Технические характеристики
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Mitsubishi Pajero Sport

2002 - сегодня

Поколений
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Класс
Внедорожник
Кузов
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Тест-драйвов
29 смотреть
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Здесь вам не паркетник Pajero Sport - Mitsubishi Pajero Sport 2020 вид спереди Здесь вам не паркетник Pajero Sport - Mitsubishi Pajero Sport 2020 вид спереди сбоку Здесь вам не паркетник Pajero Sport - Mitsubishi Pajero Sport 2020 вид сбоку Здесь вам не паркетник Pajero SportВсе фото

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