При нынешнем доминировании кроссоверов на рынке в России еще много тех, кто признает лишь самые бескомпромиссные внедорожники

Что бы ни говорили, но аудитория у таких автомобилей самая преданная. Люди, не мыслящие себя без рамного внедорожника, великодушнее. Они жертвуют частью комфорта ради возможности дважды в год дерзко изменить благополучному и обеспеченному асфальту с харизматичным, но непредсказуемым офф-роудом. Что? Вместо рессор пружины? «Черт возьми!», – восклицают они…

Созданный еще в 2020 году на базе пикапа D-Max внедорожник Isuzu Mu-X в начале 2022-го вбросили на российский рынок в чудовищно неподходящий момент. А кто ж знал? Его оппонент – Mitsubishi Pajero Sport – в 2020-м пережил рестайлинг, который технических открытий не привнес (как-никак самый ортодоксальный класс), но в эргономике и оснащении, уж не говоря о внешности, прибавил. Да и теперь Pajero Sport анфас почти близнец с пикапом-исходником L200.

Mu-X – словно мужик, который, подобрав полы, ломится на крепких ногах с мускулис­тыми икрами вброд через топь. Снизу все по законам жанра – трекинговые ботинки со снегоотбойниками (всеядная подвеска и правильная геометрия с удобными углами въезда/съезда), сверху же солидно – двубортное пальто, кашне и широкополая шляпа. Говоря иначе, дерзкие светодиоды модной оптики, много хрома и зубастый «гриль».

Pajero Sport в классе числится корифеем. А нынешнее поколение и вовсе щеголяет в мантии флагмана марки. Сегодня это дерзкая мечта охотников-рыболовов и прочих, готовых пожертвовать незначительной долей комфорта (по большей части ездового) в пользу универсальных автомобильных ценностей.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Приятная мелочь для водителя Isuzu Mu-X – форсунки омывателя лобового стекла встроены в стеклоочистители. Это ощутимо более безопасное решение для плохой погоды. Стекло становится чистым с полвзмаха дворником.

В поисках респектабельности

Роскоши тут нет. Во главе угла практичность и любой доступный комфорт. Отделка салона Mu-X чуть более парадна. К тому же его 9-дюймовый центральный дисплей отчасти выиг­рышнее 8-дюймового в Pajero Sport. Разные подходы и для приборной панели. Isuzu демонстрирует аналоговые шкалы с информационным дисплеем посередине, тогда как в активе Mitsubishi цифровая приборка с тремя вариантами дизайна. Один из которых (тот, что имитирует лимбы сейфового механического кодового замка) весьма оригинален.

Топовые версии соперников предлагают солидные кожаные салоны. Посадка в Mu-X удобна благодаря спинке, которая удержит даже самые широкие плечи. Электрорегулировки водительского сиденья в восьми направлениях – исчерпывающе. Однако переднему пассажиру придется довольствоваться ручными регулировками кресла.

У водителя Pajero Sport не меньший арсенал настроек, а переднему пассажиру внимания больше – под его правой рукой есть кнопки электро­приводов сиденья. Удобство посадки не хуже, тогда как мягкие валики боковых поддержек навевают мечты о грядущих дальних выездах на рыбалку. Конечно, кнопки-гиганты обогрева сидений нынче выглядят отчасти реликтом, а материалы отделки салона несколько утилитарнее, чем у конкурента, но в целом модель достигла ранее невиданного уровня респектабельности.

Обе мультимедиа сходны по функционалу. По большей части это взаимодействие со смартфоном через протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Собственной «навигации» не предусмотрено. Из медиаталантов в Mitsubishi на передней панели рядом с двумя портами USB обнаружился HDMI-вход. Isuzu отвечает единственным гнездом USB спереди и DVD-плеером, оккупировавшим один из двух перчаточных ящиков.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

В ходе рестайлинга Mitsubishi Pajero Sport в пользу большего комфорта спереди слегка «срезали» в ширину напольную консоль – буквально на несколько сантиметров, снабдив приколенную зону водителя «мягкушкой».

Где у него кнопка?

Isuzu крупнее соперника, поэтому на его втором ряду не отпус­кает ощущение простора. А вот удобство дивана (хотя наклон спинки и регулируется), что называется, оставляет желать лучшего – не развалишься. Однако наличие собственного кондиционера с верхним обдувом, розетки на 220 В и двух портов USB должно примирить задних седоков с действительностью. При этом обогрев до задних сидений Mu-X еще не добрался. Производитель обещает дооснастить внедорожник отсутствующим ныне электро­обогревом лобового стекла и руля. У Mitsubishi персональный «климат» для задних седоков тоже обеспечен, обогрев задних банкеток и руля имеется. Кнопка включения последнего, впрочем, обнаружилась почти случайно – она прячется на нижнем ярусе центральной консоли.

Mitsubishi – давний игрок на российском рынке. Можно сказать, изначальный. Так что отсутствие 7-местных версий объяс­няется опытом десятилетий и пониманием конъюнктуры. Поэтому следует ли считать третий ряд сидений в Isuzu (вполне, кстати, эргономичных) преимуществом – вопрос открытый. Без сидений «галерки» Pajero Sport демонстрирует гигантский багажник с куда меньшей погрузочной высотой, чем у конкурента.

В плане вспомогательной электроники соперники обнаружили практически паритет. Оба – спасибо гидроусилителю – лишены подруливающих ассистентов. У обоих в арсенале система автоматического переключения света фар, ассистенты парковки с контролем слепых зон, камера заднего вида, а в случае с Pajero Sport еще и функция кругового обзора. Парктроники по кругу по умолчанию у обоих, равно как и активный круиз-контроль. Осталось упомянуть систему предотвращения фронтального столкновения. Набор словно под копирку. Почти. Потому что Mu-X положена еще и система оповещения о выходе из занимаемой полосы.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Приложение Mitsubishi Remote Control позволяет управлять замками, дверью багажника и фарами со смартфона. Телематический выпад Isuzu парирует «умным» ключом – машина отпирается при его появлении в поле видимости и запирается сама, когда владелец отходит.

Это секта

Для водителя автомобиля, построен­ного на раме лестничного типа с неразрезным задним мостом, пусть даже и на пружинах вместо рессор, скорее важна не цель поездки, а сам процесс. Это некий исход. Аскеза. Преодоление, отказ от прелестей независимой подвески и несущего кузова ради самой идеи и возможности пару раз в году подключить демультипликатор и блокировку заднего «диффа». Не случайно внедорожные клубы называют сектами. Есть в них, знаете ли, что-то религиозное.

Вот и обоих наших претендентов на плохой дороге потряхивает ощутимо. Плавность хода в целом не их конек. Тем не менее Isuzu, например, почти не виляет «кормой» на неровностях и «козлит» лишь на сильно выраженных волнах, что не мешает давить на газ. В какой-то момент ты уже перестаешь следить за дорогой. Подвеска «ест» все фактически без остатка.

Mitsubishi на трассе тоже не требует подруливаний, амплитуда продольных колебаний прием­лемая и быстро гасится. Более того, он неплохо рулится даже по меркам некоторых кроссоверов с независимой подвеской. Да и на шоссе Pajero Sport не пасует: мягко шлифует грубые кромки, в салоне ничто не скрипнет.

Под капотом Isuzu 3-литровый 190-сильный дизель. Надежный и экономичный (при среднем расходе не выбился выше 9 л на сотню), как и все дизели Isuzu, а помогает ему 6-диапазонный автомат Aisin, охотно и незаметно переключающий передачи «вверх» и практически лишенный способности резко уходить «вниз». Особой динамики от этой пары не ждите. Максимум момента следует ловить до отметки 2500 оборотов – дальше мотор почти ревет, хотя уже почти впустую. Чтобы обеспечить подхват на любой скорости, лучше всего перевести коробку в ручной режим, только так обгоны станут прогнозируемыми. А если торопиться некуда, то эта силовая пара – лучше не придумаешь. Тяга на низах сумасшедшая, в горку катишься – будто по прямой. На высокой скорости тихо, экономично и стабильно. Да и ресурс, надо полагать, выйдет изрядный.

Pajero Sport со своим 181-сильным 2,4 литровым турбодизелем вроде бы конкуренту уступает; скорость и динамика, казалось бы, тоже не главный аргумент модели. Но нет! В гражданских режимах Pajero Sport «вкусно» тарахтит, а вот в кикдауне он совсем иной. Его 8-диапазонный автомат не требует переключения в ручной режим для обгонов – прихоть, ради которой здесь даже имеются подрулевые «лепестки». Он все делает сам, как и задумано японцами. Нажмешь на педаль газа чуть резче – коробка мгновенно скинет несколько передач «вниз», и, подпрыгнув, внедорожник мощно бросится вперед.

Трудно сказать, чей ездовой комфорт в итоге оказался выше. Зависит от скорости и характера покрытия. Но ясно одно: нынешние «рамники» уже не прежние неумехи. На этих легко и пошалить в сугробах. Что особенно удается за рулем Pajero Sport, коль скоро тот может похвастать более продвинутой системой полного привода Super Select II 4WD в противовес более архаичному «парт-тайму» Isuzu. Наличие межосевого диффе­ренциала повышенного трения позволяет Mitsubishi в динамике быстрее ориен­тироваться на разном покрытии и вовремя подхватывать момент нужными колесами. Но если в снежном спурте Mu-X ощутимо просел, то на тяжелом бездорожье с ездой в натяг он не уступит сопернику. Жесткое подключение мостов с задней межколесной блокировкой – арсенал по-прежнему завидный.

Словом, конкуренты друг друга стоят. И они прекрасны в своем гротескном величии. При паритете в оснащении и энерговооруженности Mitsubishi оказался чуть подвижнее и ловчее в динамике, тогда как с бронебойной подвеской Isuzu проще разрушить дорогу, чем получить пробой. Увольте нас от моделирования стоимости внедорожников в российских салонах. Нынче это в силу известных причин утопия. Но не стоит упус­кать из виду, что на прочих рынках, например авст­ралийском, базовый дизельный Mitsubishi обходится на несколько тысяч местных долларов дешевле конкурента. Так то…

Технические характеристики Isuzu Mu-X Габариты, мм 4850×1870×1875 Колесная база, мм 2855 Дорожный просвет, мм 235 (под редуктором заднего моста) Объем багажника, л нет данных Снаряженная масса, кг 2170–2265 Тип двигателя дизельный L4 Рабочий объем, см³ 2999 Макс. мощность, л.с./об/мин 190/3600 Макс. момент, Нм/об/мин 450/1600–2600 Привод подключаемый полный Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с нет данных Расход топлива (средний), л/100 км 8,4 Объем бака, л 80