Целую неделю я удивлял людей. Деловой ланч в будни, пятничная встреча друзей, воскресный шопинг с родственниками – картина каждый раз одна и та же. Звонишь: «Подъезжаю, встречайте!» – «А на чем, какая машина?» – «Ягуар». – «Ух! Ягуар!» При встрече: «О! «Ягуар?». За эту неделю, по совокупности наблюдений, я сделал два вывода. Первый: субкомпактный кроссовер «Ягуар» – это, объективно, вызов. Второй: те, для кого E-Pace – первый «Ягуар» в жизни, никакого вызова в этом не видят

Это у них семейное

E-Pace, официально рожденный на свет 13 июля 2017 года, – субкомпактный младший брат появившегося двумя годами ранее компактного F-Pace, первого кроссовера в семье Jaguar. Младший – и меньший чисто физически, по размерам.

Есть такой термин – «масштабирование бизнеса». Строишь бизнес, выводишь на прибыль. А потом увеличиваешь бизнес в несколько раз, чисто количественно – и так же в несколько раз вырастает прибыль. Клонируешь успех. Штука только в том, что не каждый успех поддается масштабированию.

Гармоничность пропорций – это магия. Бывают полноразмерники, которым ужимание до среднего размера идет только на пользу, бывает наоборот. E-Pace был рожден не в родном британском Солихалле, как старший брат, а в австрийском Граце, будучи отданным на полный аутсорс компании Magna Steyr. Он построен на модификации платформы JLR D8, той же, на которой созданы его братья по концерну, Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. И хотя колесная база его даже больше, чем у того же Evoque, на 20 миллиметров, «живьем», а не на фото, наш E-Pace по сравнению «с первопроходцем» F-Pace может показаться его несколько наспех укороченной версией.

Хотя это, конечно, чистая вкусовщина, а главное – что породу ни с чем не спутаешь: при взгляде на переднюю часть E-Pace, на “лицо”, понимаешь, что перед тобой – несомненный родственник роскошного купе F-type.

Куда ж без котиков

Внутри – причудливая комбинация решений. В отделке салона нашего тестового автомобиля версии 180D в довольно cкромной комплектации, но стоимостью в нескромные 3 699 000 рублей, – экстравагантная комбинация «мягкий верх + гулкий низ» (которой, впрочем, теперь не брезгуют и некоторые игроки «большой немецкой тройки»). Верхние панели дверей, торпедо – приятная наощупь кожа или мягкий пластик, точно даже не определить. А вот низ дверей, вместительные карманы – без вариантов, пластик недорогой и громкий, если постучать. Точно такая же пластиковая крышечка закрывает подстаканники на центральном тоннеле. Съемная и, вежливо говоря, недорогая.

У сидений со стильной синей прострочкой в тон кузову – тоже необычный коктейль показателей. С одной стороны, в тестовой машине регулировок немного: комплектация не самая богатая. Есть лифт нижней подушки и возможность ее перекосить вперед-назад, плюс качание спинки сиденья. Причем, спинка заваливается назад с одновременным перекосом сиденья. Ни регулировки боковой поддержки, ни поясничного подпора, ни выдвижного подколенного валика. Небогато вроде бы. Но: при этом сиденье сформировано так, что нижняя подушка достаточно длинная и даже без выдвижного сегмента нормально поддерживает колени. Как итог – все-таки комфорт. На заднее место «сам за собой» садишься без затруднений, спасибо колесной базе, но вот верх дверного проема головой все-таки задеваешь. Субкомпактный же кроссовер. И еще, опять же, все индивидуально, но пассажира на заднем диване через полчаса активного вождения может ощутимо укачать. Хотя, конечно, может, это пассажир сам виноват, а не E-Pace. Смайлик.

Приборка: два крупных колодца с традиционными стрелками на дне, спидометр и тахометр, между ними – маленький цифровой кружок с маршрутным компьютером и разными индикаторами. Если поднять глаза повыше, в левом нижнем углу лобового стекла можно заметить трогательную деталь: два маленьких черных силуэта, крадущихся друг за другом взрослого ягуара и его ягуара-котенка. Еще одно мимими – ниша под торпедо, точнее, ее полик. Он выстлан пластиковым ковриком с аккуратной черно-серой-белой ягуаровой расцветкой. В общем, целевая аудитория автомобиля болеее-менее вырисовывается.

Роль на сопротивление

Прежде чем нажать кнопку «старт» – последний замер ощущений в статике. Впечатление от компоновки передней части салона: края рабочего места немного завалены внутрь, верх дверных панелей имеет отрицательный наклон, загнуты на тебя, поэтому ты сидишь немножко в капсуле, кабине. Уютно, но при этом собранно, динамично.

Если вообразить себе такой невозможный имбридинг, в котором папа – Jaguar, а мама – Land Rover, то звук дизеля E-Pace на холостых – точно от Land Rover. Такой басовитый рокоток, знакомый по Evoque или даже Freelander. Что неудивительно. Забегая вперед – и «походка» напоминает фрилендеровскую, и на асфальте, и на бездорожье.

Первое впечатление на ходу – автомобиль не то чтобы для гонок. Даже в максимальном по спортивности режиме (очень удобный тумблер на центральном тоннеле, качаешь вперед-назад, выбираешь один из четырех режимов, дождь/снег/лёд, экологичный, комфорт и динамичный) – так вот, даже в динамичном режиме при кикдауне рывок мощный, но с замедлением, как будто коленвалу приходится раскручивать какой-то очень тяжелый маховик.

Но разгон – это ладно, в конце концов есть же топовый 300-сильный бензиновый R-Dynamic S, может, он, повеселее нашего 180-сильного дизеля. А вот действительно досадный косяк, другого слова не подберешь, – это нефиксируемый джойстик АКПП. Многие водители, особенно, возраста 50+, по привычке держат правую руку на рычаге коробки – ну там, включить ручной режим, или даже в отсутствие какого-то практического смысла. И вот ты кладешь руку на рычаг, машину трясет на кочке – или она качается при торможении или разгоне, твоя рука качает рычаг, и коробка с драйва соскакивает на нейтраль – на ходу. Понимаете, что будет? Кстати, вот оно и в действии, стоило лишь подумать: небольшой скачок на “лежачем полицейском”, рука подпрыгивает и – незаметно для тебя! – сбивает джойстик АКПП в положение “нейтраль”. И ты вдруг понимаешь, что двигатель рычит, взревывает, обороты растут – но машина не ускоряется, связь двигателя с колесами потеряна. Ты спохватываешься, качаешь джойстик назад, на “драйв”, но не тут-то было! Вход рубль, выход два, как раз включается передача не просто так, а с нажатием стопорной клавиши на джойстике. Непонятная логика. Ну их, эти замшелые привычки, убрали руку на руль.

На трассе E-Pace – чистое удовольствие. Прекрасно ускоряется при движении на крейсерских 80-90 км/ч. Хорошо, уверенно держит траекторию, словно маленький танк. Многовато шума от колес – но за это «спасибо» зимней низкопрофильной шиповке 19-го радиуса (кстати, неприятно пробивает на острых ямах и рождает ощущение «дешевой» подвески, скорее всего, именно она). На скорости в 100 км/ч гром шипов по асфальту даже заглушает рокот дизеля. А за вычетом этого – приятно едет. На скорости – четкая зона «нуля» и четкий отклик на качание вправо-влево, но без баварской нервности, такой уверенный медведик, который «валит». Это в режиме «комфорт», ну а в динамичном режиме приборка наливается красным – и все как положено: отклик на педаль газа веселее, коробка перебрасывает передачи быстрее.

Кручу-верчу

С рулевым управлением вообще интересно. E-Pace, спасибо ему, впервые подарил мне хороший эталонный критерий оценки, неожиданный показатель – можно ли, хочется ли, легко ли отпускать руль на ходу. “Не пытайтесь повторить это дома”, требования безопасности, конечно, это запрещают. Но в случае с E-pace руль отпускать совсем не страшно, ни малейшего испуга это не вызывает. Потому что есть уверенность: машина на прямой будет держать заданную траекторию и никуда с нее не уйдет, не надо никакого подруливания. А в повороте и даже на импровизированной “змейке” – даром, что кроссовер, нет никакой раскачки и валкости, наоборот, ощущение цепкости, – читатель ждет уж рифмы «роза»? – да, образ кошки, которая всеми четырьмя вцепляется в поверхность.

И подвеска тоже – плотная, ощущение приятной упругости, «тугости» подвески при вхождении в поворот. Пустая площадь с круговым движением проходится без снижения скорости просто “на ура”, с физически ощущаемым удовольствием. Качок рулем вправо, качок рулем влево – и всё. Прекрасно! Твердая пятерка за руление, устойчивость, управляемость. Чистое наслаждение. И откуда что берется? А иногда все-таки полезно почитать пресс-релиз. Подвеска E-Pace с технологией Adaptive Dynamics «непрерывно анализирует ускорение, рулевое управление, работу педалями акселератора и тормоза. Амортизаторы с электронным управлением регулируются 100 раз в секунду». А «cистема активного полного привода Active Driveline позволяет передавать до 100 процентов крутящего момента задней оси на внешнее колесо, чтобы повысить маневренность». Причем, это в топовых версиях, но и тестовый E-Pace, словно кошачий подросток, воспитанный стаей старших, как будто усвоил их повадки.

В режиме легкого оффроуда, в режиме “дождь-снег-лед” E-Pace ведет себя совсем хорошо, это его стихия. Проявляются лендроверовские гены, по смешанной водно-снежно-ледяно-гравийной грунтовке идешь на скорости 70 км/ч, пуская эффектные фонтаны из-под колес – и прекрасно себя чувствуешь. Опять же слово пресс-релизу: «система активного полного привода Active Driveline может автоматически подключить задний привод в течение 300 миллисекунд при необходимости задействовать систему полного привода. В случае необходимости обе задние муфты полностью блокируются, чтобы добиться такого же эффекта, как и при обычной блокировке заднего дифференциала — повышения устойчивости автомобиля для расширения его возможностей». Кстати, как все это работает, можно увидеть воочию, выведя картинку, анимацию, на центральный дисплей.

Алгоритм работы тормозов – плавное равномерное замедление, точно в соответствии с приложенным усилием. А в конце нажатия – отчетливая “площадка”, и тут уже машина моментально встает. Очень понятные тормоза.

На вкус и цвет

Итак, что мы имеем: привлекательный кроссовер с интересным, свежим, не слишком экстравагантным дизайном. С отличной устойчивостью и управляемостью. Имеющий премиум-шильдик, претензии на который оправданы, несмотря на некотоые поспешные решения в интерьере. С именем, на который хорошо реагирует целевая аудитория – бизнес-ориентированные столичные девушки, первым делом отмечающие: «О, красивый цвет!» (Темно-синий). При прочих равных, если девушка будет выбирать из кроссоверов, примерно равных по возможностям, имя, скорее всего, будет для нее весомым аргументом в пользу выбора E-Pace.

Это машина для тех, кому в ответ на вопрос «а какой у тебя автомобиль?» важно ответить: «Ягуар!» Даже, возможно «от Jaguar», такая грамматическая конструкция будет им привычнее. А вот назвать какой-то другой, менее престижный бренд – девушке будет не круто. Хотя этот другой бренд по соотношению «цена/качество» может и поспорить с E-Pace. То есть, это уже будет война репутаций. Выиграет ли её E-Pace? Вполне возможно.

Технические характеристики Jaguar E-Pace ГАБАРИТЫ, ММ 4395x1984x1649 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2681 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 204 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 577/1234 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1843 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Дизель РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1999 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 180/132 при 4000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 430 при 1750об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-ст. АКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 205 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6.5/5.1/5.6