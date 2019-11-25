Самому компактному SUV британского бренда под силу подвигнуть хозяйку к активному образу жизни, обещая ей драйв, развлечения, выезды на природу и всяческую опеку

Нижняя рамка ветрового стекла Jaguar E-Pace украшена силуэтами крадущегося ягуара и следующего за ним котенка. Такая же уникальная графика проецируется на дорогу при разблокировке замков. Эта, казалось бы, проходная деталь на самом деле сигнализирует о технологическом родстве с более крупными представителями «кошачьего семейства». В то же время сюжет очаровывает, как, впрочем, и внешность беби-Jaguar. Неудивительно, что женщины в него влюбляются, поддаются инстинкту, подсказывающему, что в компании «младшего» SUV марки они будут экстравагантны и безупречны. И, конечно, значительную долю покупательниц составляют «англоманки» – поклонницы The Beatles, красных двухэтажных автобусов, классических автомобилей и совершенного стиля в одежде.

Под британским флагом

E-Pace – типичный Jaguar: элегантный, сдержанный, утонченный. Знатоки отмечают стилистическую привязку как к «старшему» кроссоверу F-Pace, так и к купе и родстерам F-Type. Однако для представительниц слабого пола важен и форм-фактор. Прежде всего, длина машины не превышает 4,5 м, стало быть, ее легко вписать в парковочное место. Ширина, напротив, велика – целых 1984 мм. Такой Jaguar крепко стоит на «лапах», рождая ощущение силы. Даже 17-дюймовые колеса (размерностью 225/65 R17) тестового автомобиля кажутся исполинскими. А ведь предусмотрен и 21 дюйм, работающий на «вау-эффект». Короткие свесы и клиренс 204 мм облегчат эксплуатацию E-Pace как в городе с его высокими бордюрами, так и на проселке. Защитный обвес, однако, здесь совсем скромный – это не «гряземес», а стильная штучка с допуском на грунтовки.

Электронные решения, разумеется, самые передовые. Система бесключевого доступа, электропривод пятой двери с активацией ступней под бампером, автопарковщик, комфортные сиденья с электрорегулировками по 10 (штатно) или 14 (опция) параметрам – все это не меньшая приманка для дам, чем модельная внешность «британца». Отдельно нужно сказать о мультимедиа Touch Pro с 10-дюймовым дисплеем и быстрым соф­том, внятной проекции данных на лобовое стекло и информативной системе кругового обзора, помогающей парковаться в тесноте или передвигаться в узком пространстве и на перекрестках. А технология Connect Pro превращает E-Pace в 4G Wi-Fi-роутер и позволяет отзеркалить на центральном дисплее экран вашего смартфона.

Отделка без преувеличения шикарна, особенно если вы не поскупитесь на опциональную бежевую кожу кресел, контрастирую­щую, как в тестовом автомобиле, с темным ковровым покрытием пола и благородным серым пластиком передней панели и нижней части карт дверей. На передних сиденьях имеем, с одной стороны, ощущение спортивного кокпита, с другой – джиперское «высоко сижу – далеко гляжу» (такая посадка очень понравится девушкам и женщинам небольшого роста). По части удобства и простора сзади E-Pace тоже на высоте: лишь «баскетболисты» пожалуются на дефицит пространства над головой. Багажник же – один из самых широких в сегменте. В него войдет сложенная детская коляска или шесть небольших чемоданов. Но британцы оперируют более «аристократическими» мерами, обещая загрузку полного набора клюшек для гольфа. Почему бы и нет?

Быть активной!

Своей внешностью и оснащением E-Pace буквально диктует дамам повестку. Поджарым бокам, чувственным линиям крыши да и шикарному салону нужно соответствовать – подбирать стильную одежду и быть в хорошей физической форме. Тем более что бензиновые и дизельные моторы, предусмотренные для этого кроссовера, заточены под динамичную езду, полноприводная трансмиссия способна передать почти весь крутящий момент с передка на заднюю ось, а руль налит плотным усилием. А значит, любительницы драйва останутся довольны, если захотят «отжечь» в связке поворотов.

В то же время этот кроссовер отлично подходит для выполнения каждодневных задач. Его в меру жесткая подвеска успешно гасит изъяны асфальта, а 2-литровый 180-сильный турбодизель тестового автомобиля работает в связке с быстрым и покладистым 9-диапазонным «автоматом», обеспечивая достойную динамику (на ускорение до «сотни» отмерено 9,3 с). Запаса мощности в самый раз для динамичной езды. От ошибок уберегут адаптивный круиз-контроль, системы удержания полосы и мониторинга слепых зон. Словом, это вполне себе «девчачий», но очень серьезный по инженерной части вариант.

Кроме того, этот SUV весьма тяговит (пиковые 430 Нм выдаются уже при 1750 об/мин), так что успешно преодолеет сложные участки по снегу или раскисшей целине. К тому же геометрическая проходимость у маленького Jaguar замечательная, полноприводная трансмиссия эффективная и оперативная, а технология распределения тяги Torque Vectoring имитирует межколесные блокировки, улучшая курсовую устойчивость на асфальте и помогая справиться с диагональным вывешиванием на бездорожье.

За самый доступный Jaguar E-Pace со 180-сильным мотором попросят 2 764 000 руб­лей, а тот же автомобиль в топовой комплектации выйдет на 1 млн дороже. Как видим, есть что выбрать из обширного списка опций.