Горные серпантины и разбитый асфальт Румынии как нельзя кстати подошли для проверки в деле кроссоверов марки Jaguar – E-Pace и F-Pace. Оба автомобиля показали себя настоящими «хищниками»

То, что эти кроссоверы из семейства кошачьих, стало ясно почти сразу – по тому, с каким аппетитом они «кушали» зазевавшихся румынских воробьев: застрявших в передних бамперах пернатых мы, увы, через некоторое время просто перестали считать. Птичек, конечно, жалко, но на то Jaguar и хищник, чтобы питаться разной живностью. Впрочем, в умелых руках эти автомобили могут быть мягкими и пушистыми, как ласковые котята.

Младшенький

Модель E-Pace по габаритам меньше, чем F-Pace, да и по возрасту моложе, но выглядит вполне себе по-взрослому. Этот новый член семейства SUV от Jaguar отличается мускулистыми формами, короткими свесами и по-спорткаровски выступающими задними крыльями. Фирменная решетка радиатора и скошенная крыша также говорят о спортивном характере автомобиля. На российском рынке он оснащается дизельными и бензиновыми агрегатами мощностью от 150 до 300 л.с. Все они сочетаются с 9-диапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом. Я нахожусь за рулем 180-сильной турбодизельной модификации.

Посадка высокая, при этом интерьер словно облегает водителя, создавая ощущение спортивного кокпита. И сиденье плотное – держит крепко, но нежно. Рядом с селектором коробки передач расположен удобный джойстик переключения режимов системы Configurable Dynamics, позволяющей настроить под себя алгоритмы работы педали акселератора, коробки передач, рулевого управления и подвески. В салоне есть четыре розетки, пять разъемов USB и точка доступа Wi-Fi, позволяющая подключать до восьми мобильных устройств. Немного пожурю лишь интерфейс с сенсорным экраном – он не всегда реагирует на нажатие, а когда реагирует, делает это не сразу. Но об этом быстро забываешь, когда берешь в руки пухлый руль и начинаешь движение.

Дизельный двигатель реагирует на «газ» остро, благодаря чему автомобиль словно прыгает вперед, как свирепая кошка, – поначалу даже боишься «догнать» впередиидущих «тихоходов», которых полно на улицах Бухареста. За городом ехать веселее. На местных автомагистралях, как и в России, обозначенных указателями на зеленом фоне, разрешено развивать 130 км/ч, которые превышать без штрафа можно на 10 км/ч. Поэтому выставляю круиз-контроль на «140» и выдвигаюсь в сторону виднеющихся вдалеке гор. Кроссовер отлично держит прямую, тяги двигателя хватает с лихвой, а «автомат» переключается быстро и незаметно.

Вот и Карпаты. Они, конечно, не такие высокие, как Альпы или Кавказ, но извилистых шоссе здесь предостаточно. А перевал Трансфагарашского шоссе, открытый всего два месяца в году, считается самым красивым горным серпантином Европы, что не мешает ему быть одной из наиболее опасных дорог в мире. С его крутыми виражами Jaguar E-Pace справляется по-кошачьи ловко, ничуть не боясь крутых обрывов. Кроссовер удивительно точно и быстро отзывается на повороты информативного руля, практически без кренов проезжая повороты и совсем не проявляя недостаточной поворачиваемости. И тормоза не устают. Блеск!

Подвеска жесткая, а асфальт на отдалении от Бухареста по степени разбитости поспорит с нашим российским. И жесткость эта английскому кроссоверу на руку, потому что шасси прекрасно держит удар, совершенно не доставляя дискомфорта при проезде кочек, выбоин, а также провалов и «горбов», которыми изобилуют румынские горные дороги. Словом, несмотря на то, что «младший», этот Jaguar в обиду себя не даст.

Старший брат

Jaguar F-Pace крупнее и выглядит солиднее «младшего брата», но спортивные гены явственно проглядывают и здесь – один прищур диодных фар чего стоит! Поскольку модель, в отличие от новичка E-Pace, производится уже третий год, она получила ряд обновлений. Речь идет о пересмотренной цветовой палитре, опционных 22-дюймовых колесах, ранее доступных только для версии First Edition, и двухцветной обивке салона для S-версий.

Кроме того, модель 2018 года получила новые 2-литровые бензиновые турбомоторы семейства Ingenium мощностью 250 и 300 л.с., а также 2-литровый турбодизель этого же семейства, выдающий 240 л.с. Другие силовые агрегаты прежние – развивают от 180 до 550 л.с. Также кроссоверу добавили ряд новых технологий в области активной безопасности, сообщающих о риске потенциального столкновения и помогающих при парковке.

Этот автомобиль мне уже знаком, но на горных серпантинах я его еще не тестировал. Устраиваюсь за рулем новой турбодизельной модификации, развивающей 240 л.с. Здесь посадка тоже плотная и высокая, только места в салоне больше. Придерусь лишь к алгоритму переключения ездовых режимов: в отличие от качающегося джойстика у E-Pace здесь используется ряд кнопок на центральной консоли, и «вслепую» их не нажмешь.

Понять, что под капотом находится агрегат, работающий на солярке, сидя в салоне, совершенно невозможно: ни характерного стрекота, ни вибраций. Зато тяги – вагон! Причем на любых вменяемых скоростях. С педалью акселератора надо обращаться аккуратно, так как реагирует автомобиль моментально. К работе «автомата», как и к тормозам, никаких претензий.

Конечно, большие габариты и масса по сравнению с E-Pace чувствуются, но и F-Pace прекрасно подготовлен к атаке горных серпантинов. Просто управлять им нужно с учетом его особенностей (впрочем, как и любым другим автомобилем). Да, этот кроссовер чуть медленнее реагирует на управляющие действия и чуть больше кренится, но баланс шасси у него такой же великолепный, как и у «младшего родственника». Плюс ко всему F-Pace комфортнее едет по разбитому асфальту, и шумоизоляция у него чуть лучше, хотя и E-Pace достаточно тих.

Что ж, оба английских кроссовера полностью соответствуют своей кошачьей природе. Они умеют ездить быстро даже по плохим дорогам, при этом не заставляют владельца жертвовать комфортом. И еще – их уважают даже… медведи. Когда прямо на горной трассе мы встретили медведицу с двумя медвежатами, те почтительно сошли на обочину. Потому что хищных кошек (особенно ягуаров) злить не надо.