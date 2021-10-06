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Теперь в Jaguar F-Pace очень легко дышится, и это не фигура речи
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О Jaguar F-Pace

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Jaguar F-Pace (2021) вид спереди
Jaguar F-Pace (2021) вид сбоку
Система полного привода заранее подает часть тягового усилия на передние колеса для улучшения приемистости и управляемости
Jaguar F-Pace (2021) вид сбоку сзади
Jaguar F-Pace (2021) салон
Интерьер переработан с применением материалов более высокого качества
Jaguar F-Pace (2021) приборная панель
Виртуальная приборка на 12,3-дюйма имеет усовершенствованную графику
Jaguar F-Pace (2021) мониторJaguar F-Pace (2021) управление климатомJaguar F-Pace (2021) 8АКППJaguar F-Pace (2021) передние кресла
Jaguar F-Pace (2021) задний диван
Пространство в ногах заднего центрального пассажира ограничивает блок климатической установки
Jaguar F-Pace (2021) переднее колесо
Красные тормозные суппорты – составляющая спортпакета Dynamic Handling Pack
Jaguar F-Pace (2021) шильдик
Стайлинг-линейка R-Dynamic представлена в комплектациях S, SE и HSE
Jaguar F-Pace (2021) багажное отделение
Спинку дивана можно сложить рукоятками в стенках багажника

Проведя несколько дней с обновленным SUV, мы раз за разом обнаруживали в нем что то приятное. Признаемся, подобное случается нечасто

Попасть в глухую пробку в пятницу вечером – проще простого. Вот и сейчас я застрял на МКАД в окружении грузовиков, чадящих как паровозы. Пришлось нырнуть в глубины мультимедиа и отыскать там… функционал ионизации воздуха. Нажимаю виртуальную кнопку «Очис­тить» – и, как по волшебству, неприят­ные запахи, просочившиеся в автомобиль, когда я по неосторожности приоткрыл окно, испаряются. Точно так же из салона можно изгнать аллергены – например, от шерсти собаки, которая погостила на диване. Словом, в обновленном F-Pace стало легче дышать, хотя это далеко не единственный бонус машин 2021 модельного года.

Благородные манеры

Лично мне «британец» импонирует тем, что буквально соткан из решений «не как у всех». Уже упомянутая ионизация, «умный» водонепроницаемый браслет (теперь с часами), который можно взять с собой вместо ключа-транспондера, когда решил искупаться или пробежаться. А еще прежде недоступная система активного шумоподавления, более гостеприимные сиденья с увеличенными зонами нагрева и охлаждения и ставшая «интеллектуальной» фронтальная оптика – матричные фары создают хитроумные конфигурации лучей. Благодаря этому автоматически меняются дальний и ближний свет, и риск ослепить кого-либо в потоке сводится к нулю.

В то же время F-Pace стал еще более ладным внешне. Капот теперь чуть длиннее и больше не отделен от решетки радиатора пластиковой перемычкой. Поворотники сделали анимированными, с бегущей строкой, а из-за новых воздухозаборников улучшились аэродинамические характеристики. Наконец, «англичанин» прибыл на тест «в черном смокинге»: опциональный пакет Black Pack предполагает полное отсутствие блестящих элементов в экстерьере, вместо них использованы стильные черные акценты.

Надо ли говорить, что лоск тут идет рука об руку с практичностью? Для меня принципиально, что двери здесь с мощнейшими уплотнителями и надежно прикрывают пороги – грязь и пыль не пройдут! А задняя створка снабжена сервоприводом и доводчиком. Чтобы разблокировать замки, достаточно потянуть ручку любой из дверей. Или, скажем, когда открываешь капот, не нужно прилагать усилий – задал импульс, а остальное сделают пневмоупоры.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
Мультимедийный центр позволяет подключать через Bluetooth два телефона одновременно, поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto и технологию беспроводного обновления ПО (SOTA). Индукционная зарядка дополнена усилителем сигнала телефона, а система ионизации воздуха улавливает даже сверхмелкие частицы. 

На пике технологий

Устраиваюсь на водительском месте и остаюсь под впечатлением от новаций. У предшественника, что ни говори, можно было обнаружить островки демократичности. Такие, к примеру, как отделка передней панели полимерами. Теперь пластик почти повсеместно заменен благородной кожей контрастных оттенков. Причем даже в прострочке заключен высокий стиль. Знаете, как обшивают мячи для крикета? Если не в курсе, то взгляните на стежки на новом ягуаровском селекторе автомата, который пришел на смену шайбе – мастерская стилизация!

Да и центральный тачскрин медиасистемы Pivi Pro «взрослый», с диагональю 11,4 дюйма (против 10,2 дюйма у прежнего) и рамкой из магниевого сплава. Графика и быстродействие вышли на новый уровень, причем особенно понравилась картинка с камер кругового обзора. Когда проезжал пункт оплаты на трассе «Дон», вывел изображение по левому борту на экран и куда четче контролировал, сколько сантиметров остается до стальных поручней ограждения.

Хороша и 12,3-дюймовая виртуальная приборка, на которую можно проецировать, скажем, полноэкранные карты навигации с подсказками по маршруту. На подогреваемом же лобовом стекле перед водителем крупно отображаются данные скоростного режима – наглядно и безопасно!

А как этот F-Pace защищает водителя и пассажиров! Нарочно начал сдавать назад, когда с «кормы» перпендикулярным курсом приближалась легковушка. Как я и ожидал, система оповестила меня звуком и пиктограммой. И если встать впритык к впередиидущей машине на приличной скорости, электроника тоже пожурит – держи дистанцию!

Редкое для таких SUV ощущение спортивности возникает на обоих рядах кресел. Глядя на габариты и колесную базу британского кроссовера, ждешь царского простора на диване. Но запас пространства там лишь разумно достаточный. К тому же можно посетовать на высокую, словно в амфитеатре, посадку и невозможность отрегулировать секции спинки по наклону. Впрочем, несмотря на это, располагаешься удобно.

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Спинка второго ряда разделена в пропорции 40:20:40, и средняя часть имеет функционал «лыжного» лючка. В консоли же предусмотрены дефлекторы вентиляции и пара слотов модного, хотя не очень распространенного у нас формата USB-С. В багажнике, помимо внушительного объема (613 л), подкупает возможность рычажками складывать секции спинки дивана. Кстати, «уроненные» они образуют ровный пол – красота!

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ
Цены на Jaguar F-Pace c 2-литровым 199-сильным мотором начинаются с 4 734 000 рублей, однако тестовый SUV в топовой комплектации R-Dynamic SE обойдется уже в 5 517 000 рублей. За исполнения с 2-литровым 249-сильным бензиновым и 3-литровым 300-сильным дизельным моторами просят от 4 814 000 и от 6 490 000 рублей соответственно.

Британские скакуны

Когда я получал этот Jaguar на тест, то думал, что SUV c 2-литровым турбодизелем на 199 л.с. вряд ли поразит динамикой. И ошибся! Двигатель здесь силен «моментом», причем пиковые 430 Нм к вашим услугам почти с самых низов – 1750–2500 об/мин. Так что притопил правую педаль, и машина ушла в отрыв, особенно если ты заранее выбрал поворотным селектором системы JaguarDrive Control режим «динамичный». Альтернатива ему – предустановки «Комфорт», «Эко» и «Дождь/лед/снег». Самое интересное, что даже при «экономичном» алгоритме этот кроссовер отнюдь не флегматичен, 8-диапазонный автомат без запинок тасует передачи, и каждое ускорение – в кайф. Руль, регулируемый с помощью электропривода, при выборе «спортивных» настроек приятно тяжелеет. Да и к работе тормозов не придраться – уверенно осаживают почти двухтонную машину.

Баланс между плавностью хода и управляемостью – замечательный. Возможно, кто-то придерется к ощутимым боковым кренам на виражах, но в основном немаленький и высокий «британец» ведет себя собранно. К тому же умудряется отфильтровывать даже серьезный дорожный брак (заслуга в том числе адаптивного шасси). Что же касается шумоизоляции, я бы назвал ее совершенной, если бы не пробивающийся в салон гул шин. Как бы то ни было, системы активного шумоподавления и нейтрализации рокота мотора делают свое дело качественно.

Бездорожью наш герой готов противопоставить клиренс в 213 мм и низкоскоростной «круиз», позволяющий регулировать темп движения до отметки 30 км/ч виртуальной кнопкой на правой спице руля. Разумеется, при необходимости электроника без замешательств перекинет львиную долю момента с задней оси на переднюю, а система стабилизации вовремя «прикусит» буксующее колесо. Да, арсенал офф-роуда здесь не исчерпывающий, но вполне достаточный для уверенной езды по проселку. В целом же мы имеем в лице Jaguar F-Pace по-настоящему красивый, шикарный и азартно управляющийся SUV. Если бы пришлось описывать его одним словом, я бы сказал – породистый.

   

Технические характеристики Jaguar F-Pace

Габариты, мм

4747×2071×1664

Колесная база, мм

2874

Дорожный просвет, мм

213

Объем багажника, л

613–1440

Снаряженная масса, кг

1951

Диаметр разворота, м

11,9

Тип двигателя

дизельный L4

Рабочий объем, см³

1997

Макс. мощность, л.с./об/мин

199/4250

Макс. момент, Нм/об/мин

430/1750–2500

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 8-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

210

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,0

Расход топлива (средний), л/100 км

6,7

Объем бака, л

60

     

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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