Безопасность дорожного движения напрямую зависит от технического состояния автомобиля. Существуют ли у вас данные о том, насколько повышается риск возникновения аварийных ситуаций, если автомобиль обслуживается не у официальных дилеров и при этом применяются неоригинальные запасные части?

Каждый автомобиль и каждая из его деталей недаром проходят испытания и сертифицируются. Есть же даже рекомендованные покрышки. Автомобиль тестируется с определенными шинами. Соответственно, каждая деталь автомобиля проходит строжайшие тесты. Поэтому когда производитель говорит, что это – официальная запчасть, он гарантирует, что именно с ней автомобиль был протестирован и будет работать исправно и хорошо.

Автопроизводитель обеспечивает замену всех запчастей этого автомобиля по гарантии. Поэтому, конечно, здравый смысл подсказывает, что, если специалисты делали свои просчеты на конкретных деталях и гарантируют, что автомобиль будет в таком варианте работать, то следует эти детали и устанавливать. Понятное дело, человеческая психология такова, что всегда есть желание поискать похожие более дешевые варианты.

Такой статистики нет, но мы знаем достаточно большое количество случаев от отдела послепродажного обслуживания, когда, например, тормозные колодки поменяли, и, вроде, такой же партномер был у запчасти, которую привезли неофициально, но почему-то толщина была у этих колодок другая. Это привело к порче других элементов автомобиля гораздо быстрее, чем обычно, и владельцу пришлось затем еще дважды или трижды сделать замену и потом, все равно, вернуться в наш дилерский центр.

Мы, зная психологию человека, и, понимая важность обслуживания автомобиля у официальных дилеров, уже несколько лет предлагаем такой продукт как Сервисный пакет, о котором максимально широко рассказываем. Мы показываем, что он включен в стоимость, на наших сайтах в разделах "Автомобили в наличии" для того, чтобы вырабатывать у клиента понимание того, что лучше сразу же обезопасить себя от поломок на ближайшие 5 лет. Что это значит? Что когда клиент покупает автомобиль, до первого ТО мы даем ему возможность купить 9 техобслуживаний или 120 000 км пробега за половину цены. Половину стоимости этих ТО мы делим с нашим дилером пополам и финансируем самостоятельно, предлагая чистую выгоду клиенту до 50%. При этом, если средний пробег составляет 20 000 км в год, это означает, что владелец в течение 5 лет сможет приезжать и проходить ТО абсолютно бесплатно.

Не входят в пакет тормозные колодки и еще некоторые расходники. Стоимость же полагающихся сервисных часов и всех замен по графику полностью включена. Поэтому, по большому счету, человек покупает автомобиль и получает 3 года гарантии и 5 лет Сервисного пакета, что позволяет ему приезжать на ТО и ничего не платить.

Частенько у клиентов, которые проходят ТО по этой программе, возникают вопросы: "Что не надо ничего платить? Вообще ничего? А точно?" Нашему человеку особенно свойственно везде ждать подвоха, но здесь его действительно нет.

На Evoque, например, с 2-х литровым бензиновым двигателем такая программа для клиента на 5 лет стоит 79 000 рублей – совершенно приемлемая сумма. Причем, когда ты покупаешь автомобиль, эту сумму можешь включить в расчет кредита. Поэтому, в принципе, я даже не побоюсь сказать, что клиент ее не почувствует, зато ощутит значительную выгоду уже с третьего года обслуживания.

А еще Сервисный пакет привязан к VIN номеру автомобиля. Таким образом, продавая свой автомобиль, на 2-й, 3-й или 4-й год, ты еще можешь продать его с остатком Сервисного пакета, а новый владелец может прийти в дилерский центр и обслужиться, а это повышает остаточную стоимость автомобиля.

Если владелец продает автомобиль, допустим, не через наши дилерские центры, не в трейд-ин – мы предлагаем клиенту оформить автомобиль на другого человека в нашем официальном дилерском центре всего за 100 рублей. Сюда входит оформление контракта, проведение платежа официально через кассу между продавцом и покупателем. За эти же 100 рублей мы готовы проверить автомобиль при передаче, что в данном случае повышает безопасность сделки. Услуга называется "Территория честных сделок". Это очень классная история, она набирает больший оборот.

Поначалу клиенты тоже сомневались, искали подвох, но подвоха никакого нет. Если люди приходят к нам в салон, нам очень важно знать в лицо нового клиента или владельца подержанного автомобиля. Кроме того, есть возможность предложить клиенту, который продает автомобиль, широкий список из автомобилей с пробегом или новых автомобилей для покупки. Нам это интересно как производителю.

Еще про неофициальные центры... Так как автомобили становятся все более "электронными", "механики", в процентном соотношении, с каждым годом становится все меньше и меньше. Как бы ты хорошо ни знал механическую часть продукта... 21 км проводов... Как можно с этим справиться, не понимая того, что происходит с электроникой? Если у тебя нет приборов, которые работают для этого продукта, и которые способны электронным образом установить проблему...

Хочется сообщить еще одну важную новость для наших клиентов, текущих и будущих. Мы постепенно запускаем такой продукт как SОТА – обновление программного обеспечения "по воздуху". Нашим клиентам нужно будет все меньше и меньше ездить в дилерские центры. Не секрет, что ранее обновление программного обеспечения приходилось устанавливать в дилерских центрах, а сейчас все это будет работать по Wi-Fi. Приезжаешь, ставишь автомобиль на паркинг и, пока ты на встрече, пока ты дома или в офисе, где угодно, автомобиль без твоего участия за полчаса обновляет программное обеспечение и часть "ошибок" уходит самостоятельно. Поэтому приехать в дилерский центр по гарантии или в рамках Сервисного пакета не должно быть какой-то головной болью.