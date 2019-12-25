Тема безопасности дорожного движения стара как первая повозка, появившаяся на дорогах Земли. С тех самых пор она, к сожалению, остается актуальной. Чем больше были скорости, тем страшнее становилась картина. И только с изобретением ремней безопасности стало немного отпускать. С этого момента прошло несколько десятков лет, и медленно, но верно, ситуация улучшается. Теме безопасности и посвящается наш очередной Круглый Стол. Насколько мы защищены на дорогах сейчас и что делать дальше, чтобы эта защита крепла?
Автомобили у нас продвинутые, системы активной безопасности развиваются в рамках повышения автоматизации всех процессов.
Уже в базовую комплектацию всех наших продуктов включена функция контроля степени усталости водителя, предупреждающая о том, что пора остановиться и отдохнуть. Эта система представлена на наших автомобилях второй модельный год. Наши клиенты, наверное, уже привыкли, когда на экране появляется "чашка кофе".
Затем, конечно, стоит сказать о таких базовых системах, как удержание полосы движения, причем на автомобилях текущего модельного года появилась функция подруливания. То есть, если водитель отвлекся, автомобиль автоматически активирует подруливание, и чувствуется достаточно «настойчивое» движение, возвращающее его в нужную полосу.
Далее – система мониторинга слепых зон, которая помогает увидеть приближающийся транспорт и не дает перестроиться в другую полосу при наличии помехи.
И, конечно же, адаптивный круиз-контроль с интеллектуальной системой экстренного торможения. Двигаясь на круиз-контроле, автомобиль сам выбирает скоростной режим в зависимости от установленной дистанции.
Еще есть интересная функция сканирования внешнего пространства задних дверей для безопасного выхода пассажиров.
То есть, мы уже можем говорить о достаточно высоком уровне автоматизации. Эти системы представлены и на моделях Jaguar, и на Land Rover и, самое главное, что, в этом плане, между ними нет разницы. Они предлагаются не только для топовых версий и доступны даже на «младших» моделях, таких как Range Rover Evoque и Jaguar E-PACE.
Все дополнительные функции, такие как, например, зеркало заднего вида, которое превращается в видеоэкран, тоже относятся к технологиям безопасности. В случае плохой видимости в ночное время есть возможность использовать зеркало заднего вида как монитор – обзор, конечно, становится потрясающим.
Помимо этого, у нас есть технология Smart Settings, которая запоминает предпочтения водителя и выполняет определенные действия. Например, система помнит, что при минусовых температурах ты включаешь подогрев руля или сиденья, и активирует его автоматически. Она подбирает плей-листы на основе твоих предпочтений, запоминает алгоритмы переключения радио передач. Все это делает дорожное движение максимально безопасным, потому что мультимедиа может отвлекать, а при наличии таких электронных помощников водитель полностью концентрируется на управлении.
И, конечно, очень удобная функция – лазерный проекционный дисплей на лобовое стекло, который гарантирует хорошую видимость даже при ярком-ярком солнце и выводит цветные изображения. На него можно вывести и скоростные режимы, и знаки, и навигацию. Пропадает необходимость переводить взгляд на центральный дисплей и, не дай бог, на телефон, чтобы увидеть навигационные подсказки. Навигацию можно выводить и на 12-дюймовый экран панели приборов.
Стоит также добавить, что у водителя есть возможность отключать часть систем. Я думаю, что это важно, так как они иногда доминируют над человеком. Более того, в России специфический климат, и при определенных погодных условиях, как ливневый дождь и снежные заносы, возможность оперативно отключить какую-либо функцию – это тоже очень важно. Например, удержание автомобиля в полосе движения. На грязной, покрытой снегом дороге, система может работать некорректно, поэтому иногда стоит отключить ее.
Про подушки безопасности мы не говорим, потому что они, априори, являются стандартным оснащением. Но на Discovery Sport впервые в линейке Land Rover была представлена подушка безопасности для пешеходов. Теперь она доступна в базовом оснащении и других моделей.
Почти каждую неделю мы анонсируем технологии, над которыми работает компания, и которые со временем будут интегрированы в автомобили.
Например, рулевое колесо, которое может нагреваться с правой или левой стороны, интуитивно сигнализируя, в какую сторону необходимо повернуть.
Новых технологий очень много. Мы совершенствуем и навигацию, изображение с которой будет выводиться в формате 3D (между панелью приборов и водителем).
Я думаю, что все эти передовые решения связаны еще и с развитием автономности транспорта, потому что и 3D-технологии – это, с одной стороны, про безопасность, а с другой – про развлечение. Предположить, что ты управляешь автомобилем самостоятельно, и при этом дополнительно активируется какая-либо подобная система – это уже на грани полной автономности.
Мне кажется, что одна из наиболее перспективных и интересных разрабатываемых технологий – это конвоирование автомобилей и их способность "общаться" между собой и с городской инфраструктурой. Здесь потенциал, конечно, огромный, потому что таким образом автомобили смогут делиться между собой информацией о пробках, авариях, сложных дорожных ситуациях. Автомобиль будет полностью подключен к дорожной ситуации, будет самостоятельно выбирать пути объезда и корректировать скоростные режимы в нужный момент или перестраиваться. Всё это технологии будущего, но они очень близки к реальной жизни.
Если говорить про наши бренды Jaguar и Land Rover, важно отметить, что мы адаптируем все эти технологии и для условий бездорожья. Для городской среды такие наработки есть уже у всех брендов, но мы сильны и в офф-роуд среде: автомобиль сможет подстраиваться под манеру движения впереди идущего автомобиля и выбирать соответствующий режим даже на бездорожье. Это важно также и в спасательных операциях или в труднодоступных местах.
Возьмем нашу стандартную систему, которая активно используется уже три модельных года – All Surface Progress Control. Это своеобразны круиз-контроль для бездорожья. Когда ты видишь, что какая-то дорожная ситуация тебе неподвластна, например, очень скользка дорога покрытая льдом, ты можешь просто включить эту функцию, убрать ноги с педалей, и автомобиль сам подберет нужный режим, нужное давление на педаль газа и выведет тебя, позволив без проблем скользкий участок, вскарабкаться на горку или, наоборот, спуститься с нее.
Все наши модели Jaguar и Land Rover прошли испытания EuroNCAP и все получили 5 звезд этого международного рейтинга.
Несколько лет назад мы были на площадке EuroNCAP и общались с их представителями. Задачей EuroNCAP было сделать так, чтобы базовые системы, которые идут "в стандарте", позволяли бы достичь наибольшей эффективности. При желании, можно опционально оборудовать модель специальными датчиками и камерами. Но здесь была цель, чтобы это все работало именно в базовых комплектациях. И, с точки зрения "базы", это нам и позволяло добиваться таких результатов. У нас есть и камеры, которые установлены в решетку радиатора, и радары – и все это уже в базовом оснащении.
Больше половины автомобилей наших брендов изготовлены на 75% из алюминия. Почему? Потому что это очень жесткий на кручение материал, что тоже способствует повышенной безопасности. Хочу также отметить, что мы используем переработанный аллюминий, что не менее важно.
Я думаю, что отчасти благодаря этому нам удалось получить высокие баллы в рейтингах EuroNCAP. Кузовы всех наших автомобилей – монококи, и, благодаря развитию технологий, с каждым кузовом, особенно для внедорожников, уровень безопасности растет.
Мы производим автомобили в премиальном сегменте и основная наша задача – обеспечить безопасность и гарантировать удовольствие от вождения. Такова политика компании. Соответственно, функции активных систем безопасности направлены на 2 ключевые составляющие: безопасность и комфорт. Системы берут на себя часть факторов, которые человек должен контролировать самостоятельно, делая управление более легким, комфортным, удобным и приятным. Из этого вытекает и безопасность.
Раньше человеку нужно было думать, когда нажимать на педаль тормоза, сейчас выполнение части подобных задач берут на себя специальные системы, и человек на современном автомобиле, особенно на нашем, может себе позволить находиться в более комфортных условиях и быть чуть более расслабленным по сравнению с водителями других автомобилей, где этих функций нет.
Совсем недавно, в сентябре, была анонсирована наша глобальная стратегия под названием Destination Zero – ноль дорожно-транспортных происшествий – это первостепенно, а также сокращение вредных выбросов и отсутствие пробок на дорогах. И вместе с развитием систем активной безопасности мы плавно идем к этой цели. Уже к 2020-му году абсолютно на всем модельном ряду будет доступен либо гибридный, либо полностью электрический двигатель. Затем планируется постепенный запуск все большего и большего количества систем безопасности, уровень автономности которых будет расти с каждым годом.
В моем понимании, это однозначно, особенно в премиальном сегменте. По-английски мы называем это hygiene-factor, то есть гигиенический фактор. Человек уже не представляет себе автомобиль премиального сегмента без огромного количества функций, которые обеспечивают безопасное движение.
В нашем случае, я думаю, что часть вопросов по безопасности к бренду Land Rover снимается сама собой, потому что автомобили высокие, с широкими внедорожными возможностями, пневмоподвеской, кроме этого, наша "командирская" посадка дает дополнительную уверенность и безопасность.
Это сложно передать словами, но те, кто управлял нашими автомобилями, однозначно, поймут, о чем идет речь. Когда ты «возвышаешься» над дорогой – это дает бОльшую обзорность и ощущение дополнительной безопасности.
То же самое касается моделей Jaguar – это сегмент, где уровень ожиданий клиентов к безопасности изначально очень высокий. И здесь, скорее, речь идет уже только о работе с вопросами, возникающими у клиентов. Конечно, мы со своей стороны также активно коммуницируем эту тему – рассказываем об этом на наших ресурсах, поэтому, думаю, что часть вопросов снимается сама собой.
Наша цель – дарить эмоции, которые люди запомнят на всю жизнь, поэтому наши экспириенс-центры (Brand experience centers) в России появились в 2001 году. Первый такой центр открылся для марки Land Rover.
Откуда все это идет? Смотришь на картинку с автомобилем и не до конца осознаешь, что это такое, учитывая огромное количество передовых технологий и возможностей, скрытых в нем. Поэтому необходимо обучение.
Надо сказать, что даже сейчас есть клиенты, которые управляют своими автомобилями уже на протяжении многих лет, но знают не больше 50% функций и возможностей своего автомобиля. Отсюда и появилось желание открывать экспириенс-центры и демонстрировать, прежде всего, возможности автомобилей, которые человек мог бы использовать по максимуму.
Постепенно программа развивалась, возник вопрос контраварийного вождения и умения маневрировать в разных условиях – скользкое или ледяное покрытие, обычная контраварийная работа на хорошей асфальтированной трассе. И, конечно же, в случае с моделями Land Rover очень важен вопрос офф-роуда.
В наш бренд-центр на Новой Риге приходят не только наши клиенты, но и потенциальные покупатели. Всем мы дарим полуторачасовой ознакомительный курс. Отрабатываются базовые навыки: "змейка", "перестроение", "объезд препятствия" на скорости. На продвинутых курсах обучаются еще "полицейским" разворотам, управляемому заносу – таким вещам, которые, с одной стороны, дарят эмоции, что-то новое, с другой – приобретаются какие-то базовые навыки, реакции на ту или иную ситуацию, что помогает узнать, какие функции автомобиля срабатывают в той или иной ситуации, и как вести в таких ситуациях вести.
Для нас это и социальная, и маркетинговая миссия. В год наш экспириенс-центр в Москве посещают порядка 10 000 клиентов – это достаточно много. Помимо этого, во второй год после его открытия, в 2016-м, мы запустили еще детское направление. Это программа для детей от 10-ти до 17-ти лет, разработанная совместно с ГИБДД, в рамках которой мы изучаем правила дорожного движения, даем основы поведения на дороге, воспитываем культуру вождения у подрастающего поколения.
В летнее время у нас есть возможность продемонстрировать для детей различные дорожные ситуации: велосипедист-автомобиль, пешеход-автомобиль, человек на самокате-автомобиль. У кажого ребенка есть возможности посидеть за рулем автомобиля, совершить базовые маневры, вместе с опытным и подготовленным для работы с детьми инстркутором. На нашей специально подготовленной трассе мы показываем ребятам зависимость тормозного пути от скорости движения. Вообще, это очень полезный курс: в нашей стране культура вождения достаточно ограниченная, потому что автомобили стали массово использоваться не так давно, если сравнивать с Европой. Нам важно рассказать и взрослым, и детям о том, что автомобиль – это не просто драйв, счастье, радость и какие-то эмоции, но и объект повышенной опасности. Когда садишься за руль автомобиля, нужно максимально осознанно относиться к этому процессу, знать, как с этим работать.
В нашей школе работают замечательные инструкторы, сертифицированные как по программе ГИБДД, так и нашими английскими коллегами. Они переняли у них опыт проведения таких занятий, все машины оборудованы вторыми педалями, поэтому данная программа абсолютно безопасна.
В Санкт-Петербурге работал центр в Гатчине, он специализировался только на офф-роуд вождении. Там был 3-хкилометровый внедорожный трек с естественными и искусственными препятствиями. Сейчас, через 10 лет после его открытия, его работу временно приостановили, максимально сфокусировались на центре в Jaguar Land Rover Experience Москве.
Но важно сказать, что каждый год мы реализуем программу регионального турне: везем весь парк наших автомобилей, наших профессиональных инструкторов школ вождения Jaguar и Land Rover и охватываем такими мероприятиями, в среднем, 18-20 регионов. Наше роад-шоу проходит с апреля по октябрь. Раньше эта программа была направлена только на взрослых, но в этом году мы включили в нее еще и базовый курс для детей – наши инструкторы, обученные по программе детского курса, также выезжали и демонстрировали ребятам этот информационный курс.
С 2015 года мы сотрудничаем с Высшей школой экономики, со студентами. Работаем с ними по бизнес-программам, по программам менеджмента и психологии в бизнесе. В рамках этих совместных трудов, бизнес-кейсов, приглашаем студентов к нам в экспириенс-центр – либо на детский курс, либо на взрослый в зависимости от возраста и от программы – и таким образом пытаемся приобщить их к нашему формату.
Про культуру вождения надо говорить с младых ногтей, поэтому прежде, чем дети смогут самостоятельно принять участие в нашем курсе Jaguar Land Rover First (с 10-ти до 17-ти лет) в нашем экспириенс-центре, им доступна маленькая трасса для электромобилей для детей от 3-х до 7-ми лет. При том это не просто трасса – на ней есть участки, имитирующие дорогу общего пользования, а также некоторые внедорожные препятствия, только в уменьшенном масштабе.
Мы растим людей с любовью к автомобилям, с пониманием автомобильной культуры прямо с малолетства.
Надо сказать, что программа развивается и в групповом направлении. Это начиналось как индивидуальный проект, когда ребенок индивидуально записывается, приходит со своим родителем, который тоже должен принять участие в этом курсе.
Сейчас мы принимаем огромное количество групп. Первое – к нам приходят дети праздновать свои Дни рождения и это тоже интересный формат, когда вместе с праздником они одновременно получают очень ценные знания через опыт. Приходят группы, например, кружки робототехники. Все проходит в очень игровом формате.
На первом этаже экспириенс-центра есть инновационный шоу-рум, где представлены автомобили и технологические разработки: выставлен разрезанный алюминиевый кузов Jaguar XF, подвешено шасси, стоят макеты наших двигателей нового поколения Ingenium. Ребята вместе с нашими инструкторами смотрят, изучают конструкцию автомобиля, технологии. Им рассказывают, что такое пневмоподвеска, что такое Adaptive Dynamics, как автомобиль 1000 раз в секунду распознает поверхность, по которой он едет, и куда передаются сигналы, на что это влияет.
Это такая базовая подготовка, которая удивительным образом детей впечатляет. На моих глазах бедного ребенка из-под I-PACE буквально за ноги вытаскивали. Он с фонариком полез изучить, как там расположены "батарейки" и можно ли одну из них вытащить и забрать домой, как сувенир. После осмотра они идут в наш мини-кинотеатр, где им показывают фильмы про бренды, про технологии. Инструкторы проводят для них брифинг, в рамках которого они обсуждают различные ситуации дорожного движения, и это все происходит в интерактивном формате.
Мы не обучающая организация, и в принципе не учим никого, скорее, доносим информацию в яркой доступной форме.
Это первый курс, это точно. У нас, честно говоря, даже в Англии, где есть похожая история, она работает не так. В связи с тем, что наш российский курс создан совместно с коллегами из ГИБДД, он получился этаким гибридом. Здесь гораздо большая часть посвящена правилам дорожного движения, но мы ее, благодаря такому международному опыту непрямолинейного обучения, превратили в интересный интерактивный курс. Он яркий и похож на экспериментальный в своем роде.
Это связано с тем, что раньше кроме ремня безопасности и АБС ничего в автомобилях не было, а сейчас все рекламируют автоматическую систему экстренного торможения, удержания в полосе... Компании сейчас настолько сфокусированы на теме безопасности, что занимаются разработкой глобальных стратегий, таких как наша Destination Zero, то есть приоритет отдается максимальной безопасности.
Сейчас все базовые вещи автоматизированы, поэтому автопроизводители сфокусировались на обучении потребителя использованию других функций – более сложных с точки зрения информирования. Мы и сами сталкиваемся с такой ситуацией. Скажешь людям про Adaptive Dynamics – и никто не поймет, что это такое. Здесь нужно объяснять обязательно, рассказывать, в чем ее суть. Поэтому даже в рекламном макете в чистом виде об этом бесполезно говорить. Чтобы люди поняли, необходимо переходить на какие-то новые форматы, будь то видео или интервью, в которых можно рассказать об этом подробнее.
Техника стала очень умной. Именно поэтому в прошлом году мы разработали и запустили новый формат технических семинаров для представителей СМИ и блогеров. Наша тренинг-академия выступила инициатором таких мероприятий, регулярно устраивает встречи с журналистами и разъясняет для них работу различных систем. Сейчас мы как раз готовим такой тренинг по системам активной безопасности.
Каждый автомобиль и каждая из его деталей недаром проходят испытания и сертифицируются. Есть же даже рекомендованные покрышки. Автомобиль тестируется с определенными шинами. Соответственно, каждая деталь автомобиля проходит строжайшие тесты. Поэтому когда производитель говорит, что это – официальная запчасть, он гарантирует, что именно с ней автомобиль был протестирован и будет работать исправно и хорошо.
Автопроизводитель обеспечивает замену всех запчастей этого автомобиля по гарантии. Поэтому, конечно, здравый смысл подсказывает, что, если специалисты делали свои просчеты на конкретных деталях и гарантируют, что автомобиль будет в таком варианте работать, то следует эти детали и устанавливать. Понятное дело, человеческая психология такова, что всегда есть желание поискать похожие более дешевые варианты.
Такой статистики нет, но мы знаем достаточно большое количество случаев от отдела послепродажного обслуживания, когда, например, тормозные колодки поменяли, и, вроде, такой же партномер был у запчасти, которую привезли неофициально, но почему-то толщина была у этих колодок другая. Это привело к порче других элементов автомобиля гораздо быстрее, чем обычно, и владельцу пришлось затем еще дважды или трижды сделать замену и потом, все равно, вернуться в наш дилерский центр.
Мы, зная психологию человека, и, понимая важность обслуживания автомобиля у официальных дилеров, уже несколько лет предлагаем такой продукт как Сервисный пакет, о котором максимально широко рассказываем. Мы показываем, что он включен в стоимость, на наших сайтах в разделах "Автомобили в наличии" для того, чтобы вырабатывать у клиента понимание того, что лучше сразу же обезопасить себя от поломок на ближайшие 5 лет. Что это значит? Что когда клиент покупает автомобиль, до первого ТО мы даем ему возможность купить 9 техобслуживаний или 120 000 км пробега за половину цены. Половину стоимости этих ТО мы делим с нашим дилером пополам и финансируем самостоятельно, предлагая чистую выгоду клиенту до 50%. При этом, если средний пробег составляет 20 000 км в год, это означает, что владелец в течение 5 лет сможет приезжать и проходить ТО абсолютно бесплатно.
Не входят в пакет тормозные колодки и еще некоторые расходники. Стоимость же полагающихся сервисных часов и всех замен по графику полностью включена. Поэтому, по большому счету, человек покупает автомобиль и получает 3 года гарантии и 5 лет Сервисного пакета, что позволяет ему приезжать на ТО и ничего не платить.
Частенько у клиентов, которые проходят ТО по этой программе, возникают вопросы: "Что не надо ничего платить? Вообще ничего? А точно?" Нашему человеку особенно свойственно везде ждать подвоха, но здесь его действительно нет.
На Evoque, например, с 2-х литровым бензиновым двигателем такая программа для клиента на 5 лет стоит 79 000 рублей – совершенно приемлемая сумма. Причем, когда ты покупаешь автомобиль, эту сумму можешь включить в расчет кредита. Поэтому, в принципе, я даже не побоюсь сказать, что клиент ее не почувствует, зато ощутит значительную выгоду уже с третьего года обслуживания.
А еще Сервисный пакет привязан к VIN номеру автомобиля. Таким образом, продавая свой автомобиль, на 2-й, 3-й или 4-й год, ты еще можешь продать его с остатком Сервисного пакета, а новый владелец может прийти в дилерский центр и обслужиться, а это повышает остаточную стоимость автомобиля.
Если владелец продает автомобиль, допустим, не через наши дилерские центры, не в трейд-ин – мы предлагаем клиенту оформить автомобиль на другого человека в нашем официальном дилерском центре всего за 100 рублей. Сюда входит оформление контракта, проведение платежа официально через кассу между продавцом и покупателем. За эти же 100 рублей мы готовы проверить автомобиль при передаче, что в данном случае повышает безопасность сделки. Услуга называется "Территория честных сделок". Это очень классная история, она набирает больший оборот.
Поначалу клиенты тоже сомневались, искали подвох, но подвоха никакого нет. Если люди приходят к нам в салон, нам очень важно знать в лицо нового клиента или владельца подержанного автомобиля. Кроме того, есть возможность предложить клиенту, который продает автомобиль, широкий список из автомобилей с пробегом или новых автомобилей для покупки. Нам это интересно как производителю.
Еще про неофициальные центры... Так как автомобили становятся все более "электронными", "механики", в процентном соотношении, с каждым годом становится все меньше и меньше. Как бы ты хорошо ни знал механическую часть продукта... 21 км проводов... Как можно с этим справиться, не понимая того, что происходит с электроникой? Если у тебя нет приборов, которые работают для этого продукта, и которые способны электронным образом установить проблему...
Хочется сообщить еще одну важную новость для наших клиентов, текущих и будущих. Мы постепенно запускаем такой продукт как SОТА – обновление программного обеспечения "по воздуху". Нашим клиентам нужно будет все меньше и меньше ездить в дилерские центры. Не секрет, что ранее обновление программного обеспечения приходилось устанавливать в дилерских центрах, а сейчас все это будет работать по Wi-Fi. Приезжаешь, ставишь автомобиль на паркинг и, пока ты на встрече, пока ты дома или в офисе, где угодно, автомобиль без твоего участия за полчаса обновляет программное обеспечение и часть "ошибок" уходит самостоятельно. Поэтому приехать в дилерский центр по гарантии или в рамках Сервисного пакета не должно быть какой-то головной болью.
В тот самый момент, когда каждый из нас выходит на улицу или садится за руль, на степень нашей безопасности начинает влиять несколько факторов. Чем более высоким качеством каждый из них обладает, тем безопаснее нам. Читать далее
«Если говорить об уникальности LADA, то никто кроме LADA не предлагает столь доступных и одновременно безопасных автомобилей» Читать далее