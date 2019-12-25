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Высказался в рамках следующего круглого стола:

Безопасность на дорогах: пять рубежей нашей защиты

Тема безопасности дорожного движения стара как первая повозка, появившаяся на дорогах Земли. С тех самых пор она, к сожалению, остается актуальной. Чем больше были скорости, тем страшнее становилась картина. И только с изобретением ремней безопасности стало немного отпускать. С этого момента прошло несколько десятков лет, и медленно, но верно, ситуация улучшается. Теме безопасности и посвящается наш очередной Круглый Стол. Насколько мы защищены на дорогах сейчас и что делать дальше, чтобы эта защита крепла?

Наталия Руденко
Subaru
25 декабря 2019

Наталия Руденко

Руководитель отдела по связям с общественностью ООО «Субару Мотор»

«Все наши автомобили оснащаются самыми современными системами безопасности, среди которых есть наша уникальная разработка – система помощи водителю EyeSight»

Расскажите о новейших системах безопасности, которые входят в российскую комплектацию автомобилей вашей марки? Какие из подобных систем вы планируете представить на российском рынке в ближайшем будущем? Есть ли какие-то уникальные системы, которые доступны только на ваших моделях?

Все наши автомобили оснащаются самыми современными системами безопасности, среди которых есть наша уникальная разработка – система помощи водителю EyeSight. Это оптическая система, оценивающая десятки параметров в секунду и сообщающая водителю об изменении обстановки вокруг автомобиля. Уникальность её не только в конструкции, но и в том, что она работает даже когда автомобиль только начал движение, то есть практически с нулевой скорости. Ещё одна наша система RCTA, способна предотвратить столкновение при движении задним ходом. Её уникальные характеристики отметил Страховой Институт Дорожной Безопасности США, одна из самых авторитетных организаций в мире, занимающаяся оценкой безопасности автомобилей.

Какой процент автомобилей в российском модельном ряду вашей компании имеет 4 или 5 звезд по рейтингу Euro NCAP? 

Абсолютно все наши автомобили, в том числе продающиеся в России, удостоены 5 звезд по итогам испытаний EuroNCAP. 

Некоторые автомобильные компании по своей инициативе создают и поддерживают школы водительского мастерства. Насколько существенный вклад такие заведения вносят в повышение безопасности дорожного движения? Есть ли в России подобная школа вашей компании? Как вы оцениваете результаты ее работы?

Собственной программы у нас нет, но своя школа вождения есть у одного из наших дилеров, под руководством легендарного Сергея Успенского. Мы, безусловно, видим пользу от подобных школ и курсов, ведь только там водитель может понять не только жесты регулировщика, но и физику процесса, научиться реагировать на внезапно возникшие препятствия и всегда сохранять спокойствие, ведь подготовленный человек за рулём, прекрасно понимает суть происходящего и готов правильно отреагировать.

Повышение грамотности детей и подростков в области безопасности дорожного движения. Участвует ли ваша компания в специальных программах этого профиля для школьников, студентов в России или других странах? 

На данном этапе мы в таких программа не участвуем, но в рамках нашего ежегодного фестиваля Subafest, мы проводим занятия, где наши маленькие гости получают первые знания о безопасности движения и о том, как важно соблюдать элементарные правила.

Какие меры или действия со стороны государства или частных компаний вы можете привести в качестве примера эффективных способов повышения безопасности дорожного движения? Что из международного опыта было бы полезно перенять и использовать в нашей стране? 

Что касается России, то борьба за безопасность движения у нас ограничивается громкими проектами, штрафами за превышение скорости и странными агитационными плакатами с изображением животных. Нет комплексного подхода, нет понимания вектора развития. Международный опыт, прежде всего – дорожное и инфраструктурное строительство, постоянная мысль о том, что безопасность движения это не полицейские, ловящие водителей утром в понедельник, ежедневная тяжелая работа на всех уровнях, начиная от дорожников, заканчивая электриками.

Некоторое время назад в рекламе разных марок можно было встретить призывы типа "Пристегивайтесь ремнями безопасности!". Сейчас подобная агитация практически не встречается. Почему компании перестали использовать такой простой способ продемонстрировать свою социальную ответственность, а заодно и повысить безопасность дорожного движения? 

А вот тут, как раз, случай, когда государству, пусть и посредством штрафов, удалось приучить россиян пристёгиваться. Пусть это происходит не всегда и не везде, но тенденция положительная. Со своей стороны, мы постоянно напоминаем нашим поклонникам о необходимости пользоваться ремнями безопасности. Это происходит как при выдаче нового автомобиля, так и в дальнейшей коммуникации с нашими клиентами. Мы постоянно говорим о том, что только пристегнувшись, вы убережёте себя и своих близких от неприятностей, ведь система безопасности, как мы знаем – комплекс. И ремни являются его неотъемлемым и важным компонентом. 

Безопасность дорожного движения напрямую зависит от технического состояния автомобиля. Существуют ли у вас данные о том, насколько повышается риск возникновения аварийных ситуаций, если автомобиль обслуживается не у официальных дилеров и при этом применяются неоригинальные запасные части? 

Такой статистики у нас нет, но мы постоянно говорим о том, что только качественные оригинальные запчасти и грамотное сервисное обслуживание – залог безопасности автомобиля. Как ответственный производитель, мы взаимодействуем с клиентами, предостерегая их от опасной экономии на деталях и сервисе. Разговоры о высокой стоимости обслуживания уже тоже можно считать неактуальными, потому что наши дилеры постоянно предлагают покупателям принять участие в различных акциях, получить качественное обслуживание и гарантии, по доступной цене.

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