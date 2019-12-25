Некоторое время назад в рекламе разных марок можно было встретить призывы типа "Пристегивайтесь ремнями безопасности!". Сейчас подобная агитация практически не встречается. Почему компании перестали использовать такой простой способ продемонстрировать свою социальную ответственность, а заодно и повысить безопасность дорожного движения?

А вот тут, как раз, случай, когда государству, пусть и посредством штрафов, удалось приучить россиян пристёгиваться. Пусть это происходит не всегда и не везде, но тенденция положительная. Со своей стороны, мы постоянно напоминаем нашим поклонникам о необходимости пользоваться ремнями безопасности. Это происходит как при выдаче нового автомобиля, так и в дальнейшей коммуникации с нашими клиентами. Мы постоянно говорим о том, что только пристегнувшись, вы убережёте себя и своих близких от неприятностей, ведь система безопасности, как мы знаем – комплекс. И ремни являются его неотъемлемым и важным компонентом.