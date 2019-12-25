Тема безопасности дорожного движения стара как первая повозка, появившаяся на дорогах Земли. С тех самых пор она, к сожалению, остается актуальной. Чем больше были скорости, тем страшнее становилась картина. И только с изобретением ремней безопасности стало немного отпускать. С этого момента прошло несколько десятков лет, и медленно, но верно, ситуация улучшается. Теме безопасности и посвящается наш очередной Круглый Стол. Насколько мы защищены на дорогах сейчас и что делать дальше, чтобы эта защита крепла?
Все наши автомобили оснащаются самыми современными системами безопасности, среди которых есть наша уникальная разработка – система помощи водителю EyeSight. Это оптическая система, оценивающая десятки параметров в секунду и сообщающая водителю об изменении обстановки вокруг автомобиля. Уникальность её не только в конструкции, но и в том, что она работает даже когда автомобиль только начал движение, то есть практически с нулевой скорости. Ещё одна наша система RCTA, способна предотвратить столкновение при движении задним ходом. Её уникальные характеристики отметил Страховой Институт Дорожной Безопасности США, одна из самых авторитетных организаций в мире, занимающаяся оценкой безопасности автомобилей.
Абсолютно все наши автомобили, в том числе продающиеся в России, удостоены 5 звезд по итогам испытаний EuroNCAP.
Собственной программы у нас нет, но своя школа вождения есть у одного из наших дилеров, под руководством легендарного Сергея Успенского. Мы, безусловно, видим пользу от подобных школ и курсов, ведь только там водитель может понять не только жесты регулировщика, но и физику процесса, научиться реагировать на внезапно возникшие препятствия и всегда сохранять спокойствие, ведь подготовленный человек за рулём, прекрасно понимает суть происходящего и готов правильно отреагировать.
На данном этапе мы в таких программа не участвуем, но в рамках нашего ежегодного фестиваля Subafest, мы проводим занятия, где наши маленькие гости получают первые знания о безопасности движения и о том, как важно соблюдать элементарные правила.
Что касается России, то борьба за безопасность движения у нас ограничивается громкими проектами, штрафами за превышение скорости и странными агитационными плакатами с изображением животных. Нет комплексного подхода, нет понимания вектора развития. Международный опыт, прежде всего – дорожное и инфраструктурное строительство, постоянная мысль о том, что безопасность движения это не полицейские, ловящие водителей утром в понедельник, ежедневная тяжелая работа на всех уровнях, начиная от дорожников, заканчивая электриками.
А вот тут, как раз, случай, когда государству, пусть и посредством штрафов, удалось приучить россиян пристёгиваться. Пусть это происходит не всегда и не везде, но тенденция положительная. Со своей стороны, мы постоянно напоминаем нашим поклонникам о необходимости пользоваться ремнями безопасности. Это происходит как при выдаче нового автомобиля, так и в дальнейшей коммуникации с нашими клиентами. Мы постоянно говорим о том, что только пристегнувшись, вы убережёте себя и своих близких от неприятностей, ведь система безопасности, как мы знаем – комплекс. И ремни являются его неотъемлемым и важным компонентом.
Такой статистики у нас нет, но мы постоянно говорим о том, что только качественные оригинальные запчасти и грамотное сервисное обслуживание – залог безопасности автомобиля. Как ответственный производитель, мы взаимодействуем с клиентами, предостерегая их от опасной экономии на деталях и сервисе. Разговоры о высокой стоимости обслуживания уже тоже можно считать неактуальными, потому что наши дилеры постоянно предлагают покупателям принять участие в различных акциях, получить качественное обслуживание и гарантии, по доступной цене.
В тот самый момент, когда каждый из нас выходит на улицу или садится за руль, на степень нашей безопасности начинает влиять несколько факторов. Чем более высоким качеством каждый из них обладает, тем безопаснее нам. Читать далее
«Если говорить об уникальности LADA, то никто кроме LADA не предлагает столь доступных и одновременно безопасных автомобилей» Читать далее