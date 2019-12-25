Расскажите о новейших системах безопасности, которые входят в российскую комплектацию автомобилей вашей марки? Какие из подобных систем вы планируете представить на российском рынке в ближайшем будущем? Есть ли какие-то уникальные системы, которые доступны только на ваших моделях?

Если говорить об уникальности LADA, то никто кроме LADA не предлагает столь доступных и одновременно безопасных автомобилей – в этом и есть одно из исключительных качеств нашей марки.

Напомним, что по законодательным требованиям автомобиль для российского рынка должен иметь АБС, систему ЭРА-Глонасс и минимум одну подушку безопасности. И все 100% моделей LADA соответствуют данной норме, при этом большинство выпускаемых автомобилей LADA имеет 2 или 4 подушки безопасности. К примеру, LADA Vesta уже в базовой комплектации оснащается 2 подушками безопасности и комплексом электронных помощников – это система курсовой устойчивости, система вспомогательного торможения, система помощи при старте на подъеме и др.

Отметим, что АВТОВАЗ обладает собственной лабораторией краш-тестов – здесь моделируются всевозможные условия ударных испытаний, в т.ч. ARCAP и EuroNCAP. В России всего 2 таких лаборатории. Также широко применяется практика виртуальных краш-тестов – это позволяет закладывать высокий уровень безопасности уже на начальном этапе проектирования автомобиля.