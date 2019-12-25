Тема безопасности дорожного движения стара как первая повозка, появившаяся на дорогах Земли. С тех самых пор она, к сожалению, остается актуальной. Чем больше были скорости, тем страшнее становилась картина. И только с изобретением ремней безопасности стало немного отпускать. С этого момента прошло несколько десятков лет, и медленно, но верно, ситуация улучшается. Теме безопасности и посвящается наш очередной Круглый Стол. Насколько мы защищены на дорогах сейчас и что делать дальше, чтобы эта защита крепла?
Если говорить об уникальности LADA, то никто кроме LADA не предлагает столь доступных и одновременно безопасных автомобилей – в этом и есть одно из исключительных качеств нашей марки.
Напомним, что по законодательным требованиям автомобиль для российского рынка должен иметь АБС, систему ЭРА-Глонасс и минимум одну подушку безопасности. И все 100% моделей LADA соответствуют данной норме, при этом большинство выпускаемых автомобилей LADA имеет 2 или 4 подушки безопасности. К примеру, LADA Vesta уже в базовой комплектации оснащается 2 подушками безопасности и комплексом электронных помощников – это система курсовой устойчивости, система вспомогательного торможения, система помощи при старте на подъеме и др.
Отметим, что АВТОВАЗ обладает собственной лабораторией краш-тестов – здесь моделируются всевозможные условия ударных испытаний, в т.ч. ARCAP и EuroNCAP. В России всего 2 таких лаборатории. Также широко применяется практика виртуальных краш-тестов – это позволяет закладывать высокий уровень безопасности уже на начальном этапе проектирования автомобиля.
Автомобили LADA регулярно проходят тесты по российской системе ARCAP (издание «Авторевю»). Рейтинг предусматривает максимум 4 звезды. Такую оценку имеют модели LADA Vesta седан и LADA XRAY Cross.
Если говорить о процессе обучения вождению, то LADA выпустила специальный автомобиль для автошкол. Это уникальное предложение на рынке, автомобиль является полностью заводским продуктом, на который распространяется гарантия производителя (3 года или 100 тысяч километров). LADA Granta оснащена наклейками ''Ученик'', дополнительным зеркалом для инструктора и дублирующим комплектом педалей тормоза и сцепления (для модификаций с МКПП) или педалью тормоза (для моделей с автоматической и автоматизированной трансмиссией). Автомобиль сертифицирован, не нуждается в доработках и внесении изменений в ПТС. Кроме того, дублирующие педали приводятся в действие при помощи металлического вала, что обеспечивает дополнительную надежность по сравнению с тросовым приводом, а также не требует регулировки. Примерно за полгода продаж автошколы приобрели 135 таких машин.
В 2019 году в Тольятти открылась обучающая площадка LADЛандия – это совместный проект АО «АВТОВАЗ», ТЦ «Акварель», компании «АШАН» и ГИБДД Тольятти. В «Городе для детей» - всё как в настоящем населённом пункте: здания, дороги, машины – только в уменьшенном размере. В течение лета 2019 года ребята смогли здесь осваивать правила дорожного движения – как пешеходы и как водители, за рулем электромобилей.
Безопасность дорожного движения – это слагаемое из трех основных факторов. А именно, повышение уровня безопасности автомобилей со стороны производителей, более эффективный контроль за соблюдением ПДД и, конечно же, развитие системы обучения правилам дорожного движения.
Это было примерно в один период с ужесточением ответственности за непристегнутый ремень. Сегодня можно сказать, что большинство ответственных водителей пристёгиваются, таким образом, главная цель достигнута. Кроме того, автомобили массово получили датчики непристегнутого ремня – сигнальная лампочка и зуммер напомнят о необходимости пристегнуться.
Существует корреляция между снижением уровня безопасности и обслуживанием у низкоквалифицированных сервисов с применением расходников неясного происхождения. Использование неоригинальных запасных частей может привести к непредвиденным ситуациям на дороге, т.к. данная продукция не имеет одобрение завода-изготовителя и не подтверждает требования безопасности и качество продукции.
АО «АВТОВАЗ» тщательно подходит к отбору поставщиков и входному контролю качества комплектующих изделий. Оригинальные запасные части, реализуемые у официальных дилеров LADA, полностью соответствуют тем, что поставляются на сборочный конвейер завода-изготовителя. Оригинальные запасные части имеют фирменную упаковку с элементами защиты, маркировку поставщика, одобренного заводом и уникальный каталожный номер АО «АВТОВАЗ». Качество данной продукции подтверждается производителями, имеет обязательную сертификацию. Оригинальные запасные части LADA полностью совместимы с нашими автомобилями и обеспечивают не только безопасность, но и увеличивают срок службы транспортного средства.
В тот самый момент, когда каждый из нас выходит на улицу или садится за руль, на степень нашей безопасности начинает влиять несколько факторов. Чем более высоким качеством каждый из них обладает, тем безопаснее нам. Читать далее
«Все наши автомобили оснащаются самыми современными системами безопасности, среди которых есть наша уникальная разработка – система помощи водителю EyeSight» Читать далее