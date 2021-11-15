Обновленный SUV из Кореи готов противопоставить рамным конкурентам электронные новшества, улучшенные ездовые характеристики и тонны очарования

Еще до того, как индейцы племени Мохаве были вытеснены в резервации, их земли простирались вдоль реки Колорадо на пересечении современных штатов Невада, Калифорния и Аризона. Мужчины племени отзывались на псевдонимы, отсылающие к тотемному животному, и были выдающимися охотниками и воинами. Даже сегодня, несмотря на проводимую с начала XX века принудительную американизацию, Мохаве удалось сохранить религиозные обряды и культурные особенности, а двум резервациям предоставлено преимущественное право на воды реки Колорадо.

Частичка этого духа свободы и самостийности живет и во внедорожнике Kia Mohave. Причем в обновленном варианте – образца 2021 года – эти проявления харизмы буквально расцвели.

Боевая раскраска

В сравнении с дорестайлинговой версией, представленной в 2008 году, обновленный автомобиль выглядит как индеец в боевой раскраске. Отсылка к тигру, которого теперь уже бывший шеф-дизайнер марки Питер Шрайер сделал «тотемом» корейского бренда, здесь доведена до апогея. Скажете, преувеличиваю? Посмотрите на «клыки» в нижней части переднего бампера, ощерившиеся секции светодиодных «противотуманок» и, конечно, на радиаторную решетку, похожую на нос полосатого хищника.

При этом вид в профиль не даст усомниться – речи о смене поколений не идет. Кузовные панели скорректированы минимально, а высокая линия крыши прозрачно намекает, что рамная конструкция – основа надежности – сохранена. В общем, перед нами не изнеженный кроссовер с несущим кузовом, а классический внедорожник.

В то же время модернизированный Mohave стал высокотехнологичным, что сразу понимаешь при взгляде на линзы светодиодной адаптивной оптики, клавиши бесключевого доступа в передних дверях, кнопку сервопривода двери багажника и элементы систем безопасности на основе радара и комплекса видеокамер. При этом двери здесь, как и прежде, прикрывают пороги, так что при высадке и посадке не испачкаешься. Да и не поскользнешься – широкие боковые подножки прорезинены.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Адаптивный круиз-контроль останавливает машину перед затормозившим впереди автомобилем и возобновляет движение, когда тот трогается с места. Система удержания в центре полосы предупреждает водителя визуальными, звуковыми и тактильными сигналами при перестроении без включения поворотника и возвращает на курс.

Роскошный вигвам

В салоне «индеец» предлагает выкурить трубку мира, проявляет гостеприимство и демонстрирует достаток. Самое сильное впечатление производит дуэт 12,3-дюймовых экранов цифровой приборки и центрального тачскрина. Кто-то скажет, что это отсылка к большим легковушкам Mercedes-Benz, но, на мой взгляд, дело лишь в следовании премиальным трендам. Как бы то ни было, оба дисплея отличаются графикой высокого разрешения, не бликуют и изобилуют полезной информацией. 3D-режим системы кругового обзора превращает процесс парковки в удовольствие. Наконец, в хорошо оснащенных комплектациях (а мы выбрали на тест такую) представлена трехмерная проекция бортовой информации на лобовое стекло. «Фишка» проектора – индикаторы помех в слепой зоне – даны не для проформы, а реально повышают ваши шансы не притереться к соседям по потоку. Тем более что при опасном сближении картинка дополняется предупредительным писком из динамиков и индикацией во внешнем зеркале.

Пока индейцы не начали обменивать у европейцев мех на парусину, на построе­ние вигвама уходило несколько десятков шкур животных, преимущественно бизонов. В Mohave кожи тоже прилично, причем речь о высококачественном материале наппа с ромбовидными стежками на прекрасно спрофилированных креслах. В общем, располагаешься на водительском месте и кажется, что сидишь не за рулем, а в коттедже у камина. Сиденье, кстати, можно сдвигать клавишами в спинке хоть со второго ряда, а шикарный разрезной диван смещается продольно, его подушка регулируется по наклону, предусмотрен двухступенчатый подогрев, полноценный блок «климата», USB-слоты и розетки на 12 и 220 В. Наконец, из недр багажника на 350 л здесь выдвигается пара сидений третьего ряда, на которых не тесно даже взрослым. К тому же на «галерке» имеются еще один разъем USB и дефлекторы вентиляции в потолочной панели.

Продолжение следует...