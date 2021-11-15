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О KIA Mohave

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КИА Мохав

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KIA Mohave (2020) вид спередиKIA Mohave (2020) вид сбоку
KIA Mohave (2020) салон
Интерьер исполнен в классическом ключе с премиальными нотками в отделке
KIA Mohave (2020) приборная панель
Цифровая приборка на 12,3 дюйма меняет оформление в зависимости от выбранного ездового режима
KIA Mohave (2020) мониторKIA Mohave (2020) кнопкиKIA Mohave (2020) 8АКПП
KIA Mohave (2020) «шайба» выбора режимов
«Шайбой» на центральном тоннеле выбираются предустановки «Комфорт», «Эко», «Спорт», «Песок», «Грязь» и «Снег»
KIA Mohave (2020) передние кресла

Обновленный SUV из Кореи готов противопоставить рамным конкурентам электронные новшества, улучшенные ездовые характеристики и тонны очарования

Еще до того, как индейцы племени Мохаве были вытеснены в резервации, их земли простирались вдоль реки Колорадо на пересечении современных штатов Невада, Калифорния и Аризона. Мужчины племени отзывались на псевдонимы, отсылающие к тотемному животному, и были выдающимися охотниками и воинами. Даже сегодня, несмотря на проводимую с начала XX века принудительную американизацию, Мохаве удалось сохранить религиозные обряды и культурные особенности, а двум резервациям предоставлено преимущественное право на воды реки Колорадо.

Частичка этого духа свободы и самостийности живет и во внедорожнике Kia Mohave. Причем в обновленном варианте – образца 2021 года – эти проявления харизмы буквально расцвели.

Боевая раскраска

В сравнении с дорестайлинговой версией, представленной в 2008 году, обновленный автомобиль выглядит как индеец в боевой раскраске. Отсылка к тигру, которого теперь уже бывший шеф-дизайнер марки Питер Шрайер сделал «тотемом» корейского бренда, здесь доведена до апогея. Скажете, преувеличиваю? Посмотрите на «клыки» в нижней части переднего бампера, ощерившиеся секции светодиодных «противотуманок» и, конечно, на радиаторную решетку, похожую на нос полосатого хищника.

При этом вид в профиль не даст усомниться – речи о смене поколений не идет. Кузовные панели скорректированы минимально, а высокая линия крыши прозрачно намекает, что рамная конструкция – основа надежности – сохранена. В общем, перед нами не изнеженный кроссовер с несущим кузовом, а классический внедорожник.

В то же время модернизированный Mohave стал высокотехнологичным, что сразу понимаешь при взгляде на линзы светодиодной адаптивной оптики, клавиши бесключевого доступа в передних дверях, кнопку сервопривода двери багажника и элементы систем безопасности на основе радара и комплекса видеокамер. При этом двери здесь, как и прежде, прикрывают пороги, так что при высадке и посадке не испачкаешься. Да и не поскользнешься – широкие боковые подножки прорезинены.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ
Адаптивный круиз-контроль останавливает машину перед затормозившим впереди автомобилем и возобновляет движение, когда тот трогается с места. Система удержания в центре полосы предупреждает водителя визуальными, звуковыми и тактильными сигналами при перестроении без включения поворотника и возвращает на курс. 

Роскошный вигвам

В салоне «индеец» предлагает выкурить трубку мира, проявляет гостеприимство и демонстрирует достаток. Самое сильное впечатление производит дуэт 12,3-дюймовых экранов цифровой приборки и центрального тачскрина. Кто-то скажет, что это отсылка к большим легковушкам Mercedes-Benz, но, на мой взгляд, дело лишь в следовании премиальным трендам. Как бы то ни было, оба дисплея отличаются графикой высокого разрешения, не бликуют и изобилуют полезной информацией. 3D-режим системы кругового обзора превращает процесс парковки в удовольствие. Наконец, в хорошо оснащенных комплектациях (а мы выбрали на тест такую) представлена трехмерная проекция бортовой информации на лобовое стекло. «Фишка» проектора – индикаторы помех в слепой зоне – даны не для проформы, а реально повышают ваши шансы не притереться к соседям по потоку. Тем более что при опасном сближении картинка дополняется предупредительным писком из динамиков и индикацией во внешнем зеркале.

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Пока индейцы не начали обменивать у европейцев мех на парусину, на построе­ние вигвама уходило несколько десятков шкур животных, преимущественно бизонов. В Mohave кожи тоже прилично, причем речь о высококачественном материале наппа с ромбовидными стежками на прекрасно спрофилированных креслах. В общем, располагаешься на водительском месте и кажется, что сидишь не за рулем, а в коттедже у камина. Сиденье, кстати, можно сдвигать клавишами в спинке хоть со второго ряда, а шикарный разрезной диван смещается продольно, его подушка регулируется по наклону, предусмотрен двухступенчатый подогрев, полноценный блок «климата», USB-слоты и розетки на 12 и 220 В. Наконец, из недр багажника на 350 л здесь выдвигается пара сидений третьего ряда, на которых не тесно даже взрослым. К тому же на «галерке» имеются еще один разъем USB и дефлекторы вентиляции в потолочной панели.

Продолжение следует...

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