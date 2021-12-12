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От томагавка к автопилоту (часть 2)
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О KIA Mohave

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КИА Мохав

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KIA Mohave (2020) вид спередиKIA Mohave (2020) климат для второго ряда
KIA Mohave (2020) задний диван
Сдвоенное и одиночное кресла второго ряда можно сдвигать
KIA Mohave (2020) багажное отделение
При складывании сидений двух задних рядов формируется ровный пол
KIA Mohave (2020) переднее колесо
KIA Mohave (2020) подножка
Широкие прорезиненные подножки входят в штатное оснащение
KIA Mohave (2020) запасное колесоKIA Mohave (2020) передние фары
KIA Mohave (2020) вид сзади
Обновленный Mohave сохранил рамную конструкцию, 3-литровый 249-сильный турбодизель и 8-диапазонный автомат

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Лошадиные силы

Не все в курсе, но индейцы, представленные в массовом сознании неизменно на коне, освоили верховую езду лишь после того, как лошадей начали массово завозить в Америку испанские конкистадоры. Местные племена приобретали животных у белых торговцев, но чаще – угоняли при набегах. Со временем краснокожие стали искуснейшими наездниками, выработав собственную тактику стремительной конной атаки. Kia Mohave предлагает сразу 249 «лошадей», причем очень лихих ввиду того, что пиковый момент 549 Нм достигается уже на 2000 об/мин. Неудивительно, что крупный SUV со снаряженной массой 2290 кг ускоряется до сотни за достойные 8,7 с, и даже режим Eco не является здесь «овощным», а в Sport получаем и обострение реакций на газ, и ускоренную реакцию на кикдаун плавно работающего 8-диапазонного автомата.

При активном наборе скорости рокот дизельной шестерки становится главной звуковой доминантой, прорываясь как через отличную шумоизоляцию, так и через динамики премиальной аудиосистемы Lexicon. Вторую опцию, впрочем, можно отключить, поскольку мотор и без усиления звучит породисто.

А еще после обновления Mohave стал лучше слушаться узды – это я о модной, ухватистой и более информативной 4-спицевой баранке. Кстати, спустя несколько месяцев продаж, начавшихся в конце прошлого года, электрорегулировку руля как по вылету, так и по наклону, выделили всем без исключения комплектациям.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ
Цены на Kia Mohave в начальной комплектации Luxe начинаются с 3 859 900 рублей, причем уже в «базе» имеются подогрев и электропривод пе¬редних кресел, а также память настроек и вентиляция водительского сиденья. На роль топового в конце лета было назначено новое 6-местное исполнение Premium+ за 4 299 900 рублей.

На городских улочках SUV подкупает маневренностью. Протискиваться через забитые дворовые парковки проблем не составляет. Во-первых, для крупной рамной модели здесь невелик диаметр разворота (всего 11 м), во-вторых, у высокого Mohave все в порядке с обзорностью.

После перекалибровки шасси (вместо опциональной пневматической подвески используется пружинная с независимыми конструкциями спереди и сзади) автомобиль стал послушнее при смене курса, да и устойчивость на высоких скоростях повысилась. Тем не менее крены в крутых виражах все же ощутимы, и практиковать езду «шашечками» не стоит, даже несмотря на отзывчивый руль и плотное шасси.

Бездорожью корейский «индеец» готов противопоставить клиренс, составляющий 217 мм, систему помощи при спуске, режимы «Снег», «Песок» и «Грязь» системы Terrain Mode Select, а также «понижайку» и самоблокирующийся задний дифференциал. И все же мой опыт показал, что из-за увеличившегося переднего свеса и безальтернативных боковых подножек на суровый офф-роуд лучше не соваться.

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Модернизированный Mohave видится мне отличным вариантом для путешествий на «дальняк» в семейном или дружеском формате. Естественно, в таких поездках на защите экипажа будут стоять самые передовые электронные ассистенты. Прежде всего имею в виду адаптивный «круиз» и сис­тему удержания в центре полосы, очень полезные функции автопилота.

Поэтому я не удивлен, что Kia Mohave стал на российском рынке дефицитом, в связи с чем дилеры не стесняются взвинчивать цены на «индейца», вооружая его всевозможными опциями. А что поделаешь? Харизма и имиджевая мощь нынче в цене, желающих заполучить «краснокожего» в свою гаражную резервацию хватает.

      

Технические характеристики KIA Mohave 

Габариты, мм

4930×1920×1790

Колесная база, мм

2895

Дорожный просвет, мм

217

Объем багажника, л

350–1219

Снаряженная масса, кг

2290

Диаметр разворота, м

11

Тип двигателя

дизельный V6

Рабочий объем, см³

2959

Макс. мощность, л.с./об/мин

249/3800

Макс. момент, Нм/об/мин

549/2000

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 8-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

190

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,7

Расход топлива (средний), л/100 км

9,9

Объем бака, л

82

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