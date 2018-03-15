Кроме того, флагман модельной линейки бренда в ходе рестайлинга получил изменения в экстерьере и интерьере, а также обзавелся новыми силовым агрегатом и коробкой передач

Примерно на полпути от Петрозаводска до Медвежьегорска по Мурманской трассе есть малоприметный поворот на водопад Кивач – одну из достопримечательностей Карелии. Выглядит водопад впечатляюще, но сейчас меня интересует не он, а ведущая к нему извилистая дорога, покрытая укатанным снегом и похожая на раллийный доп. По совету организаторов тест-драйва я активирую «спортивные» настройки автомобиля и отключаю систему стабилизации. Мне предлагают поездить в скольжениях, причем не кто-нибудь, а сами представители KIA! Обычно бывает с точностью до наоборот…

А вместо сердца…

Внешность кроссовера и до рестайлинга была гармоничной, поэтому при обновлении модели ограничились легкими косметическими изменениями – решетка радиатора, колесные диски, «начинка» оптики, два новых цвета кузова (темно-коричневый и темно-синий). Кроме того, Sorento Prime получил иные бамперы, удлинившие его на 20 мм, и достиг знаковых 4,8 м. Так что модель переместилась из размерного сегмента D в Е, именуемый еще бизнес-классом.

Техническая составляющая обрела больше изменений. Так, 3,3-литровый 6-цилиндровый бензиновый агрегат заменили на новый 3,5-литровый двигатель. Из-за налоговой ставки его мощность по-прежнему равняется 249 л.с., но достигается она на 6300 об/мин против 6400 об/мин ранее. Максимальный крутящий момент увеличился на 18 Нм (до 336 Нм), а его пик приходится на 5000 об/мин, что на 300 об/мин меньше, чем у предшественника. С новым двигателем кроссовер разгоняется до «сотни» за 7,8 с – это на 0,4 с быстрее, чем раньше. Свой вклад в динамику внес и новейший 8-диапазонный «автомат» собственной разработки KIA, явившийся на смену 6-диапазонной трансмиссии.

Новую автоматическую коробку передач получила и 2,2-литровая дизельная модификация. Этот двигатель пришел с дорестайлинговой версии без изменений, но благодаря замене трансмиссии кроссовер отыграл в разгоне до «сотни» 0,2 с. А вот известная по «дореформенной» модели 2,4-литровая бензиновая версия мощностью 188 л.с. по-прежнему оснащается 6-диапазонным «автоматом». Хотя и здесь есть обновления – коробку передач основательно модернизировали.

Не цветом единым

Покупателям Sorento Prime теперь доступны четыре цветовых решения в оформлении интерьера вместо двух: помимо черной и коричневой отделки можно выбрать черно-серый или черно-бежевый салоны – они смотрятся гораздо веселее темных однотонных вариантов. Кроме того, Sorento Prime получил новое рулевое колесо спортивного вида, измененную графику «приборки» и более эргономичный блок управления «климатом».

Мультимедийная система внешне не поменялась, но обрела расширенные возможности, обеспечивающие интеграцию с iOS и Android и позволяющие пользоваться основными сервисами и приложениями, установленными на смартфоне владельца. Наиболее продвинутая версия имеет встроенную навигацию, отображает информацию о пробках и выводит на 8-дюймовый дисплей изображения с четырех камер кругового обзора, а меломанам предлагается премиальная аудиосистема Harman/Kardon.

Ралли-кар

На тест были предоставлены две модификации: 200-сильная дизельная и 249-сильная бензиновая. Причем бензиновая оказалась в комплектации GT Line, отличающейся, помимо спортивных штрихов во внешности, более прогрессивной схемой размещения электродвигателя усилителя рулевого управления – на рейке, а не на валу, как у остальных модификаций. Это решение обеспечивает улучшенную обратную связь. Что ж, проверим. Но бензиновый вариант я оставлю на сладкое и начну с турбодизельной версии.

Вибраций у мотора почти нет даже на холостых оборотах, тяга великолепная на разрешенных правилами скоростях. Напольная педаль акселератора реагирует плавно и одновременно быстро, турбопауза практически не ощущается. С помощью системы Drive Mode Select можно выбрать, кроме «стандартного», «экономичный» и «спортивный» режимы, а также режим Smart, для дорестайлинговых моделей не предлагавшийся. В последнем случае автомобиль сам анализирует стиль езды владельца и меняет настройки от «спортивных» до «экономичных». И этот режим действительно работает: при темпераментном вождении не спешит переключать передачи вверх, обостряет настройки педали акселератора и утяжеляет рулевое управление. А при спокойной езде кроссовер словно расслабляется.

Управляемость спокойная и умиротворяющая. Sorento Prime уверенно держит прямую и без сопротивления заходит в повороты. Довольно острый руль (2,75 оборота от упора до упора) легковат даже в «спортивном» режиме, при этом обеспечивает неплохую обратную связь. Подвеска хорошо справляется с асфальтовыми неровностями, но на грунтовке потряхивает. Шумоизоляция понравилась – ни шины, ни мотор, ни ветер не выделяются и не раздражают. Словом, так бы я и катил спокойненько, если бы не тот поворот на водопад Кивач…

Обычно организаторы тест-драйвов строго-настрого запрещают отключать систему стабилизации, а тут не просто разрешают, а сами предлагают. Ну что ж, я их за язык не тянул! И машину становится не узнать. Она будто теряет в весе и начинает… танцевать. Под легкий сброс «газа» послушно выставляется боком на укатанном снегу и позволяет двигаться так сколь угодно долго – пока не закончится пологий затяжной вираж. Прямо раллийный болид!

Однако модификация с новым бензиновым мотором еще лучше! Все-таки «атмосферник» по отзывчивости на подачу топлива на голову выше любого турбированного агрегата. Автомобиль следует за педалью «газа» как приклеенный, а тяга кажется неисчерпаемой. Руль здесь явно тяжелее и информативнее, а подвеска – плотнее, что положительно сказывается на энергоемкости без ущерба для комфорта. Себе я выбрал бы именно этот вариант.

Впрочем, и турбодизельная версия хороша. Общие же ощущения сводятся к тому, что после рестайлинга KIA Sorento Prime стал еще более привлекательной покупкой, чем раньше. Корейские инженеры провели кропотливую работу над улучшением автомобиля, и результат действительно впечатляет!