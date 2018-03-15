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Kia Sorento Prime 2018 вид спередиKia Sorento Prime 2018 вид сбокуKia Sorento Prime 2018 вид сзади
Kia Sorento Prime 2018 салон
В салоне изменились панель приборов и блок управления «климатом», появился новый руль
Kia Sorento Prime 2018 приборная панельKia Sorento Prime 2018 центральная консольKia Sorento Prime 2018 управление климатомKia Sorento Prime 2018 АКППKia Sorento Prime 2018 передние креслаKia Sorento Prime 2018 задний диванKia Sorento Prime 2018 багажное отделение
Kia Sorento Prime 2018 вид сзади
Сзади рестайлинговую версию можно отличить по обновленной «начинке» фонарей

Кроме того, флагман модельной линейки бренда в ходе рестайлинга получил изменения в экстерьере и интерьере, а также обзавелся новыми силовым агрегатом и коробкой передач

Примерно на полпути от Петрозаводска до Медвежьегорска по Мурманской трассе есть малоприметный поворот на водопад Кивач – одну из достопримечательностей Карелии. Выглядит водопад впечатляюще, но сейчас меня интересует не он, а ведущая к нему извилистая дорога, покрытая укатанным снегом и похожая на раллийный доп. По совету организаторов тест-драйва я активирую «спортивные» настройки автомобиля и отключаю систему стабилизации. Мне предлагают поездить в скольжениях, причем не кто-нибудь, а сами представители KIA! Обычно бывает с точностью до наоборот…

А вместо сердца…

Внешность кроссовера и до рестайлинга была гармоничной, поэтому при обновлении модели ограничились легкими косметическими изменениями – решетка радиатора, колесные диски, «начинка» оптики, два новых цвета кузова (темно-коричневый и темно-синий). Кроме того, Sorento Prime получил иные бамперы, удлинившие его на 20 мм, и достиг знаковых 4,8 м. Так что модель переместилась из размерного сегмента D в Е, именуемый еще бизнес-классом.

Техническая составляющая обрела больше изменений. Так, 3,3-литровый 6-цилиндровый бензиновый агрегат заменили на новый 3,5-литровый двигатель. Из-за налоговой ставки его мощность по-прежнему равняется 249 л.с., но достигается она на 6300 об/мин против 6400 об/мин ранее. Максимальный крутящий момент увеличился на 18 Нм (до 336 Нм), а его пик приходится на 5000 об/мин, что на 300 об/мин меньше, чем у предшественника. С новым двигателем кроссовер разгоняется до «сотни» за 7,8 с – это на 0,4 с быстрее, чем раньше. Свой вклад в динамику внес и новейший 8-диапазонный «автомат» собственной разработки KIA, явившийся на смену 6-диапазонной трансмиссии.

Новую автоматическую коробку передач получила и 2,2-литровая дизельная модификация. Этот двигатель пришел с дорестайлинговой версии без изменений, но благодаря замене трансмиссии кроссовер отыграл в разгоне до «сотни» 0,2 с. А вот известная по «дореформенной» модели 2,4-литровая бензиновая версия мощностью 188 л.с. по-прежнему оснащается 6-диапазонным «автоматом». Хотя и здесь есть обновления – коробку передач основательно модернизировали.

Не цветом единым

Покупателям Sorento Prime теперь доступны четыре цветовых решения в оформлении интерьера вместо двух: помимо черной и коричневой отделки можно выбрать черно-серый или черно-бежевый салоны – они смотрятся гораздо веселее темных однотонных вариантов. Кроме того, Sorento Prime получил новое рулевое колесо спортивного вида, измененную графику «приборки» и более эргономичный блок управления «климатом».

Мультимедийная система внешне не поменялась, но обрела расширенные возможности, обеспечивающие интеграцию с iOS и Android и позволяющие пользоваться основными сервисами и приложениями, установленными на смартфоне владельца. Наиболее продвинутая версия имеет встроенную навигацию, отображает информацию о пробках и выводит на 8-дюймовый дисплей изображения с четырех камер кругового обзора, а меломанам предлагается премиальная аудиосистема Harman/Kardon.

Ралли-кар

На тест были предоставлены две модификации: 200-сильная дизельная и 249-сильная бензиновая. Причем бензиновая оказалась в комплектации GT Line, отличающейся, помимо спортивных штрихов во внешности, более прогрессивной схемой размещения электродвигателя усилителя рулевого управления – на рейке, а не на валу, как у остальных модификаций. Это решение обеспечивает улучшенную обратную связь. Что ж, проверим. Но бензиновый вариант я оставлю на сладкое и начну с турбодизельной версии.

Вибраций у мотора почти нет даже на холостых оборотах, тяга великолепная на разрешенных правилами скоростях. Напольная педаль акселератора реагирует плавно и одновременно быстро, турбопауза практически не ощущается. С помощью системы Drive Mode Select можно выбрать, кроме «стандартного», «экономичный» и «спортивный» режимы, а также режим Smart, для дорестайлинговых моделей не предлагавшийся. В последнем случае автомобиль сам анализирует стиль езды владельца и меняет настройки от «спортивных» до «экономичных». И этот режим действительно работает: при темпераментном вождении не спешит переключать передачи вверх, обостряет настройки педали акселератора и утяжеляет рулевое управление. А при спокойной езде кроссовер словно расслабляется.

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Управляемость спокойная и умиротворяющая. Sorento Prime уверенно держит прямую и без сопротивления заходит в повороты. Довольно острый руль (2,75 оборота от упора до упора) легковат даже в «спортивном» режиме, при этом обеспечивает неплохую обратную связь. Подвеска хорошо справляется с асфальтовыми неровностями, но на грунтовке потряхивает. Шумоизоляция понравилась – ни шины, ни мотор, ни ветер не выделяются и не раздражают. Словом, так бы я и катил спокойненько, если бы не тот поворот на водопад Кивач…

Обычно организаторы тест-драйвов строго-настрого запрещают отключать систему стабилизации, а тут не просто разрешают, а сами предлагают. Ну что ж, я их за язык не тянул! И машину становится не узнать. Она будто теряет в весе и начинает… танцевать. Под легкий сброс «газа» послушно выставляется боком на укатанном снегу и позволяет двигаться так сколь угодно долго – пока не закончится пологий затяжной вираж. Прямо раллийный болид!

Однако модификация с новым бензиновым мотором еще лучше! Все-таки «атмосферник» по отзывчивости на подачу топлива на голову выше любого турбированного агрегата. Автомобиль следует за педалью «газа» как приклеенный, а тяга кажется неисчерпаемой. Руль здесь явно тяжелее и информативнее, а подвеска – плотнее, что положительно сказывается на энергоемкости без ущерба для комфорта. Себе я выбрал бы именно этот вариант.

Впрочем, и турбодизельная версия хороша. Общие же ощущения сводятся к тому, что после рестайлинга KIA Sorento Prime стал еще более привлекательной покупкой, чем раньше. Корейские инженеры провели кропотливую работу над улучшением автомобиля, и результат действительно впечатляет!  

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