Конкуренция в сегменте 7-местных кроссоверов приобретает ожесточенные формы. Что нас ждет: «европеец» отстоит первенство в классе или «азиат» новой генерации потеснит лидера?

Когда все идет кувырком, нужно сделать шаг назад, пропустив мимо себя летящий со склона снежный ком проблем, а затем спокойно продолжить начатое. Так поступили в Kia, когда осенью 2020-го выводили на российский рынок очередное поколение Sorento. Корейцы понимали, что лишить Kodiaq лидерства в сегменте сложно. Однако в российском офисе Kia уже тогда окончательно созрела беспощадная уверенность асфальтового катка: иностранная компания с наибольшей долей рынка в России не сомневается в успехе, который и в этом сегменте – только дело времени. С помощью каких приемов «кореец» намерен положить «чеха» на лопатки и каковы его шансы, нам и предстоит выяснить.

Перед редакцией два полноприводных 7-местных кроссовера мощностью порядка 180 сил каждый. Оба бензиновые. Силовая пара Kia – 2,5-литровая безнаддувная четверка MPI с 6-диапазонной АКП. Skoda по традиции делает ставку на турбомотор: у Kodiaq под капотом TSI 2.0 с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Kia Sorento предстал в максимальной для бензиновых версий комплектации Prestige за 2 849 900 руб­лей. Дизельные модификации заметно дороже – от 3,2 млн. Skoda Kodiaq представлен в комплектации Style по цене 2 796 000 рублей вместе с допоборудованием. Тоже не самый топ. Выше нависли версии Scout, Sportline и даже, прости господи, Laurin & Klement за 3 584 000 рублей.

Cеребряное копытце из Азии

Kia выглядит вызывающе: кузов массивный, в хорошем тонусе. Зубастый «гриль» топорщится суровым уступом, а холодный блеск светодиодов лишь подчеркивает образ. По старой корейской традиции перебор только с декором. Нечто блестящее опоясывает Sorento по кругу, из-за чего стоящий рядом Kodiaq кажется образцом аскезы. Интересные наруб­ленные квадратами задние фонари Kia слегка извиняют декоративные излишества, и мы все еще не оставляем надежды, что дизайнерская мода на лжепатрубки лжевыхлопной системы в Южной Корее скоро пройдет.

Система бесключевого доступа работает без заминок – морозы кончились, и электроника воспрянула духом. Говорят, новый Sorento предлагает лучший салон в сегменте. Может и так, но нас все равно встречает дубоватый пластик отделки дверей, на котором шильдик премиальной аудиосистемы BOSE смотрится как элемент неудачного тюнинга. Псевдоалюминий заполняет почти все свободное место в салоне. Нарочито? Нет, разобравшись и пообвыкнув, понимаешь: все продумано до мелочей – и дизайн, и функционал.

Что нужно нашему человеку от современного автомобиля? «Атмосферник», коробка автомат, полный привод. Гнездо USB для подзарядки смартфона, причем чтобы оно торчало перед глазами, а не пряталось в нед­рах подлокотника. Еще одно гнездо USB рядом – для смартфона жены, чей гаджет разряжается вдвое быстрее. И последнее – мультимедиа не обязательно должна уметь воспроизводить ролики из «Ютуба» и выходить на связь с МКС. От нее требуются лишь две вещи – ограничение скорости на данном участке дороги и расположение камер фиксации. В России этого достаточно, чтобы сорвать банк. И, похоже, у Sorento все это есть.

«Навигация» и протоколы Apple CarPlay/Android Auto – очевидное достоинство, когда диагональ центрального тачскрина 10,25 дюйма. Но при необходимости Интернет автомобилю можно раздать со смартфона, и штатная «навигация» с хорошей графикой и в отличном разрешении начнет онлайн фильтровать пробки, дорожные знаки и камеры.

Достоинств в салоне Sorento хватает. Возможности медиасистемы впечатляют. Кнопки и функции находятся почти на ощупь. Передние кресла максимально комфортны: хорошая боковая поддержка, электрорегулировки справляются со всем спектром настроек, включая валик поясничного подпора и функцию «невесомости» для переднего пассажира, как у модели K5. Вместо неуемного радио можно посидеть у как бы потрескивающего горящим огнем камина, похрустеть снежком в деревне, послушать шум дождя или покатать прибоем прибрежную гальку. Не удивляйтесь, соответствующие аудиокарты предустановлены в систему. А между тем салон «корейца» максимально благоволит именно к любителям гаджетов, что подтверждают семь USB-портов, обнаруженных нами в машине.

Если в Skoda за смену стандартных режимов движения отвечает кнопочка Mode на центральной консоли, то у Kia аналогичные настройки меняются селектором. В обоих случаях при выборе не требуется искать кнопку/селектор глазами. Зато у Sorento есть симпатичный мне режим Smart, который сам выставляет нужные настройки рулевого, трансмиссии, двигателя и электроники, учитывая манеру езды. Он интереснее, чем безликий Comfort, гомеопатический Eco и даже Sport, в котором, кажется, амбиций больше, чем драйва.

На втором ряду удобно и ногам, и спине. Все преимущества D-SUV налицо, плюс шторки на окнах и обогрев подушек дивана. Длины для ног и высоты для головы хватает с избытком. Ехать можно с комфортом, если сидишь вдвоем, третий, как водится, лишний. Проникнуть на третий ряд дяденька с пузом (в моем лице) смог с трудом, хотя складываются сиденья второго ряда кнопкой достаточно легко. Третий ряд, судя по наличию места для ног, традиционно детский. А чтобы мелкота не скучала, для нее здесь поместили пульт управления «климатом»: есть что понажимать.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

В своем классе Kodiaq многие считают чемпионом по эргономике. Теперь позвольте не согласиться, найдется и «почемпионистее». Здесь и повисший в пустоте левый локоть водителя, и неудачное расположение подстаканников спереди (под подлокотником), и незатейливые прелести дивана второго ряда, и трудности с проникновением на хлипкий третий ряд.

Европейский прагматизм

«Чех» выглядит лаконичнее, без украшательств, – в европах такого не любят. Семейный ЗОЖ в чистом виде, Ironman во плоти: бег, плавание, лыжи, велики и никаких тебе дизайнерских обманок. Машину сложно узнать в потоке? Пустяки. Кто понимает, тот купит. А почему серенькая? Не выделяется – еще один плюс. Надо быть скромнее.

Посадка вроде бы удобная, но кресла ощутимо жестче. Четко отлиты валики боковой поддержки. Электрорегулировки у водителя ровно те же, с поясничным подпором. Без дураков, Kodiaq сделан здорово, но в Kia все равно за счет чего-то мне уютнее. Причем четко определить это «чего то» не выходит. Быть может, виной тому анимированная панель приборов Skoda: ее экран пробивается к вам разнообразием шкал и цифр через небольшие проемы компактного и не по-семейному плотного руля. Тщетно. Зато конфигурацию приборов и шкал можно менять. Жаль, что выбирать при этом приходится не самый хороший, а наименее неудачный вариант.

Автомобили близки по оснащению, но все же Kodiaq при чуть меньшей стоимости богаче Sorento как минимум на активный круиз-контроль. Радар у аналогичного устройства у «корейца» появляет­ся в версиях с дизелем. Есть небольшие расхождения также в списках вспомогательных систем безопасности. И опять в пользу Skoda. Только в пользу ли? Это те самые штуковины, которые иногда при перестроении по собственной воле вдруг бьют по тормозам или тянут за руль, если вы на пустой дороге, скажем, решили сгладить траекторию.

Любопытно, о полном приводе, который как бы есть, в обеих машинах можно только догадываться. Работает по умолчанию. Skoda напоминает о нем надписью на рычаге коробки передач – DSG 4x4. Kia и вовсе молчит. А подключит муфта заднюю ось или нет, известно только электронным богам. Чешскому и, соответственно, корейскому. В любом случае твердое покрытие лучше не покидать на обоих автомобилях. Они для другого.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Давайте называть вещи своими именами: второй ряд в Sorento – это именно диван, а не банкетка. Основательнее выглядят и кресла третьего ряда «корейца». Схема их складывания – как у конкурента. Разница лишь в том, что в Skoda третий ряд сидений чуть «ажурнее». Под ними в подполье еще помещается «докатка», тогда как полноценная запаска Kia подвешена снаружи снизу.

Веселые старты

Свои 180 «лошадей» в Чехии и Корее добывали по-разному. Skoda, используя традиционную пару TSI 2.0 + DSG, благодаря высокому крутящему моменту легко уезжает от конкурента. У «корейца» мотор хоть и обновленный, но по причине отсутствия турбокомпрессора куда менее дерзкий – всего 232 Нм крутящего момента против 320 Нм у европейского соперника. К тому же у Sorento не первой свежести и 6-диапазонный автомат. Поэтому «азиат» ожидаемо более размеренный при разгоне, что подтверждают и цифры технических характеристик. Спортрежим азарта почти не добавляет, чего совсем не скажешь о Kodiaq.

Skoda ввинчивает как-то правильнее. Руль, подвеска, трансмиссия, двигатель – все работают заодно. Цель – доставить удовольствие с минимальными потерями. Во время стремительного ночного броска по МКАД с соблюдением всех допусков ПДД средний расход топлива в «Спорте» удалось уронить до 8 л на сотню. И уверен, это не предел. Бензиновый Kia такого удовольствия за рулем не доставит, хотя по расходу на шоссе его тоже довелось умять ниже 10 л. Не в «Спорте», конечно, а в веганском режиме «Эко». Ну а городские цифры расхода совсем не радуют.

«Чех» едет собраннее на любой скорости. Лучше слушается руля, быстрее отрабатывает подвеской, тогда как «кореец» явно испытывает колики недостаточной поворачиваемости. На прямой Kia упрекнуть не в чем, ездовой комфорт обеспечен. Хотя, как только требуется рваный режим с поворотами, кроссовер теряет хватку, мельтешит подвеской, долго ищет нужную передачу, а случись дорожный брак – и вовсе переставляется «кормой». Естественно, на некачественном асфальте и Kodiaq начинает брыкаться и некрасиво отпихиваться почем зря. Но все же делает это более сдержанно.

Вот вам и неожиданный итог. Мы уж было подумали, что Kodiaq повержен. Как бы не так! Sorento действительно стал интереснее внешне, прибавил в компоновке и технологиях, стал просто образцом комфорта. Это ли не залог победы, когда в активе надежные мотор-«атмосферник», не возражающий против Аи-92, и автомат?

Но Kodiaq не сдался. Он суховато смотрится снаружи и слишком «зацифрован» изнутри? Зато предлагает технологии все еще заметно дешевле конкурента. Ему порой не хватает уюта? Зато больше багажник. У него, наконец, отягощения в виде турбомотора с непредсказуемыми перспективами по расходу масла и DSG-7, пусть ее нынешняя репутация уже и не чета прошлой. Зато Skoda Kodiaq – действующий чемпион мира и окрестностей по перевозке семей, а своему водителю он способен доставить истинное удовольствие. Так что не будем списывать его со счетов и, более того, в следующий раз (уже после рестайлинга) приложим «чеха» о дизельную версию Kia Sorento. Тогда и поглядим, кто из них и как станет выкручиваться…

Технические характеристики Kia Sorento Габариты, мм 4810х1900х1690 Колесная база, мм 2815 Диаметр разворота, м 11,6 Дорожный просвет, мм 176 Объем багажника, л 187х616х821 Снаряженная масса, кг н.д. Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 2497 Макс. мощность, л.с./об/мин 179/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 232/4000 Привод полный Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 195 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,3 Расход топлива (средний), л/100 км 8,9 Объем бака, л 67

Технические характеристики Skoda Kodiaq Габариты, мм 4697х1882 х1681 Колесная база, мм 2791 Диаметр разворота, м 12,2 Дорожный просвет, мм 195 Объем багажника, л 233х635х1968 Снаряженная масса, кг 1749 Тип двигателя бензиновый L4 турбо Рабочий объем, см³ 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 180/3900–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 320/1400–3940 Привод полный Трансмиссия роботизированная 7-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 205 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,4 Расход топлива (средний), л/100 км 8,1 Объем бака, л 60

Автомобили тестируются по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.