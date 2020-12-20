Новейший кроссовер пришел на смену сразу двум моделям-предшественницам

Иногда в России происходят интересные вещи. Например, в нашей стране до недавнего времени производился KIA Sorento сразу двух поколений – второго и третьего. А чтобы народ поменьше путался, более свежая модель имела приставку Prime. Однако теперь никаких «Праймов». Sorento четвертого поколения только один – единственный и неповторимый. Предшественники больше не производятся. Двоих одним ударом? Хорошо хоть не семерых. Хотя…

Планов – громадье

Каюсь, частенько на пресс-конференциях, когда представляют новинку, меня тянет в сон, потому что скучно. Но не в этот раз! Во-первых, потому, что в маске тяжело дышать (а без маски в наше время на пресс-конференции нельзя). Во-вторых, потому, что представители бренда удивили амбициозными планами. Так, в соперники новинке они записали не только Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq и Mitsubishi Outlander, но и более крупные и дорогие Toyota Highlander, Toyota Fortuner, Nissan Murano и Mazda CX-9. Если не считать родственного по платформе Hyundai Santa Fe, выходит как раз семь конкурентов. Так и хочется перефразировать известную поговорку – семерых одним Sorento!

Здоровые амбиции, это, конечно, хорошо. Главное, чтобы они были небезосновательны. Но основания у KIA очень даже внушительные. Речь идет о новой платформе N3, которую уже примерил новейший седан KIA K5. Благодаря ей кроссовер увеличился в габаритах: его длина, ширина и высота выросли на 10 мм, а колесная база – на все 35 мм. Соответственно, передний свес укоротился на 15 мм, а задний – на 10. Все это сделало пропорции автомобиля более гармоничными.

Вместе с гранеными формами кузова и стильными элементами вроде новых диодных фар (именуемых не иначе как «глаза тигра») новый Sorento выглядит великолепно и по-настоящему премиально – без всяких оговорок. Вдобавок новая платформа подарила автомобилю увеличенную жесткость кузова, меньшую массу и улучшенную шумоизоляцию. И, конечно, «кореец» стал безопаснее из-за большого количества электронных ассистентов.

В России он предлагается с двумя силовыми агрегатами: модернизированным бензиновым 2,5-литровым мощностью 180 л.с. и абсолютно новым 2,2-литровым турбодизелем, развивающим 199 «лошадей». Бензиновая версия может быть передне- либо полноприводной и оснащается проверенным 6-диапазонным «автоматом». Дизельной модификации полагается исключительно полный привод и роботизированная 8-ступенчатая коробка с двумя сцеплениями, тоже, кстати, абсолютно новая.

Качество – в деталях

Салон нового Sorento привлекает еще сильнее, чем его стильная внешность. Интерьер буквально излучает качество, а деталировке позавидуют и некоторые представители премиум-сегмента, которых продают вдвое дороже. В начальных комплектациях кроссовер оборудован аналоговой «приборкой» и 8-дюймовым центральным сенсорным экраном, чего вполне достаточно. Но, если хочешь большего, заказывай комплектацию подороже. Приборы станут виртуальными, а диагональ центрального экрана вырастет до 10,25 дюйма.

Хотите услышать в салоне шум волн? Или потрескивание дров в камине? А может, хруст снега при ходьбе? Все это возможно в новом Sorento, причем звуки будут сопровождаться соответствующей анимацией. Уютно! Когда же включаешь поворотник, на виртуальной приборной панели появляется изображение с камеры с соответствующей стороны, ликвидирующее слепые зоны. И проекция на лобовое стекло имеется. В общем, дорого и, я бы даже сказал, богато.

К геометрии посадки за рулем – никаких вопросов. Передние кресла неплохо спрофилированы, при этом оснащены не только подогревом, но и вентиляцией. В дорогих комплектациях вместо рычага «автомата» появляется поворотный селектор, пользование которым требует привычки, – я поначалу вместо «паркинга» включал задний ход.

На втором ряду в Sorento предыдущего поколения было совсем не тесно, но в новой модели и вовсе раздолье, так как пространство для ног выросло на целых 93 мм. Сиденья двигаются вперед-назад, а нак­лон спинки можно регулировать. Здесь просторнее, чем в иных бизнес-седанах! И удобно. К услугам пассажиров второго ряда воздуховоды «климата», механические шторки на окнах и удачно расположенные подстаканники в дверных панелях. В продвинутых комплектациях кроссовер имеет третий ряд кресел. Взрослым я ездить на «галерке» не советую, а вот детвора будет чувствовать себя отлично. Тем более что там появились крепления Isofix.

Бензин или дизель?

Бензинового мотора кроссоверу хватает для спокойной городской езды. Однако на загородной трассе (не говоря уже об автомагистрали) приходится «насиловать» двигатель высокими оборотами, на которых он звучит натужно, как бы предупреждая, что такая экзекуция ему не нравится. Нет, с таким агрегатом соперников даже до нокдауна не доведешь, а тем более до нокаута.

Вот дизель – совсем другое дело! Плавный и тихий как на холостых оборотах, так и в любых режимах движения, он словно создан для нового Sorento. С ним тяги хватает даже на платных магистралях с ограничением 130 км/ч. И роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями подходит этому агрегату идеально – переключается своевременно и совершенно незаметно, в пробках не дергает. Если б я не знал, что это «робот», подумал бы, что здесь великолепно настроенный «автомат».

Кроссовер отлично держит прямую на высокой скорости, причем не только на гладкой дороге, но и на неровной – с горбами и провалами. В поворотах ведет себя сбалансированно и надежно. Управляемость точная, при этом спокойная, как и требуется для достаточно крупной машины с высоким центром тяжести.

И только 20-дюймовые колеса, которые полагаются топовой дизельной модификации, я бы сменил на 18-дюймовые от протестированного перед этим бензинового автомобиля. На «двадцатках» дискомфорта тоже особо нет, но на «восемнадцатых» кроссовер проходит неровности гораздо мягче. Собственно, единственное нарекание к подвеске касается раскачки на волнах. К шумоизоляции не придерусь, так как все шумы сбалансированы и их уровень невысок. Даже бензиновый двигатель на «верхах» не раздражает.

На грунте Sorento ожидаемо звезд с неба не хватает. Ходы подвески для крупных неровностей невелики, а в случае пробуксовки муфта быстро перегревается. Ну так это и не профессиональный внедорожник, чтобы грязь месить. Продвинутые модификации оснащаются системой Terrain Mode, позволяющей выбирать режимы «снег», «песок» и «грязь». Некоторый эффект от них есть, однако не надо думать, что с такой системой этот KIA превратится в Land Rover.

Сможет ли новый Sorento побить всех заявленных конкурентов, судить не берусь – покажет статистика продаж. Предшественник обосновался на четвертом месте, отхватив 11% рынка в своем классе, в то время как Mitsubishi Outlander и Skoda Kodiaq забрали по 15%, а идущий третьим Nissan X-Trail – 13%. Но в принципе, учитывая то, насколько новая модель лучше предыдущей, у нее есть все шансы на победу.

Технические характеристики KIA Sorento 2.2 CRDI Габариты, мм 4810х1900х1700 Колесная база, мм 2815 Диаметр разворота, м 11,56 Дорожный просвет, мм 176 Объем багажника, л 705–910 Снаряженная масса, кг 1842 Тип двигателя L4, турбодизель Рабочий объем, см³ 2151 Макс. мощность, л.с./об/мин 199/3800 Макс. момент, Нм/об/мин 440/1750–2750 Привод полный Трансмиссия 8-ступенчатая роботизированная Макс. скорость, км/ч 205 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,2 Расход топлива (средний), л/100 км 6,1 Объем бака, л 67

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.