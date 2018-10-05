Обновленный в 2017-м среднеразмерный кроссовер Kia Sorento Prime год спустя прибыл в Россию. Изменения в конструкции, дизайне, комплектации – минимальные. И это, похоже, не особенно радует автомобильных журналистов

Фирма адресует модель тем покупателям, которые «…ждут чего-то большего». Однако большего, похоже, ждали не они, а те, кто тестировал этот автомобиль. Кто сразу отметил, что перемены во внешности лишь косметические. Что ни в одну из комплектаций не входит адаптивный «круиз» и некоторые другие опции, обязательные для модели высокого «полета». Что на бездорожье Sorento Prime уступит японским одноклассникам. А в плане цены – не только им, но еще и западноевропейским.

А я ждал встречи с ним. Потому что первый мой тест этой модели оказался коротким и недостаточным, чтобы разобраться в своих впечатлениях. Тогда автомобиль показался мне вполне достойным премиальной приставки в названии, но на ходу – чересчур мягким, а экран мультимедиасистемы «выцвел» при солнечном свете почти до полной нечитаемости. И, фактически, это всё, что мне тогда крепко запомнилось. Хотелось убедиться, так это или не так. Осталось ли это на новой модели или изменилось к лучшему.

«Фишки» премиальные и не очень

Но сначала давайте расставим точки над i в слове Prime. Что мы называем премиальным применительно к автомобилям, а что не подходит под это определение? Отделка салона деревом и кожей? Да, но плюс к этому качество сборки и «неблагородных» материалов, читаем – пластиков. Они должны быть мягкими, и в Sorento Prime пластики, в основном, именно таковы. А где не таковы, все равно элементы подогнаны друг к другу безупречно. При движении по неровностям в салоне тишина, никаких «сверчков». Кресла с кожаной отделкой – «директорские», то есть, широкие, рассчитанные на «курпулентных» пассажиров. В то же время я, обладая относительно субтильной фигурой, ощущаю развитую боковую поддержку. Посмотрите на фото, как выглядят ее значительные валики.

А еще у передних кресел есть подогрев и система вентиляции. Очень прилично «дует» из перфорированной обивки. В жаркую погоду – то, что надо. Климат-контроль – двухзонный, пассажирам второго ряда положены только дефлекторы обдува (а вот обитатели третьего ряда, как ни странно, имеют доступ к регулятору, расположенному на панели обивки с правой стороны). Вот это, пожалуй, не очень премиально. Как и монохромная (красная) подсветка дисплея системы климат-контроля впереди. Такая лучше подойдет спортивным моделям, к которым Sorento Prime не принадлежит. Или принадлежит? Вы представляете себе динамические характеристики кроссовера с 200-сильным (!) турбодизелем? Особенно в спортивном режиме настроек системы DRIVE MODE.

Настройки выбора режимов хорошо видны на четкой, информативной панели приборов, во многом, знакомой по другим моделям Kia, и это тоже слегка снижает уровень премиальности подопытного автомобиля. Над этой комбинацией инженерам стоило поколдовать, например, сделать ее целиком электронной, с возможностью выбора отображения в спортивном, экологичном и «обычном» стиле. Фантазии электронщиков в этом плане просто нет предела, они могут изобразить здесь циферблаты как механических швейцарских часов, так и электронных цезиевых. Возможно, мы увидим нечто подобное на следующем поколении этого среднеразмерного кроссовера.

Да, он относится к среднеразмерным, его длина «всего» 4800 мм. Честно говоря, при взгляде со стороны его кузов кажется непропорционально длинным. Чего-то не хватает, чтобы придать ему должную высоту. Рейлингов? Но их нет только на базовой версии Sorento Prime, кстати, предлагаемой примерно за 1,85 млн рублей. Только на 200-сильный дизель, восьмидиапазонный автомат, полный привод, кожу в салоне и ряд других опций рассчитывать в этом случае не приходится. Но, упомянем, только данная версия, под названием Classic, имеет привод на одни лишь передние колеса. Все остальные десять вариантов – 4WD.

Помимо богатой информации на относительно стандартной «приборке», водитель нового Sorento Prime располагает проекционным дисплеем на ветровом стекле. Здесь отображается не только текущая скорость, но и параметры круиз-контроля, а также перспективные повороты при включенной системе навигации. Раньше такого устройства на Sorento Prime не было.

Паспортный клиренс Kia Sorento Prime заявлен на уровне 185 мм, но при осмотре и замерах нашлись более низкие точки. Например, под защитой картера оказалось всего 170 мм. А под рычагами задней подвески и размещенным в заднем свесе запасным колесом – только 160 мм.

По информации компании, салон автомобиля увеличился в размерах по сравнению с предыдущей версией. Во время прошлого короткого теста я не полазал с рулеткой по интерьеру. А вот замеры, проведенные на новинке. Спереди расстояние от двери до двери составляет 147 см, сзади оно увеличивается до полутора метров. Хорошо, просторно. Но вот расстояние для ног задних пассажиров при посадке «за мной» всего 24 см. Это, кстати, максимум, на которое заднее сиденье можно отодвинуть от спинок передних кресел. Двигая диван в обратном направлении, это расстояние можно сократить до нуля.

Третий ряд здесь, на первый взгляд, «тёщин». Совместная ширина подушек двух сидений всего 106 см. Высота их над полом – 21 см, скажем так, средний уровень (аналогичный – в Haval H9), сидеть относительно удобно. А расстояние до спинки заднего дивана можно увеличить с приемлемых для моих ног 22-х сантиметров до немыслимых 42-х. Так что мне при росте 182 см на третьем ряду вполне комфортно.

600 литров – такой объем багажника предлагает Sorento Prime при пятиместном размещении пассажиров. При двух седоках он возрастает более, чем на кубометр. Длина багажника при этом увеличивается до 197 см (при «моей» посадке за рулем). При пяти пассажирах она составляет 115 см (высота под сдвижной и съемной шторкой около 44 см), при семи седоках – 37 см. В последнем случае, позади третьего ряда здесь с легкостью разместились цепная пила и бухта садового шланга, при этом осталось еще немало места.

А еще под фальшполом багажника прячется значительных размеров емкость, только часть ее занимает контейнер с водительскими инструментами, остальной объем свободен. Он отделан пластиком, сюда можно положить грязную обувь или одежду во время экстремального путешествия. Останется только не забыть там вещи надолго…

Двести дизельных сил – не шутки!

В арсенале кроссовера три двигателя и два варианта автоматических коробок передач. «Младший», 2,4-литровый 188-сильный бензиновый мотор, тот, что с легкостью тянул недавно побывавший у нас на тесте седан Kia Optima, наверняка слабоват для массивного Sorento Prime снаряженной массой две тонны. С этим двигателем идет шестидиапазонный автомат, и данная «пара» может быть установлена на машины комплектаций Classic, Comfort, Luxe и Prestige. Другие варианты – 3,5-литровый 249-сильный бензиновый мотор и 2,2-литровый дизельный агрегат, сочетающиеся с новым восьмидиапазонным автоматом. Мы выбрали на тест автомобиль с дизелем.

Данный двигатель не скрывает свою систему питания – здорово тарахтит на холостых оборотах. Но при равномерном движении и даже при разгоне его рокот не так уж хорошо прослушивается в салоне. Отдадим должное шумоизоляции салона Sorento Prime: она на уровне премиальных моделей. Понравилась! Как и разгон автомобиля за 8 секунд в диапазоне 80 – 120 км/ч и с использованием режима Comfort. Переходим в Sport – и улучшаем результат еще на секунду. С таким напором кроссоверу отлично удаются оперативные обгоны на трассе.

Режим Есо замедляет ускорение примерно до 12 секунд. А что за режим Smart? По заявлению фирмы, он сам «выбирает», какую из настроек использовать при разгоне. Возможно, это так и есть, потому что именно при данном выборе отчетливо ощущались толчки автомата. Судя по всему, управляющая электроника сбивала механизм с толку в плане выбора ступени, потому что при других программах коробка работала плавно и четко. Может быть, подобных пользовательских программ не должно быть слишком много? Так, на той же «Оптиме» был выбор всего из трех режимов, и их вполне хватало. Разницу режимов движения можно было ощутить и при 188-сильном моторе под капотом.

7,5 литра солярки на сотню километров – такой расход продемонстрировал кроссовер на трассе. Вообще, обнаружить это было удивительно: мгновенный расход, судя по борткомпьютеру, очень охотно подскакивает до 30 л. В городе ситуация с расходом несколько ухудшается. За час среднепробочного движения автомобиль достиг расхода в 10,6 литра на сотню.

Городская динамика у массивного автомобиля вполне достойная. Приглядитесь к его корме: если на пятой двери есть шильдик CRDi, этот кроссовер может очень активно ускориться. Неплохо было бы, если бы эта надпись еще приобретала красный оттенок при выборе водителем спортивного режима. Но для подлинного удовольствия переходите на ручной режим и останавливайте свой выбор на пятой-шестой ступени. Третья и четвертая будут даже перебором.

Пробую такой темп движения на загородной трассе. Мне удается найти практически безлюдное шоссе с поворотами, подъемами и спусками, правда, с посредственным асфальтом. Местами приходится вилять между выбоинами и ямами. Тем интереснее ощутить приятную управляемость модели и «ужесточение» ее подвески по сравнению с предыдущей версией. Та была уж очень мягкой и валкой, что чувствовалось даже на идеально гладкой трассе. Спортрежим в данном эпизоде нынешнего теста очень хорош, но еще приятнее использовать ручной режим. Пятая и шестая передачи позволяют уверенно проходить повороты, поддерживая 80-90 км/ч. Руль с гидроусилителем нельзя назвать слишком уж точным (электроусиление положено только версии GT Line). Честно говоря, я был уверен, что настроенный на комфорт автомобиль не позволит получить удовольствие от управления. Как выяснилось, ошибался. Шасси оказалось собранным, да еще и тихим, не «говорливым», в том числе, на неровностях покрытия.

Курс держит упрямо

Длительный перегон во время теста был совершен по грунтовым дорогам, в большинстве своем, песчаным. Я знал, что на этом отрезке между двумя областями встречаются абсолютно гладкие участки, ничуть не хуже асфальта на автомагистралях. Однако в этот раз меня ждала другая картина. Прекрасную лесную дорогу «улучшил» грейдер, прошедший совсем недавно. Эх, зря! Он только испортил то, что до него было хорошо и даже очень хорошо. Но это дает мне возможность проверить управляемость и курсовую устойчивость Sorento Prime на рыхлой поверхности. И, знаете, это тоже понравилось. Автомобиль оказался удивительно стабильным на курсе. Прямо на зависть. Конечно, сыграла свою положительную роль система полного привода. А система стабилизации почти не вмешивалась. Хотя иногда и помаргивала своим значком. Больше всего мешали средние (размером с кулак или два) камни, некогда утрамбованные в дорогу – теперь их выворотил нож грейдера, и они часто и громко долбили в днище.

Среди премиальных опций нового кроссовера следует назвать легкосплавные диски диаметром 19 дюймов; полностью светодиодные фары, обеспечивающие, в том числе, подсветку в поворотах; мультимедиасистему с 8-дюймовым сенсорным экраном, навигацией и поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto; высококлассную аудиосистему harman kardon; площадку-порт для беспроводной подзарядки смартфонов; камеры кругового обзора; систему автоматической парковки; электрорегулировку передних сидений с памятью; люк и панорамную крышу.

На последовавшем затем 360-километровом отрезке трассы М1 (от объездной вокруг Смоленска до Москвы) тестовый кроссовер также стойко держал прямую. И грех было ее не держать. Данная дорога – пока не автомагистраль (только малая часть ее «зеленая», у самой Москвы), но асфальт на ней уложен качественно, и можно было практически бесшумно лететь, разгоняясь в местах отсутствия камер контроля скорости до 150 км/ч. Sorento Prime просто-таки создан для таких вояжей, более 600 километров за день (фактически, меньше, чем за полдня) были преодолены на нем с удовольствием.

Круиз-контроль? В этой модели он почти не обязателен. Ее приятно вести самому, тонко играя педалью «газа». Однако «круиз» позволит сэкономить приличное количество топлива: едва ли не литр на сотню километров. Да, и еще: темп самостоятельного разгона после «ресета» круиз-контроля у кроссовера невелик. С 80 до 120 км/ч он будет ускоряться секунд 20.

В дальние маршруты с Kia Sorento Prime не следует включать бездорожье. Паспортный клиренс у него заявлен на уровне 185 мм, но при осмотре и замерах нашлись более низкие точки. Например, под защитой картера оказалось всего 170 мм. А под рычагами задней подвески и размещенным в заднем свесе запасным колесом – только 160 мм. Но дело не только в просветах. Всем своим видом и поведением на дорогах этот автомобиль сообщает, что он – «дитя» асфальта, то, что называется «паркетником». Грязь, глубокий снег, рыхлый песок – всё это не для него, более «внедорожные» конкуренты, предлагающие различные режимы трансмиссии для тяжелых условий движения, при сопоставимой цене окажутся впереди. Но не на асфальте. С кем нам предлагают сравнить Kia Sorento Prime? Называют Ford Explorer и Haval H9? В дисциплине «Трасса» я бы безоговорочно отдал пальму первенства корейской модели.

Осталось добавить, что экран мультимедиасистемы у нее при рестайлинге изменился к лучшему. Стал более контрастным и не выцветает на солнце. Все «иконки» читаются отлично, сенсор вполне «отзывчив». Удобно управлять аудиосистемой harman kardon, кстати, предлагающей прекрасный бас. Есть возможность читать текстовые сообщения, приходящие на подключенный по Bluetooth смартфон. Правда, на экране сообщения именуются «тестовыми», но это мелочь. Зато читаются безупречно. И, плюс к тому, есть система камер кругового обзора. Хотя, честно признаться, картинки с камер мне больше понравились в обновленном седане Kia Optima.

Резюме? Оно будет коротким: каждый выбирает по себе. Мне очень импонируют дорожные качества Kia Sorento Prime. Я ждал встречи с обновленной моделью и не разочарован ни капельки. Всё, что в ней раньше вызывало сомнения, изменилось к лучшему. Понравились и материалы отделки салона, и качество сборки, и насыщенность автомобиля опциями. Но, несмотря на то, что подавляющая часть моих маршрутов пролегает по гладким междугородним трассам, все же мне и моей семье требуется более «внедорожная» модель, так как места, которые мы посещаем вне асфальта, практически не оставляют шансов «паркетникам». Семь мест в салоне? Для кого-то безусловный плюс. Но полноправным членам моей семьи – четырем среднеразмерным собакам – будет вполне достаточно и коврика в багажнике, третий ряд кресел не обязателен. К тому же кожаную обшивку сидений они могут попробовать на вкус… Тем же, кто не обладает таким количеством домашних питомцев, предпочитает остановки в гостиницах, а не в палатках, и готов «пожирать» сотни и сотни отпускных километров ради интересных целей, расположенных вблизи асфальтовых трасс, я могу смело рекомендовать рассмотрение Kia Sorento Prime. Лучше в дизельном варианте.

Среднеразмерный кроссовер Kia Sorento Prime, модернизированный в 2017-м году, предлагается на нашем рынке более чем в десяти комплектациях. Базовый вариант Classic, «вооруженный» 2,4-литровым 188-сильным бензиновым двигателем и шестидиапазонным автоматом, единственный из всех обладает лишь передним приводом. Его цена – 1 849 900 рублей. Стоимость полноприводных вариантов начинается примерно с 2 млн рублей. Доступные моторы – 3,5-литровый 249-сильный бензиновый агрегат и 2,2-литровый 200-сильный турбодизель, оба – с новым восьмидиапазонным автоматом. Дизельная версия Premium «потянет» на 2 699 900 руб., вариант GT Line – на 2 719 900 рублей. Аналогичные комплектации с бензиновым мотором обойдутся примерно на 60 000 рублей дороже.

Технические характеристики Kia Sorento Prime 2.2 CRDi 8AT 4WD ГАБАРИТЫ, ММ 4800 х 1890 х 1685 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2780 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 185 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА МИН. / МАКС., Л 605 / 1662 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2032 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, дизельный с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2199 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 200 / 3800 МАКС. МОМЕНТ, Нм, ПРИ ОБ/МИН 441 / 1750 – 2750 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 203 РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч, С 9.4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 6,5 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 71