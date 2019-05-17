Автомобильный портал Motorpage
KIA K900: Новые буквы в премиум-алфавите
Логотип KIA

О KIA K900

По-русски

КИА К900

Тест-драйвов
1 (все тесты)
Двигателей
2 (открыть)
Комлектаций
4 (открыть)
Последнее поколение
II (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Цены
от 2 969 900
до 4 399 900
Kia K900 2019 вид сбоку
В профиль хорошо видно, что львиная доля длины этого автомобиля – колесная база
Kia K900 2019 вид сзади
В очертаниях задних фонарей читаются мотивы одного звездного конкурента, в увесистой корме виден намек на гран-туризмо-дизайн другого
Kia K900 2019 салон
Посадка за рулем – близка к идеальной: все под рукой, при этом просторно
Kia K900 2019 руль
Хват у руля удобный, но часто подруливать, как на Quoris, не понадобится
Kia K900 2019 приборная панель
Цифровая приборка на вид обычная, но может удивить
Kia K900 2019 приборная панель
При включении левого поворотника показывает вид по левому борту…
Kia K900 2019 приборная панель
… при включении правого – по правому
Kia K900 2019 часы
Часы Maurice Lacroix (бренд основан в 1975 году) – прекрасная иллюстрация того, что войти в премиум-нишу никогда не поздно
Kia K900 2019 центральный туннель
У вас случайно нет родственников в Ингольштадте?
Kia K900 2019 отделка салона
Дерево с открытыми порами – эта фактура отделочных панелей напоминает об антикварной мебели
Kia K900 2019 отделка салона
А при взгляде с пассажирской стороны вообще – о дорогом фортепиано
Kia K900 2019 клавиши
Принцип группировки клавиш слева от руля поначалу не кажется очевидным, но к ним скоро привыкаеш
Kia K900 2019
А вы знали, что премиум – это внимание к деталям?
Kia K900 2019 подлокотники
Схема раскрывания подлокотника – как у старших немецких братьев
Kia K900 2019 второй ряд
Сев сзади "сам за собой», понимаешь, что большая часть рекордной колесной базы досталась задним пассажирам…
Kia K900 2019 монитор
…каждому из которых доступен свой собственный взгляд на мир…
Kia K900 2019 второй ряд
… и бескомпромиссный комфорт в пути
Kia K900 2019 второй ряд
В спинке заднего дивана – лючок для лыж
Kia K900 2019 второй ряд
«Месту босса» не хватает ну разве что оттоманки
Kia K900 2019 бокс
USB и 12V вряд ли стоит даже упоминать
Kia K900 2019
Как и отсек для беспроводной зарядки телефона
Kia K900 2019
Но просмотр DVD все-таки возможен только коллективный
Kia K900 2019 DVD
Слот для загрузки диска находится не сразу, он спрятан в бардачке
Kia K900 2019 передняя фара
Хорошо заметна разница по высоте между крылом и капотом. Огрехи сборки или последствия тест-драйвов?
Kia K900 2019 багажное отделение
Задний борт багажника довольно высокий, что вряд ли удобно при погрузке больших чемоданов, например
Kia K900 2019 регулировки кресел
Сиденье изначально – для человека европейской комплекции, так что ни одну из регулировок не надо загонять в крайнее положение, как это часто бывает
Kia K900 2019 кресло
И подколенный валик – очень убедительный
Kia K900 2019 зеркало
У каждого из задних пассажиров – собственное зеркало с подсветкой
Kia K900 2019 колесо
Диски R18 – примета автомобиля с «младшим» двигателем, R19 положены «старшему»
Kia K900 2019 задний фонарь
Задние фонари, естественно, светодиодные
Kia K900 2019 дорожный просвет
150-сантиметровый дорожный просвет, длинная база. Но разбитые подмосковные проселки у К900 никаких затруднений не вызывают
Kia K900 2019 шильдик
К900 собран в России
Kia K900 2019 моторный отсек
3,3-литрового V6 Lambda вполне хватает. Если не пробовать 5-литровый V8 Tau
Kia K900 2019 кнопки
Все во имя человека, все для блага человека – того, что сзади справа. У него максимальный набор возможностей. Кнопка front «роняет» спинку переднего кресла
Kia K900 2019 вид сзади

Большой, роскошный, быстрый, полноприводный седан бескомпромиссно представительского класса. В два – два с лишним раза дешевле именитых аналогов-конкурентов! Чего ж вам еще? «Цена для нас – не главное», уверяет потенциальная аудитория этого автомобиля

Сколько букв в премиум-алфавите мирового автопрома? Три-четыре, максимум восемь – и в основном, немецкие. Компания KIA который год уже упрямо вписывает в эту азбуку свои, причем, не корейскими иероглифами, а подчеркнуто интернациональной латиницей – сначала Quoris, а теперь и просто K900, индекс, лишенный всякой национальной привязки.

Премьерный тест-драйв К900 проходил в Швеции и публиковался на Motorpage совсем недавно (http://www.motorpage.ru/Kia/k900/last/test-drives/predstavitelskij_sedan_kia_k900_propoveduet_sderzhannuju_roskosh.html). И вот премиальные корейцы, собранные в Калининграде, и на тамошних номерах, 39-ый регион, добрались до Москвы. Можно примерить K900 к здешним реалиям и сравнить ощущения. Комплектация у тестового автомобиля, кстати, – Premium, символично.

Дорого, просторно, и со вкусом

Кому как, конечно, но мне кажется, что К900 – это первый премиум-седан KIA, чей экстерьер практически безупречен. Вид в профиль, анфас – твердая пятерка. Правда, обходя автомобиль, с удивлением замечаешь: огрехи это калининградской сборки или результат эксплуатации К900 коллегами-журналистами, но на стыке правого крыла с капотом разница по высоте миллиметра на два с половиной…

Что сразу понимаешь, садясь за руль, – тесно тут не будет никому. K900 и так немаленький, всего на несколько сантиметров короче Audi A8, – это я до всех сравнений ТТХ специально провел полевой замер, подъехал параллельным курсом в потоке и сравнил на глаз, заработав удивленный взгляд водителя в белой рубашке и галстуке, а уж как на меня смотрел сквозь тонировку пассажир заднего ряда – не хочу и думать.

При этом внутри K900, кажется, больше, чем снаружи: благодаря в том числе колесной базе, которая на 10 призовых сантиметров больше, чем у «восьмерки» из Ингольштадта, и в точности, как у баварской «семерки». Места вдоволь везде – и на переднем ряду, а на заднем пассажир под два метра ростом и сильно за сто килограммов весом не жалуется даже через два часа поездки – проверено.

В салоне всё по-настоящему дорого. Повсюду видны приметы старших премиумных братьев. От Mercedes, скажем, – схема раскрытия подлокотника, от Audi, похоже, – форма джойстика. Ну аналоговые стрелочные часы, стандартный must в премиуме. В компоновке передней панели и центрального тоннеля звучат мотивы Audi. Гутен таг, герр Шрайер.

Приборка показывает средний расход 15,6 литра. Четыре режима  – Eco, Сustom, Comfort и Sport. Посадка за рулем – просторно, никакой «капсулы», но при этом всё нужное под руками. На передней панели – округлый выступ-полка по всей длине, от двери до двери, неожиданный визуальный мотив дорогой антикварной мебели. Плюс темное шершавое дерево, плюс темно-коричневая кожа с тиснением и ромбовидной прострочкой в дверной карте – в совокупности рождает неожиданное в современном автомобиле ощущение классического уюта, добротности старой хорошей вещи.

В то же время в наличии все приметы современности: электронный джойстик АКПП, USB, розетка 12V, беспроводная зарядка. А включение/выключение зажигания – «компьютерное», сопровождается звуковым аккордом, как при старте Mac OS или Windows. При этом большинство инструментов управления имеет аналоговые, клавишные дублеры. Так, центральный экран – и экран, и тачскрин. Можно управлять им и через контроллеры на центральном тоннеле или руле – и касаясь пальцами, как айпадом. Приборная панель тоже цифровая – с выбором темы, изменением дизайна, но, например, включение/отключение переднего радара, система удержания в полосе, камеры, помощники при парковке – именно кнопки, а не символы на тачскрине.

Научили ездить

Включаю левый поворотник, начинаю выруливать – и тут на цифровой приборке слева открывается окошко, транслирующее цветную картинку с боковой камеры – место предполагаемого маневра. Правый поворотник – та же картина (картинка), на правом краю приборки. Если сбоку есть помеха, К900 предупреждает еще и зуммером. Позже выяснилось, что он «подает голос» и просто при открывании двери, если сзади опасно догоняет попутка, – так же сигнализирует писком.

Как К900 едет? Если одним словом – великолепно. Особенно по сравнению с предыдущим опытом KIA в премиум-сегменте. Quoris привлекал бесспорно яркой внешностью, но удивлял несколько «желейной» подвеской и нечетким рулевым управлением. На скорости его надо все время «ловить», подруливать, а пассажира на заднем сиденье почему-то вскоре укачивало (примерил на себя обе роли, перегоняя Quoris из Милана в Цюрих). К900 – огромный шаг вперед: безупречная «дорогая» подвеска, словно приклеивающая автомобиль к дороге.

Процитирую коллегу, делавшему первый тест в Швеции: "Управляемость точная, немецкая, при этом седан отвечает на повороты неострого руля своевременно и без нервозности. Информативность у баранки приемлемая – ровно такая, чтобы не обращать на этот факт внимания. Собственно, в К900 об управляемости и не думаешь – просто машина все делает так, как от нее и ожидаешь. Единственное, за что хотелось бы пожурить седан, это необходимость подруливаний при движении по прямой. Впрочем, в день теста дул сильный ветер, и можно списать это на него. Но позже, когда машина появится в России, мы проверим все еще раз».

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Jaguar XF
(седан 4-дв.)

Jaguar XF (седан 4-дв.)
Поколение
II
Тест-драйвов
13

Mercedes-Benz E-Class
(седан 4-дв.)

Mercedes-Benz E-Class (седан 4-дв.)
Поколение
W213_S213_C208_A208
Тест-драйвов
20

Cadillac CTS
(седан 4-дв.)

Cadillac CTS (седан 4-дв.)
Поколение
III рестайлинг
Тест-драйвов
8

Под вердиктом подписываюсь безоговорочно, а задание выполнил, проверил: выезжали с другом – профессиональным «мерседесником» на пустую лесную извилистую дорогу и гонялись друг за другом, писали виражи, на К900 и на его «трехлучевом» кроссовере. К900 стоял на траектории как вкопанный. В какой-то момент я взглянул на спидометр и обнаружил там цифру 160. Двигатель при этом звуком о скорости никак не сообщал, он вообще в К900 низкооборотистый, холостые – 600, на крейсерской скорости по трассе в режиме автопилота – около 1500. Друг, пересев с Mercedes на K900, был впечатлен, разве что восьмиступенчатый автомат показался ему не всегда расторопным. Не знаю, мне так и режима Eco в К900 для жизни вполне хватало, тем более что есть подрулевые лепестки. А при переключении в Sport автомобиль едет совсем весело: в обычной жизни максимально заглушенный К900 доставляет в салон звук выхлопа, сиденье усиливает боковую поддержку – чувствуешь, как боковые валики сжимают спину. Причем, это – ощущение от двигателя объемом 3,3 литра, у К900 с пятилитровым двигателем – принципиально другая динамика, 5,7 до сотни (спасибо сотрудникам пресс-парка KIA, экспромтом дали прохватить круг и на "старшей" версии). В целом же, в К900, мне показалось, живет дух Audi: характер динамики, поведение на дороге, работа подвески.

Цена и ценность

Господа, 3,8 млн.! За огромный роскошный полноприводный седан, со всеми интеллектуальными ассистентами и камерами по кругу, с двумя мониторами сзади, с огромным пространством для ног и возможностью «включить босса» – сдвинуть переднее сиденье вперед и уронить вперед спинку, чтобы дорогой начальник мог протянуть ноги – в хорошем смысле слова. Автомобиль босса – за полцены «семерки» BMW или «восьмерки» Audi. Полный привод, V6. 8,4 до сотни – это с младшим двигателем. 10,5 литров средний расход. Брать немедленно!

У KIA пока – не вполне люксовая репутация. На дорогах все реже, но встречаются седаны и кроссоверы KIA – обычно тюнингованные под экстремальный спорт или под экстремальный люкс, – у которых три буквы в овале в шильдиках затемнены или заклеены. То есть человек ездит, автомобилем доволен и даже готов в него вкладываться, но бренд при этом предпочитает не афишировать. И тут варианта два: или мы – страна каких-то особенных понтов, или репутация бренда – вещь не эфемерная, и действительно стоит тех миллиардов евро, которые в нее вложены и вкладываются годами. И в одночасье, даже за несколько лет, даже за десяток лет – ее очень трудно поменять. Возьмем даже не Quoris, а гораздо более безупречный Stinger. Больше года он продается, почему их не видно на дорогах? Казалось бы, вы получаете спортивный автомобиль, аналогичный маститому конкуренту на рынке – в полтора-два раза дешевле. Почему целевая аудитория Stinger (проверял) по-прежнему смотрит на легендарный Chevrolet Camaro?

Какие в России шансы у К900? Этот вопрос я задал непосредственно целевой аудитории – другу, топ-менеджеру крупнейшей госкорпорации. «Отличный автомобиль, – ответил он. – Но если для себя, для личного пользования, 3,8 млн. рублей – это слишком дорого: я не готов тратить на автомобиль такие деньги в принципе. А брать его на компанию бессмысленно: здесь соотношение «цена/качество» перестает работать, а начинает работать представительская функция. Которую KIA не выполняет. Ну приедешь ты на К900 на переговоры, на тебя посмотрят и спросят: это что, KIA? Ты в порядке вообще?» Значит, будем и дальше брать не корейский, а немецкий премиум, пусть он и стоит не 3,8 миллиона, а 8. Компанию эта цена не испугает».

Что тут скажешь? Может, все же можно как-то поскромнее, господа? Может, жить по средствам? Нашим, между прочим. Тем более что демонстративное потребление для госслужащих, судя по последним новостям, не то что немодно, а даже и опасно. А KIA K900 – прекрасный автомобиль, вам понравится, уверяю.

    

Технические характеристики Kia K900

ГАБАРИТЫ, ММ

5120x1915x1505

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

3105

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

150

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

470

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2169

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

V6, бензин

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

3342

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

249 при 6000 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

347 при 5000 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

8-ст., автоматическая

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

240

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

8,4

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

10,5

Вас заинтересует:

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами KIA K900:

KIA K900 - представительский седан kia k900 2019 проповедует сдержанную роскошь
Тест драйв
01 апреля 2019

KIA K900
"Представительский седан KIA K900 проповедует сдержанную роскошь"
Все тест-драйвы KIA K900

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов KIA K900:

Jaguar XF
(седан 4-дв.)

Jaguar XF (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
13
Двигателей
4
Комлектаций
8
Поколение
II
Цены
от 2 702 000
до 4 331 000

Mercedes-Benz E-Class
(седан 4-дв.)

Mercedes-Benz E-Class (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
20
Двигателей
8
Комлектаций
14
Поколение
W213_S213_C208_A208
Цены
от 2 980 000
до 4 870 000

Cadillac CTS
(седан 4-дв.)

Cadillac CTS (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
8
Двигателей
3
Комлектаций
3
Поколение
III рестайлинг
Цены
от 2 790 000
до 3 790 000

Hyundai Genesis
(седан 4-дв.)

Hyundai Genesis (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
4
Двигателей
2
Комлектаций
5
Поколение
II
Цены
от 2 550 000
до 3 990 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 4 5 4